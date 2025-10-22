Samsung ryktas ha ändrat sina Galaxy S26-planer igen – och vi kanske inte får se flaggskeppen före mars

Från höger, Galaxy S25, S25 Plus och S25 Ultra.

Samsung kan nu behålla sin vanliga namngivning för S-serien

Vi har också hört att S26 Edge kanske inte blir av

Telefonerna kan dyka upp senare än vanligt, någon gång i mars

Det verkar som att utvecklingen av Galaxy S26 inte går riktigt så smidigt som Samsung hade hoppats. Tidigare i veckan rapporterades att Galaxy S26 Edge kan ha lagts ner, och nu kommer nya rykten om lanseringsförseningar och ändringar i modellnamn.

Först handlar det om namnändringen. Tidigare läckor har antytt att basmodellen i serien skulle heta Galaxy S26 Pro – troligen för att öka telefonens attraktionskraft och bättre matcha Apples iPhone-serie – men nu verkar det inte bli så.

Enligt källor som talat med SamMobile kommer instegsmodellen istället att heta Samsung Galaxy S26, precis som efterföljaren till Galaxy S25. Om Edge-varianten verkligen stryks får vi alltså se den vanliga uppsättningen med standard-, Plus- och Ultra-modeller.

Vi hade redan våra tvivel kring hur smart det egentligen vore av Samsung att kalla sin basmodell för “Pro” – även om det handlar om en flaggskeppsserie – och nu slipper företaget dessutom att jämföras direkt med iPhone 17 Pro, vilket sannolikt hade blivit fallet annars.

En längre väntan

Samsung Galaxy S25 Edge kan vara den första och sista i sitt slag. (Image credit: Philip Berne / Future)

Det andra ryktet gäller lanseringstiden. Enligt TechManiacs (via GSMArena) innebär allt detta strul kring namn och en möjlig nedläggning av Galaxy S26 Edge att modellerna inte kommer att visas upp förrän i mars.

Man får gå tillbaka några år till Galaxy S23 för att hitta en gång då S-serien inte lanserades i januari – och även då skedde presentationen i början av februari.

Samsung lär knappast vara nöjda med att behöva skjuta upp lanseringen i nästa års schema, men om telefonerna inte är klara finns det inte mycket att göra. Till skillnad från Galaxy S25-serien förväntas åtminstone vissa av Galaxy S26-modellerna komma med Exynos-chipset.

TechManiacs har en blandad historik när det gäller läckor, men med tanke på ryktena hittills låter det inte orimligt att S26-serien faktiskt kan bli försenad. Intressant nog sägs Galaxy S26 Ultra fortfarande följa sin ursprungliga plan och kan därför lanseras redan i januari – tidigare än de andra modellerna i serien.