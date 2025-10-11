Hälften av Samsung Galaxy S26-modellerna kan använda Exynos i stället för Snapdragon, enligt ny läcka

Vi har fått höra om Samsungs processorval för Galaxy S26-serien

En kombination av Exynos och Snapdragon verkar nu mest sannolik

Valet av chipset kan variera beroende på land

Varje gång Samsung lanserar en ny Galaxy S-serie väntar vi på svaret på den stora frågan – vilka modeller får Qualcomms chip och vilka kör på Samsungs egna Exynos? En ny läcka kan nu ha avslöjat hur det blir med Galaxy S26-serien.

Enligt uppgifter som SamMobile tagit del av kommer Samsung Galaxy S26 Pro (standardmodellen) och S26 Plus att använda Exynos 2600, medan Galaxy S26 Edge och S26 Ultra får Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor.

Samtidigt nämner SamMobile att Snapdragon-processorn kan användas i alla modeller som säljs i USA och Kina – en strategi Samsung använt tidigare (även om företaget växlat mellan olika upplägg så många gånger att det är svårt att hålla reda på).

Samsung sparar förstås pengar genom att använda sina egna Exynos-chip, men frågan är om de verkligen kan mäta sig med Qualcomms prestanda. Det är en diskussion som garanterat kommer att väckas på nytt under 2026.

Nytt år, nya mobiler

Kommer vi att få se en efterföljare till Samsung Galaxy S25 Plus? (Image credit: Philip Berne / Future)

Du kanske höjer på ögonbrynen över att Galaxy S26 Plus nämns här, särskilt efter ryktena om att modellen skulle skrotas till förmån för Galaxy S26 Edge. Men enligt nyare uppgifter verkar Plus-modellen nu vara tillbaka i produktion.

När det gäller namnbytet från Galaxy S26 till Galaxy S26 Pro verkar det mest handla om en varumärkesförändring. Det blir fortfarande den mest prisvärda modellen i serien, medan Ultra återigen blir den mest kraftfulla och funktionsrika.

Tidigare i år lanserade Samsung Galaxy S25-serien, som helt och hållet använde Snapdragon-processorer – enligt uppgift på grund av produktionsproblem med Exynos 2500-chipet, som till slut dök upp i Galaxy Z Flip 7.

Vi får helt enkelt vänta och se vad Samsung väljer nästa gång. Om företaget följer sin vanliga lanseringsplan kommer de fyra väntade Galaxy S26-modellerna att presenteras någon gång i januari – och vi kommer att rapportera om alla nyheter här.