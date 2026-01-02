Under 2026 hoppas jag att Android åtgärdar Apples största iPhone-misstag

När jag försöker förutse hur Android-telefoner kommer att se ut 2026 tittar jag inte på fjolårets telefoner – jag tittar på de bästa telefonerna från 2024. Telefoner har generellt en utvecklingscykel på runt 18 månader, så årets nya modeller kommer att vara påverkade av den bästa telefonen från andra halvan av 2024 – iPhone 16 Pro. Den modellen stod för stora innovationer från Apple, och det är i år jag hoppas få se Android till slut sno en stor funktion som Apple misslyckades med.

iPhonen förändras inte ofta, så att lägga till eller ta bort en knapp är en stor grej. Större iPhone-omdesigner sker vanligtvis med minst fem års mellanrum. iPhone 4 förfinade designen. iPhone X tog till slut bort hemknappen. Sedan ändrade iPhone 15 Pro ljud-switchen till en Action-knapp.

iPhone 16 Pro Max med dess Camera Control-knapp. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ingen av de förändringarna gjorde mig lika exalterad som ryktena 2024. iPhone 16 Pro introducerade Camera Control. Jag hade hoppats på en riktig kameraknapp på en telefon i åratal, till och med årtionden – en riktig avtryckarknapp hade varit precis det som behövdes för att förbättra mobilfotografering.

Tyvärr levde det Apple levererade 2024 inte upp till mina förväntningar. Camera Control är ett fiasko. Jag använder den aldrig – åtminstone inte med flit. Jag råkar trycka på den varje dag. Om den hade fungerat som jag hoppades hade jag använt den ofta, men Apple misslyckades med att leverera en riktig avtryckarknapp.

Så här borde Camera Control-knappen fungera

Ricoh GR IIIx med sin stora avtryckarknapp. (Image credit: Future)

När du använder en riktig kamera fungerar avtryckarknappen så här: först håller du ner knappen halvvägs tills du känner ett visst motstånd. Att trycka knappen halvvägs talar om för kameran att fokusera. Sedan trycker du hela vägen för att ta bilden.

Det är så Apples Camera Control-knapp borde fungera. Det gör den inte, och därför får du inte den största fördelen med en avtryckarknapp: stabilitet.

Händer rör sig och skakar. Kameror tar bilder med slutartider som är en bråkdel av en sekund – 1/30 sekund är en relativt långsam slutartid, så lite rörelse märks inte. Men att trycka på den skärmbaserade avtryckarknappen får telefonen att röra sig mer än bara lite.

Istället för en avtryckarknapp får vi … zoomkontroller?

På iPhone 16 Plus kan man använda Camera Control-knappen som zoomkontroll. (Image credit: Future)

Tillbaka till iPhone 16 Pro. Ryktena om Camera Control-knappen cirkulerade i månader i förväg, och jag hoppades att det skulle bli en riktig avtryckarknapp – tryck halvvägs för fokus, tryck lite till för att ta bilden. Det var inte ens i närheten av det. Vid lanseringen var fokus inte ens en av funktionerna i Camera Control, utan lades till senare. Vid det laget hade jag redan gett upp på Apples misslyckade knapp.

Vad gör Camera Control i stället? Ingenting jag bryr mig om. Du kan använda den för att zooma in och ut, justera exponeringsinställningar eller växla mellan kameralinser. Den kan också justera stilen på konstiga, Apple-specifika sätt som är svåra att förklara. Alla de här verktygen är rena utfyllnaden jämfört med att ha en riktig avtryckarknapp som faktiskt hjälper till att stabilisera fokus.

Jag har stora förhoppningar om att Android-tillverkare kommer att göra det här rätt. Google överraskade oss i år genom att lägga till MagSafe-kompatibla magneter i Google Pixel 10. Jag skulle gärna se att de tar ytterligare inspiration från Apple och snor kameraknappen – men gör det på rätt sätt. Jag kan också tänka mig att OnePlus gör en avtryckarknapp till en nyckelfunktion i en kommande OnePlus 16, även om vi inte kommer att få se den telefonen förrän i slutet av 2026.

Samsung borde återuppliva sina klassiska hybridlösningar

Samsung Galaxy Camera 2 var en kamera med en inbyggd Android-telefon.

Jag är kanske ännu mer hoppfull om att Samsung hoppar på kameraknappståget, eftersom Samsung faktiskt vet hur en telefon och en kamera kan fungera tillsammans. När Samsung hade en egen kameradivision som tillverkade fristående kameror (de gör fortfarande sensorer och andra kamerakomponenter) skapade de en kombinationsenhet som i praktiken satte en riktig kamera, med bra zoomomfång, på baksidan av en Galaxy S-telefon.

Den första av dessa var Samsung Galaxy Camera. Den var stor och klumpig, men ett otroligt innovativt sätt att dela digitala bilder under de tidiga åren av sociala nätverk. Uppföljaren var Galaxy S4 Zoom. Den var dyr, men fortfarande ett coolt koncept. Den gav Galaxy-användare en riktig zoomkamera, med ett stort utskjutande objektiv, som gick att bära i fickan.

Image 1 of 3 Samsung Galaxy S4 Zoom var en kombo av en smartphone och en kamera.

Samsung vet hur man kombinerar kamera och telefon på rätt sätt – bättre än Apple. Jag skulle älska att se en Galaxy S26 Ultra med en riktig avtryckarknapp – en som jag kan trycka halvvägs för att fokusera och sedan klämma till för att ta bilden. Jag skulle bli ännu mer exalterad av att se en Galaxy S26 Zoom som återupplivar hybridkonceptet, men byggd på dagens betydligt mer högkvalitativa Samsung Galaxy-telefoner.