Samsung visar upp sina senaste OLED-skärmar för telefoner – inklusive en med inbyggda hälsosensorer

En telefonskärm som kan läsa av din puls.

Samsung Display har nya skärmar att visa upp

Innan skärmpaneler dyker upp i de bästa Samsung-telefonerna, ofta med premiär i toppmodeller som Samsung Galaxy S26 Ultra, visas de vanligtvis först upp av företagets Samsung Display-division. Nu har företaget presenterat sina senaste skärmar.

Samsung Display visade upp de nya panelerna under SID Display Week 2026 i Los Angeles och den kanske mest intressanta av dem är Sensor OLED Display. Den kombinerar en upplösning på 500 pixlar per tum med möjligheten att läsa av biometrisk information som puls och blodtryck.

Detta sker genom att mäta blodflödet via ljus som avges från själva skärmen. Panelen har också den integritetsfunktion som introducerades i Galaxy S26 Ultra, som gör att andra personer inte kan se innehållet på skärmen om de inte tittar rakt på den.

Bland de andra panelerna som Samsung visade upp fanns en Flex Chroma Pixel OLED-skärm, som levererar både hög ljusstyrka och mycket bred färgrymd: 3 000 nits och BT.2020-96-standard. BT.2020-96 är den bredaste internationella standarden för färgomfång och medan de flesta telefoner når omkring 70 % täckning når den nya panelen hela 96 %.

Skärmar som kan sträckas ut

En titt på Flex Chroma Pixel. (Image credit: Samsung Display)

Samsung Display demonstrerade också en “nästa generations stretchbar skärm”, passande nog kallad Stretchable Display 2.0. Samsung vill få in tekniken i bilars instrumentpaneler, vilket innebär att skärmen i din bil i framtiden skulle kunna expandera eller krympa beroende på körförhållanden och vad du eller dina passagerare gör för tillfället.

Den nya skärmen har en upplösning på 200 pixlar per tum, upp från 120 ppi i den tidigare versionen, vilket matchar upplösningen i många moderna infotainmentsystem för bilar. Detta möjliggjordes genom en ny “pixelstruktur” som kan behålla pixeltätheten även när skärmen sträcks ut eller krymper.

Slutligen visade Samsung också upp nya EL-QD-skärmar, vilket är en vidareutvecklad quantum dot-teknik som företaget arbetar med och som inte bygger på traditionell OLED-teknik. Enligt Samsung erbjuder dessa skärmar hög färgprecision, förbättrad ljusstyrka och bättre energieffektivitet, samtidigt som de kan användas i “AI-baserade miljöer med hög datorkraft”.

Det finns ännu inga uppgifter om när dessa skärmar kan dyka upp i konsumentprodukter (mer forskning och utveckling lär behövas först) men de ger en tydlig bild av hur framtidens telefon- och bilskärmar kan komma att se ut under de närmaste åren.