OnePlus 8T review

De OnePlus 8T is geen revolutionaire smartphone (zeker niet als je de OnePlus 8 al hebt), maar wel eentje die gewoon ontzettend goed is. Er is een prachtig display aanwezig, een mooi design, goede batterijduur, en een camera die indruk maakt. Ben je op zoek naar een vlaggenschip dat net een tandje goedkoper is dan de iPhones en Galaxy Notes van deze wereld, dan zit je bij de OnePlus 8T goed.

De OnePlus 8T ontbeert een écht spectaculaire feature of upgrade om zich mee te onderscheiden van de andere OnePlus 8-telefoons, maar de fabrikant heeft wel vrijwel alles van wat deze serie goed maakt nu in de 8T gestopt, inclusief enkele kleine verbeteringen. Daardoor mag de OnePlus 8T de beste OnePlus-smartphone tot nu toe genoemd worden.

OnePlus produceert nu al jaren bij de T-serie toestellen met minieme verbeteringen ten opzichte van het origineel, en aan die formule houdt het ook vast bij de OnePlus 8T.

De nieuwe smartphone maakt gebruik van dezelfde processor en veel andere componenten die we nog kennen van de OnePlus 8. Wel is er een grotere batterij, aangepaste camera-opzet en een verbeterd scherm aan boord. Voor nieuwe consumenten kleine dingetjes die men wellicht overhaalt om toch te kiezen voor de T-versie.

Het OnePlus 8T display is 6,55 inch groot en maakt gebruik van een Full HD+ resolutie (1080 x 2400). De schermtechnologie noemt OnePlus Fluid AMOLED, en dat Fluid verwijst naar de ververssnelheid van 120Hz. Zowel de grootte als kwaliteit van het scherm zijn perfect geschikt voor het kijken naar films en andere media, het spelen van games, en meer. Ook de vingerafdrukscanner blijkt snel en accuraat te werken.

Wat betreft het design slaat OnePlus qua kleur in ieder geval een andere weg in. Er is nu ook een Aquamarine Green-versie beschikbaar, en ook het camerablok aan de achterzijde is aangepast. Dit geeft de smartphone een wat meer eigen look, maar het is niet genoeg om te spreken van een trendbreuk.

De batterijduur is sterk; bij ons haalden we met de OnePlus 8T altijd het einde van de dag. Ook mooi: als het toestel leeg is, zit hij binnen 39 minuten weer helemaal vol dankzij 65W Warp Charge.

De camera-opzet is niet de sterkste die je kunt vinden op de markt, maar voor iedereen met een toestel uit 2019 of ouder is het waarschijnlijk een grote verbetering. Er zijn verder tal van handige fotomodi en functies aanwezig die de OnePlus 8T-camera tot een leuk kiekjesapparaat maken.

In zijn totaliteit is er weinig grensverleggend aan de nieuwe OnePlus 8T, maar dat zien we tegenwoordig ook nog maar zelden. In plaats daarvan biedt OnePlus gewoon een ontzettend mooi en compleet pakket aan voor een relatief scherpe prijs. Vandaar dat ook dit toestel zeker het overwegen waard is.

OnePlus 8T releasedatum en prijs

De OnePlus 8T is vanaf vandaag 14 oktober om 17:00 beschikbaar als pre-order. Vanaf 20 oktober is het toestel verkrijgbaar via onder meer OnePlus.com en diverse retailers.

Er zijn twee varianten beschikbaar als je de OnePlus 8 wil kopen. De variant met 128GB opslaggeheugen en 8GB RAM komt op de markt in de kleuren Aquamarine Green en Lunar Silver voor 599 euro. De 256GB-versie met 12GB RAM kost 699 euro en komt enkel beschikbaar in de kleur Aquamarine Green.

Design

OnePlus-smartphones hebben al jaren een vrij goed te herkennen stijl. Hoewel de OnePlus 8T een niet te missen product is van de Chinese fabrikant, zijn er hier en daar kleine aanpassingen zichtbaar om zich mee te onderscheiden.

De OnePlus 8T maakt gebruik van een glazen achterkant, beschermd door Gorilla Glass, en een metalen frame. Het design voelt premium, maar niet op het niveau wat je verwacht van een van de beste smartphonefabrikanten ter wereld.

Er zit een kleine camerabult in de linkerbovenhoek aan de achterzijde. Daar vind je vier camera's terug, plus een dubbele flitser. Deze designverandering zagen we eerder dit jaar ook bij de Samsung Galaxy S20 en Galaxy Note 20.

De afmetingen van het toestel bedragen 160,7 x 74,1 x 8,4 millimeter en het kent een gewicht van 188 gram. Zelf vonden we de smartphone het meest comfortabel in gebruik met twee handen. Heel smal is het toestel namelijk niet, en het puntje van het scherm aanraken met één hand is nogal lastig. Daarvoor kun je beter terecht bij de Google Pixel 4a bijvoorbeeld, of de nieuwe iPhone 12.

De USB-C poort en simkaartsleuf zitten aan de onderzijde van het toestel, evenals een enkele speaker. De volumeregelaar zit aan de linkerrand, terwijl de vergrendelknop en mute-knop aan de rechterzijde zitten. Met name die laatste knop is nog altijd uniek in het Android-landschap, en wij zijn er fan van.

De OnePlus 8T maakt gebruik van een vingerafdrukscanner onder het display. In onze testperiode vonden we het apparaat bijzonder prettig en snel in gebruik.

Display

De OnePlus 8T maakt gebruik van een 6,55 inch display. Het geheel voelt groot aan, maar niet 'te'. De randen zijn minimaal gehouden rondom het display, waardoor de screen-to-body ratio weer behoorlijk hoog is.

De schermresolutie bedraagt 1080 x 2400 (Full HD+), wat neerkomt op 402 pixels per inch. De pixeldichtheid zorgt ervoor dat het bekijken van films en andere content, en we vonden dat de kleuren behoorlijk goed weergegeven worden op het OnePlus 8T scherm.

De OnePlus 8T is de eerste niet Pro-versie van OnePlus die uitgerust is met een 120Hz display, wat betekent dat het scherm ververst met 120 beelden per seconde. Zijn voorgangers moesten het doen met 'slechts' 60Hz of 90Hz. Het 120Hz display zorgt voor een bijzonder vloeiende weergave, en maakt het scrollen, browsen en gamen op de smartphone een genot om naar te kijken.

Combineer 120Hz met de indrukwekkende AMOLED-technologie en je hebt een topscherm in handen. Ook de maximale helderheid is behoorlijk indrukwekkend met 1.100 nits. In het direct zonlicht aflezen moet dus niet te moeilijk zijn.

Net als bij de OnePlus 8 en 8T zit de selfiecamera achter een punch-hole in de linkerbovenhoek van het display. Dit neemt niet veel ruimte in beslag en ligt in de hoek van de telefoon, dus het is onopvallend.

Camera

De OnePlus 8T camera-opzet is vrij capabel om gebruikt te kunnen worden in tal van verschillende scenario's. Er zijn in totaal vier camera's aan de achterzijde. De belangrijkste sensor is de primaire 48MP-camera met een f/1,7 diafragma, die onder meer optische en elektronische beeldstabilisatie in huis heeft.

Verder is er een 16MP f/2,2 groothoekcamera, een 5MP-macrocamera, en een 2MP-monochroomsensor, waarover dadelijk meer.

In onze tests vonden we dat de 48MP-camera extreem goed presteert bij goede belichting - het scherpstellen gaat snel, waardoor het gemakkelijk is om de opnamen te maken die je wilt, en de beelden die we maakten zagen er prettig levensecht uit, met natuurlijk uitziende kleuren en contrast.

De camera begint een beetje te worstelen in scenario's met weinig licht, maar het detail van de meeste beelden die we namen zag er nog steeds goed uit, met voldoende kleur en detail. Er is hier geen speciale telefotocamera, zoals op sommige andere telefoons van topkwaliteit, maar we vonden dat de ingebouwde digitale zoom goed werkte voor de meeste situaties waarin we het nodig hadden.

Het is mogelijk om maximaal 10x digitaal in te zoomen. De kwaliteit gaat echter snel omlaag als je ver inzoomt. Verder is er een macrocamera aanwezig, ideaal voor het maken van close-up foto's. Deze sensor is echter niet significant beter dan macrocamera's of macromodi van concurrenten.

De 2MP-monochroomsensor werkt samen met de primaire camera om zwart-witfoto's te creëren. Het idee is dat de uiteindelijke foto's er natuurlijker uitzien met behulp van deze sensor.

Hieronder zie je de resultaten met de monochroomsensor:

Het is een interessant idee, en het werkte ook best prima, alhoewel we niet veel verschillen zagen tussen de geschoten kiekjes waar we een filter op hadden geplaatst. Wellicht dat serieuzere fotofanaten meer verschillen zien.

4K-video's opnemen is mogelijk met 30 of 60 frames per seconde met de primaire camera. Super slowmotion is beschikbaar in 720p en een timelapse-modus. De optische beeldstabilisatie helpt om video's soepel op te kunnen nemen.

Aan de voorzijde zit een enkele 16MP-frontcamera voor selfies. We vonden deze camera prima geschikt voor videobellen, evenals selfies natuurlijk.

Camera voorbeeldfoto's

Specs en prestaties

De OnePlus 8T beschikt over de high-end Qualcomm Snapdragon 865. Dit is nog altijd een van de snelste chipsets op de markt, alhoewel er ook al vlaggenschepen zijn met de nieuwere Snapdragon 865 Plus, die onder meer geoptimaliseerd is voor gamen.

Hoe dan ook: de Snapdragon 865 is ontzettend snel en krachtig, zeker in combinatie met de 12GB RAM-versie die wij getest hebben. Alledaagse taken heeft het apparaat nul problemen mee, laadtijden zijn minimaal, en gamen is ontzettend soepel en prettig om te doen op de OnePlus 8T. Ook zien visuals er goed uit.

Je hebt de keuze uit 128GB of 256GB aan opslaggeheugen. Bij de 128GB-versie krijg je 8GB RAM, en voor honderd euro meer krijg je bij de 256GB-versie 12GB RAM. Maak je van jouw smartphone al snel een ware foto- en videobibliotheek? Dan raden we de 256GB-versie aan, want er is geen ruimte voor een microSD-kaartje.

Zoals je wellicht al weet rust OnePlus al haar nieuwe smartphones uit met 5G-ondersteuning, en dat is bij de OnePlus 8T dan ook niet anders.

Uit de doos draait de OnePlus 8T op OxygenOS 11, de nieuwste softwareschil van OnePlus. Deze versie is gebaseerd op de nieuwste versie van Android, namelijk Android 11. Daarmee is het de eerste niet door Google geproduceerde smartphone wereldwijd die uit de doos op Android 11 draait.

Er is onder meer een verbeterde lay-out, nieuwe animaties, meer aanpassingsmogelijkheden, en enkele nieuwe features om bediening met één hand makkelijker te maken aanwezig.

Batterijduur

De accucapaciteit van de OnePlus 8T bedraagt 4.500mAh. Dat is groter dan de 4.300mAh die we terugvinden in de OnePlus 8 (de 8 Pro heeft 4.510mAh). Het verschil in batterijduur is merkbaar. We hielden het met gemak een volledige dag vol op één cyclus. Vaak hadden we aan het eind van een lange dag nog 10 tot 20 procent over.

Bij intensief gebruiken zullen er wellicht momenten zijn dat je iets voor het eind van de dag al de oplader erbij moet pakken, maar de OnePlus 8T behoort met gemak tot de premium smartphones met een van de betere batterijen.

Helaas is er geen optie om de OnePlus 8T draadloos op te laden. Wel is er ondersteuning voor 65W Warp Charge. ¨Met deze technologie is de smartphone binnen slechts 39 minuten volledig opgeladen.

Moet je de OnePlus 8T kopen?

Koop hem als...

Je houdt van de OnePlus-stijl OnePlus telefoons hebben een kenmerkende stijl, van software tot gedurfde kleurkeuzes. Als je houdt van het uiterlijk en het gevoel van de OnePlus-smartphones, zal je niet teleurgesteld zijn met de OnePlus 8T.

Je graag een prachtig scherm in handen hebt De resolutie is misschien niet de beste van de markt, maar de OnePlus 8T heeft een scherm dat er geweldig uitziet dankzij de 120Hz verversingssnelheid en sterke helderheidsniveaus. Het is een van de betere smartphone-schermen op de markt, en een genot om naar te kijken.

Je behoefte hebt aan een sterke batterijduur Twee volle dagen op één cyclus gaat hem niet worden, maar zoveel smartphones zijn er ook niet die dat kunnen. In plaats daarvan red je doorgaans makkelijk het eind van de dag met deze OnePlus 8T.

Koop hem niet als...

Je een goedkope telefoon wil OnePlus is al lang niet meer zo betaalbaar als vroeger. Bij de OnePlus 8T is dat niet anders. Wellicht dat je beter terechtkunt bij de OnePlus Nord of Google Pixel 4a voor een vergelijkbaar doch goedkoper alternatief.

Je draadloos opladen een vereiste vindt Vooralsnog is de OnePlus 8 Pro de enige OnePlus-smartphone die draadloos opladen ondersteunt. 65W Warp Charge-ondersteuning maakt bij ons echter veel goed, maar draadloos is het natuurlijk niet.