VPN kill switchar förklarade - därför behöver du en och så fungerar de

En kill switch är avgörande för ditt VPN-skydd, men vad gör den och hur ställer du in en kill switch korrekt?

Om du installerat en VPN, kanske du tror att dina internetaktiviteter är helt skyddade från nyfikna ögon. När du besöker webbplatser skickas all data du överför genom VPN:ns säkra krypterade tunnel, vilket skyddar den från insyn.

Tyvärr, om VPN-anslutningen misslyckas (t.ex. på grund av serverproblem, svag Wi-Fi-signal eller överbelastat nätverk), kan din enhet växla till din vanliga oskyddade anslutning. Webbplatser får då din riktiga IP-adress, Wi-Fi-hotspots kan se vilka webbplatser du besöker och VPN:et krypterar inte längre din data.

De flesta VPN-leverantörer hanterar denna situation genom att erbjuda en så kallad "kill switch" – även om vissa använder andra namn, som ExpressVPN:s "Network Lock" eller Windscribes "Firewall". Men är detta en effektiv lösning?

I den här artikeln kommer vi att förklara vad en kill switch gör, de olika typerna av kill switches som finns tillgängliga och hur du kan se till att din VPN kill switch är korrekt inställd.

Vad gör en VPN-kill switch?

Idén med en kill switch är enkel. I grund och botten, om VPN-anslutningen bryts, aktiveras kill switchen och blockerar din enhets internetåtkomst. Detta förhindrar att data av misstag skickas utanför den säkra VPN-tunneln, för om tunneln misslyckas kan du inte skicka någon data alls.

Varje plattform har sina egna verktyg för att göra detta. En Android VPN-app kan till exempel använda Androids inbyggda inställning för "Always-on VPN". Men VPN-appar för Windows använder ofta Windows Filtering Platform (tekniken bakom Windows-brandväggen) och appar för Mac och iPhone har ytterligare egna tekniker.

Om VPN-tjänstens anslutning försvinner och kill switchen aktiveras, försöker vanligtvis din VPN-app att återansluta. När tunneln är uppe igen återställs din internetåtkomst automatiskt.

Som en parentes, all denna plattformsspecifika komplexitet gör det utmanande för VPN-leverantörer att erbjuda en kill switch på varje enhetstyp. Ha detta i åtanke om du besöker en leverantörs webbplats och de skryter om att ha en fantastisk kill switch, men inte listar vilka plattformar som har stöd. Kolla runt på resten av webbplatsen, kanske på supportsidorna, för att ta reda på om det finns en kill switch tillgänglig i alla appar.

(Image credit: ExpressVPN)

Kill switch-lägen

Även om konceptet med en kill switch är simpelt, är verkligheten mer komplicerad eftersom varje leverantör och app har sitt eget arbetssätt. Det finns två vanliga tillvägagångssätt.

Den mest populära typen, som ExpressVPN:s Network Lock på Windows, blockerar endast din internetåtkomst om VPN-tjänsten förlorar anslutningen oväntat. Om du manuellt kopplar från, eller stänger av VPN-appen, inaktiveras kill switchen och du är fri att surfa som vanligt.

Men andra (inklusive NordVPN:s Windows-app) tillåter inte någon internetåtkomst alls om du inte är ansluten till VPN-tjänsten. Om du manuellt kopplar från, eller stänger ner appen, kommer du inte att kunna gå online förrän VPN-anslutningen återupprättas.

Vilken lösning som är bäst beror på dina behov.

NordVPN:s lösning garanterar säkerhet men kan vara krångligt, om du behöver använda din webbläsare, upptäcker att VPN-tjänsten är nere och måste vänta på att återansluta.

ExpressVPN:s tillvägagångssätt är mer bekvämt, men ökar också den potentiella säkerhetsrisken, eftersom det är möjligt att du glömmer att ansluta till VPN-tjänsten innan du använder webben för något känsligt.

Om du inte kan bestämma dig, kan du leta efter en leverantör som stöder båda alternativ. Till exempel har Windscribe's Firewall ett standardläge som fungerar som ExpressVPN:s Network Lock, men även ett Always On-alternativ som fungerar mer som NordVPN och blockerar all internetåtkomst om VPN-tjänsten inte är uppkopplad.

(Image credit: Future)

Vad är en kill switch på applikationsnivå?

NordVPN och några andra leverantörer inkluderar också en kill switch på applikationsnivå.

Denna teknik övervakar ditt system och om den upptäcker att anslutningen faller bort, stänger den de appar du har angett. Du kan exempelvis be VPN-appen att stänga ner din webbläsare och torrentklient, för att säkerställa att de inte använder en oskyddad anslutning.

Kill switchar på applikationsnivå erbjuder inte jättemycket säkerhet. Men de är också mindre benägna att störa dig än den vanliga typen, eftersom de endast påverkar de appar du specificerar och inte blockerar något annat.

Om du endast behöver det mest grundläggande skyddet för en eller två appar, kan en kill switch på applikationsnivå vara användbar och att föredra. Men om du letar efter något mer omfattande, skulle vi rekommendera att hålla sig till en systemomfattande kill switch.

Bör jag använda en kill switch?

En kill switch är en sista försvarslinje om din VPN fallerar, ett sätt att garantera att dina online-aktiviteter förblir dolda för andra.

Men som vi har diskuterat kan vissa kill switchar vara besvärliga ur användbarhetssynpunkt, särskilt om de inte tillåter dig att använda internet om VPN-tjänsten inte är uppkopplad.

Om du är en användare som måste skydda din identitet, har åtkomst till affärsresurser eller känsliga webbplatser via offentligt Wi-Fi, laddar ner torrents, eller andra känsliga uppgifter, är det viktigt att hålla sig säker och vi skulle rekommendera att du aktiverar din kill switch.

Om ditt VPN-användande inte är så integritetskritiskt och du mest använder tjänsten för att avblockera streaminginnehåll, är en kill switch mindre viktig. Det skadar dock inte att åtminstone testa det, så vi skulle rekommendera att prova en kill switch när du först installerar en app och sedan bara inaktivera den om du stöter på problem.

(Image credit: NordVPN)

Hur aktiverar jag en kill switch?

En kill switch är så viktig att man nästan förväntar sig att varje VPN-app skulle ha det aktiverat som standard, men så är inte alltid fallet. Om du tror att du behöver en kill switch, eller om du bara är nyfiken på vad din app erbjuder, gå till dina VPN-inställningar och leta efter relevanta alternativ.

Ibland är det lätt att hitta rätt sida (NordVPN har en sektion för 'Kill Switch'), men ofta behöver du leta lite mer noggrant. ExpressVPN:s Windows-app har inställningar för Network Lock på sin allmänna sida; CyberGhost har ett alternativ för Automatic Kill Switch i sina integritetsinställningar och Surfsharks variant hittar du i tjänstens anslutningsmeny.

Om din app har separata inställningar per protokoll, kontrollera även dessa. Till exempel har IPVanish' Mac-app ett kill switch-alternativ på sin OpenVPN-inställningssida.

Hur konfigurerar jag en kill switch?

Många appar har bara ett enkelt på/av-alternativ för kill switch, men vissa erbjuder mer. Till exempel kan Private Internet Access' kill switch för Windows ställas in på Always (blockera all internettrafik om inte VPN är anslutet) eller Automatic (blockera internettrafik om VPN-anslutningen faller oväntat, men tillåt den när du manuellt kopplar från.)

Kolla efter andra inställningar som kan vara till hjälp. Om anslutningen fallerar, till exempel, vill du förmodligen veta om det, så se till att eventuella notifieringsalternativ är aktiverade. Och om det finns en inställning för automatisk återanslutning, aktivera även den, så bör appen återansluta till VPN på några få sekunder.

När du är färdig med detta, testa din VPN-kill switch för att få en allmän uppfattning om huruvida den fungerar som förväntat.

Upprepa sedan processen för VPN-apparna på var och en av dina andra enheter. Som vi nämnt ovan, varje plattform kan ha sina egna inställningar för kill switch. Menynamn och alternativ kan variera mellan plattformar, så se till att bläddra igenom alla tillgängliga alternativ och håll utkik efter allt relevant.

