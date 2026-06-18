Garmin Fenix 9 og Enduro 4 kan være på vej om lidt – kode i Garmin Connect-appen tyder på en forestående lancering

Garmin Enduro 4 er pludselig dukket op i koden til Garmin Connect-appen

Koden afslører ingen lanceringsdato, men henvisningen er ny i den seneste opdatering

Det tyder på en lancering af både Enduro 4 og Fenix 9, da tidligere generationer af urene også blev præsenteret samtidig

Vi har fulgt nøje med i hver eneste lille nyhed og læk om Garmin Fenix 9-serien og hvornår den forventes at blive lanceret. Garmin Fenix 8 kom hurtigt med på vores liste over de bedste Garmin-ure efter lanceringen og er virksomhedens førende premium-ur.

Enduro-serien er i praksis en version af Fenix-modellerne med ekstra stort fokus på batteritiden. Enduro 3 blev lanceret sammen med Garmin Fenix 8 i 2024. I vores test af Garmin Enduro 3 skrev vi, at »Enduro-serien prioriterer batteritiden højt, samtidig med at den tilbyder de fleste funktioner fra Fenix-serien«, og vores anmelder opnåede næsten en måneds batteritid på en enkelt opladning.

Derfor er det spændende at høre de første rygter om Garmin Enduro 4, da det samtidig kan betyde, at hele Fenix 9-serien er på vej.

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Sådan blev Garmin Enduro 4 lækket

De seneste oplysninger stammer fra Gadgets & Wearables, som gennemførte en APK-analyse af version 5.26 af Garmin Connect-appen til Android og opdagede navnet »Enduro 4« i en liste over enheder.

Ifølge oplysningerne fandtes henvisningen ikke i version 5.25, hvilket tyder på, at den er blevet tilføjet for nylig – og at en lancering derfor kan være lige om hjørnet.

Det underbygger yderligere de seneste rygter om, at Fenix 9 er på vej. Garmins administrerende direktør Cliff Pemble forsikrede investorer tidligere på året om, at virksomheden forventer »stærkere resultater i årets anden halvdel takket være tidspunktet for produktlanceringerne«, og at det vil blive »et meget aktivt år for outdoor-segmentet«.

Garmins outdoor-sortiment omfatter bland andet Fenix-serien, men også andre profilerede modeller som Garmin Instinct 3. I betragtning af at Instinct 3 blev lanceret sidste år, og at Fenix 8 nu har et par år på bagen, er det ikke særlig svært at lægge puslespillet sammen.

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Vi får sikkert mere at vide i takt med, at en eventuel lancering nærmer sig.