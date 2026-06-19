Garmin Fenix 9 og Enduro 4 kan snart lanseres – kode i Garmin Connect-appen peker mot en kommende lansering
Bevisene fortsetter å hope seg opp.
- Garmin Enduro 4 oppdaget i backend-koden til Garmin Connect-appen
- Koden avslører ikke en lanseringsdato, men referansen er ny i den seneste oppdateringen
- Dette peker mot en lansering av både Enduro 4 og Fenix 9, ettersom tidligere generasjoner er blitt avduket samtidig.
Vi har slukt hver minste nyhet og lekkasje rundt Garmin Fenix 9-serien og når den kan lanseres. Garmin Fenix 8 kom raskt inn på listen vår over de beste Garmin-klokkene etter lanseringen, og er selskapets beste premiumklokke.
Enduro-serien er i hovedsak en versjon av Fenix-modellene med ekstra fokus på batterilevetid. Enduro 3 ble lansert sammen med Garmin Fenix 8 i 2024. I vår anmeldelse av Garmin Enduro 3 skrev vi at «Enduro-serien setter batteritid først, samtidig som den tilbyr de fleste funksjonene fra Fenix-serien», og anmelderen vår fikk nesten en måneds batteritid på én lading.
Derfor er det spennende å høre de første ryktene om Garmin Enduro 4, da det også kan bety at hele Fenix 9-serien er på vei.
Slik ble Garmin Enduro 4 lekket
Den nyeste informasjonen kommer fra Gadgets & Wearables, som utførte en APK-analyse av versjon 5.26 av Garmin Connect-appen for Android og oppdaget navnet «Enduro 4» i en enhetsregisteroppføring.
Ifølge informasjonen fantes ikke referansen i versjon 5.25, noe som tyder på at den ble lagt til nylig – og at en lansering kan være nært forestående.
Dette styrker ytterligere de siste ryktene om at Fenix 9 er på vei. Garmins administrerende direktør Cliff Pemble forsikret investorer tidligere i år om at selskapet forventer «sterkere resultater i andre halvdel av året på grunn av tidspunktet for produktlanseringer» og at det vil bli «et veldig aktivt år for friluftssegmentet».
Garmins friluftssortiment inkluderer Fenix-serien, men også andre profilerte modeller som Garmin Instinct 3. Med tanke på at Instinct 3 ble lansert i fjor og at Fenix 8 nå er noen år gammel, er det ikke spesielt vanskelig å sette puslespillbrikkene sammen.
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