Är Garmin Fenix 9 på väg? Företagets VD Cliff Pemble hintar om stora nyheter “under andra halvan av året”

Första möjliga teasern för Garmin Fenix 9 kommer från Cliff Pemble

Garmin räknar med starkare tillväxt i slutet av året tack vare kommande produktlanseringar

Allt tyder på att det handlar om en ny Fenix-modell

Det ser ut som att Garmin laddar för en stor andra halva av året för sina friluftsklockor, vilket redan nu sätter fart på ryktena om en efterlängtad uppföljare. Om uppgifterna stämmer kan listan över de bästa Garmin-klockorna snart ritas om.

Garmins VD Cliff Pemble avslöjade under ett kvartalssamtal med investerare (inspelat av läckan The5KRunner) att han “förväntar sig starkare resultat under andra halvan av året tack vare tajmingen för produktlanseringar” och beskrev året som “väldigt aktivt för outdoor”.

För att tolka dessa ganska kryptiska formuleringar krävs lite företagslingo. Resultatsamtal är sällan särskilt spännande för oss som bara vill snöra på oss löparskorna och använda våra klockor, men de brukar ofta innehålla subtila ledtrådar om kommande produkter.

Garmins klocksortiment är uppdelat i två huvudkategorier: outdoor (Fenix, Instinct med flera) och fitness (Venu, Forerunner och Vivoactive). Medan fitnessdelen ökade kraftigt tack vare lanseringar som Vivoactive 6 senaste kvartalet låg outdoor-segmentet mer stilla. En stor flaggskeppsmodell i Fenix-serien skulle däremot kunna ge precis den skjuts Pemble talar om.

Eftersom resultatsamtal främst ska lugna investerare pekar löftet om stora saker i outdoor-planen i praktiken på en tydlig slutsats: en högprofilerad flaggskeppslansering. Tidslinjen stämmer också. Fenix 8 lanserades i augusti 2024, så en uppföljare ungefär två år senare, under årets senare del, vore logiskt.

Vad kan vi förvänta oss av en Fenix 9?

(Image credit: Future)

Det är svårt att föreställa sig hur Garmin ska förbättra Fenix 8 (som vi gav högsta betyg) och Fenix 8 Pro.

Kanske blir satellitmeddelanden från Pro-modellen standard, batteritiden ännu längre, eller så kan Garmin till slut ha löst utmaningen med en AMOLED-klocka som även laddas via solenergi.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Garmins solcellsteknik Power Glass, som kan bromsa batteriförbrukningen om användaren vistas cirka tre timmar om dagen i solljus runt 50 000 lux eller mer, fungerar i dag bara med energisnåla memory-in-pixel-skärmar. Den kan i nuläget inte kompensera för energibehovet hos AMOLED-paneler.

Om Garmin lyckas kombinera en ljusstark AMOLED-skärm med solcells­laddning finns en chans att företaget helt överger MIP-skärmar — möjligen med Fenix 9. För veteraner inom Garmin-världen skulle det vara slutet på en era.