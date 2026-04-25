"Jag nöjer mig inte med AMOLED": ny omröstning visar att Garmin-användare vill behålla MIP-skärmar

En omröstning på Reddit visar starkt stöd för Garmins MIP-teknik

34 % av användarna säger att de skulle byta till ett annat märke om Garmin slutar med MIP

Totalt 51 % föredrar MIP framför AMOLED-skärmar

Idag håller de bästa Garmin-klockorna gradvis på att överge memory-in-pixel-teknik (MIP) till förmån för AMOLED-skärmar, som erbjuder högre ljusstyrka och bättre kontrast. MIP-skärmar återfinns numera i stort sett bara i solcellsmodeller. Men alla är inte nöjda med utvecklingen och en ny användaromröstning tyder på att många Garmin-fans skulle sakna MIP.

På Reddit skapade användaren Imthenewbee en omröstning med titeln “MIP lovers: what would you do when Garmin quits making MIP screen watches?”. Med över 1 100 röster är resultaten minst sagt intressanta.

Det visar sig nämligen att en stor andel vill fortsätta använda en smartklocka med MIP-skärm, oavsett om det är från Garmin eller ett annat märke. Av de 1 100 rösterna vid skrivande stund svarade 186 att de skulle köpa en begagnad Garmin-klocka med MIP om företaget slutar tillverka dem, medan 377 (alltså 34 %) uppgav att de skulle byta till en annan MIP-baserad smartklocka. Tillsammans motsvarar det 563 röster, eller 51 % av totalen, vilket visar att en betydande grupp användare vill hålla fast vid MIP-tekniken.

Hur känner du själv inför utvecklingen? TechRadars egen Matt Evans har tidigare skrivit att han skulle sakna MIP-skärmar om de försvann helt, men alla föredrar inte den något blekare, men mer batterisnåla, upplevelsen som MIP erbjuder. Berätta gärna vad du tycker i vår omröstning nedan.

Användare säger att de “inte kommer vara lojala”

För flera Reddit-användare är den långa batteritiden som MIP-skärmar erbjuder den största anledningen till att de föredrar tekniken. En användare skrev: “MIP och galet bra batteritid är anledningen till att jag valde Garmin. Jag nöjer mig inte med en AMOLED med 12 dagars batteritid.” En annan förklarade att de “valde Garmin på grund av MIP och batteritiden. Kommer inte vara lojal om den fördelen försvinner.”

Det kan dock vara värt att ta resultaten från Reddit-omröstningen med en nypa salt. Själva frågan riktade sig specifikt till “MIP lovers”, vilket kan ha påverkat resultatet till fördel för just den gruppen. Vår egen omröstning ovan kan därför ge en mer balanserad bild.

Samtidigt är det intressant att så många visar ett tydligt intresse för MIP. Den här typen av skärm är visserligen inte lika ljusstark som AMOLED, vilket gör den mindre optimal i starkt solljus, men den är betydligt mer energieffektiv och ger längre batteritid över tid.

Eftersom MIP dessutom är en enklare teknik än AMOLED är klockor med MIP ofta billigare än motsvarande modeller med AMOLED. Det gör dem till ett attraktivt alternativ för den som vill ha en smartklocka utan att behöva betala för mycket.

Vi skulle inte bli förvånade om Garmin på sikt fasar ut sina MIP-modeller i takt med att AMOLED-skärmar blir mer energieffektiva. Men som omröstningen visar kan ett sådant beslut få många användare att reagera negativt.