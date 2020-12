Paras treenisovellus 2020: oma personal trainer taskussasi

Haaveiletko vuoden 2021 etenevän urheilullisemmissa merkeissä? Salitreenit ja juoksulenkit parantavat jokaisen elämänlaatua, mutta uuden rutiinin luomiseen tarvitaan yleensä selkeä suunnitelma ja tavoitteet.

Paras vaihtoehto on toki oman personal trainerin hankkiminen, mutta kaikilla ei ole varaa maksaa henkilökohtaisesta valmentajasta. Onneksi teknologia mahdollistaa halpoja tai jopa ilmaisia ratkaisuja, jotka auttavat sinua saavuttamaan tärkeät tavoitteesi.

Valittavanasi on satoja eri treenisovelluksia, jotka mittaavat suorituksiasi, analysoivat tuloksiasi ja kehittävät niihin pohjautuvia harjoitussuunnitelmia oman tasosi mukaan.

Mikä parasta, suurimmalla osalla treenaajista löytyy tehtävään sopiva puhelin jo valmiiksi, joten voit säästää rahasi urheiluvälineisiin. Kovempaan treeniin kannattaa kuitenkin harkita myös urheilukelloa. Jos puolestaan haluat kuunnella musiikkia urheillessasi, suosittelemme kunnollisia treenikuulokkeita, jotka pysyvät tiiviisti korvissasi.

Erilaisten sovellusten skaala on suuri, joten testasimme puolestasi kaikkein parhaat vaihtoehdot. Näin pääset suoraan treenaamaan ja voit unohtaa tekniikan kanssa säätämisen.

Parhaat treenisovellukset lyhyesti

Map My Fitness Yoga Studio: Mind & Body One You Couch to 5K StrongLifts 5x5 Strava Freeletics Garmin Connect Nike Training Club



(Image credit: Map My Fitness/Shutterstock)

1. Map My Fitness

Ilmainen (tarjolla sovellusostoja): iOS ja Android

Map My Fitness on ilmainen mainosrahoitteinen treenisovellus, jonka avulla voi mitata satoja erilaisia treenejä. Valikoimaan sisältyvät kaikki yleisimmät lajit juoksusta pyöräilyyn ja uinnista joogaan, mutta tarjolla on myös erikoisempia vaihtoehtoja.

Treenisovelluksessa on myös sosiaalinen puoli, sillä voit esimerkiksi juosta tai pyöräillä muiden käyttäjien jakamia reittejä. Sovelluksessa on helppoa asettaa konkreettisia tavoitteita, jotka auttavat sinua kehittymään entisestään.

Map My Fitness tukee lukuisia eri aktiivisuusrannekkeita, älykelloja, urheilukelloja ja muita kuntoiluun ja urheiluun liittyviä laitteita.

Sovelluksista on saatavilla myös maksullinen versio, joka poistaa mainokset sekä tarjoaa muutamia lisäominaisuuksia. Pro-versiossa on mukana muun muassa tarkempi sykemittaus ja -analyysi, reaaliaikainen palaute treenin aikana ja sijainnin live-seuranta.

(Image credit: Fit for Life LLC)

2. Yoga Studio: Mind & Body

Ilmainen kokeilu (sovellusostoja): iOS ja Android

Yoga Studio: Mind & Body keskittyy nimensä mukaisesti erilaisiin joogatunteihin. Sovelluksesta löytyy sopivia vaihtoehtoja niin aloittelijalle kuin kokeneelle harrastajallekin. Voit halutessasi myös yhdistellä eri harjoituksia omaksi kokoelmaksesi. Treenien aikataulukin on helppo sovittaa arjen menoihin, sillä voit bookata tunteja kalenteriisi suoraan sovelluksesta.

Joogaharjoitukset voidaan räätälöidä niin oman tason, harjoitustyypin kuin mieleisten asentojenkin perusteella. Voit myös valita haluamasi taustamusiikin, jotta pääset oikeanlaiseen tunnelmaan.

Sovelluksessa on seitsemän päivän ilmainen kokeilu. Varsinainen hinnoittelu riippuu valitsemastasi tilauksesta.

(Image credit: One You/Shutterstock)

3. One You Couch to 5K

Ilmainen: iOS ja Android

One You Couch to 5K on Englannin sosiaali- ja terveysviraston kehittämä sovellus, joka pyrkii kannustamaan yhä useampaa ihmistä liikkumaan. Sovellus on suunnattu erityisesti vasta-alkajille ja liikkujille, joiden edellisestä treenikerrasta on päässyt vierähtämään pidempi aika.

Yhdeksän viikon mittaisen ohjelman lopputavoitteena on kyetä juoksemaan 5 mailia eli noin 8 kilometriä. Treeni alkaa reippaista kävelyistä ja kehittyy vähitellen kohti rauhallisia juoksulenkkejä. Hienointa sovelluksessa on sen kannustava luonne, joka keskittyy innostamaan liikuntaan tiukan kuntokuurin sijaan. Jos etsit hyvää sovellusta kuntoilun aloittamiseen, kokeile tätä.

(Image credit: StrongLifts Ltd/Shutterstock)

4. StrongLifts 5x5

Ilmainen (sovellusostoja): iOS ja Android

StrongLifts 5x5 -sovellus on saanut nimensä suositusta 5x5-konseptista (viisi viiden toiston sarjaa), joka on tehnyt paluun viime vuosina. Ideana ei ole kuitenkaan puskea itseään äärirajoille, vaan kolme 45 minuutin treeniä viikossa riittää.

Treenisovellusta voi käyttää kuka tahansa, mutta se on suunnattu enimmäkseen aloitteleville ja harrasteleville painonnostajille, jotka kaipaavat työkalua treenirutiinin kehittämiseen. Parasta sovelluksessa on se, ettei perustreenaajan tarvitse miettiä treenin rakennetta sen kummemmin – voit vain seurata valmista ohjelmaa. Saat ohjelman edetessä viikoittaisia ja kuukausittaisia raportteja omasta edistyksestäsi.

Sovellus ohjaa sinut jokaisen treenikerran läpi ja kertoo toistojen määrän, oikeat painot sekä sopivan lepoajan. Voit siis heittää aivot hetkeksi narikkaan ja keskittyä pelkkään treenaamiseen.

(Image credit: Strave/Shutterstock)

5. Strava

Ilmainen (sovellusostoja): iOS ja Android

"Jos lenkkiäsi ei näy Stravassa, et käynyt lenkillä." Strava on yksi suosituimmista juoksusovelluksista, jonka nimeltä on vaikea välttyä työpaikan lenkkiporukoissa tai aktiivisessa kaveripiirissä. Vaikka sovellus nauttiikin suurinta suosiota juuri juoksijoiden parissa, se sopii yhtä hyvin myös pyöräilyyn ja uimiseen.

Sovelluksen saa linkitettyä puhelimeen tai GPS-toiminnolla varustettuun älykelloon, jolloin se piirtää lenkkisi kartalle. Voit siis seurata jälkikäteen lenkkisi kulkua ja analysoida, kuinka matka sujui esimerkiksi aiempaan juoksukertaan verrattuna. Saat seurattua suoritustasi myös reaaliajassa, jolloin näet ajan, kilometrikohtaisen vauhdin sekä etäisyyden.

Jos haluat rohkaista itseäsi entistä parempiin suorituksiin, voit verrata lenkkejäsi aiempiin tuloksiin tai yrittää päihittää toisten käyttäjien asettamia haasteita. Strava saa harjoittelun tuntumaan ikään kuin peliltä, joten se motivoi käyttäjää lähtemään ulos kerta toisensa jälkeen.

(Image credit: Freelectics)

6. Freeletics

Ilmainen (sovellusostoja): iOS ja Android

Freeletics on hyvä osoitus siitä, ettei kenenkään ole pakko hankkia salikorttia päästäkseen parempaan kuntoon tai kasvattaakseen lihaksiaan. Sovellukseen on koottu lukuisia harjoituksia ja treenejä, joihin ei tarvita mitään erillisiä laitteita. Kaikki harjoitukset tehdään omalla keholla, joten treenata voi käytännössä aivan missä tahansa.

Jo ilmaisversiossa pääsee valitsemaan itselleen sopivan treeniohjelman, joka koostuu 10–30 minuutin harjoituksista. Sovelluksessa on ääni- ja video-ohjeet, jotta osaat tehdä kaikki liikkeet varmasti oikein. Jos olet valmis maksamaan premium-tilauksesta, saat käyttöösi lisäominaisuuksia, kuten treenitavoitteet, viikoittaisen henkilökohtaisesti räätälöidyn treeniohjelman sekä palautetta oman treenaamisen kehittämiseen.

(Image credit: Garmin/Shutterstock)

7. Garmin Connect

Ilmainen: iOS ja Android

Moni muistaa Garminin nimen parhaiten navigaattoreista, mutta yhtiö on laajentunut viime aikoina entistä vahvemmin fitness-markkinoille. Yksi kehitystyön hedelmistä on Garmin Connect, joka on kehitetty Garminin urheilukelloille. Sovellus on tarkoitettu laajentamaan Garmin-laitteiden ominaisuuksia ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi treenien mittaamiseen, harjoitusohjelmien luomiseen sekä ystävien haastamiseen.

Garmin Connectiin saa tuotua dataa myös ulkopuolisista sovelluksista, kuten MyFitnessPalista tai Stravasta. Se osaa myös analysoida kyseistä dataa ja tehdä siihen pohjautuvia treeniehdotuksia.

Garmin Coach -ominaisuus kertoo, mitkä harjoitukset johtavat parhaisiin tuloksiin sekä auttaa sinua treenaamaan suurempia tapahtumia – kuten maratoneja – varten.

(Image credit: Nike/Shutterstock)

8. Nike Training Club

Ilmainen (sovellusostoja) iOS ja Android

Kun sovelluksen nimessä on yksi maailman suurimmista urheilubrändeistä, odotukset nousevat automaattisesti korkealle. Nike Training Club onnistuu onneksi myös lunastamaan ne, sillä kyseessä on monipuolinen ja selkeällä käyttöliittymällä varustettu treenisovellus.

Harjoituksia saa valittua esimerkiksi tiettyjen lihasryhmien tai oman urheilulajin perusteella. Nike on myös yrittänyt tehdä sovelluksesta mahdollisimman helposti lähestyttävän, sillä erilaisia treenejä on tarjolla aina 15 minuutista 45 minuuttiin.

Nike on ottanut huomioon myös käyttäjät, jotka haluavat treenata omassa kodissaan. Sovellukseen on rakennettu kokonainen osio omalla keholla suoritettaviin harjoituksiin. Monipuolisesta sovelluksesta löytyy omat osionsa jopa mindfulnessiin, ravintoon ja yleiseen hyvinvointiin.