Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: tekevätkö päivitykset ratkaisevan eron?

Apple Watch 7 paljastettiin syyskuun 14. päivän tilaisuudessa. Vaikka huhut sekä vuodetut renderöintikuvat antoivat syyn odottaa rohkeampiakin muutoksia, kyseessä on kaikesta huolimatta vaikuttavalta tuntuva askel.

Apple on onnistunut kasvattamaan näyttöä merkittävästi ilman laitteen muotoilun kärsimistä. Lisäksi latausnopeus on selvästi aiempaa vikkelämpi. Eikä uusia värivaihtoehtojakaan kannata sivuuttaa.

Erityisesti Applen älykelloja aiemmin omistaneet voivat olla uudistuksista mielissään. Kun vanhat rannekkeetkin käyvät sellaisenaan, onko syytä kipittää kauppaan päivittämään kello tuoreimpaan versioon?

Käymme tässä artikkelissa läpi keskeisimmät erot Apple Watch 7:n ja Apple Watch 6:n välillä.

Muotoilu ja näyttö

Apple Watch 6 oli edistysaskel varsin tutuksi tulleeseen Apple Watch -muotoiluun. Sen kirkas ja alati päällä oleva Retina-näyttö yhdessä 40mm- sekä 44mm-kokojen kanssa teki vaikutuksen. Malli oli saatavana kolmena eri materiaalina (alumiini, ruostumaton teräs ja titaani), minkä lisäksi mukaan tulivat uusina värivaihtoehtoina sininen ja punainen. Myös Solo Loop -ranneke keräsi huomiota.

Huhut osoittautuivat pitkälti pötypuheeksi. Spekuloidut arvelut Apple Watch 7:n rohkeasta irtiotosta ulkonäön suhteen eivät pitäneet paikkansa. Uusi versio näyttää pitkälti samalta eikä kokojen puolestakaan ole eroja. Selkeästi pienentyneet reunat kuitenkin tekevät ison muutoksen. 1,7-milliset ympärykset kasvattavat näytön kokoa jopa 20 prosenttia Apple Watch 6:een verrattuna. Loikka Apple Watch 3:n näytöstä on peräti 50 prosenttia.

Käytössä on siis selvästi enemmän tilaa lukea sähköposteja sekä ahtaa sisältöä katsottavaksi. Uudet kellotaulut ottavat lisästä ilon irti.

Apple Watch 7:n värivaihtoehdot (Image credit: Apple)

Näytön pintaa on muokattu entistä kestävämmäksi, joten naarmuilun todennäköisyys pienenee radikaalisti. Lisäksi ruutu on ulkotiloissa jopa 70 prosenttia kirkkaampi kuin aiemmin. Apple Watch 6:n esittelemä vedenkestävyys 50 metriin asti on edelleen mukana, mutta seiskaversio on saanut kaverikseen vielä IP6X-sertifikaatin pölytiiviydestä.

Kestävämpi näyttölasi sekä pölytiiviys saattavat selittää huhut rajumpaan ulkourheiluun tarkoitetusta 'Explorer Edition' -versiosta. Ainakaan vielä sellaista ei tule, mutta kenties vuosi 2022 tuo uutuuden mukanaan.

Tarjolla on viisi alumiinista värivaihtoehtoa: musta, harmaa, vihreä, sininen ja punainen. Ruostumattomasta teräksestä pitävien valikoima muodostuu hopeasta, grafiitista ja kullasta. Titaaniset mallit rajataan puolestaan kahteen.

Tiedossa on uusia Niken urheilurannekkeita sekä Hermesin suunnittelemia arvovaihtoehtoja. Kaikki mallit ovat yhteensopivia edellisten vuosien kellojen rannekkeiden kanssa.

Fitness ja ominaisuudet

Apple Watch 6 tarjosi veren happisaturaatiomittauksen, ECG:n, uniseurannan sekä kattavan yhteistyön Applen Fitness Plus -palvelun kanssa. Lisäksi tarjolla GPS+Cellular-malleja varten erillisen Family Setup, joka teki lasten kellojen hallinnasta ja käyttöönotosta helpompaa.

Apple Watch 7 ei tuo mukanaan merkittäviä lisäsensoreita. Tiedossa on kuitenkin kaatumisen tunnistava ominaisuus pyöräilijöille, minkä lisäksi sähköpyörät ovat tuettuna aiempaa paremmin.

Kookkaampi näyttö mahdollistaa koko ruudun näppäimistön käyttämisen, jolla voi kirjoittaa sekä käyttää pyyhkäisyä. Jälkimmäisen tapauksessa keinoäly pyrkii tulkitsemaan ja ennustamaan halutut sanat valmiiksi.

Apple Watch 6 on urheilijalle lähes yhtä hyvä (Image credit: Future)

Käyttöjärjestelmä, suorituskyky ja akkukesto

Vaikka Apple Watch 6 käyttää vielä watchOS 7 -käyttöjärjestelmää, voi laitteeseen ladata tulevan watchOS 8:n siinä missä Apple Watch 7 -kelloonkin. Uusi versio julkaistaan syyskuun 20. päivä.

Apple Watch 6 hyödyntää kaksiytimistä Apple S6 -suoritinta, joka on suunniteltu iPhone 11 -puhelimesta tutun A13 Bionicin päälle. Lisäksi kellossa on W1-siru langatonta verkkoa varten ja U1-siru UWB-tekniikkaa varten. Muista ominaisuuksista nostettakoon esille Bluetooth 5.0, kaksikaistainen Wi-Fi-yhteys 802.11n sekä 4G LTE -tuki.

Apple ei ole vielä paljastanut tarkkoja yksityiskohtia Apple Watch 7:n suorittimesta tai sisuskaluista. Tiettävästi tarkoituksena on kuitenkin keskittyä enemmän tehokkuuteen kuin raakaan suorituskykyyn.

Apple Watch 7 tarjoaa edeltäjänsä tavoin 18 tunnin akkukeston. Ero on nähtävissä kuitenkin latauksessa, sillä uutuusmalli on 33 prosenttia vikkelämpi täyttymään. USB-C-latauksen ansiosta 8 minuutin lataus mahdollistaa kahdeksan tunnin yöunien seurannan.

The Apple Watch 7 charges fast (Image credit: Apple)

Hinta

Apple Watch 6:n hinta oli julkaisussa alkaen 439 euroa. Materiaalivalinnat, tallennustilan määrä sekä mahdolliset erikoishihnat kuitenkin saattoivat nostaa hintalappua merkittävästikin.

Apple Watch 7:n julkaisuhinta on todennäköisesti samainen 439 euroa (399 dollaria) Wi-Fi-mallista ja 539 € (499 dollaria) Cellular-versiosta. Dollarihinnat on jo paljastettu, mutta tarkat eurohinnat voivat vielä elää.

Huhut tuotantovaikeuksista vaikuttaisivat pitäneen paikkansa. Siinä missä iPhone 13 -puhelimet saapuvat myyntiin roiman viikon sisällä julkistuksesta, Apple Watch 7:n saapumisajankohdaksi kerrottiin "syksy". Takaraja on siis joulukuussa.

Kun Apple Watch 7 lopulta saapuu, koostuu Applen kellovalikoima kolmesta mallista. Tarjolla olevat vaihtoehdot ovat Apple Watch SE, Apple Watch 3 ja Apple Watch 7. Apple Watch 6 poistuu siis valikoimasta, joten sen saaminen voi vaikeutua pikapuoliin. Toisaalta tämä myös povaa tarjouksia.

Apple Watch 7 vaikuttaa ykkösvalinnalta (Image credit: Apple)

Yhteenveto

Mikäli ranteessasi on Apple Watch 6, ei uutuuskello anna merkittävää syytä päivittämiselle. Muutokset ovat melko hienovaraisia eivätkä välttämättä perustele hintaa. Samalla on kuitenkin selvää, että Apple Watch 7 on saapuessaan paras omenalogoinen älykello. Se tarjoaa isomman näytön sekä paremman latausnopeuden.

Emme kuitenkaan voi olla toteamatta, että Apple Watch on menettänyt osan hohdokkuudestaan. Siinä missä ensimmäiset mallit saivat innostumaan, viimeisimmät versiot ovat olleet varsin hillittyjä päivityksiä. Uutuusominaisuudet loistavat poissaolollaan, eikä ensimmäisten sukupolvien kaltaista jännitystä ole enää ilmoilla.

Vuoden 2021 malli ei eroa juurikaan edeltäjistään. Vierekkäin laitettuna kaventuneet reunat sekä isompi näyttö pomppaavat silmiin, joten kokonaisuus on entistä tyylikkäämpi.

Jos haluat ostaa Applen älykellon, kannattaa hankkia Apple Watch 7. Jos omistat jo kuudennen sukupolven mallin, päivittämistä ei kuitenkaan tarvitse laittaa prioriteettilistan kärkisijoille.