Paras kompaktikamera 2019: 10 laadukkainta pokkaria kaikille käyttäjätasoille

Kokosimme parhaat pokkarikamerat yksinkertaisista ja helppokäyttöisistä kameroista tehokkaampiin huippumalleihin.

Kompaktikameramarkkinat ovat olleet kovassa myllerryksessä viime vuodet. Yhä tehokkaammilla kameroilla varustetut älypuhelimet ovat käytännössä syrjäyttäneet edulliset sisäänheittopokkarit ja halpamallit, ja valmistajat ovat keskittyneet houkuttelemaan ostajia teknisesti kehittyneemmillä ja erikoistuneemmilla malleilla.

Kehitys näkyy esimerkiksi aiempaa suurempina kennoina ja siten parempana kuvanlaatuna. Nykypokkarit peittoavatkin kuvillaan parhaimmankin älypuhelimen mennen tullen, ja laadukkaimpien kompaktikameroiden kennot painivat jopa samassa sarjassa digitaalisten järjestelmäkameroiden ja peilittömien kameroiden kanssa.

Kompaktikameroiden valikoima on kattava ja erilaisiin kuvaustarpeisiin löytyy paljon vaihtoehtoja. Ostaja voi valita taskukokoisista ja laajahkon zoomausalueen pokkareista aina kiinteällä zoom-optiikalla varustettuihin digitaalista järjestelmäkameraa muistuttaviin superzoom- eli bridge-kameroihin, vedenkestäviin vaihtoehtoihin ja jopa järjestelmäkameroiden ja peilittömien kameroiden kanssa kilpaileviin huippumalleihin.

Olemme testanneet kaikki osto-oppaamme kamerat perin pohjin, ja jokaisesta mainitusta mallista löytyy koko arvostelu klikkaamalla linkkiä. Pyrimme päivittämään listaa sitä mukaan, kun uusia malleja tulee markkinoille.

Jos et vielä tiedä, minkälainen kameratyyppi yleisesti ottaen olisi sinun tarpeisiisi sopivin, saat apua lukemalla englanninkielisen artikkelimme: Mikä kamera minun pitäisi ostaa?

Mikäli etsit itsellesi nimenomaan pokkaria, jatka lukemista.

Osa artikkelimme linkeistä johtaa englanninkielisille sivuille. Teemme jatkuvasti töitä saadaksemme entistä useamman sivun suomen kielelle.

[Päivitys 14.6.2019: Lisäsimme oppaan loppuun kaksi vaihtoehtoista kameran listan kymmenikölle, Ricoh GR III:n ja Leica Q2:n.]

Hyvää vastinetta rahalle: Sony Cyber-shot RX100 III

Vanha, mutta yhä pätevä pakkaus

Kenno: 1-tuumainen CMOS, 20,1 MP | Objektiivi: Kiinteä, kinovastaavuus 24–70 mm, suurin aukko f/1,8–2,8 | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä näyttö, 1 229 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Suuri ja tehokas kenno

Huippuluokan viimeistely

Ei kosketusnäyttöä

Pieni zoomausalue

Ennen kuin ryntäät kameraostoksille, harkitse myös tätä edullisempaa vaihtoehtoa. Sonyn viimeisin RX100-malliston kamera, RX100 VI, lukeutuu suosikkipokkareidemme joukkoon, mutta ei korkean hintansa vuoksi istu kaikkien budjettiin. Hyvä uutinen on se, että sarjan vanhempia malleja saa yhä kaupoista houkuttelevampaan hintaan.

Tähän oppaaseen nostamamme RX100 III ei ehkä tarjoa kaikista uusimpia ominaisuuksia, mutta on silti laadukas kompaktikamera ja ennen kaikkea edullinen. Kameran suuri yksituumainen kenno tuottaa erinomaisen yksityiskohtaista jälkeä, ja sen laaja ja nopea zoom-objektiivi tekee kamerasta monipuolisen matkakumppanin. RX100 III sisältää lisäksi esiinvedettävän etsimen sekä kääntyvän näytön. Tyylikäs ja viimeistelty muotoilu täydentää hinta-laatusuhteelta mainiota kokonaisuutta.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Cyber-shot RX100 III

Vuoden 2019 parhaat kompaktikamerat

1. Fujifilm X100F

X100F on täydellinen kompaktikamera innokkaimmille valokuvaajille

Kenno: APS-C CMOS, 24,3 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, 23 mm optiikka, kinovastaavuus 35 mm, suurin aukko f/2 | Näyttö: 3,0 tuumaa, 1 040 000 pistettä | Etsin: Hybridi, optinen/elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 8 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Kaunis muotoilu

Hybridietsin

Videokuvan resoluutio yltää vain Full HD -videoon

Kiinteän polttovälin objektiivi

Perinteisen zoom-objektiivin sijaan kamerasta löytyy kiinteä 23 millimetrin objektiivi 35 millimetrin kinovastaavuudella ja f/2,0-valovoimaisuudella. Järjestelmäkameroista tuttu 24,3 megapikselin APS-C-kenno tuottaa zoomin puuttumisesta huolimatta huippulaatuisia otoksia. Kameran älykäs hybridietsin mahdollistaa kuvaamisen sekä optisella että elektronisella etsimellä eri kuvausolosuhteiden mukaan.

Teknisten ominaisuuksiensa vuoksi Fujifilm X100F sopii parhaiten hieman kokeneemmille kuvaajille. Kamera vaatii hiukan suuremman budjetin, mutta on ehdottomasti hintansa väärti.

Lue koko englanninkielinen arviomme Fujifilm X100F

2. Panasonic Lumix TZ200

Paras pokkari matkalle

Kenno: 1-tuumainen, 20,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 25–360 mm, aukko f/3,3–6,4 | Näyttö: 3,0-tuumainen kosketusnäyttö, 1 240 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Suuri yksituumainen kenno

15-kertainen zoom

Pieni elektroninen etsin

Kiinteä näyttö

Panasonic tunnetaan taskukokoisten, laajalla zoomausalueella varusteltujen matkapokkarikameroiden kehittäjänä. Sen TZ-sarjan kamerat ovat hallinneet matkapokkarimarkkinoita jo pitkään eikä sarjan viimeisin tulokas, Lumix TZ200, ole poikkeus.

Lumix TZ200 on kooltaan yhtä kompakti kuin sarjan aiemmat pokkarit. Merkittävän parannuksen edeltäviin malleihin tuo kuitenkin TZ200:n sisältämä, perinteistä pokkaria reilusti suurempi yksituumainen kenno, joka mahdollistaa entistäkin laadukkaammat valokuvat.

Kamera sisältää 15-kertaisen zoom-objektiivin. Vaikka zoomausalue voisi olla vielä laajempi, riittää se hyvin useimpien kuvaajien kuvaustarkoituksiin. Kameran kosketusnäytön käyttöjärjestelmä on erinomainen, ja sen elektroninen etsin helpottaa kuvaamista aurinkoisissa olosuhteissa, vaikkakin etsin voisi olla isompikin. Lisäksi kamera tallentaa tarkkaa 4K-videota.

Panasonic Lumix TZ200 on tyylikäs kompaktikamera, josta löytyvät kaikki tarvittavat ominaisuudet loistavien kuvien ottamiseen.

Lue koko englanninkielinen arviomme Panasonic Lumix TZ200

3. Sony Cyber-shot RX10 IV

Hintava, mutta tehokas pokkari isolla polttovälillä

Kenno: 1-tuumainen CMOS, 20,2 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–600 mm, suurin aukko f/2,4–4 | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1,44 miljoonaa pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 24 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Loistava kenno

Korkeatasoinen zoom-objektiivi

Kallis hinta

Menu-valikko voisi olla selkeämpi

Sonyn RX10 IV:ssa on kaikki, mitä tehokkaalta puolijärjestelmäkameralta voi toivoa. Kamerasta joutuu pulittamaan hieman enemmän kuin kompaktikameroista yleensä, mutta myös sen tekniset ominaisuudet ovat omaa luokkaansa.

RX10-sarjan uusimmasta mallista löytyy edeltävän Sonyn RX10 III:n tavoin laaja 24–600 millimetrin polttovälin ja f/2,4–4 valovoiman zoom-optiikka. Suurin parannus on tapahtunut automaattitarkennuksessa, johon on lisätty tarkennuspisteiden määrää huomattavasti. Muutos tekee kameran yksituumaisesta, 20,1 megapikselin kennosta entistäkin tehokkaamman.

Kameraa on yhtä miellyttävä käsitellä kuin klassista järjestelmäkameraa suuren ja kirkkaan elektronisen etsimen ansiosta. Lisäksi kameralla voi kuvata 4K-videota jopa 24 kuvan sekuntinopeudella. Kyseessä on siis oikein vaikuttava pakkaus.

Lue koko englanninkielinen arviomme Sony Cyber-shot RX10 IV

4. Canon PowerShot G9 X Mark II

Taskukokoinen tehopakkaus

Kenno: 1-tuumainen, 20,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 28–84 mm, suurin aukko f/2–4,9 | Näyttö: 3,0-tuumainen kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Etsin: Ei ole | Sarjakuvausnopeus: 8,2 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Kompakti koko

Helppokäyttöinen

Rajallinen zoomausalue

Ei mahdollisuutta kuvata 4K-videota

Taskukokoinen Canonin PowerShot G9 X Mark II erottuu laadukkaiden yksituumaisten kompaktikameroiden kattavasta joukosta tyylikkäällä ja pienellä muotoilullaan sekä kehittyneillä ominaisuuksillaan.

Pikkuruisen koon vuoksi myös kameran zoomausalue on suhteellisen suppea. Siitä huolimatta kameralla saa kuvattua erinomaisia valokuvia, jotka voi jakaa älypuhelimeen kätevän etäyhteyden avulla. PowerShot G9 X Mark II onkin erinomainen valinta helppokäyttöistä kameraa etsivälle.

Lue koko englanninkielinen arviomme Canon PowerShot G9 X Mark II

5. Panasonic Lumix LX100 II

Erinomainen pokkari valokuvauksen harrastajalle

Kenno: Micro Four Thirds, 17 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–75 mm, suurin aukko f/1,7–2,8 | Näyttö: 3,0-tuumainen kosketusnäyttö, 1 240 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 11 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso

Erinomainen kuvanlaatu

Hyvät säätimet rungossa

Hidas zoomaus

Kiinteä takanäyttö

Laatutietoinen valokuuvaja luottaa uuteen Lumix LX100 II -pokkariin. 17 megapikselin Micro Four Thirds -kenno ja erittäin valovoimainen f/1,7–2,8 aukon objektiivi takaavat huipputasokkaat valokuvat.

Vaikka 24–75 millimetrin objektiivin zoomausalue on pokkariksi varsin pienikokoinen, kuuluu Lumix LX100 II kompaktikameroiden kärkikastiin.

Kamera sisältää elektronisen sisäänrakennetun etsimen, suuren kosketusnäytön ja kattavat ulkoiset käsisäätimet, ja sillä voi tallettaa laadukasta 4K-videota.

Lue koko englanninkielinen arviomme Panasonic Lumix LX100 II

6. Sony Cyber-shot RX100 VI

Huippunopea, mutta hintava

Huippunopea sarjakuvaus ja 4K-videokuvaus

Sisäänrakennettu elektroninen etsin

Tekniset ominaisuudet tekevät kamerasta kalliin

Vaikea käsitellä

Sonyn RX100-sarjan ensimmäinen malli saavutti ilmestyessään eräänlaisen merkkipaalun yksituumaisella kennollaan, metallisella rungollaan ja säätimillään sekä huikealla kuvanlaadullaan.

Sarjan viimeisin RX100 VI -malli ottaa jälleen askeleen eteenpäin. Mallin pinorakenteinen kenno on suunniteltu nopeaan datan tallentaamiseen, ja kameralla voikin kuvata terävää 4K-tallennettua videokuvaa, 40-kertaisia hidastusvideoita sekä valokuvia 24 ruudun sekuntinopeudella.

Kilpailijoistaan poiketen Sony on onnistunut tekemään RX100-sarjan viimeisimpään, kuudennen sukupolven malliinsa pienen, mutta oikein toimivan elektronisen etsimen. Kokonaisuutta täydentää vaikuttava 24–200 millimetrin polttovälin zoom-objektiivi.

RX100 VI:n on hintava ja siinä on omat heikkoutensa. Mikäli haussa on monipuolinen ja taskukokoinen pokkari laadukkaalla zoom-objektiivilla, on kyseessä kuitenkin taatusti loistava valinta.

Lue koko englanninkielinen arviomme Sony Cyber-shot RX100 VI

7. Panasonic Lumix DMC-FZ2000

Hybridikameroiden zoomin ja tehokkaan yksituumaisen kennon yhdistelmä

Kenno: 1-tuumainen, 20,1 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–480 mm, suurin aukko f/2,8–4,5 | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso

Yksituumainen kenno

Erittäin nopea automaattitarkennus

Suhteellisen suurikokoinen

Ei sääsuojausta

Yhä suurempien kennojen kehityskulku näkyy myös Panasonicin Lumix DMC-FZ2000 -superzoom-kamerassa (tunnetaan myös nimellä bridge-kamera). Superzoom-kameroiden suosio perustuu niiden laajaan zoomausalueeseen ja huokeaan hintaan. Useimmiten suuri zoomi näkyy kuitenkin pienempänä kennona ja siten valitettavasti heikompana kuvanlaatuna.

Panasonic onkin pienentänyt tässä pokkarissa zoomausaluetta 480 millimetriin, minkä ansiosta kameraan on saatu laadukkaammat valokuvat mahdollistava suurempi yksituumainen kenno. FZ2000:n zoomausalue on tavanomaisen bridge-kameran zoomausaluetta suppeampi, mutta silti oikein riittävä arkipäiväiseen valoukuvaukseen.

FZ2000 on loistava valinta juuri siksi, että se tarjoaa sekä hyvän kuvanlaadun että kohtuullisen zoomausalueen. Mikäli haussa on hieman halvempi pokkari, kannattaa tutustua aiempaan FZ1000-malliin, jos sellaisen vielä jostain löytää.

Lue koko englanninkielinen arviomme Panasonic Lumix FZ2000

8. Canon PowerShot G1 X Mark III

Ainutlaatuinen pokkari järjestelmäkameran kennolla ja zoom-objektiivilla

Iso kenno, mutta pieni runko

Selkeät kosketusnäyttövalikot

Rajallinen zoomausalue

Mahdollisuus kuvata vain 1080 pikselin videota

Intohimoisimpien valokuvaajien tyypillinen ykköskamera on useimmiten joko perinteinen järjestelmäkamera tai peilitön järjestelmäkamera. Niinä päivinä, kun raskaammalle kameralle ei ole tarvetta, on taskukokoinen pokkari käypä vaihtoehto myös ammattilaiselle.

Moni valokuvaaja karsastaa pokkareita pienestä kennosta johtuvan heikomman kuvalaadun vuoksi. Canon on kuitenkin onnistunut sovittamaan järjestelmäkameroissa käytetyn APS-C-kennon minikokoisen PowerShot G1 X Mark III -pokkarin runkoon.

Suuren kennon lisäksi kamerasta löytyy sisäänrakennettu elektroninen etsin ja hienostunut kosketusnäyttö. Kapea, 24–72 millimetrin zoom-objektiivi on pieni miinus, mutta muuten PowerShot G1 X Mark III:a parempaa pokkaria on vaikea hakea.

Lue koko englanninkielinen arviomme Canon PowerShot G1 X Mark III

9. Olympus Tough TG-5

Paras vedenkestävä pokkari

Kenno: 1/2,3-tuumainen CMOS, 12,2 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 25–100 mm, suurin aukko f/2–4,9 | Näyttö: 3,0-tuumainen, 460 000 pistettä | Etsin: Ei ole | Sarjakuvausnopeus: 20 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija

Lujatekoinen

Raw-tallennus

Keskiverto akunkesto

Hämmentävä käyttöliittymä

Olympuksen Tough TG-5 on rakennettu kestämään kirjaimellisesti kaikkia mahdollisia olosuhteita: kamera on vesitiivis 15 metrin syvyyteen, puristuksenkestävä 100 kiloon ja iskunkestävä 2,1 metristä ja sitä voi käyttää jopa 10 asteen pakkasissa.

Erikoista on, että Olympus on pudottanut kameran resoluutiota edeltävän TG-4-mallin 16 megapikselistä 12 megapikseliin. TG-5 päihittää silti edeltäjänsä raw-tallennuksella ja mahdollisuudella kuvata 4K-videota 30 kuvan sekuntinopeudella ja Full HD -videota 120 ruudun sekuntinopeudella. TG-5 on ykkösvalintamme vedenpitävistä kameroista.

Lue koko englanninkielinen arviomme Olympus Tough TG-5

10. Sony Cyber-shot WX220

Edullinen ja pirtsakka pokkari 10-kertaisella optisella zoomilla

Kenno: 1/2,3-tuumainen CMOS, 18,2 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 25–250 mm, suurin aukko f/3,3–5,9 | Näyttö: 2,7-tuumainen, 460 000 pistettä | Etsin: Ei ole | Sarjakuvausnopeus: 1,5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

10-kertainen zoom-objektiivi

Kompakti muotoilu

Rajalliset ominaisuudet

Pieni näyttö

Sony Cyber-shot WX220 on kompaktikamera, joka peittoaa 10-kertaisella, 25–250 millimetrin optiikallaan parhaimmatkin älypuhelimet heittämällä.

WX220:llä kuvatut kuvat ovat kirkkaita, korkeatasoisia ja yksityiskohtaisia. Wi-Fi-yhteyden ansiosta kuvien jakaminen sosiaalisessa mediassa on äärimmäisen helppoa.

2,7-tuumainen näyttö on hieman pieni, mutta säilyttää kameran kätevän taskukokoisena. WX220 ei sisällä mullistavia teknisiä ominaisuuksia, mutta on silti erittäin toimiva kompaktikamera.

Lue koko englanninkielinen arviomme Sony Cyber-shot WX220

Harkitse myös näitä:

Eikö mikään edellä mainituista kameroista kiinnostanut? Oletko liikkeellä vähän isommalla budjetilla? Tutustu näihin kahteen vaihtoehtoon:

Leica Q2

Kallis? Kyllä. Loistava? Ehdottomasti!

Kenno: Täyskennoinen, 47,3 MP | Objektiivi: 28 mm f/1,7 | Näyttö: 3,0-tuumainen kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 20/10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Taivaallinen kuvanlaatu

Kivenkova rakenne

Video-ominaisuuksissa on parantamisen varaa

Kaukana edullisesta

Leica Q2 on eittämättä paras pokkarikamera markkinoilla. Se näkyy myös hinnassa: tällä hetkellä kamerasta joutuu pulittamaan pienen omaisuuden. Mikäli laatu menee hinnan edelle, on valinta kuitenkin ehdottomasti tämä kaunokainen.

Teknisten ominaisuuksien suhteen ei ole tehty kompromisseja. Kamera sisältää yksityiskohtaista kuvausjälkeä tuottavan 47,3 megapikselin kennon, jonka ansiosta kuvissa on vaikuttavan vähän kohinaa. 3,68 miljoonan pisteen elektroninen etsin ja 28 mm f/1,7 -objektiivi ovat kirkkaita ja teräviä, ja 4K-videot täynnä tietoa. Erikseen hankittava käsikahva auttaa saamaan paremman käsituntuman, mutta siitä huolimatta kamera ei ole helpoin käsiteltävä. Jäämme kaipaamaan esimerkiksi kääntyvää näyttöä. Plussia ropisee kuitenkin kestävästä, lähes moitteettomasta rungosta.

Jos Leica Q2 tuntuu turhan hintavalta omalle lompakolle, mutta sen ominaisuudet houkuttelevat, tutustu aiempaan Q1-malliin. Riisutumpi vanha versio peittoaa yhä monet muut pokkarit leikiten.

Ricoh GR III

Jakaa mielipiteitä, mutta hoitaa hommansa hyvin

Kenno: APS-C 24,2 MP | Objektiivi: 28 mm f/2,8 (35 mm -yhteensopiva) | Näyttö: 3,0-tuumainen kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Etsin: Ei | Sarjakuvausnopeus: 4 kuvaa/s | Video: Full HD | Käyttäjätaso: Keskitaso

Pieni, mutta kestävä runko

Mainio kenno ja terävä objektiivi

Heikko videolaatu

Heikko akunkesto

GR III on ristiriitainen kamera, mutta ansaitsee silti maininnan listallamme. Muutamista oikuistaan huolimatta Ricoh onnistuu asioissa, joissa muut pokkarivalmistajat eivät. Taskukokoiseen runkoon on pakattu järjestelmäkameroille tyypillinen kuvanvakaimen sisältämä 24 megapikselin APS-C-kenno.

Muita mainitsemisen arvoisia etuja ovat suorituskykyinen objektiivi, nopea operointi, paranneltu valikkojärjestelmä ja huomaamaton muotoilu. Kiinteä 28 millimetrin linssi ei tyydytä kaikki tarpeita, ja myös akunkesto jättää toivomisen varaa.

Kamera sopii erityisesti niille, jotka haluavat matkustaa kevyesti, mutta napsia hyviä kuvia ilman jatkuvaa objektiivin vaihtoa.