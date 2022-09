Arvostelussa DJI Mini 3 Pro

DJI Mini 3 Pro on huimasti edeltäjästään paranneltu ja tämän hetken paras kompakti drone. Suuren kennon, sisäänrakennetun esteiden tunnistuksen sekä älykkäiden lentotilojensa ansiosta siinä on isomman dronen suorituskyky pienemmässä paketissa. Mini 3 Pro sopii aloittelijalle, mutta hintalappu houkuttanee enemmän kokeneempia harrastajia.

Pika-arviossa DJI Mini 3 Pro

Pieni ja kevyt DJI Mini 3 Pro vie Mini-sarjan uusiin korkeuksiin. Alkuperäinen DJI Mavic Mini saapui vuonna 2019 ja Mini 2 heti seuraavana vuonna. Muiden parannusten ohessa seuraaja nosti videon 4K-tasolle, mutta nyt Mini 3 Pro tuo leuat loksauttavia elementtejä alle 250 gramman Mini-sarjaan.

Vaikuttavinta tässä aloittelijaystävällisessä pienessä dronessa on sen kolmisuuntainen esteiden tunnistus. Se ei kuitenkaan ole ainoa parannus edeltäjäänsä nähden.

Mini 3 Prossa on 1/1,3" CMOS-kenno, jonka aukon maksimikoko on f/1,7. Videokuvan ominaisuuksia on paranneltu huimasti ja kameraa voi kääntää 90 astetta, mikä mahdollistaa kuvaamisen niin pystyssä kuin vaakatasossa.

Jatkuva parannusten lista oikeuttaa Pro-lisänimen. Mini 3 Pro sisältää pähkinänkuoressa monia ominaisuuksia, joita on totuttu näkemään vain korkeamman tason drooneissa, kuten DJI Mavic Air 2:ssa. Yksi ratkaiseva ominaisuus on alle 250 gramman paino, minkä vuoksi sitä ei esimerkiksi EU:n alueella tarvitse rekisteröidä. Vastaavaan on pystynyt tähän mennessä vain Autel Evo Nano.

Näiden uusien ominaisuuksien sekä kalleimman malliversion mukana tulevan uuden älyohjaimen ansiosta Mini 3 Pro on varsin houkutteleva paketti ilmavien sisältöjen luojille. Yksi merkittävä miinus on kuitenkin suuri hintaloikkaus edeltäjään verrattuna.

Hinnannousu on odotettavaa, kun ottaa lisätyt ominaisuuden huomioon. Mutta aiemmin tätä dronemallia kaupiteltiin aloittelijoille huokean hinnan takia, mutta nyt hinta on lähempänä parhaiden dronejen listalla komeilevaa DJI Air 2S -mallia. Valinta on tiukka, mutta Mini 3 Pro houkuttaa kompaktilla koollaan.

Hinta ja saatavuus

Myynnissä nyt alkaen 759 €

Kolme eri vaihtoehtoa

Saatavana myös Fly More -paketti, jossa mukana enemmän varusteita

DJI Mini 3 pro on myynnissä kolmena eri kokoonpanona DJI:n kaupassa sekä valtuutetuilla jälleenmyyjillä. Perusversio ilman ohjainta maksaa 759 euroa.

Keskimmäisessä versiossa tulee DJI RC-N1-ohjain mukana ja hintaa paketilla on 859 euroa. Kalleimman version saa hintaan 1029 euroa ja paketti sisältää uuden DJI RC Smart -älyohjaimen.

Kaikki pakettivaihtoehdot sisältävät Intelligent Flight Battery -akun, kaksi propellisettiä, ruuvimeisselin, gimbaalin suojan sekä USB-C-kaapelin latausta sekä tiedonsiirtoa varten. Perusversion mukana tulee myös kaapelit, joilla saa kytkettyä ohjaimen älypuhelimeen.

Valinnaisen Fly More -paketin mukana tulee kaksi lisäakkua, kolmepaikkainen akkulaturi, kaksi settiä propelleja sekä olkalaukku. Hintaa paketilla on 199 €.

Muotoilu ja ohjain

Uusi DJI RC Smart -ohjain mukana kalleimmassa paketissa

Taittuva Mavic-muotoilu

Kuvaus onnistuu niin pysty- kuin vaakatasossa

Taittuva muotoilu ja vaaleanharmaa viimeistely tekevät Mini 3 Prosta tutun Mavic-tuoteperheen näköisen. Siinä, missä DJI Mini 2 on virtaviivaisempi kuten muut Mavic-mallit, Mini 3 Pro on selkeästi pyöreämpi.

Esteiden tunnistus sekä pyöristetyt gimbal-kiinnikkeet antavat selvästi oman lisänsä pyöreämpään ulkoasuun. Sen sijaan propellikiinnikkeistä on tehty aerodynaamisemmat ja itse propelleista isommat lentoaikojen pidentämiseksi.

Gimbaali kiinnittyy droneen molemmilta puolilta runkoa, mikä auttaa kameran ja suuremman sensorin tukemisessa. Kamera kääntyy kätevästi 90 astetta, jolloin kuvia voi napsia niin vaaka- kuin pystytasossa. Ominaisuus on käytännöllinen kaikille kuvaajille, mutta se on eittämättä lisätty sosiaalisen median sisällöntuotantoon TikTok- ja Instagram Stories -käyttäjille.

DJI Mini 3 Pro - tiedot Kenno: 48 MP 1/1,3" CMOS

Videokuvaus: 4K/60p, 2,7K/60p, 1080/120p

Bittinopeus: 150 Mb/s

Vakautus: 3-akselinen gimbaali

Lähetystapa: Ocusync 3

Lentoaika: Enintään 34 minuuttia

Paino: 249 g

Mitat taitettuna: 145 x 90 x 62 mm

Mitat avattuna: 171 x 245 x 62 mm

Perusmallin mukana tuleva DJI RC-N1-ohjain on tuttu monesta aiemmastakin mallista. Ohjaimessa ei ole näyttöä, mutta siinä on teleskooppipidike kännykälle.

Arvostelussakin käytetyssä DJI RC Smart -ohjaimessa on 5,5 tuuman kosketusnäyttö 700 nitin kirkkaudella. Painoa ohjaimella on 390 grammaa, mikä on vain 5 grammaa enemmän kuin perusohjaimen ja älypuhelimen yhdistelmällä. Käyttöönotto onnistuu nopeasti, sillä ohjaimeen tarvitsee kiinnitellä vain ohjainsauvat ennen lentoon lähtemistä.

Ominaisuudet ja lentäminen

Kolmisuuntainen esteiden tunnistus

Kohteen seuranta

Parempi akkukesto edeltäjään verrattuna

DJI:lle tuttuun tapaan Mini 3 Pro tarjoaa kolme kuvaustilaa: Cine, Normal sekä Sport.

Cine muuttaa kontrollit vähemmän herkiksi ja tarjoaa elokuvallisia otoksia maksimissaan noin 21 kilometrin tuntivauhdilla. Normaalissa tilassa huippunopeus on noin 35 ja Sport-tilassa voi lentää jo 56 kilometrin tuntivauhdilla. Jälkimmäisessä kuvaustilassa törmäyksenesto on kytketty tosin pois.

Pienestä koosta ja keveydestä huolimatta, Mini 3 Pro:n tuulensietoluokka on noin 37 km/h, ja laite toimii kohtalaisen hyvin moisessa tuulessa, etenkin sport-tilassa lentäessä. Kokonaisuutena kontrollit toimivat hyvin ja yhteys dronen ja ohjaimen välillä on luotettava.

DJI parantaa akkukestoa sekä lennettävyyttä jokaisella uudella mallillaan, eikä Mini 3 Pro ole poikkeus. Uusi 2 453 mAh:n akku painaa 80,5 grammaa ja kestää väitetysti enintään 34 minuuttia.

Todellisuudessa olosuhteet ja paluulento huomioiden lentoaika on 20-25 minuutin haarukassa, mikä sekin on selkeä parannus alkuperäiseen DJI Mavic Miniin verrattuna.

Mini Prohon saa myös tehokkaamman 3 850 mAh akun, jolla lentoaika nousee 47 minuuttiin. Tämä nostaa samalla painon yli 250 grammaan, jolloin drone luokitellaan seuraavaan painoluokkaan. Lisäakkua ei ylipäätään myydä esimerkiksi EU:n alueella.

Tärkein uudistus lienee kolmisuuntainen esteiden tunnistus, joka toimii laajalla kulmalla niin eteen, taakse kuin alas. Advanced Pilot Assistance Systems -järjestelmä (APAS 4.0) puolestaan auttaa objektien väistämisessä. Sen voi asettaa pysäyttämään dronen tai lentämään väistämään esteitä itsenäisesti. Toki avustukset voi kytkeä kokonaan poiskin.

QuickShots-ominaisuuden avulla voit luoda valmiita lentokuvioita, jotka helpottavat videoiden kuvaamista. Lisäksi FocusTrack Suiten avulla voi seurata kohteita. Sen avulla droonin voi antaa itsenäisesti seurata paikallaan olevaa kohdetta, tai käyttäjä voi itse lentää ja kamera kohdistaa haluttuun kohteeseen. Nämä tervetulleet ominaisuudet toimivat testeissämme hyvin.

Kuvanlaatu

1/1,3 tuuman sensori

12,1 MP ja 48 MP raw sekä JPEG

4K-videokuvaus

Uuden kennon ansiosta kuvanlaatu on uskomattoman hyvä pienelle ja kevyelle dronelle.

Still-kuvien reunoilla on pientä terävyyden menetystä, mikä on hyvin tyypillistä kaupallisille malleille. Korkean kontrastin kohdalla kohteiden reunamilla saattaa esiintyä kromaattista poikkeamaa, mutta tämä ei nouse kovin suureksi ongelmaksi.

Raw-tiedoistoissa ei esiinny juurikaan näkyvää kohinaa koko asteikon mitalla. Myös luonnolliset värit säilyvät, mikä tarkoittaa, että voit huoletta kuvata millä tahansa ISO-asetuksella.

Mini 3 Pron Dual Native ISO -teknologia yhdistettynä nopeaan f/1,7-aukkoon tekee kamerasta kätevän heikossa valaistuksessa.

Still-kuvatilassa raw- ja JPEG-kuvia saa kahdella resoluutiolla. Vakiotilassa raw-tiedostot ovat 12,1 MP ja suurempia tiedostoja saa 48 megapikselin -tilaa käyttämällä.

48 megapikselin kuvaus on ehdottomasti tervetullut ominaisuus, joka laajentaa kameran mahdollisuuksia. Sen kanssa ei voi tosin käyttää valotushaarukointia, sarjakuvausta tai ajastettua kuvausta.

Kokonaisuutena videon laatu on loistava. Testimme aikaan ND-suodattimet eivät olleet saatavilla, joten 4K-videomme näyttää hieman tökkivältä, kun emme voineet kompensoida kiinteää f/1,7 aukkoa kuin sulkimella.

Yksityiskohdat ja terävyys ovat kuitenkin loistavat videota kuvatessa, joskin ND-suodattimien avulla kuvasta tulee sulavampaa. Suosittelemmekin ostamaan ND-suodattimia, jos tarkoituksena on kuvata videokuvaa.

Videota voi kuvata kolmella resoluutiolla. 4K sekä 2,7K toimivat enintään 60 ruudun kuvataajuudella, kun taas Full HD:ta voi kuvata 120 ruudun kuvataajuudella. Viimeksi mainittu tarjoaa hidastettua kuvaa 120 fps-kuvauksella. Videon suurin bittinopeus on 150 Mb/s, ja muun muassa D-Cinelike- sekä Normal-väriprofiilin ansiosta Mini 3 Pro sopii sekä aloittelijoille että ammattimaisempaan menoon.

Zoomivaihtoehdoissa 2x toimii 4K-resoluutiolla, 3x toimii 2,7K resoluutiolla ja 4x Full HD:nä. Tarkennusta kannattaa tosin käyttää säästeliäästi laadun heikkenemisen vuoksi, mutta FHD-kuvauksessa kaksinkertainen tarkennus tarjoaa parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Kannattaako DJI Mini 3 Pro ostaa?

Osta jos...

Osta jos...

Olet aloittelija dronemaailmassa

Aiempiin malleihin verrattuna hinta on kalliimpi, mutta siitä huolimatta Mini 3 Pro on loistava vaihtoehto aloittelijoille. Pieni koko, keveys ja esteiden tunnistus tekevät laitteesta helpon lennettävän.



Drone on toissijainen muille kameravehkeille

Monet ulkoilmakuvaajat kantavat suuria määriä kuvaustarvikkeita mukanaan, joten suuri ja painava drone olisi ongelma. Mini 3 Pron keveys, pienuus sekä ammattimaiset kuvausominaisuudet sopivat hyvin edellä mainittuun tilanteeseen.

Haluat loistavaa kuvaa heikossa valossa

Nopean aukon ja loistavien ISO-ominaisuuksien ansiosta Mini Pro 3 on erinomainen vaihtoehto heikossa valaistuksessa kuvaamiseen.

Älä osta, jos...

Haluat parasta mahdollista kuvanlaatu

Parasta kuvanlaatua kokoon taittuvassa dronessa tarjoaa DJI Mavic 3. Se painaa huomattavasti enemmän, mutta kuvanlaatu on selkeästi parempaa.

Omistat jo DJI Mavic Air 2:n

Vaikka Mini Pro 3:ssa on suurempi kenno sekä mahdollisuus pystykuvaukseen, päivitys ei välttämättä ole tarpeen. Pienistä puutteista huolimatta Air 2 on edelleen varsin kyvykäs drooni.