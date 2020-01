Paras 4K-kamera 2020: 10 huippumallia videokuvaamiseen

4K-videotallennus on yhä useammin kameroissa sääntö kuin poikkeus. Ominaisuus löytyy valtaosasta lippulaivaälypuhelimista ja lähes kaikista uusimmista kameroista lähtötason peilittömiä kameroita lukuun ottamatta.

On hyvä muistaa, että 4K-tallennus ei itsessään tee kameroista tasaveroisia, vaan mallien välillä on silti eroja. Eri kennotyypit, kuvausmenetelmät ja kuvamateriaalin vientimahdollisuudet voivat saada 4K-kameran käyttäytymään hyvinkin erilaisesti.

Uutta kameraa hankkiessa on syytä huomioida esimerkiksi se, käyttääkö kamera koko kennon leveyttä tai rajautuuko kuva kuvatessa. Näinkin yksinkertaisilta tuntuvat asiat voivat vaikuttaa kuvakulmaan merkittävällä tavalla. Kuulokeliitäntään, tarkennustasoon, seeprakuviointeihin ja Log-profiileihin kannattaa keskittyä vasta sitten, kun on tarkistanut ensin mainitut.

Panasonic on pitkään ollut 4K-videoita tallentavien kameroiden ykkönen, mutta sittemmin myös Sony, Nikon, Olympus, Fujifilm, Leica ja Blackmagic ovat nostaneet itsensä potentiaalisten videokameroiden valmistajiksi.

Helpottaaksemme sopivimman 4K-kameran valintaa, olemme listanneet mielestämme markkinoiden parhaimmat vaihtoehdot. Voit lukea tarkemmat perustelut valinnoillemme kunkin kameran alta. Päivitämme listausta säännöllisesti uusien mallien tullessa markkinoille.

[Päivitys 31.12.2019: Oppaaseen on lisätty Sony Alpha A6400 ja Panasonic Lumix G9.]

Hyvää vastinetta rahalle: Panasonic Lumix G80

Pieneen runkoon on pakattu massiiviset ominaisuudet.

Kameratyyppi: Peilitön | Kenno: Micro Four Thirds | Resoluutio: 16 MP | Objektiivikiinnitys: Micro Four Thirds | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 9 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Erinomainen elektroninen etsin

Vakuuttava automaattitarkennus

Heikohko akunkesto

Monimutkaiset säätimet

Ennen varsinaiseen listaukseen siirtymistä, suosittelemme tutustumaan tähän huomattavasti edullisempaan vaihtoehtoon. Panasonic Lumix G80 ei ehkä vedä ominaisuuksillaan vertoja kalliimmille 4K-kameroille, mutta on silti pätevä ja kustannustehokas vaihtoehto pienemmän budjetin kuvaajille.

Lumix G80 tallettaa 4K-videota 30 ruudun kuvataajuudella ja 100 Mbps:n nopeudella ja sisältää erillisen mikrofoniliitännän. Tarkennus on nopeaa, ja kääntyvä kosketusnäyttö tekee kuva-alueen rajaamisesta miellyttävää ja helppoa. Lisäksi kameran runko on sääsuojattu.

Lue koko arviomme: Panasonic Lumix G80

Vuoden 2020 parhaat 4K-kamerat

1. Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Ysärityylisen kuoren sisälle on kätketty viimeisintä huipputeknologiaa.

Kameratyyppi: Peilitön | Kenno: Micro Four Thirds | Resoluutio: Ei tiedossa | Objektiivikiinnitys: Micro Four Thirds | Etsin: Ei tiedossa | Näyttö: 5,0-tuumainen kosketusnäyttö | Sarjakuvausnopeus: Ei tiedossa | Video: 4K 60 ruudun kuvataajuudella | Käyttäjataso: Ammattilainen

Erinomainen 4K-videotallennus

Valtava, terävä näyttö

Heikko akunkesto

Ei kääntyvää näyttöä

Blackmagicin Pocket Cinema Camera 4K on uusi suosikkimme 4K-videon kuvaamiseen. Se on suunniteltu täysin elokuvantekijöitä ajatellen eikä näin ollen sovi still-kuvausmahdollisuutta arvostaville. Micro Four Thirds -kennoon ja -objektiivikiinnitykseen perustuva runko on varustettu suurella viiden tuuman kosketusnäytöllä. Videonäkökulmasta katsottuna Pocket Cinema Camera 4K onkin paras MFT-kamera.

Kamera tarjoaa ensiluokkaiset liitäntämahdollisuudet sekä kaksi muistikorttipaikkaa. Kahden muistikortin ansiosta Pocket Cinema Camera 4K päihittää monet huomattavasti hintavammat kamerat, kuten vaikkapa Canon EOS R:n. Kun päälle laitetaan vielä kunnolliset äänitallennusominaisuudet ja myyntipakkauksen mukana tuleva 319 euron arvoinen videoeditointiin tarkoitettu DaVinci Resolve Studio -ohjelmisto lisensseineen, on luvassa todellista vastinetta rahalle.

Kameran merkittävin ominaisuus on ennen kaikkea terävä 4K-videokuva, jonka laatu yltää jopa kalliimpien mallien tasolle. Osaavissa käsissä tämä kamera suoriutuu myös kohinasta paremmin kuin monet täyden kennokoon mallit, mistä voi kiittää kameran kahta natiivia ISO-herkkyysarvoa (dual native ISOs).

Lue koko arviomme: Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

2. Panasonic Lumix GH5S

Loistava kamera, jonka video-ominaisuuksien suhteen ei ole tehty kompromisseja.

Kameratyyppi: Peilitön kamera | Kenno: Micro Four Thirds | Resoluutio: 10,2 MP | Objektiivikiinnitys: Micro Four Thirds | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,2-tuumainen kiertyvä ja kääntyvä kosketusnäyttö, 1 620 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Monipuolinen kenno

Erinomaiset videospeksit

Ei kuvanvakautusjärjestelmää

Akunkesto voisi olla parempi

Panasonicin Lumix DC-GH5S on ennen kaikkea videokamera. Tästä huolimatta se sopii myös tavallisten valokuvien napsimiseen – vaikkakin 10,2 megapikselin resoluution rajoissa. Heikomman resoluution vuoksi suosittelemme tutustumaan listamme kakkoseen, Lumix GH5 -malliin, mikäli kriteerinä on kamera, josta löytyvät sekä loistavat still- että videokuvaominaisuudet.

Kameran kattavan monipuoliset videotoiminnot vakuuttavat, mutta sisäänrakennetun kuvanvakaajan puuttuminen saattaa tulla joillekin pienenä pettymyksenä. Kamera on silti paras valinta niille, jotka haluavat kuvata ammattimaista videokuvaa ilman tyyriin videokameran hankkimista.

Lue koko arviomme: Panasonic Lumix GH5S

3. Panasonic Lumix GH5

Monipuolinen ja tehokas 4K-kamera

Kameratyyppi: Peilitön kamera | Kenno: Micro Four Thirds | Resoluutio: 20,3 MP | Objektiivikiinnitys: Micro Four Thirds | Etsin: Elektroninen | Näyttö: 3,2-tuumainen kiertyvä ja kääntyvä kosketusnäyttö, 1 620 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

DCI 4K -ja UHD 4K -videotallennus

Joka suuntaan kääntyvä näyttö

Rajallinen ISO-asteikko

Suurikokoinen peilittömäksi kameraksi

Lumix GH5 oli suosikkikameramme videokuvaukseen ennen sen seuraajan, Lumix GH5S:n, tuloa. Vanhempi Lumix GH5 on huomattavasti edullisempi kuin uudempi malli ja sopii monipuolisempien valokuvausominaisuuksiensa vuoksi paremmin niille, jotka haluavat kuvata videon lisäksi myös perinteisiä still-ruutuja.

Myös kameran elokuvatoiminnot vakuuttavat. Kamera tallentaa 4K-videota (4096 x 2160) 60 ruudun kuvataajuudella (150 Mbps:n bittinopeudella) ja Full HD -videota 180 ruudun kuvataajuudella. Lisäksi Lumix GH5S:n 10-bittinen 4:2:2-väritila tarjoaa kattavammat väritiedot ja rikkaammat väriasteikot. Kamerasta löytyy lisäksi liitäntä erilliselle ulkoiselle äänitallentimelle, kuten Apple ProRes -tallennusmuodon HDMI-tallentimelle.

Lue koko arviomme: Panasonic Lumix GH5

(Image credit: Future)

4. Sony Alpha A6400

Erinomainen automaattitarkennus tekee kamerasta loistavan vaihtoehdon.

Kameratyyppi: Peilitön | Kenno: APS-C | Resoluutio: 24,2 MP | Obejktiivi: Sony E | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 921 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 11 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Kehittynyt automaattitarkennus

Hyvät video-ominaisuudet

Ei sisäänrakennettua kuvanvakautusta

Ei kuulokeliitäntää

Sisäänrakennetun kuvanvakautuksen ja kuulokeliitännän puuttumiset saavat A6400:n vaikuttamaan videokuvauksen tarpeet nähden alivarustellulta. A6400:n erinomainen kuvanlaatu (tasainen ja yksityiskohtainen), vankka magnesiumsekoitteinen runko, kohtuullinen hinta ja ennen kaikkea äärimmäisen kehittynyt automaattitarkennusjärjestelmä tekevät siitä varteenotettavan haastajan muille 4K-kameroille.

Automaattitarkennusjärjestelmä sisältää erinomaisen silmän- ja kasvojentarkennuksen, ja tekee sekä stillien että videoiden kuvaamisesta vaivatonta. Erityisesti siitä on hyötyä ihmisten – sekä muiden että oman itsen – kuvaamisessa.

Sarjan uusin malli, Sony A6600, sisältää pitkälti samat tekniset speksit ja ominaisuudet, mutta tarjoaa vanhemmasta mallista puuttuneet sisäänrakennetun kuvanvakautuksen, kuulokeliitännän ja pidemmän akunkeston. Sen, kuinka paljon paremmasta mallista muutoin on kyse, kerromme, kun olemme arvioineet uutuusmallin lähiaikoina.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Sony Alpha A6400

(Image credit: Future)

5. Panasonic Lumix G9

Toistaiseksi monipuolisin Panasonicin peilitön kamera.

Kameratyyppi: Peilitön | Kenno: Micro Four Thirds Live MOS | Resoluutio: 20,4 MP | Automaattitarkennus: 225-pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 20 kuvaa/s | Video: 4K, 60 kuvaa/s | Käyttäjätaso: Harrastaja

Pysäytyskuvanvakaus vastaa 6,5 aukkoa

Kaksi muistikorttipaikkaa

ISO-alue voisi olla laajempi

Pienempi näyttö kuin GH5:ssä

Vaikka Panasonic Lumix G9 ei vedä videoiden osalta vertoja Lumix GH5:lle, se on silti monipuolinen runko sekä valo- että videokuvaukseen erityisesti viimeisimmän, marraskuussa 2019 julkaistun ohjelmistopäivityksen ansiosta. Päivitys toi kameraan mukavia ammattilaisten arvostamia ominaisuuksia, kuten 10-bittisen 4:2:2-videotuen.

Kamerasta löytyi jo ennen ohjelmistopäivitystäkin muutamia mehukkaita videotoimintoja, esimerkiksi Cinema 4K video -tila, joka tallentaa videoita 60 kuvan sekuntinopeudella. Lisäksi G9 sisältää kaksi UHS-II SD -muistikorttipaikkaa ja huippuluokkaisen sisäänrakennetun kuvanvakautuksen, jonka ansiosta kameralla voi kuvata 6,5 valotusaskelta pidemmillä suljinajoilla myös käsivaralla.

Lumix G9 on sääsuojattu, helposti käsiteltävissä ja tarjoaa lukuisia still-ominaisuuksia, kuten 20 kuvaa sekunnissa vastaava sarjakuvausnopeuden automaattitarkennuksella. Kamera kykenee tallentamaan jopa 60 kuvaa sekunnissa, kun automaattitarkennus ei ole päällä.

Kaiken kaikkiaan ei ole lainkaan liioiteltua kutsua Lumix G9:ää loistavaksi ja monipuoliseksi peilittömäksi kameraksi – etenkin nyt, kun sen hinta on pudonnut alle 1 200 euroon.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Panasonic Lumix G9

6. Sony Alpha A7S II

Kaikki mitä tarvitset: erinomainen kuvanlaatu, laaja dynaaminen alue ja kompakti koko

Kameratyyppi: Peilitön | Kenno: Täysikokoinen CMOS | Resoluutio: 12,2 MP | Objektiivikiinnitys: Sony E | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä näyttö, 1 228 800 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Today's best Sony Alpha A7S II deals €4,073.83 View Deal at Amazon

Erinomainen dynaaminen alue ja matala melutaso

Hyödylliset Log-valinnat

Tallentaa 4K-videota vain Ultra HD -muodossa, ei DCI-muodossa

Lähinnä 8-bittinen video 10- tai 12-bittisen sijaan

Ylistimme aikoinaan Sonyn Alpha A7S II:ta arviossamme parhaaksi videota tallentavaksi kameraksi. Vaikka moni asia on muuttunut sitä mukaan, kun markkinoille on tullut uusia tulokkaita, on A7S II silti yhä houkutteleva runko videokuvaajalle.

Yksi kameran suurimmista valteista, sisäinen 4K-videotallennus, löytyy nykyään myös monilta sen kilpailijoilta. Kennon pikselikoon puolesta A7S II jää jopa monelle haastajalleen kakkoseksi. Sen sijaan kameran dynaaminen alue on laaja ja selkeästi parempi kuin niillä kilpailijoilla, joilla on korkeampi herkkyystaso. A7S II:n melutaso osoittautui pienemmäksi kuin niiden kameroiden, joissa oli suurempi siru.

A7S II:n etu on, että se käyttää kennon koko leveyttä videokuvan tallentamiseen. Kamera kykenee tallentamaan muistikortille samaan aikaan, kun se tuottaa 4:2:2-kuvamateriaalia HDMI-tallentimelle. Lisäksi kameralla saa otettua videoiden lisäksi myös kelvollisia valokuvia. Kamera sisältää nopean automaattitarkennusjärjestelmän sekä hyödyllisen sisäänrakennetun kuvanvakaimen.

Vaikka kyseessä ei olekaan uusin malli, antavat A7S II:n kenno ja videotoiminnot sille merkittävän edun kilpailijoihin nähden.

Lue koko englanninkielinen arvio: Sony Alpha A7S II

7. Nikon D850

Korkea resoluutio kohtaa nopeuden

Kameratyyppi: Digitaalinen järjestelmäkamera | Kenno: Täysikokoinen CMOS | Resoluutio: 45,4 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon F | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 2 359 000 pistettä | Etsin: Optinen | Sarjakuvausnopeus: 7 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Huippuluokkainen automaattitarkennusjärjestelmä

Ei rajaa 4K-videokuvaa

SnapBridge toimii kömpelösti

Hidas tarkennus live view -tilassa

Tämä Nikon D810:n pitkään odotettu seuraaja saapui myyntiin vuoden 2018 alkupuolella. Nikon ei ole säästellyt mallissa huippuominaisuuksien suhteen. Kamera sisältää 45,4 megapikselin täyskennon, kehittyneen 153-pisteisen automaattitarkennusjärjestelmän, 7 ruudun sarjakuvausnopeuden, kääntyvän kosketusnäytön ja joukon erilaisia liitäntävaihtoehtoja. Ominaisuuksiensa puolesta D850 onkin kehittynein digitaalinen järjestelmäkamera, jonka olemme nähneet.

Videokuvaajille D850 tarjoaa paljon ilonaiheita. Kamera tallettaa koko kennon levyistä 4K UHD -videota 30, 25 ja 24 kuvan kuvataajuudella. Muihin hyödyllisiin video-ominaisuuksiin lukeutuvat mikrofoni- ja kuulokeliitännät, tasokuvaprofiili, seeprakuviointi sekä aukonhallinta. Lisäksi kamera tallentaa Full HD -videota 120 ruudun kuvataajuudella. Kaiken kaikkiaan kyseessä on erinomainen digitaalinen järjestelmäkamera videoiden kuvaamiseen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D850

8. Olympus OM-D E-M1 Mark II

Huippuluokkainen OM-D-malli, joka vakuuttaa video- ja valokuvatoiminnoillaan

Kameratyyppi: Peilitön kamera | Kenno: Micro Four Thirds | Resoluutio: 20,4 MP | Objektiivikiinnitys: Micro Four Thirds | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 037 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 60 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Mahdollisuus kuvata sekä DCI 4K - että UHD 4K -videota

Hämmästyttävä kuvanvakausjärjestelmä

Raskaat valikot

Kallis hinta

Luonnehdimme Olympuksen OM-D E-M1 Mark II -kameraa aiemmin arviossamme "toistaiseksi parhaaksi Micro Four Thirds -kameraksi". Väitteelle on helppo löytää perusteita, sillä Olympus on parantanut tämän kameran kohdalla merkittävästi etenkin videotoimintoja aiempiin malleihin verrattuna.

Kamera tarjoaa 4K-videotallennuksen sekä DCI- että UHD-muodossa, HDMI-liitännän, joka tukee puhdasta 4:2:2-värisyvyyttä, kuulokeliitännän audiohallintaa varten ja nopean hybridiautomaattitarkennusjärjestelmän, joka toimii kosketusnäytön ansiosta entistäkin helpommin. Kameran äärimmäisen tehokas kuvanvakausjärjestelmä miellyttää sekä video- että valokuvaajia – etenkin käsivaralla kuvatessa. Annoimme aikanaan kameralle arviossamme viisi tähteä. Yllämainittujen ominaisuuksien lisäksi loistavaan arvosanaan vaikuttivat erinomainen säänsuojaus, elävä etsin ja mahdollisuus kuvata 18 kuvaa sekunnissa automaattitarkennuksella.

Matalaa syväterävyyttä arvostavat suosivat useimmiten Micro Four Thirds -kennon sijaan suuremman kennon kameroita. Oikeilla objektiiveilla ja tekniikalla voi saavuttaa kuitenkin riittävän sumean taustan myös tällä mallilla. Kaiken kaikkiaan Olympus asettaa riman korkealle OM-D E-M1 Mark II -lippulaivamallillaan ja haastaa videotallentavien kameroiden ykkösenä tunnetun Panasonicin.

Lue koko arviomme: Olympus OM-D E-M1 Mark II

9. Fujifilm X-T3

Entistäkin paremmat videotoiminnot

Kameratyyppi: Peilitön kamera | Kenno: APS-C | Resoluutio: 26,1 MP | Objektiivikiinnitys: Fuji X | Näyttö: 3,0-tuumainen kääntyvä näyttö, 1 040 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 11 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Log-tallennus oletusasetuksena

Yksityiskohtainen kuvausjälki

Silmäänpistävä etsimen rajaus

Osa säätimistä toimii hieman kömpelösti

Fujifilmilla on takanaan huikea kehitysponnistus, jonka tuloksena on syntynyt X-T2-kameran seuraaja, X-T3-malli. Valmistaja on panostanut uutuusmallissa erityisesti video-ominaisuuksiin. Suurimpia parannuksia ovat 10-bittinen 4:2:0-pakattu videokuva sekä huomattavasti nopeampi, vaihetunnisteinen automattitarkennus, jonka ansiosta kohteen jäljittäminen on aiempaa helpompaa.

Kamerasta löytyy lisäksi Hybrid Log Gamma -tila sekä sisäinen F-Log-tallennus. Kamera tallentaa DCI- ja UHD-muotoista 4K-videota kennon koko leveydellä 30 ruudun kuvataajuudella ja pienellä 1,18-kertaisella rajauksella 60 ruudun kuvataajuudella. Rungosta löytyy nyt myös kuuloke- ja mikrofoniliitäntä.

Arviotamme varten tehdyssä testauksessamme huomasimme, että kamera tuottaa yksityiskohtaista ja luonnollista kuvanjälkeä sekä tavanomaisella kuvauksella että hidastustoiminnolla kuvatessa. Tämä ominaisuus, loistava automaattitarkennus, uuden kennon tuottama kuvanlaatu ja yleinen tehokkuus tekevät kameran suorituskyvystä lyömättömän.

Lue koko arviomme: Fujifilm X-T3

10. Nikon Z6

Vahva videotekniikka ja vaikuttava suorituskyky saavat Nikon Z6:n loistamaan

Kameratyyppi: Peilitön | Resoluutio: 24,5 MP | Tarkennustapa: 273-pisteinen automaattitarkennus | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 2 100 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 12 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Tehokkaat VR-järjestelmät videokuvalle

Yksityiskohtainen elektroninen etsin

Ei talleta 4K-videota 60 ruudun kuvataajuudella

Vain yksi korttipaikka XQD-muistikortille

Nikonin ensimmäinen täyden kennokoon peilitön kamera Z6 on Nikonin tähän mennessä vaikuttavin panostus videopuoleen. Vaikka myös samaan aikaan julkaistu Z7 istuu hyvin valokuvaajalle, joka haluaa perinteisten ruutujen lisäksi kuvata myös videopätkää, on Z6 kaksikosta parempi videokuvaukseen. Z6:lla voi kuvata 4K-videota ilman rajausta, toisin kuin Z7:llä.

Merkittävintä Z6:ssa lienee se, että siitä löytyy sekä kennoon sijoitettu 5-akselinen kuvanvakaaja että objektiivin elektroninen VR-tärinänvaimennus. Tuloksena on siis takuuvarmaa vakaata kuvamateriaalia, riippumatta siitä, mitä objektiivia käyttää.

Tasaisesti ja terävästi tarkentava vaiheentunnistava 273-pisteinen automaattitarkennus pelaa myös videokuvauksessa. Lisäksi Nikon D850:stä tuttu 10-bittinen laajan sävyalan N-Log-tallennus tarjoaa hyvät lähtökohdat videon värien määrittelylle.

Pientä miinusta tulee siitä, ettei kamera tallenna 4K-videota 60 ruudun kuvataajudella ja hieman pyörivästä sulkimesta. Kaiken kaikkiaan Nikonin uusi järjestelmä onnistuu kuitenkin vakuuttamaan.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon Z6

10. Sony Cyber-shot RX10 IV

Hintava, mutta tehokas matkakamera erinomaisilla video-ominaisuuksilla

Kameratyyppi: Kompaktikamera | Kenno: 1-tuumainen CMOS | Resoluutio: 20,2 MP | Objektiivikiinnitys: Kiinteä, kinovastaavuus 24–600 mm, suurin aukko f/2,4–4 | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 440 000 pistettä | Etsin: Elektroninen | Sarjakuvausnopeus: 24 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso/ammattilainen

Erinomainen objektiivi

Laaja valikoima kuvataajuuksia

Ei sisäänrakennettua harmaasuodinta (ND)

Kallis hinta

Tehokas Sony RX10 IV on erinomainen pokkari monipuolisuutta arvostavalle käyttäjälle. Sen pitkä ja nopea 24–600 mm f/2,4–4 -teleobjektiivi, yksituumainen 20,2 megapikselin kenno ja nopea 315-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä tekevät siitä mukautuvaisen matkakumppanin.

Kamera vakuuttaa myös videopuolella tallentamalla 4K ultra HD -videota, jonka kuvamateriaali sisältää jopa 1,7 kertaa vaadittua enemmän kuvatietoja, pakkaamatta kuitenkaan pikseleitä. Tämä tapahtuu 100 Mbps:n tallennusnopeudella, ja voit halutessasi säätää kuvataajuutta 960 ruutuun hidastuskuvaa varten.

Kamera tarjoaa lisäksi HDMI-liitännän, seeprakuvioinnin, mikrofoni- ja kuulokeliitännän, S-Log2 gamma -kuvaprofiilin, Picture Profiles -asetuksen sekä Sonyn gammanäyttötoiminnon, joka auttaa hahmottamaan, miltä väritasapainotettu kuvamateriaali näyttäisi. Kamera ei ole halvimmasta päästä, mutta tähän huippuvaihtoehtoon kannattaa satsata.

Lue koko arviomme: Sony Cyber-shot RX10 IV