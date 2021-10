Arvostelussa DJI Pocket 2

DJI Pocket 2 ei välttämättä ole täydellinen, mutta se on yksi parhaimmista vaihtoehdoista omassa lajissaan. Se on kompakti kamera vloggaajille, joille etenkin Creator Combo -paketti tarjoaa kaiken tarvittavan langattomalla mikrofonilla ja muilla ydintyökaluilla. Edeltäjäänsä isompi kenno parantaa kuvanlaatua, minkä lisäksi sen kohteenseuranta on hyödyllinen ja tarkka. Kaiken kaikkiaan se on loistava ylimääräinen kuvausväline videokuvaajan tai vloggaajan matkalaukkuun.

Pika-arvio

DJI Pocket 2 on selkeästi kehitetty vloggaajille ja aloitteleville elokuvantekijöille tarkoitetuksi steadicamiksi. Se ei koskaan voita puolelleen ammattilaiskuvaajia, sillä sen 64 megapikselin kamera sekä älypuhelimia vastaava kenno ei yllä kunnolliseen kuvanlaatuun. Mutta kun nämä yhdistää DJI:n hallitsemaan kuvanvakaukseen sekä kohteenseurantaan, syntyy jotain ihmeellistä.

Jos olet seurannut DJI:n viimeaikaisia julkistuksia, olet saattanut huomata, että yhtiö on luopunut Osmo-nimen käytöstä näiden kuluttajille suunnattujen laitteiden osalta. DJI Pocket 2 on siten välitön seuraaja DJI Osmo Pocketille, ja näiden käyttötarkoitus on pitkälti sama; tarjota gimbalilla vakautettu kamera kädessä pidettävän varren päähän.

Uutuutena edeltäjäänsä DJI Pocket 2:ssa on 64 megapikselin kenno, joka on roima parannus DJI Osmo Pocketissa olleeseen 12 megapikselin vastaavaan. Vastaavasti edeltäjän 1/2,3 tuuman kenno on kasvatettu 1/1,7 tuuman kennoon, mikä tarkoittaa samalla parempaa suorituskykyä.

Myös näkökenttää on kasvatettu alkuperäisen 80 asteesta nykyiseen 93 asteeseen. Polttopisteeksi käännettynä se tarkoittaa 26 millimetristä (f/2,0) 20 millimetriin (f/1,8) siirtymistä. Laajempi kuva-ala tarkoittaa entistä käytännöllisempää käyttöä vloggaamisessa, ja juuri vloggaus nousee pitkälti esille Pocket 2:sta puhuttaessa.

Lisäksi Pocket 2:ssa on HDR-videokuvaus, laajempi ISO-herkkyys, paranneltu äänentoisto, hidastusvideota Full HD -tarkkuudella sekä lisätarvikkeet.

Laitetta myydään erillisessä Creator Combo -paketissa, jonka tärkeimmät lisät ovat ulkoinen langaton mikki ja sen tuulensuoja. Lisäksi paketissa on laajakulmalinssi, jalusta, monipuolisempi pidike sekä suojakotelo. Ulkoisessa mikissä on lisäksi erillinen mikrofoniliitäntä, joten langattomat äänimahdollisuudet ovat kattavat.

Valitettavasti kaikki ei voi olla pelkkää hyvää, vaan kuvanlaadun osalta DJI jää monien älypuhelimien lailla vajaaksi dynaamisen alueen osalta ja kärsii huonosta hämäräkuvauksesta. Lisäksi sen kosketusnäyttö on toisinaan hieman oikukas, vaikka se näyttääkin näppärästi, mitä kamera parhaillaan kuvaa.

Kokonaisuus on silti luokkansa paras laite, jossa on kuitenkin parannettavaa. Jos DJI Pocket 3:ssa on yhden tuuman kenno, olemme myytyjä.

Hinta ja saatavuus

DJI Pocket 2 on saatavilla kahdessa eri pakkauksessa. 379 € hintainen peruspakkaus sisältää kameran lisäksi Mini Control Stick -pidikkeen sekä 1/4-tuuman jalustan. Kalliimpi DJI Pocket 2 Creator Combo -paketti nostaa hinnan 529 €, ja sisältää yllämainittujen lisäksi Do-It-All-pidikkeen, Micro-jalustan, laajakulmalinssin, tuulensuojan sekä langattoman mikrofonin.

Hinnaltaan DJI Pocket 2 ei siten ole suinkaan mikään halpa laite, ottaen huomioon että taskussasi olevassa puhelimessa saattaa hyvinkin olla laadukkaampi kenno kuin tässä. Mutta toisin kuin puhelin, DJI Pocket 2 pystyy vakauttamaan kuvan, seuraamaan kohdetta ja tarjoamaan langattoman latauksen, jotka tekevät tästä houkuttelevan ostoksen.

Muotoilu ja kestävyys

Kevyt ja mukava käyttää

Esikatselunäyttö ja tattiohjaus

Tukee jalustoja

DJI Pocket 2 on todella kompakti laite, jossa on kolmen akselin varassa oleva gimbal. Varressa sijaitsevat puolestaan komponentit, akku ja kätevä näyttö, jonka kautta kuvan voi sommitella näppärästi ennen nauhoituksen alkua. Painoa laitteella on vain 117 grammaa, joten sitä on mukava pitää kädessä pidempiäkin aikoja. Vaihtoehtoisesti laitteen voi kiinnittää jalustaan, joka tulee esimerkiksi Creator Combo -paketin mukana.

Näytön alapuolella on Mode- ja nauhoituspainikkeet, minkä lisäksi sen sivusta löytyy virtapainike. Vaikka gimbalin voi aktivoida Mode-painikkeen kautta, ainoastaan sivulla oleva virtapainike sammuttaa sen kokonaan. Ominaisuus on näppärä siltä osin, ettei gimbalia sulje vahingossa kesken kuvauksen eri kuvatiloja selatessa.

Pocket 2:n pohjassa komeilee puolestaan USB-C-liitäntä, joskin jalustaa käyttäessä laitteeseen voi kytkeä adapterin näytön ja painikkeiden väliseen koloon. Myyntipakkauksen mukana tulee pienet Lightning- ja USB-C-adapterit, jotka voi liittää kätevästi tähän rakoseen puhelinta tai videoiden ulosvientiä varten.

Fyysinen liitäntä tarkoittaa samalla nopeampaa ja luotettavaa tiedostojen siirtoa varsinkin 4K-resoluutiolla. Valitettavasti adapterit tuntuvat kuitenkin irtoavan vähän turhan herkästi laitteesta.

Jos koet tarvitsevasi samanaikaista latausmahdollisuutta videokuvatessa, kannattaa harkita silloin Creator Comboa. Peruspakkauksen mukana tuleva jalusta peittää laitteessa olevan USB-C-liitännän, mutta Creator Combossa tuleva Do-It-All-pidike tarjoaa ylimääräisen USB-C-liitännän juuri tätä varten.

DJI Pocket 2:n mukana tuleva kova muovinen kotelo turvaa laitteen puolestaan tukevasti ja suojaavasti. Laitteen sisäänrakennettu Drop Aware -toiminto tosin tunnistaa, milloin laite on tippumassa, ja pyrkii minimoimaan mahdolliset vahingot lukitsemalla gimbalin paikalleen. Kyseessä ei kuitenkaan ole GoPro Hero 9 Blackin kaltainen action-kamera, mutta mekaanisesti vakautettua videota kaipaaville DJI Pocket 2 on loistava lisä.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Loistava kasvojenseuranta

Kätevä langaton äänentallennus

Android- ja iOS-tuki

DJI Pocket 2:ssa on oikeastaan kaksi kameraa yhdessä. Ensinnäkin se on vakautettu vloggauskamera, ja toisekseen se on virtuaalinen kamerahenkilö, jonka voi asettaa paikalleen ja joka seuraa kohdetta tämän liikkuessa ja höpöttäessä kameralle. Toisin sanoen se on omiaan yhden henkilön tilanteisiin.

Kolmiakselisen gimbalin ansiosta laite hallitsee kävelyt, hyppelyt ja muut tärinät mestarillisella otteella. Monet action-kamerat tekevät toki saman asian, mutta niiden käyttämä vakausteknologia jättää jälkeensä yleensä mikrotärinää teknologiasta johtuen. Pocket 2:ssa moisista ei ole havaintoakaan.

Toinen vaihtoehto on hankkia älypuhelimelle suunniteltu gimbal, joka tosin vie samalla puhelimen kokonaan ja sen suorituskyky vaihtelee puhelinmallista riippuen. Pocket 2:n kaltaiselle kameralle tikun varassa onkin eittämättä kysyntää.

Kuvaustiloja on tarjolla kolme: Seuraa (kamera pysyy vaaka-asennossa), kallistuslukittu (ylös/alassuuntainen liike estetty) ja FPV-tila (täysi liikehdintä käytössä). Eroja ei välttämättä huomaa suoraan, joten suosittelemme leikkimään niille yhden aamupäivän ajan hyppien olohuoneessa ja pyöritellen kameraa ympäriinsä. Lupaamme, että kullekin löytyy sopiva käyttötarkoitus eri kuvaustilanteisiin.

Erillisen sovelluksen kautta DJI Pocket 2:n kohteenseuranta saa uusia ominaisuuksia, minkä lisäksi eri kuvaustilojen välillä on helpompi vaihtaa. Lisäksi sen kautta saa panoraamatilan sekä manuaalikuvauksen. Creator Combon ostajat saavat entistä enemmän käyttömahdollisuuksia, kiitos erillisen ultralaajakulmalinssin ja ulkoisen äänitysmahdollisuuden.

Video- ja kuvanlaatu

64 MP 1/1,7 tuuman kenno kuvaa jopa 4K/60fps-laatua

Selkeä parannus Osmo Pocketista

Keskinkertainen heikossa valaistuksessa ja valokuvatessa

DJI Pocket 2:ssa on 1/1,7 tuuman älypuhelinta vastaava kenno sekä 20 mm f/1,8 linssi. Se tallentaa 4K-videota 60 ruudun kuvataajuudella 100 Mb/s nopeudella sekä HDR-videota.

Ja vaikka vertaamme laitteen kennoa älypuhelimiin, sen ei kannata antaa hämätä. Puhelinten nykyiset kennot ovat jo äärimmäisen laadukkaita, ja myös DJI Pocket 2 tallentaa varsin vakuuttavaa syväterävyyttä näin pieneksi kameraksi. Sen automaattinen tarkennus on saanut myös parannuksia, mikä tekee lopputuloksesta entistä näyttävämpää.

Kohteenseurannan hyödyllisyyttä ei voi kuitenkaan korostaa liiaksi. Kun Pocket 2:n asettaa mukana tulevalle jalustalle, voit kävellä vapaasti ympäriinsä ja sivulta sivulle kameran seuratessa sinua herkeämättä. Ja kunhan sovellus on vain päällä, kohdennus pitää kohteen tiukasti ruudun keskellä. Kirkasta taustavaloa vasten kohdennus kadottaa toisinaan kohteen hetkellisesti, mutta kasvoja kuvatessa tätä ei tapahdu milloinkaan.

Kiitos kennon aavistuksen isomman koon, Pocket 2 pystyy kuvaamaan 4K-videota myös zoomatessa. 16 megapikselin valokuvia ja 1080p-videota varten tarkennus on nelinkertainen, 2,7K-videon kohdalla kolminkertainen ja 4K-videolle kaksinkertainen. Toisin sanoen hyvässä valaistuksessa voit sommitella kuvan nätisti ennen tallennuksen aloitusta ja pitää huolen, että 4K-kuva on terävää ja kohdistettu oikeaan paikkaan.

Jälki ei ole tosin parasta mahdollista 4K:ta, jonka olemme kohdanneet, mutta silti riittävän selkeää. Kun myös ääni taltioidaan ihan kohtuullisesti, lopputulos välttää varmasti valtaosalle vloggaajista.

Valitettavasti Pocket 2:n kuvanlaatu kärsii näkyvästi, kun valaisuolosuhteet ovat heikot. Pimeässä tai jopa hämäriä kohteita kuvatessa kuvaan alkaa ilmaantua rakeisuutta, minkä lisäksi kamera hakee toisinaan kohdennusta uusiksi. Joten ammattitason kuvanjälkeä kaikissa kuvaustilanteissa kaipaaville DJI Pocket 2 ei ole oikea valinta. Vaan toisaalta tässä hintapisteessä moista ei edes saisikaan.

Pocket 2 tarjoaa kuitenkin Pro-säätömahdollisuudet, jolloin kameran suljinaikaa, EV:tä, tarkennustilaa ja ISO-herkkyyttä voi säätää manuaalisesti. Puhelimen sovelluksen kautta näiden muuttaminen on tosin huomattavasti näppärämpää. Uutena ominaisuutena kameran seurausnopeutta voi niin ikään säätää sekä pysäyttää tallennuksen, joista löytynee apua sisällöntuottajille.

Linssi kattaa lisäksi varsin kattavan alueen 93 asteen näkökenttäänsä, joten ruudulle saa sommiteltua varsin näppärästi oman naamansa lisäksi myös taustaa. Osmo Pocketin 80-asteiseen näkökenttään verrattuna ero onkin huomattava.

Kokeneet videokuvaajat voivat myös parantaa Pocket 2:n kuvanlaatua pienellä kikkailulla. Esimerkiksi Full HD -videota kuvatessa Pocket 2:n voi laittaa kuvaamaan 4K:ta, jonka sit tiputtaa jälkikäsittelyssä alhaisemmaksi ja käyttää kohinanpoistoa.

Lisäksi D-Cineliken kaltaiset väriprofiilit tekevät editoitavasta tiedostosta mahdollisimman helppoja jälkikäsiteltäviä. Gimbalin ansiosta kuvaa ei tarvitse myöskään vakauttaa, mikä tarkoittaa myös parempilaatuista kuvaa. Tämä taas antaa jälleen enemmän tilaa jälkikäsitellä kuvaa mieleisekseen.

Pocket 2 toistaa ihonsävyt kuitenkin luonnollisin värein, ja käsivarakuvauksen vakaus gimbalin ansiosta on omaa luokkaansa. Toisin sanoen kameralle puhutut videot näyttävät upeilta. Hidastetut videot 60 ruudun kuvataajuudella saa kohtaukset näyttämään taas ilmiömäisen sulavilta. Yleisesti ottaen Pocket 2:n kuvanjälki on todella tarkkaa ja DJI:n tarjoamat väriprofiilit tuovat monipuolisuutta editointiin.

Myös äänenlaatu on varsin vakuuttava niin langattoman mikin kuin kameran sisäisen mikrofonin välityksellä. Langatonta vaihtoehtoa ei välttämättä tarvitse kuvatessaan käsivaralla, mutta kuvaustilanteesta riippuen molemmille on tarvetta.

Etenkin Pocket 2:n kohteenseurantaa käyttäessä langaton mikki on käytännössä pakollinen. Jalustalla maatessa kauemmaksi jäävä kamera ei nappaa puhetta enää niin selvästi, joten langatonta mikkiä käyttäessä ei tarvitse korottaa ääntään ympäristössä liikkuessa.

Ja jos olet aikeissa ostaa DJI Pocket 2:n pääasiallisesti valokuvausta varten, emme suosittele sitä. Jos omistat jo entuudestaan viimeisen parin vuoden sisällä julkaistun lippulaivapuhelimen, taskussasi on todennäköisesti jo parempi valokuvauslaite. Pocket 2:lla on kuitenkin mahdollista kuvata varsin luovia otoksia, kunhan käyttää Pro-tilaa tarvittavien asetusten säätämiseksi. Silti DJI Pocket 2 on ensisijaisesti videokamera, toissijaisesti äänityslaite ja vasta kolmanneksi valokuvakamera.

Akkukesto ja muut ominaisuudet

875 mAh akku

Latautuu USB-C:llä

Käy kuumana 4K-videota kuvatessa

DJI Pocket 2:ssa on 875 mAh akku, jota ei voi irrottaa. Laite itsessään ei ole järin kookas, joten korkealaatuista 4K-videota kuvatessa se kuumenee melko nopeasti. Ja liian pitkään kuvatessa se sammuttaa itsensä ennen kuin akku tyhjenee.

Testiemme perusteella tämä tapahtuu noin tunnin jälkeen, jolloin akku on kulunut vähän yli 70 prosenttia. Standardilaatuista 4K:ta tai 1080p-resoluutiolla kuvatessa DJI Pocket 2:n akku kestää kuitenkin noin kaksi tuntia. Sillä voi kuvata lisäksi samalla, kun se on latauksessa.

Tallennustilan osalta DJI Pocket 2:een sopii microSD-muistikortit. 4K-materiaalia kuvatessa neljä minuuttia vastaa noin 2,5 gigatavua, joten täyttä resoluutiota kaipaavien ei kannata suotta säästellä muistikorttien tilan suhteen. Maksimikoko on silti 256 Gt, ja DJI itse suosittelee niissä olevan vähintään UHS-I-nopeus.

Kannattaako DJI Pocket 2 ostaa?

Osta jos...

Haluat taskuun menevän kameran vloggaamiseen

DJI Pocket 2 on tässä tarkoituksessa ylivoimaisesti paras vaihtoehto. Sen kolmiakselisen gimbalin kuvanvakaus on lyömätön, ja kasvojenseuranta on niin ikään erinomainen. Se toistaa myös ihonsävyt nätisti, joten videota ei tarvitse liiaksi editoida.

Haluat päivittää alkuperäisen Osmo Pocketin

Vaikka DJI Osmo Pocket on kohtuullinen edullinen vaihtoehto, Pocket 2:ssa on isompi kenno, kirkkaampi linssi, parempi mikrofoni ja laajempi kuva-ala. Nämä tekevät tästä huomattavasti paremman ja kannattavamman päivityksen.

Olet yhden henkilön kuvausryhmä

Pocket 2 ei ole ainoastaan pieni kamera hyvällä vakaimella, vaan se on yksi harvoja kolmiakselisella gimbalilla varustettuja laitteita. Toisin sanoen se seuraa kohdetta aktiivisesti ja tarkentaa automaattisesti, joten se toimii virtuaalisena kamerahenkilönä soolokuvaajille.

Älä osta, jos...

Kuvaat paljon hämärissä olosuhteissa

Pocket 2:ssa on edeltäjäänsä suurempi kenno, mutta se kärsii silti kohinasta hämärässä ja korkeakontrastisissa olosuhteissa. Jos kuvaat paljon huonossa valaistuksessa, suosittelemme esimerkiksi peilitöntä kameraa.

Pidät älypuhelinkuvauksen yksinkertaisuudesta

Yksi Pocket 2:n etuja on se, ettei se vaadi puhelinta kuvaukseen. Mutta jos pidät nimenomaan puhelimella kuvauksesta, silloin DJI OM 4:n kaltainen gimbal on yksinkertaisempi ja halvempi vaihtoehto.