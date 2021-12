Arvostelussa GoPro Hero 10 Black

Hero 10 Black ei mullista action-kameroita, mutta uusi malli on edeltäjäänsä monipuolisempi ja käyttäjäystävällisempi malli. Uudet hidastustilat ja langaton tiedonsiirto ovat käteviä, minkä lisäksi näpäkämpi käyttöliittymä ja pienet parannukset kuvanlaatuun tekevät tästä pätevän kumppanin seikkailuille.

Hero 10 Black ei mullista action-kameroita, mutta uusi malli on edeltäjäänsä monipuolisempi ja käyttäjäystävällisempi malli. Uudet hidastustilat ja langaton tiedonsiirto ovat käteviä, minkä lisäksi näpäkämpi käyttöliittymä ja pienet parannukset kuvanlaatuun tekevät tästä pätevän kumppanin seikkailuille.

Pika-arvio

GoPro Hero 10 Black on viimeisin tulokas Hero-sarjaan, jonka ensimmäinen malli nähtiin jo vuonna 2005. Uuden GP2-suorittimen ansiosta se on yksi tehokkaimmista ja vakuuttavimmista GoPro-kameroista tähän mennessä, joskin edelliseen Hero 9 Blackiin verrattuna parannukset jäävät kovin maltillisiksi.

Aina toisinaan GoPro tarjoaa uusien mallien osalta merkittäviä parannuksia edeltäjiinsä verrattuna: GoPro Hero 5 Black oli vedenkestävä, kun taas Hero 7 Black tarjosi HyperSmooth-vakaimen. Odotuksia herättävästä nimestään huolimatta Hero 10 Black ei kuulu tähän joukkoon. Se kuitenkin hioo ja osin korjaa Hero 9 Blackin esittelemiä uusia ominaisuuksia sekä lisää niiden rinnalle muutaman uuden kuvaustilan ja paremman käytettävyyden.

Hero 10 Black käyttää kuitenkin samaa 23 megapikselin 1/2,3 tuuman kennoa kuin edeltäjänsä ja on vedenkestävä kymmenen metrin syvyyteen asti. Uusi GP2-suoritin tuo mukanaan kuitenkin liudan uusia kykyjä, joista tärkeimmät ovat uudet kuvaustilat: 5K/60p, 4K/120p ja 2,7K/240p. Näistä kaksi jälkimmäistä ovat hauskoja hidastuskuvia harrastaville ja helposti editoitavissa uudistetun Quik-sovelluksen avulla.

(Image credit: Future)

Muihin parannuksiin lukeutuu entistä responsiivisempi kosketusnäyttökäyttöliittymä, kätevä langallinen tiedonsiirto puhelimille, sekä liuta pellin alle tehtyjä parannuksia kuvanlaatuun. Näihin lukeutuvat paikallinen sävyalan sovitus ja paranneltu kohinanpoisto hämäräkuvauksessa. Videon kuvanlaatuun on saatu myös joitain parannuksia, mutta näiden suhteen ei pystytä ihmeisiin verrattain pienen kennon vuoksi.

HyperSmooth 4.0 säilyttää sen sijaan sijansa markkinoiden laadukkaimpana kuvanvakausteknologiana, mikä tulee hyvänä uutisena valtaosalle käyttäjistä. Uusi vettähylkivä pinnoite ja kestävämpi linssinsuoja auttavat puolestaan vesiurheilun ystäviä.

Harmillisesti Hero 10 Black ei ole kuitenkaan siirtynyt Insta360 One R 1-Inch Editionin lailla isompaan kennoon. Vastaavasti GoPron viimeaikaiset laajentumiset webkameroiden ja suoratoiston tykö ovat edelleen rajattuja niin resoluution (1080p) ja alustatuen osalta. Tällä kertaa suoratoisto tukee tosin HyperSmooth-vakausta.

Mutta vaikka GoPro Hero 10 Black ei tarjoa kuin melko maltillisia päivityksiä, uusi malli hioo entisestään Hero 9 Blackin tekemiä harppauksia kuvanlaadun osalta. Se on siten käyttäjäystävällisin ja tehokkain action-kamera tällä hetkellä, joskaan ei hinta-laatusuhteeltaan paras vaihtoehto.

Hinta ja saatavuus

GoPro Hero 10 Black on saatavilla 449 € hintaan. Kamerasta on mahdollista saada alennusta GoPro-palvelun tilaajana. Tilaus itsessään maksaa 49,99 € / vuosi ja sisältää muun muassa rajattoman pilvitallennuspalvelun, automaattisen tiedostojen latauksen pilveen, Quik-sovelluksen täyden pääsyn, suoratoistotuen sekä rikkinäisen kameran vaihtopolitiikan.

(Image credit: Future)

GoPron vanhemmat mallit jatkavat edelleen valikoimassa, eikä niihin ole odotettavissa tuntuvia hinnanmuutoksia. Viime vuonna julkaistu Hero 9 Black maksaa 389 €, ja sitä edeltänyt Hero 8 Black 349 €. GoPro Max maksaa puolestaan 519 €.

Muotoilu

Kestävämpi linssisuojus ja vettä hylkivä pinnoite

Kosketusnäyttö ja valikot ovat responsiivisemmat

Muutoin fyysisesti identtinen Hero 9 Blackin kanssa

GoPro Hero 10 Black näyttää fyysisesti käytännössä identtiseltä edeltäjänsä kanssa. Ainoa ulkoinen poikkeavuus aiempaan on uusi sininen logo kameran edessä ja sivussa.

Yhtiö on tehnyt kuitenkin muutamia hienovaraisia muutoksia, joista merkittävin varsinkin vesiurheilun ystäville on uusi linssinsuoja. Siinä on nyt vettähylkivä pinnoite, joka todella toimii. Pidimme Hero 10 Blackia juoksevan veden alla, jolloin uusittu linssinsuoja hylki merkittävästi paremmin vettä, eikä pinnalle jäänyt lainkaan pisaroita peittämään videokuvaa.

(Image credit: Future)

Linssinsuoja suojaa ilmeisesti paremmin myös naarmuuntumista vastaan, mutta tätä oli hankalampi testata testilaitteen kanssa. Onnistuimme tosin vahingossa tiputtamaan kameran köysiradalla terävään puunreunaan, eikä siitä jäänyt jälkeä linssiin. Hero 9 Blackin lailla linssinsuojus on poistettavissa ja vaihdettavissa, jos siinä alkaa näkyä käytön jälkiä tai sen eteen haluaa lisätä ND-suodattimen.

Hero 10 Black on lisäksi 5 grammaa kevyempi kuin edeltäjänsä, mutta emme tiedä mistä säästö on onnistuttu tekemään. Ero ei kuitenkaan tuo kameraan mitään merkittäviä etuja. Aikaisempien mallien lailla uudessa mallissa on pohjassa taittuvat pidikkeet, joilla sen voi kiinnittää suoraan lisävarusteisiin. Nämä takaavat sen, ettei kameralle tarvitse ostaa erillistä koteloa kiinnittääkseen sitä esimerkiksi kypärään.

(Image credit: Future)

Hero 9 Blackista tuotuja ominaisuuksia uuteen malliin ovat puolestaan 1,4 tuuman LCD-näyttö edessä, joka on yhtiön mukaan aavistuksen sulavampi kiitos GP2-suorittimen tuomien parannusten ruudunpäivitykseen. Näyttö on tosin niin pieni, ettemme totta puhuaksemme huomanneet mitään eroa.

Sen sijaan huomattavampi parannus on tehty takana olevaan 2,27 tuuman kosketusnäyttöön, jossa GoPro väittää olevan "paranneltu kosketusherkkyys". Isoin ero syntyy kuitenkin GP2-suorittimen ansiosta, sillä Hero 9 Blackin kömpelö ja paikoin reagoimaton oli meidän suurin kritiikki viime vuoden mallia kohtaan. Ja vaikka siihen saatiin parannuksia viimeisimmän firmware-päivityksen myötä, Hero 10:n kosketusnäyttö on huomattavasti laadukkaampi.

Tosin olemme sitä mieltä, että tällainen näyttö Hero 9 Blackissa olisi pitänyt olla jo alkujaan. Hero 9 Blackin noin kahdeksan sekunnin käynnistysaika on saatu typistettyä alle viiteen sekuntiin, minkä lisäksi kosketusnäytön responsiivisuus on älypuhelinten luokkaa. Tämä tekee kameran käytöstä paljon miellyttävämpää.

(Image credit: Future)

Hero 10 Blackin kyljestä löytyvän luukun takaa löytyy sen sijaan sama 1 720 mAh akku kuin edeltäjässä, joka oli samalla yksi viime vuoden parannuksia. Joten jos olet aikeissa päivittää GoPro-kamerasi tätä vanhemmista mallista, kannattaa huomioida, etteivät vanhemmat 1 220 mAh akut ole enää yhteensopivia.

Akkukotelon vierellä on microSD-muistikorttipaikka ja USB-C-liitäntä, jota voi käyttää lataukseen sekä tiedostojen siirtämiseen. Jälkimmäinen on noin 50 % nopeampaa kuin langaton siirto. Android-käyttäjien ei tarvitse napata tiedonsiirtoon muuta kuin oikea USB-C-kaapeli, mutta iPhone-käyttäjät tarvitsevat Applen oman Lightning-to-USB-kamera-adapterin sekä USB-A-to-USB-C-kaapelin.

Muutoin Hero 10 Black on totutun kestävä ja vedenkestävä kamera aina kymmenen metrin syvyyteen asti, ja tuntuu aavistuksen hiotummalta kuin edeltäjänsä.

Ominaisuudet

Sama 23,6 MP, 1/2,3 tuuman kenno kuin Hero 9 Blackissa

Uusi GP2-suoritin tuo merkittäviä parannuksia kuvaustiloihin

Lähetyksen suoratoisto HyperSmooth-vakauksen kera

Viime vuonna julkaistu GoPro Hero 9 Black esitteli uuden kennon, joka säilytti edeltäjiensä koon (1/2,3 tuumaa) mutta nosti resoluution ensimmäistä kertaa 5K:hon asti. Hero 10 Blackissa on sama kenno, mutta uusi GP2-suoritin avaa muutamia uusia ominaisuuksia.

GP2-siru on GoPron ensimmäinen iso järjestelmäsiruihin tehty muutos neljään vuoteen, mikä on aivan liian pitkä aika. GP1 takkuili pysyäkseen mukana Hero 9 Blackin tuplanäytön ja korkearesoluutioisemman kennon tahdissa, joten GP2 tarjoaakin miltei kaikki tärkeimmät parannukset tämän vuoden malliin.

Näihin lukeutuvat jo mainittujen käynnistysaikojen ja kosketusnäytön herkkyyden lisäksi uudet kuvaustilat, jotka tekevät Hero 10 Blackista entistä monikäyttöisemmän action-kameran. Olemme listanneet kaikki uudet kuvaustilat alapuolelle, mutta hauskuuskertoimen osalta parhaat lisäykset ovat uudet hidastustilat, kuten kauan kaivattu 4K/120p-video.

GP2-parannukset: Hero 10 Black vs Hero 9 Black GoPro Hero 10 Black GoPro Hero 9 Black Video (jopa) 5,3K/60p 5K/30p Video (jopa) 4K/120p 4K/60p Video (jopa) 2,7K/240p 2,7K/120p Valokuvat (jopa) 23 MP 20 MP Vakaus HyperSmooth 4.0 HyperSmooth 3.0 Kuvakaappaus 19,6 MP 5K 4:3 -videosta 12 MP 4K 4:3 -videosta

Vaikka kiinnostavimmat uutuudet ovat juurikin suuremman kuvataajuuden kuvaustilat, Hero 10 Black tuo mukanaan myös muita parannuksia. GoPro on parantanut omaa algoritmiaan entisestään, minkä ohella GP2-siru lisää paikallisen sävyalan sovituksen – dynaamista aluetta parantavan HDR-teknologian – valokuvaustilojen lisäksi videoihin.

Ainakin teoriassa tämän pitäisi parantaa tiettyjen kohtien kontrastia videoilla, jolloin kuvassa näkyisi entistä enemmän yksityiskohtia. Näiden rinnalla GoPro kertoo parantaneen Hero 10 Blackin hämäräkuvauksen suorituskykyä vähentämällä taustalle syntyvän kohinan määrää.

Kun samoilla asetuksilla kuvattua videokuvaa vertailee rinnan Hero 9 Blackin kanssa, huomasimme selkeitä parannuksia muun muassa puiden ja ruohon yksityiskohtaisuuden suhteen. Viime vuoden malli näyttääkin läheisemmässä tarkastelussa aavistuksen utuiselta. Eroa ei tosin välttämättä huomaa kuin juuri pikseleitä tarkastellessa. Kohinanvaimennukset erot olivat huomattavasti maltillisemmat ja hienovaraisemmat.

Suurimmalle osalle käyttäjistä GP2:een parannuksista käytännöllisimmät ovat HyperSmooth 4.0 sekä paranneltu horisontin tasaus. Automaattinen horisontin tasaus pitää kuvan vakaana, vaikka kamera itsessään heiluisi laidasta laitaan, ja oli aiemmin saatavilla ainoastaan GoPron omassa sovelluksessa. Hero 9 Black toi toiminnallisuuden kuitenkin kameraan, ja Hero 10 Black parantaa tätä merkittävästi kasvattamalla korjauksen 27 asteesta 45 asteeseen.

Kyseinen ominaisuus on erityisen käytännöllinen laskettelijoille tai alamäkipyöräilyyn, jotka haluavat videokuvastaan mahdollisimman sulavan. Tätä edistää myös HyperSmooth 4.0, joka tuo vakaimen tehokkaan High-asetuksen Hero 10 Blackin vaativimpiin kuvatiloihin: 5,3K/30p, 4K/60p ja 2,7K/120p. Vaikka kilpaileva Insta360 One R 1-Inch Edition tarjoaa käyttäjilleen isomman yhden tuuman kenno, HyperSmooth on mielestämme ylivoimaisesti paras action-kameroiden kuvanvakausteknologia.

Ja jos olet aikeissa käyttää GoProta myös livestriimaamiseen, Hero 10 Blackin myötä HyperSmooth 4.0 -vakausta voi käyttää myös suorassa lähetyksessä.

(Image credit: Future)

Valitettavasti suoratoiston osalta GoPro on edelleen varsin rajoittunut tuettujen alustojen suhteen. Twitch toimii esimerkiksi ainoastaan iOS-laitteilla, kun taas YouTube vaatii kanavalle vähintään tuhat tilaajaa. Yksityinen suoratoistolähetys on puolestaan lukittu GoPro-tilauksen taakse. Silti HyperSmooth-tuen tuominen osaksi striimausta on loistava lisä heille, jotka haluavat lähettää vauhdikkaat hetkensä suorana ystävilleen.

Luonnollisesti GoPro Hero 10 Blackissa on myös edeltäjästä tutut erikoiskuvaustilat, joihin lukeutuu vakaita timelapse-videoita kuvaava TimeWarp 3.0 sekä Power Tools -työkalut. Jälkimmäiset ovat edelleen hieman keskeneräisen oloiset, mutta ne tarjoavat silti halukkaille muutamia todella käteviä lisiä.

Yksi suosikeistamme on Hindsight, joka puskuroi videota jatkuvasti, jolloin nappia painamalla kamera tallentaa viimeiset 15 tai 30 sekuntia. Toinen kätevä työkalu on ajastettu tallennus, jolloin GoPron voi jättää paikalleen tallentamaan esimerkiksi auringonnousua. Vaikka nämä eivät ole missään nimessä mitään mullistavia lisäyksiä, ne tekevät Hero 10 Blackista silti paljon monikäyttöisemmän laitteen. Monet näistä toiminnallisuuksista on tosin saatavilla jo Hero 8 Blackiin GoPro Labs -firmwaren kautta.

Suorituskyky

Akkukestoon ei muutoksia – lisäakuille suositus

Sisäänrakennetut mikrofonit ovat samat kuin Hero 9 Blackissa

Uusi hidastustila

Vaikka uusi GP2-suoritin tekee Hero 10 Blackista edeltäjäänsä hiotumman ja hauskemman kameran, osa sen suorituskyvystä on silti hyvin tyypillisen gopromaista.

Näihin valitettavasti lukeutuvat edelleen akkukesto ja ylikuumentuminen. Hero 10 Blackissa on toki sama isompi 1 720 mAh akku kuin Hero 9 Blackissa, mutta se myös kuluttaa sitä nopeammin tuplanäytön ja raskaampien kuvaustilojen vuoksi.

Akkutestissämme 10 Hero Blackin akku kesti 72 minuuttia, kun kuvasimme jatkuvaa 4K/30p-kuvaa HyperSmooth päällä ja 50 % kirkkaudella. Tähän sisältyi tosin kaksi ylikuumentumisen vuoksi tehtyä taukoa, jolloin kamera sammutti itsensä rasituksen vuoksi.

(Image credit: Future)

Ajallisesti kesto on itse asiassa hieman heikompi kuin Hero 9 Blackissa, mutta jokseenkin sama kuin Hero 8 Blackissa. Silti sama vanha GoPro-sanalasku pätee tälläkin kertaa, eli nappaa kuvausreissulle mukaan vara-akku tai kaksi.

Koeolosuhteista poistuttua arjen testissä nappasimme täyteen ladatun Hero 10 Blackin mukaan seikkailupuistoon, jossa se kesti kolme ja puoli tuntia ennen sammumistaan. Kameran käyttö oli kyseisenä päivänä aktiivista liikkuessamme valikosta ja kuvaustilasta toiseen.

Toinen perinteinen GoPro-heikkous, eli ääni, ei ole myöskään parantunut Hero 9 Blackista. Mikrofonit tuottavat tyydyttävän äänen hiljaisissa ympäristöissä, ja ääneneristys sekä tuulenvaimennus ovat selkeästi parempi vanhoihin GoPro-malleihin verrattuna. Mutta jos haluat äänen vastaavan kuvanlaatua, suosittelemme ostamaan Media Mod -lisävarusteen ja laadukkaan erillisen mikrofonin.

Kuva 1/3 (Image credit: Future) Kuva 2/3 (Image credit: Future) Kuva 3/3 (Image credit: Future)

Onneksi Hero 10 Blackin uudet hidastustilat (4K/120p ja 2,7K/240p) ovat äärimmäisen hauskoja ja tuovat mukavaa vaihtelua perinteisiin somevideoihin. Kyseiset kuvatilat heikentävät tosin kuvanlaatua huomattavasti, varsinkin vähänkään heikommassa valaistuksessa. Vaan toisaalta yhdistettynä horisontin tasaukseen ja HyperSmooth-vakaukseen, ne tekevät Hero 10 Blackista entistä monikäyttöisemmän ja antavat siten hyvän syyn päivittää vanha GoPro uuteen.

Video- ja kuvanlaatu

GoPro on tehnyt joitain muutoksia omiin videoiden vakioasetuksiin Hero 10 Blackin kohdalla. Yhtiö näyttäisi jättäneen jälkeensä tunnetun kyllästetyn yleisilmeensä ja siirtyneen entistä luonnollisempaan lopputulokseen.

Käyttäjä voi itse asiassa valita väriprofiilinsa kolmesta eri vaihtoehdosta, kun aiemmin vaihtoehdot olivat joko yhtiön oma värikäs GoPro tai Flat, jota pystyi määrittämään itse jälkikäteen. Näiden rinnalle uutena on tuotu Natural, joka toimii uutena vakiona kaikille. Sävyjen osalta rakastuimme uutukaiseen käytännössä välittömästi.

GoPro on onneksi pudottanut myös terävöittämisen vakiona keskitasolle, joskin pudotimme sen itse suosiolla alhaiseksi ja nostimme bittinopeuden korkealle (100 Mb/s) parhaan kuvanlaadun takaamiseksi. Vertaillessa Hero 9 Blackin kanssa jälki näyttää hyvin samanlaiselta muutamia hienovaraisia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kannattaa tosin muistaa, että Hero 9 Black otti valtavia harppauksia vanhempiin GoPro-malleihin verrattuna uuden kennonsa vuoksi, joten tänä vuonna emme voi odottaa merkittäviä poikkeavuuksia. Uudessa mallissa oleva 5K/60p-kuvaustila on mukava lisä, mutta se ei oikein sovellu toiminnan kuvaukseen puutteellisten vakausvaihtoehtojen vuoksi. Uudet hidastuskuvatilat ovat sen sijaan loistava lisä.

Näissä on tosin edelleen havaittavissa pientä pehmeyttä, etenkin 240p:llä kuvatessa, mutta mahdollisuus kuvata 4K/120p:nä ja 2,7K/240p:nä tekee niistä oikeasti hyödyllisiä kuvaustiloja. GoPron oma HyperSmooth on niin ikään edelleen action-kameroiden paras vakausteknologia, ja paranneltu horisontin tasaus parantaa lopputulosta entisestään.

Kuva 1/3 GoPro Hero 10 Black tarjoaa kolme eri tilaa valokuville. Tämä on Linear (Image credit: Future) Kuva 2/3 Wide lisää kuvaan hieman kalansilmää. (Image credit: Future) Kuva 3/3 Narrow päästää lähemmäksi kohdetta kuvanlaadun kustannuksella. Tarkennus vastaa noin 27 mm linssiä. (Image credit: Future)

Vaikka GoPro-kamerat ostetaan pääasiallisesti videokuvausta varten, niiden valokuvaustoiminnot ovat myös kohtuulliset. Silti yhtiön mallit ovat jääneet pitkälti kilpailijoidensa jalkoihin.

Hyvässä valossa valokuvista tulee teräviä ja värikkäitä, ja SuperPhoton avulla sävyeroja pystyy parantamaan muun muassa taivaan osalta. Kolme ylimääräistä megapikseliä Hero 9 Blackiin verrattuna ei kuitenkaan tuo uuteen malliin mitään merkittäviä parannuksia, ja heikossa valaistuksessa GoPro jää auttamatta Applen, Googlen ja Samsungin algoritmien jalkoihin.

Hero 10 Blackissa on tosin mahdollisuus kuvata RAW-tiedostoja, joskin tämä onnistuu ainoastaan kalansilmäisessä Wide-kuvassa. Varjojen yksityiskohtien palautus jää myös rajalliseksi 1/2,3 kennon vuoksi.

Valokuvauksen osalta GoPro kannattaakin mieltää älypuhelimia heikommaksi vaihtoehdoksi, mutta näpsyjen hyödyt näkyvät ruudunkaappauksissa. Tuoreimmassa mallissa videoista voi napata talteen 15,8 megapikselin kuvia 5,3K-videosta ja 19,6 megapikselin kuvia 5K-videosta 4:3-kuvasuhteella.

Tällä tavoin napattuja kuvia omista kiihkeistä reissuistaan tuskin löytyykään puhelimen kamerarullasta, mikä on ylipäätään pääsyy GoPron ostolle.

Kannattaako GoPro Hero 10 Black ostaa?

(Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat eheimmän ja monipuolisimman GoPron

Hero 10 Black ei ole merkittävä harppaus GoPro-kameroiden osalta, mutta se on silti kohtuullinen parannus edeltäjästään. Sen kosketusnäyttö ja käytettävyys on parantunut merkittävästi, kun taas paremmat kuvaustilat tekevät tästä hyvän työkalun somea varten.

Rakastat hidastuskuvia

Vaikka Hero 10 Black tuo vain pieniä parannuksia kuvanlaatuun, sen uudet hidastustilat ovat hauskoja. Etenkin 4K/120p-tila on hyvä lisä kommellusten taltioimiseen ja nostaa Hero 10 Blackin sisarustensa yläpuolelle.

Haluat kestävän ja vedenkestävän kameran

Jos kuvaat paljon videoita ja matkaat usein vetisille alueille, Hero 10 Black on todennäköisesti loistava kumppani reissuun. Sen etukamera helpottaa sommittelua, kun taas Media Modin avulla voit liittää kameraan paremman mikrofonin.

Älä osta, jos...

Haluat elokuvamaista videota

Vaikka Hero 10 Blackilla voi kuvata erinomaista videota oikeilla asetuksilla, jälki on usein turhan laajakuvamainen ilman miellyttävää bokeh-efektiä. Elokuvallisempaa ilmettä kaipaaville suosittelemme APS-C- tai täyskennokameraa.

Etsit edullista action-kameraa

Hero 10 Black ei ole halpa, mikä on siihen pakattujen ominaisuuksien osalta ymmärrettävää. Silti edullista 4K-kameraa etsiville tarjolla on hinta-laatusuhteeltaan paljon parempiakin vaihtoehtoja olemassa.

Omistat jo GoPro Hero 9 Blackin

Vanhojen GoPro-mallien omistajille Hero 10 Black kuulostaa järkevältä päivitykseltä. Mutta viime vuoden lippulaivan rinnalla Hero 10 tuntuu liian samanlaiselta.