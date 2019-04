Paras digitaalinen järjestelmäkamera aloittelijalle 2019: 10 edullista mallia uusille käyttäjille

Oletko ajatellut siirtyväsi älypuhelinkuvauksesta ja pokkareista vaativampaan valokuvaukseen? Tutustu TechRadarin listaamiin vuoden 2019 parhaisiin aloittelijoille suunnattuihin järjestelmäkameroihin.

Siinä vaiheessa, kun yksinkertainen kompaktikamera tai älypuhelimen kamera eivät enää riitä, on luontevaa siirtyä aloittelijoille tarkoitettuihin digitaalisiin järjestelmäkameroihin. TechRadar on listannut parhaat vaihtoehdot, jotta sopivimman kameran löytäminen olisi mahdollisimman helppoa.

Digitaalinen järjestelmäkamera tarjoaa kuvanlaatuun huomattavia parannuksia älypuhelimen kameraan tai pokkariin verrattuna. Vaikka megapikselit olisivat kaikissa edellä mainituissa kameratyypeissä samat, mahdollistaa järjestelmäkameran suurempi kenno yksityiskohtaisemmat valokuvat ja paremman lopputuloksen myös hämärässä valaistuksessa. Järjestelmäkameran isoihin etuihin lukeutuvat lisäksi mahdollisuus vaihtaa objektiivia ja säätää asetuksia manuaalisesti. Alkuun pääsee kuitenkin helpoiten kameran omilla automaattiasetuksilla.

Paras järjestelmäkamera aloittelijalle Nikon D3500 Nikon D3500 ei ehkä ole kaikista kehittynein malli, mutta nappaa kärkisijan juuri yksinkertaisuutensa vuoksi. Helppokäyttöisyyden lisäksi D3500 tuottaa laadukasta kuvastoa. Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D3500

Kuten arvata voi, mitä enemmän ominaisuuksia järjestelmäkamera sisältää, sitä kalliimpi se on. Aloittelijan on kuitenkin syytä miettiä, ovatko kaikki ominaisuudet itselle edes tarpeellisia. TechRadar on valinnut digitaalisten järjestelmäkameroiden ykköseksi mallin, joka on yksi markkinoiden halvimmista rungoista. Kyseinen kamera on silti tehokas ja tarjoaa laadukkaat valokuvat ja riittävästi ominaisuuksia eri kuvaustarkoituksiin valokuvausta opettelevalle aloittelijalle.

Perinteisen peilillisen digitaalisen järjestelmäkameran sijaan voi valita myös peilittömän järjestelmäkameran. Jos et tiedä, kumpi kameratyyppi olisi juuri sinulle paras, katso alla oleva video-oppaamme Peilitön vs. digitaalinen järjestelmäkamera: 10 pääeroa. Mikäli et ylipäätään tiedä, minkälainen kamera olisi sinulle paras, tutustu yleisoppaaseemme: Mikä kamera minun pitäisi ostaa?

[Päivitys 24.4.2019: Oppaan loppuun on lisätty Canon EOS 250D vaihtoehdoksi kärkikameroille.]

Kannattaisiko hankkia peilitön järjestellmäkamera peilillisen järjestelmäkameran sijaan?Katso video-oppaamme alta:

Järjestelmäkamerasetit aloittelijoille

Ensimmäistä digitaalista järjestelmäkameraa etsivän kannataa valita valmis kamerasetti eli niin sanottu kit-paketti, joka useimmiten sisältää rungon lisäksi 18–55 millimerin objektiivin. Rungon mukana tulevat kit-objektiivit kattavat yleensä melko laajan zoomausalueen, joilla voi kuvata sekä kelvollisia maisemakuvia että potretteja.

Valmistajat tarjoavat usein kahdenlaisia kit-objektiiveja, joten ostopäätöstä tehdessä on syytä olla tarkkana. Osa objektiiveista sisältää kuvanvakaimen, osa ei. Hinnoissa ei yleensä ole merkittävää eroa, joten suosi mieluummin sellaista kamerapakkausta, joka sisältää kuvanvakaimellisen objektiivin. Kuvanvakain helpottaa terävien kuvien ottamista hitaammalla suljinajalla.

Pakkauksen mukana tulevat objektiivit riittävät mainiosti valokuvausharrastuksessa alkuun pääsyyn, mutta halutessa kameran runkoon voi ostaa lisää vaihdettavia objektiiveja ja muita tarvikkeita, esimerkiksi laajakuva- tai teleobjektiivin tai salaman. Juuri järjestelmäkameran monipuolisuus tekee siitä lyömättömän kameratyypin pokkariin verrattuna, ja mahdollistaa kaikenlaisen valokuvauksen.

Peilitön vaihtoehto: Olympus OM-D E-M10 Mark III

Peilittömien kameroiden suosikkeihimme kuuluva malli vain paranee

Kenno: Micro Four Thirds, 16,1 MP | Objektiivikiinnitys: Micro Four Thirds | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 8,6 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija

Tasokas viimeistely

Loistava sisäänrakennettu kuvanvakain

Vain 16 megapikseliä

Hintava verrattuna peilillisiin järjestelmäkameroihin

Ennen varsinaista listaustamme, haluamme nostaa esiin yhden peilittömän vaihtoehdon. Olympuksen OM-D E-M 10 Mark III muistuttaa rungon yläosaan sijoitetun etsimen vuoksi ulkonäöltään paljon peilillistä digitaalista järjestelmäkameraa. Pienen kokonsa ansiosta kamera ei kuitenkaan vie juurikaan enempää tilaa kuin ne peilittömät mallit, joista etsin puuttuu täysin.

Kamera sisältää digitaalisissa järjestelmäkameroissa käytettyä APS-C-kennoa pienemmän Micro Four Thirds -kennon, ja megapikseleitä on totutusta 24:stä poiketen ainoastaan 16. Kompaktimpi kennokoko ei ole kuitenkaan ainoastaan huono asia: myös objektiivit ovat pienempiä ja siten käteviä kantaa mukana. Alhaisemmat megapikselit huomaa puolestaan lähinnä vain suurempia vedoksia tulostaessa.

Parasta tässä peilittömässä mallissa ovat sen mainio kuvanlaatu, viimeistely, hyvä reagointikyky, erinomaiset sisäänrakennetut Art Filter -suotimet ja Advanced Photo -tilan älykkäät kuvaustoiminnot. Plussaa tulee Olympuksen laajasta objektiivivalikoimasta, jonka ansiosta myös tämä runko taipuu eri käyttötarkoituksiin.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Olympus OM-D E-M10 Mark III

Vuoden 2019 parhaat digitaaliset järjestelmäkamerat aloittelijoille

1. Nikon D3500

Halvemman hintaluokan kamera, mutta silti paras vaihtoehto aloittelijalle

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon DX | Näyttö: 3-tuumainen, 921 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Erinomainen kuvanlaatu

Helppokäyttöinen

Ei kosketusnäyttöä

Bluetooth löytyy, mutta ei wifi-yhteyttä

Tämä Nikonin aloittelijoille suunnattu digitaalinen järjestelmäkamera syrjäytti ilmestyessään D3400:n listamme ykköspaikalta. Tuoreempi D3500 sisältää pitkälti samat ominaisuudet kuin sen edeltäjä, mutta tarjoaa mielyttävämmän käsituntuman ja väljemmin sijoitellut säätöpainikkeet.

Uusi 24,2 megapikselin kenno tuottaa äärimmäisen yksityiskohtaisia kuvia. Kehittyneistä ominaisuuksistaan huolimatta D3500 on helppokäyttöinen ja sen älykäs opastila antaa reaaliaikaista ohjeistusta kuvatessa. Kamera soveltuu loistavasti luovempaan valokuvaukseen, ja sitä parempaa järjestelmäkameraa on aloittelijan vaikea löytää.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D3500

2. Nikon D3400

Kakkossijalle pudonnut Nikon D3400 on edelleen loistovalinta

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon DX | Näyttö: 3-tuumainen, 921 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Erinomainen akunkesto

Hyvä yhden kuvan automaattitarkennus

Ei mikrofoniliitäntää

Ei kosketusnäyttöä

Nikon D3400 sai väistyä kärkipaikalta uudemman D3500 ilmestyttyä myyntiin aiemmin syksyllä. Vanhempaa mallia ei silti pidä vähätellä. D3400 pitää sisällään liudan ominaisuuksia, jotka tekevät siitä sopivan mallin aloittelijalle. Monet tekniset spesifikaatiot ovat samat kuin tuoreemmassa versiossa ja akunkesto ja kuvanlaatu mainioita. Mikäli uusimman mallin saaminen ei kuulu ykkösprioriteetteihin, suosittelemme lämpimästi harkitsemaan edullisempaa D3400:aa.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D3400

3. Canon EOS 800D

Yksi parhaista vaihtoehdoista, mutta hintava

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Canon EF-S | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 6 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija/harrastaja

Suuri kosketusnäyttö

Erinomainen kenno

Muovinen viimeistely

Hintava

EOS 800D kuuluu Canonin aloittelijoille suunnattujen digitaalisten järjestelmäkameroiden eturiviin. Kamera sisältää 24,2 megapikselin kennon, joka tarjoaa Canonin saman sarjan aiempia malleja paremman ISO-suorituskyvyn. Lisäksi kameran automaattitarkennusta on päivitetty: 45 ristikkäistyypin tarkennuspistettä mahdollistavat erinomaisen automaattitarkennuksen live view -tilassa.

Uudehko graafinen käyttöliittymä tekee kamerasta houkuttelevan vaihtoehdon vasta-alkajalle. 4K-videotallennuksen puuttuminen ja ulkoisten valmistusmateriaalien laatu sen sijaan tuottavat pettymyksen. EOS 800D lukeutuu listauksemme kalleimpiin kameroihin, mutta on ehdottamasti yksi markkinoiden parhaimmista aloittelijoille suunnatuista malleista.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS 800D

4. Nikon D5600

Nikon D5600 haastaa Canonin vastaavat mallit

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon DX | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija/harrastaja

Erinomainen kuvanlaatu

Kääntyvä kosketusnäyttö

Hidas tarkennus live view -tilassa

SnapBridge ei toimi ihanteellisesti

D5600 on Nikonin kilpailija Canonin vastaavalle EOS 800D -mallille. Siinä missä Nikonin D3000-sarjan kamerat on suunniteltu erityisesti halpa hinta edellä, ovat nämä valmistajan D5000-sarjan mallit parempi vaihtoehto luovempaan kuvaamiseen.

D5600 tarjoaa ison 3,2-tuumaisen kääntyvän kosketusnäytön, mutta live view -tilan automaattitarkennus voisi olla nopeampikin. 39 ristikkäispisteen automaattitarkennus on silti erinomainen vasta-alkajalle. Myöskään hyvälaatuisia valokuvia tuottava 24,2 megapikselin kenno ei anna aihetta moitteisiin. Säätimien looginen sijainti tekee kamerasta helppokäyttöisen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D5600

5. Canon EOS 750D

Toimivan ergonomian ja erinomaisen kennon houkutteleva yhdistelmä

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Canon EF-S | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Hyvä kosketusnäyttö

Wifi-yhteys NFC-tekniikalla

Keskinkertainen akunkesto

Automaattitarkennus voisi olla parempi

Canon EOS 750D on jäänyt uudemman 800D:n varjoon, mutta on yhä mainio vaihtoehto, jos omaa budjettia ei halua venyttää tuoreemman version hintaan. Vaikka resoluutiot ovat samat, ei 750D:n kenno ole aivan yhtä loistokas kuin 800D:n. Se ei kuitenkaan haittaa, sillä myös tämän vanhemman mallin kenno tuottaa oikein kelvollisia valokuvia.

750D:n kääntyvä kosketusnäyttö lukeutuu edelleen parhaimpien näyttöjen joukkoon. Automaattitarkennus voisi olla tehokkaampi, mutta siitä huolimatta 750D on oikein mainio järjestelmäkamera.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS 750D

6. Nikon D5300

Ei Nikonin uusin ja paras aloittelijoiden malli, mutta yhä kärkikahinoissa

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon DX | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä näyttö, 1 037 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Korkea resoluutio, ei anti-aliasing-suodinta (AA) kennossa

Sisäänrakennettu GPS

Hidas tarkennus live view -tilassa

Ei kosketusnäyttöä

D5300 ehti olla myynnissä hieman yli vuoden, kunnes teknisesti parempi D5500 syrjäytti sen (sittemmin markkinoille on tullut vielä uudempi D5600). D5300 sisältää saman kennon ja saman 25 600:n ISO-herkkyyden. Myös D5300:sta tuttu EXPEED 4 -kuvaprosessori ja 39-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä ovat periytyneet sen jälkeläisille.

D5300 ei tarjoa yhtä hienoja kosketusnäyttöominaisuuksia kuin tuoreemmat mallit, mutta sisältää sisäänrakennetun GPS:n. Myös kameran 600 kuvaruudun akunkesto peittoaa listamme viidettä sijaa pitävän Canon 750D:n akun. Kyseessä ei ole ehkä markkinoiden tuorein runko, mutta silti viisas ostos.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D5300

7. Canon EOS 200D

Edullinen ja kelvollinen kamera uudelle harrastajalle

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Canon EF-S | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Pieni koko

Helppokäyttöinen

Akunkesto ainoastaan 380 otosta

Näyttö muistuttaa enemmän kiinteää kuin kääntyvää näyttöä

Canon kehitteli EOS 100D:n alun perin peilittömien järjestelmäkameroiden kilpailijaksi. Malli oli markkinoiden pienin digitaalinen järjestelmäkamera silloin, kun se julkaistiin maaliskuussa 2013. Sittemmin sen on korvannut rotevampi Canon EOS 200D.

EOS 200D:n kookkaampi muotoilu muistuttaa lähinnä 800D:n ulkoasua, eikä tarjoile näin ollen mitään ennennäkemätöntä edeltäjänsä tavoin. Kamera on kelvollinen malli uusille valokuvaajille, mutta saatavilla on hinta-laatusuhteeltan tätäkin parempia vaihtoehtoja.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS 200D

8. Canon EOS 2000D

Pieni päivitys Canonin aiempaan malliin

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,1 MP | Objektiivikiinnitys: Canon EF-S | Näyttö: 3-tuumainen, 920 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 3 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Helppokäyttöinen

Loogiset säätöpainikkeet

Vanhainaikainen automaattitarkennus

Ei kosketusnäyttöä

EOS 2000D on Canonin edullinen ja mainio digitaalinen järjestelmakameramalli aloittelijoille. Vaikka EOS 2000D ei sisällä kaikkia samoja teknisiä huippuominaisuuksia kuin Canonin hintavammat mallit, sopivat sen toiminnot erinomaisesti vasta-alkajalle. Kamerasta löytyvät muun muassa wifi-yhteys ja sisäänrakennettu NFC-teknologia, jotka mahdollistavat valokuvien siirtämisen ja jakamisen älypuhelimen kautta sosiaaliseen mediaan vaivattomasti.

24,1 megapikselin kenno tuottaa kelvollisia valokuvia, mutta ne eivät silti vedä vertoja esimerkiksi EOS 800D:n kuvanlaadulle. Heikko 9-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä ja live view -tila sekä kosketusnäytön puuttuminen tuottavat puolestaan pettymyksen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS 2000D

9. Nikon D3300

Yhä yksi parhaimmista aloittelijan rungoista

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Objektiivikiinnitys: Nikon DX | Näyttö: 3-tuumainen, 921 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Erinomainen kuvanlaatu

Kätevä opastila

Kiinteä LCD-näyttö

Rajoitettu liitettävyys

Nikon D3300 on ominaisuuksiltaan pitkälti samanlainen runko kuin sen viime vuonna korvannut D3400. Suurin ero uudemman ja vanhemman mallin välillä on se, että D3300 ei sisällä langattomia yhteyksiä. Jos kuvia haluaa siirtää kamerasta puhelimelle tai tabletille, on ensin hankittava kameraan kytkettävä erillinen adapteri.

D3300:aa on ollut heikosti saatavilla sen jälkeen, kun uudempi D3400-malli tuli myyntiin. Mikäli D3300:n onnistuu vielä jostain löytämään, kannattaa sellainen hankkia. Kyseessä on nimittäin mainio ja edullinen runko valokuvausharrastusta aloittelevalle ensikertalaiselle.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Nikon D3300

10. Canon EOS 1300D

Tämän budjettirungon ikä alkaa jo näkyä

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 18 MP | Objektiivikiinnitys: Canon EF-S | Näyttö: 3-tuumainen, 920 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 3 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Edullinen hinta

Hyvä kuvanlaatu

Ei kosketusnäyttöä

Hidas tarkennus live view -tilassa

EOS 2000D on korvannut edeltäjänsä EOS 1300D:n, mikä tarkoittaa sitä, että vanhemman mallin voi ostaa itselleen nyt yhä pienemmällä budjetilla. EOS 1300D pitää sisällään monia samoja ominaisuuksia kuin uudempi EOS 2000D.

Merkittävin ero mallien välillä on 1300D:n vanhanaikainen 18 megapikselin kenno, joka alkaa jo jäämään suuremman pikselimäärän omaavista kilpailijoista jälkeen. Alhaista hintaa arvostavalle EOS 1300D on kuitenkin mainio valinta. Tämän rungon itselleen haluavan on hyvä kuitenkin olla ostopäätöksessään nopea, sillä mallia on enää heikosti saatavilla.

Lue koko englanninkielinen arviomme: Canon EOS1300D

Harkitse myös tätä vaihtoehtoa

Eikö mikään yllämainituista herättänyt kiinnostusta? Siinä tapauksessa tutustu vielä alla olevaan runkoon.

Canon EOS 250D

Canonin tuorein digitaalinen järjestelmäkamera on tähän mennessä edullisin 4K-videota tallentava malli

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,1 MP | Objektiivikiinnitys: Canon EF-S | Näyttö: 3-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Aloittelija

Hyvin pieni ja kepeä runko

Laaja objektiivivalikoima

4K-video rajautuu ikävästi

Samanhintaisessa peilittömässä kamerassa on paremmat ominaisuudet

Koska Canon EOS 250D ilmestyi vasta, emme ole ehtineet testaamaan sitä vielä. Sen odotetaan kuitenkin nousevan suureksi suosikiksi, sillä se on markkinoiden pienin ja kevyin digitaalinen järjestelmäkamera. Samassa paketissa saa käännettävän LCD-näytön, sisäänrakennetun wifi-yhteyden ja laajan objektiivivalikoiman mahdollistaman objektiivikiinnityksen.

Lisäksi kamera kuvaa 5 ruudun sekuntinopeudella ja tallentaa 4K-videota – tosin pienin rajoituksin. EOS 250D rajaa 4K-videon kuvan ikävästi, eikä erinomaista Dual Pixel CMOS -automaattitarkennusjärjestelmää voi käyttää 4K-tallennuksen aikana. Tätä edullisempaa 4K-videota tallentavaa kameraa ei kuitenkaan löydy. Mikäli videon tasokkuus ei ole pääkriteeri ja Full HD -tallennus riittää tarvittaessa, saattaa Canon EOS 250D olla ideaali vaihtoehto.

Päivitämme arviomme, kun olemme saaneet kameran testattavaksemme.