DJI Osmo Pocket 4 vuoti julki

Valaiseva paljastus

DJI Osmo Pocket 3 vlogging camera in user&#039;s hand
DJI Osmo Pocket 3 on saamassa seuraajansa. (Kuva: Tim Coleman)
  • Video esittelee DJI Osmo Pocket 4:n käyttöä
  • Vloggaajille tarkoitettu vakautettu kamera vaikuttaa olevan lähellä julkaisua
  • LED-valaisin nähtäneen lisälaitteena

Paljon kehuja kerännyt DJI Osmo Pocket 3 vaikuttaa saavan piakkoin seuraajan mikäli videovuotojen tihenevästä määrästä voi tehdä johtopäätöksiä. Tuorein pätkä esittelee DJI Osmo Pocket 4:n käyttöä käytännössä.

Vuodon takana ovat The New Camera sekä Android Authority. Video vaikuttaa olevan Malesian Kuala Lumpurissa sijaitsevan DJI-jälleenmyyjän työntekijöiden kuvaama. Siinä esitellään toistaiseksi vahvistamatonta videokameraa.

Vaikka alkuperäinen video on sittemmin poistettu, The New Camera onnistui lataamaan materiaalin talteen sekä omalle YouTube-kanavalleen. Sen perusteella muotoilu on pysymässä pitkälti ennallaan, vaikkakin paneelissa on kaksi uutta painiketta. Niiden tarkoitusperä on vielä mysteeri.

Aiempien vuotojen perusteella uskomme DJI Osmo Pocket 4:n hyödyntävän samaa 2-tuumaista näyttöä kuin edeltäjänsäkin. Sen pitäisi kuitenkin olla aiempaa kirkkaampi, minkä lisäksi akkukestoon on povattu parannusta.

Valoa kansalle

DJI Pocket 4 - YouTube DJI Pocket 4 - YouTube
Watch On

Kenties mielenkiintoisin uusi paljastus koskee LED-valaisinta, joka on DJI Osmo Pocket 4:n päällä. The New Camera kertoo sen olevan erikseen myytävä lisälaite, joka on tosin saatavissa kameran kanssa samassa paketissa.

Samainen lähde kertoo hintalapun sijoittuvan 549 ja 699 dollarin välimaastoon. Euroopan saati Suomen hinnoista ei vielä hiiskuta, mutta koska DJI Osmo Pocket 3 maksoi julkaisussaan 519 dollaria, voidaan hintalapun olettaa nousevan aiemmasta.

Se, koskeeko hinta-arvio pelkkää kameraa vaiko lisälaitteita sisältävää bundlea, ei ole vielä tiedossa. Koska DJI Osmo Pocket 3:n julkaisusta on kulunut jo yli kaksi vuotta, saattaa myyntipaketti olla entistä kattavampi.

Nyt kun DJI-tuotteiden myyntikielto Yhdysvalloissa on voimassa, laitteen saapuminen kyseiselle markkina-alueelle on niin ikään mysteeri. Väitteiden mukaan uutuusmalli olisi kuitenkin läpäissyt viranomaisten hyväksyntäprosessin ennen kieltoa, joten malli saattaa sittenkin saapua myyntiin maailmanlaajuisesti.

Markus Mesiä
Markus Mesiä

Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.

