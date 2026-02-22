DJI Osmo Pocket 4 vuoti julki
Valaiseva paljastus
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- Video esittelee DJI Osmo Pocket 4:n käyttöä
- Vloggaajille tarkoitettu vakautettu kamera vaikuttaa olevan lähellä julkaisua
- LED-valaisin nähtäneen lisälaitteena
Paljon kehuja kerännyt DJI Osmo Pocket 3 vaikuttaa saavan piakkoin seuraajan mikäli videovuotojen tihenevästä määrästä voi tehdä johtopäätöksiä. Tuorein pätkä esittelee DJI Osmo Pocket 4:n käyttöä käytännössä.
Vuodon takana ovat The New Camera sekä Android Authority. Video vaikuttaa olevan Malesian Kuala Lumpurissa sijaitsevan DJI-jälleenmyyjän työntekijöiden kuvaama. Siinä esitellään toistaiseksi vahvistamatonta videokameraa.
Vaikka alkuperäinen video on sittemmin poistettu, The New Camera onnistui lataamaan materiaalin talteen sekä omalle YouTube-kanavalleen. Sen perusteella muotoilu on pysymässä pitkälti ennallaan, vaikkakin paneelissa on kaksi uutta painiketta. Niiden tarkoitusperä on vielä mysteeri.
Aiempien vuotojen perusteella uskomme DJI Osmo Pocket 4:n hyödyntävän samaa 2-tuumaista näyttöä kuin edeltäjänsäkin. Sen pitäisi kuitenkin olla aiempaa kirkkaampi, minkä lisäksi akkukestoon on povattu parannusta.
Valoa kansalle
Kenties mielenkiintoisin uusi paljastus koskee LED-valaisinta, joka on DJI Osmo Pocket 4:n päällä. The New Camera kertoo sen olevan erikseen myytävä lisälaite, joka on tosin saatavissa kameran kanssa samassa paketissa.
Samainen lähde kertoo hintalapun sijoittuvan 549 ja 699 dollarin välimaastoon. Euroopan saati Suomen hinnoista ei vielä hiiskuta, mutta koska DJI Osmo Pocket 3 maksoi julkaisussaan 519 dollaria, voidaan hintalapun olettaa nousevan aiemmasta.
Se, koskeeko hinta-arvio pelkkää kameraa vaiko lisälaitteita sisältävää bundlea, ei ole vielä tiedossa. Koska DJI Osmo Pocket 3:n julkaisusta on kulunut jo yli kaksi vuotta, saattaa myyntipaketti olla entistä kattavampi.
Rekisteröidy saadaksesi uutisia, arvosteluja, mielipiteitä, huipputeknisiä tarjouksia ja paljon muuta.
Nyt kun DJI-tuotteiden myyntikielto Yhdysvalloissa on voimassa, laitteen saapuminen kyseiselle markkina-alueelle on niin ikään mysteeri. Väitteiden mukaan uutuusmalli olisi kuitenkin läpäissyt viranomaisten hyväksyntäprosessin ennen kieltoa, joten malli saattaa sittenkin saapua myyntiin maailmanlaajuisesti.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
- David NieldFreelance Contributor