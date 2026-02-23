DJI Osmo Pocket 4 dukket nettopp opp i den største videolekkasjen så langt

En hands-on-video av DJI Osmo Pocket 4 har dukket opp

Vloggkameraet med gimbal ser ut til å være nær lansering

Et LED-lystilbehør ser ut til å være under utvikling

Vi er trolig svært nær en offisiell lansering av etterfølgeren til DJI Osmo Pocket 3, ettersom lekkasjene stadig kommer inn – og den siste som har fanget oppmerksomheten vår er en hands-on-video av DJI Osmo Pocket 4 som testes i en butikk.

Denne videoen kommer fra The New Camera (via Android Authority), og den ble angivelig filmet av ansatte i en offisiell DJI-butikk i Kuala Lumpur, Malaysia, etter at en kunde hadde med seg et eksemplar av det ennå ikke annonserte vloggkameraet.

Den opprinnelige videoen er nå fjernet, men The New Camera fikk lastet den opp til sin egen YouTube-kanal, slik at vi fortsatt kan få en god titt på hva som kommer. Designet ser stort sett likt ut, men det er nå to ekstra knapper på kontrollpanelet – nøyaktig hva de gjør er foreløpig uklart.

Tidligere lekkasjer antyder at DJI Osmo Pocket 4 vil ha samme skjermstørrelse som forgjengeren – 2 tommer diagonalt – men det snakkes om at den blir lysere enn før, og det går også rykter om en større batterikapasitet.

Nytt lys

DJI Pocket 4 - YouTube Watch On

Den kanskje mest interessante nyheten i denne lekkasjen er tillegget av et LED-lys på toppen av DJI Osmo Pocket 4. Ifølge The New Camera vil dette være et valgfritt tilbehør – du bør kunne kjøpe det i en av kamerapakkene.

Samme kilde anslår lanseringsprisen til rundt 550–700 dollar, som tilsvarer rundt 5 200–6 700 norske kroner. Det finnes ingen offisielle priser for Europa ennå, men med tanke på at DJI Osmo Pocket 3 startet på 519 dollar, er det sannsynlig at vi kan vente oss en prisøkning.

Det er imidlertid uklart om de forskjellige prisnivåene inkluderer nøyaktig det samme tilbehøret i pakken (som ekstra batterier). Det har gått mer enn to år siden DJI Osmo Pocket 3 ble lansert, så etterfølgeren kan godt by på flere overraskelser.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Med et forbud mot nye DJI-produkter i USA gjenstår det å se om kameraet i det hele tatt vil bli lansert der – selv om det ifølge tidligere lekkasjer kan ha klart å få myndighetsgodkjenning i siste liten.