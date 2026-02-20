DJI Osmo Pocket 4 har precis dykt upp i sin största videoläcka hittills

En hands-on-video av DJI Osmo Pocket 4 har dykt upp

Vloggkameran med gimbal verkar vara nära lansering

Ett LED-ljus-tillbehör ser ut att vara på gång

Vi måste vara väldigt nära en officiell lansering av efterföljaren till DJI Osmo Pocket 3, eftersom läckorna fortsätter att dyka upp – och den senaste som fångat vår uppmärksamhet är en hands-on-video där DJI Osmo Pocket 4 testas i en butik.

Detta kommer från The New Camera (via Android Authority), och videon ska ha filmats av anställda i en officiell DJI-butik i Kuala Lumpur i Malaysia, efter att en kund tagit in ett exemplar av den ännu ej presenterade vloggkameran.

Den ursprungliga videon har nu tagits bort, men The New Camera lyckades ladda upp den på sin egen YouTube-kanal, så vi kan fortfarande få en bra titt på vad som är på väg. Designen ser i stort sett likadan ut, men det finns nu två extra knappar på kontrollpanelen – exakt vad de gör är för närvarande oklart.

Tidigare läckor tyder på att DJI Osmo Pocket 4 får samma skärmstorlek som sin föregångare – 2 tum diagonalt – men det pratas om att den ska vara ljusstarkare än tidigare och det finns även rykten om större batterikapacitet.

Nytt ljus

DJI Pocket 4 - YouTube Watch On

Den kanske mest intressanta nyheten i denna läcka är tillägget av ett LED-ljus ovanpå DJI Osmo Pocket 4. Enligt The New Camera kommer detta att vara ett valbart tillbehör – du ska kunna köpa det i ett av kamerans paket.

Samma källa uppskattar lanseringspriset till cirka 550–700 dollar, vilket motsvarar ungefär 5 800–7 400 kronor. Det finns ännu inga officiella priser för Europa, men med tanke på att DJI Osmo Pocket 3 startade på 519 dollar är det troligt att en prishöjning är på väg.

Det är dock oklart om de olika prisnivåerna inkluderar exakt samma tillbehör i paketet (som extra batterier). Det har gått mer än två år sedan DJI Osmo Pocket 3 lanserades, så efterföljaren kan mycket väl bjuda på fler överraskningar.

Med ett förbud mot nya DJI-produkter i USA återstår det att se om kameran ens lanseras där – även om den enligt tidigare läckor kan ha hunnit få regulatoriskt godkännande i sista stund.