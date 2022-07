DJI Avata FPV -drone lähestyy – tietovuoto paljasti merkittävän akkuparannuksen

Hyvän aika huhuiltu DJI Avata FPV -drone näyttäisi olevan lähtövalmiudessa. Malli jäi uteliaiden seuraajien tutkaan FCC:n eli Yhdysvaltojen Viestintäviraston verkkosivuilta.

Varsinaiset dokumentit ovat luettavissa FCC ID -verkkosivulta (opens in new tab), jossa paljastuu Avatan saaneen tuotekoodikseen SS3. Lisäksi mallista on luettavissa hiukan lisätietoja.

Vuoto on merkittävä, sillä se viittaa dronen julkistuksen olevan hyvin lähellä. Aiemmat huhut antoivat ymmärtää julkaisun viivästyvän tuotantoketjun vaikeuksien takia. Asiaan perehtynyt uutissivusto Drone DJ (opens in new tab) väittää alkuperäisen aikataulun kuitenkin pitävän.

FCC myöntää malleille tuotekoodit testausvaiheen päätyttyä. Tämä arviointijakso varmistaa, ettei laitteen langaton yhteys aiheuta ongelmia Yhdysvaltojen tietoliikenteelle. Avatan saama puolto antaa ainakin Drone DJ:n mukaan syyn olettaa pikaista julkistusta. Tarkka ajankohta on kuitenkin vielä mysteeri, eivätkä kontaktiyrityksemmekään ole poikineet vastausta.

Dokumenttien tarkempi syynäys ei paljasta paljoakaan teknistä tietoa tai edes kuvamateriaalia mallista. Avata esiintyi aiemmin vuotaneessa kuvassa , mutta muilta osin elämme vielä epätietoisuudessa. Valtaosa vuodossa mainituista tiedoista koskee testituloksia tai viraston käytänteitä.

Yksi mielenkiintoinen paljastus mahtuu kuitenkin mukaan. Tuotetietojen mukaan (opens in new tab) Avata sisältää 2 420 mAh akun. DJI:n tämänhetkisissä FPV-droneissa on 2 000 mAh akku (opens in new tab), joka mahdollistaa enintään 20 minuutin lentoajan. Tuleva malli pysyy siis ilmassa yhdellä latauksella pidempään kuin valmistajan muut kopterikamerat.

Kaksi muuta tuotepaljastusta

Avata ei ole ainoa tutkaan jäänyt laitepaljastus. FCC:n tiedot kertovat myös tuotteista DJI Goggles 2 (opens in new tab) ja O3 Air Unit (opens in new tab). Valitettavasti nämäkin jäävät yksityiskohdiltaan etäisiksi. Goggles 2 on seuraaja DJI FPV Goggles V2:lle, ja siitä on luvassa on tiettävästi kaksi erilaista versiota (opens in new tab): RCDS18 ja RCDS18B. Tällä hetkellä ei ole vielä tiedossa, mikä tekee eron näiden FPV-lasien välille.

Virallisten tietojen mukaan (opens in new tab) mallit ovat piirilevyjen, komponenttien ja piuhoitusten osalta identtiset. Sen sijaan eroavaisuuksia ei ole kirjattu ylös.

Paljastus uusista FPV-laseista ei ole suuri yllätys, sillä niitä on huhuttu samassa yhteydessä Avatan kanssa. On mahdollista, että drone ja lasit julkaistaan yhtenä pakettina tai toisistaan erillään. Virallista tietoa asian suhteen ei kuitenkaan vielä ole.

O3 Air Unit on tietovuodon osalta vieläkin huterammalla pohjalla. FCC:n tiedot esittelevät ainoastaan tuloksia langattomista yhteyksistä. Mitään muita tietoja (opens in new tab) ei tässä kohtaa tiedetä. Malli itsessään ei olisi kuitenkaan täysin tuulesta temmattu, sillä ensimmäiset O3 Air Unit -huhut kuultiin toukokuussa 2022 (opens in new tab).

Jäämmekin vielä toistaiseksi odottamaan DJI:ltä lisätietoja tulevasta mallista. Tässä vaiheessa uskomme sekä O3 Air Unitin että Avatan lähtövalmistelujen olevan käynnissä, joten esittelyyn tuskin vierähtää kovinkaan kauaa.

Mikäli et malta odottaa uusien mallien ilmestymistä, tutustu tämän hetken parhaisiin droneihin.