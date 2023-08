Arvostelussa JBL Boombox 3 Wi-Fi

JBL Boombox 3 Wi-Fi on tunnetun valmistajan uusin Bluetooth-kaiutin, joka pyrkii olemaan kotibileiden johtotähti. Siinä se myös onnistuu, sillä huippuominaisuudet yhdessä massiivisen äänen kanssa täyttävät tilan ja saavat tanssijalan vipattamaan.

Kyseessä ei ole tyystin uusi malli, sillä JBL Boombox 3 julkaistiin jo vuonna 2022. Uusi versio on valmistettu kierrätysmateriaaleista, mutta sisuksissa olevat ominaisuudet ovat uusinta hottia. Erityisesti Dolby Atmos -ääni, Wi-Fi-tuki sekä langaton Bluetooth 5.3 -yhteys puhuvat puolestaan.

Kaiken keskiössä on kuitenkin ääni, joka ihastuttaa genrestä huolimatta. Malli on toki tarkoitettu bilekäyttöön, joten se soi rutkasti kovempaa kuin esimerkiksi JBL Flip 6 tai JBL Charge 5. 200 watin teho yhdessä tasapainoisen äänen kanssa miellyttävät kaikenlaisen musiikin parissa.

Malli sopii erinomaisesti Suomen toisinaan perin ailahtelevaan suveen. IP67-luokitus takaa kestävyyden vesi- ja pölyvahingoilta, minkä lisäksi 24 tunnin akkukesto ja varavirtalähteenä toimiminen auttavat rantapäivän venyessä iltaan, yöhön ja seuraavaan päivään.

Erinomaiset ominaisuudet sekä suorituskyky eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi. Ensinnäkin kaiutin on todella raskas liikuteltava, sillä se painaa aavistuksen vajaat seitsemän kiloa. Myös mitat (48 x 26 x 20 cm) tarkoittavat, ettei kaiuttimen liikuttelu ole täysin vaivatonta. Jos siis etsit simppeliä kajaria esimerkiksi repussa kuskattavaksi, kannattaa suosiolla kääntää katse jo mainittuihin Charge- ja Flip-mallistoihin.

Toinen ongelma on hinta. Siinä missä alkuperäinen JBL Boombox 3 maksaa Suomessa noin 399 €, JBL Boombox 3 Wi-Fin kohdalla hintalappu on noussut 599 euroon. Huima 200 euron lisähinta on perusteltavissa ominaisuuksilla, mutta jos ne eivät ole tarpeen, on perusmalli enemmän kuin suositeltava valinta.

JBL Boombox 3 Wi-Fi - Hinta ja saatavuus

JBL Boombox 3 saapui markkinoille jo vuonna 2022. Valmistaja julkaisi laitteesta uuden ympäristöystävällisemmän, Wi-Fi-tuella sekä muilla lisäominaisuuksilla varustetun JBL Boombox 3 Wi-Fi -version alkukesästä 2023. Molemmat mallit ovat saatavissa useilta isoilta suomalaisilta jälleenmyyjiltä.

JBL Boombox 3 maksaa Suomessa noin 399 €. Uudempi Boombox 3 Wi-Fi on selvästi hintavampi vaihtoehto, sillä sen suositushinta on 599 €.

Kyseessä on valmistajan lippulaivamalli, joka on täten selvästi hintavampi kuin sen pienikokoisemmat ja yksinkertaisemmat JBL Flip 6 (noin 99 €) ja JBL Charge 5 (139 €).

JBL Boombox 3 Wi-Fi - Muotoilu

JBL Boombox 3 luottaa muotoilultaan valmistajalle ominaiseen tyyliin. Kaiutin itsessään on sylinterimäinen ja monilta osin samannäköinen kuin Charge- ja Flip-mallit, mutta raskas rakenne on vaatinut päälle kantokahvan. Ja kuten valmistajan muissakin malleissa, kaiuttimen molemmissa päissä on tärisevät passiiviset säteilijät, jotka auttavat tymäkän äänen luomisessa.

Siinä missä Charge- ja Flip-mallit kulkevat helposti repussa pidemmänkin reissun ajan, Boomboxin kohdalla näin ei ole. Arvostelukappale pysäytti vaa'an 6,8 kilogrammaan, minkä lisäksi koko (noin 48 x 26 x 20 cm) vaatii runsaasti tilaa.

Kuten samaan aikaan julkaistu JBL Charge 5 Wi-Fi, myös Boombox 3 Wi-Fi korostaa ympäristöystävällisyyttä. Mallin kotelosta 90 % on valmistettu kierrätetystä uusiomuovista, kun taas kaiuttimien ritilät ovat täysin kierrätetystä kankaasta valmistettuja.

Kaiuttimen päällä on perinteiset painikkeet, joilla hallitaan äänenvoimakkuutta, virtaa, langatonta yhteyttä sekä toistoa. Lisäksi takana olevan suojan takana on AC-pistoke lataukselle sekä USB-liitäntä.

Toisin kuin esimerkiksi JBL Charge 4:ssä, väritystä ei ole lähdetty rikkomaan ylimääräisillä logoilla. Kaiuttimen edessä on kookas JBL-logo, mutta se sopii tummalla sävyllään muuhun kokonaisuuteen. Sen alapuolella on lisäksi pieni valopalkki, joka kertoo akkutilanteen ladatessa.

Kokonaisuutena muotoilu on tuttua ja turvallista, eikä malli ota juurikaan eroa valmistajan muihin malleihin. Iso koko tekee laitteesta todella raskaan ja hankalan liikuteltavan, joten malli on parhaimmillaan kotibileissä tai esimerkiksi mökkireissulla. Jos on kuitenkin valmis kuljettamaan laitetta mukanaan, on se IP67-luokiteltuna veden- ja pölynkestävä.

JBL Charge 4 näyttää Boombox 3 Wi-Fin rinnalla todella pieneltä. (Image credit: Future)

JBL Boombox 3 W-iFi - Liitettävyys ja yhteydet

Siinä missä aiemmat Boomboxit ovat saaneet meiltä kritiikkiä yhteyksiensä saralta, JBL Boombox 3 Wi-Fi vie kritiikiltä pohjan.

Mukana on luonnollisesti tuki langattomalle Bluetooth 5.3 -yhteydelle, mutta kuten nimestäkin voi hoksata, isoin lisäys koskee uutta Wi-Fi 6 -tukea. Viimeksi mainittu on tarpeen erityisesti silloin, kun haluaa ottaa ilon irti 3D Dolby Atmos -tuesta.

Yksi erikoisuus ja pieni takapakki yksinkertaisempiin malleihin koskee automaattisen yhdistämisen puutetta. Boombox 3 Wi-Fi piti linkittää jokaisella käynnistyskerralla toistimeen manuaalisesti. Vaikka tämä kestää vain muutaman painalluksen verran, on se turha välivaihe. Liekö syynä sitten käyttötarkoitus, jossa laite on ennemmin bileiden johtotähti kuin yhteen puhelimeen linkitetty Bluetooth-kaiutin. Mene ja tiedä, mutta ratkaisu on joka tapauksessa erikoinen.

Wi-Fi-tuki tuo mukanaan monia mahdollisuuksia. Uudempi versio Boombox 3 -kaiuttimesta tukee muun muassa AirPlay-, Chromecast-, Spotify Connect- ja Alexa Multiroom -suoratoistopalveluita. Tämä mahdollistaa paremman äänenlaadun Apple Musicin ja Tidalin kaltaisten palveluiden kanssa, kun kappaleita ei tarvitse pakata Bluetoothia varten.

Mainittakoon vielä lopuksi, että selustassa oleva USB-A-liitäntä toimii varavirtalähteenä. Sen avulla saakin ladattua puhelinta tai muuta musiikkitoistinta tarpeen mukaan.

Painikkeet sekä kantokahva ovat tuttuja aiemmista JBL-kaiuttimista. (Image credit: Future)

JBL Boombox 3 Wi-Fi - Äänenlaatu

Boombox-mallisto on tarkoitettu bileiden äänentoistolaitteeksi. Tämä asettaa vaatimuksia erityisesti volyymin sekä basson kohdalle. JBL Boombox 3 Wi-Fi vastaa onneksi huutoon todella väkevästi.

Aloitetaanpa teknisistä tiedoista. Kaiuttimessa on kaksi diskanttikaiutinta, kaksi keskirekisteriä, bassokaiutin sekä jo aiemmin mainitut kaksi passiivisäteilijää. Valmistaja lupaa taajuusalueeksi 40 Hz - 20 kHz.

Paperilla olevat lukemat eivät tietenkään kerro koko totuutta. Nappasinkin kaiuttimen mukaan juhannuksen mökkijatkoja varten, jossa iso kerhotila täyttyi vaivattomasti ja kirkkaasti. Ääni oli erittäin selkeää ja väkevää jopa äänenvoimakkuuden noustessa illan aikana. Soipa taustalla Ukkometson kaltainen iskelmä-rock tai Käärijän Cha Cha Chan tanssahtelevuus, kuulijakunta antoi kokemukselle kiitettävän arvosanan. Mikä parasta, ääni ei särkynyt tai hajonnut. Vaikka omassa käytössäni olevat JBL Flip 6 sekä JBL Charge 4 soivat varsin hyvin pienessä tilassa, ei niiden kanssa kannata haaveilla isomman tanssilattian täyttämisestä.

Äänenvoimakkuuden merkitystä ei voi bilekäytössä liiaksi korostaa. JBL Boombox 3 Wi-Fi soi halutessaan todella lujaa. Itse asiassa niin lujaa, ettei ihan lähellä halua enää edes olla.

Koska juhannusreissu ei ole välttämättä paras tapa testata äänenlaatua muuta kuin bilekäytössä, on kaiutin raikanut erilaisissa olosuhteissa myöhemminkin. Kuuntelukokemus on erittäin kirkas ja miellyttävä myös pienemmässä ja haastavassa tilassa. Kylpyhuoneessa soinut Boombox 3 Wi-Fi toisti erinomaisella laadulla musiikkia saunan puolelle. Olipa kyseessä Kalmahin kaltaista raskasta melodista metallia, Scandinavian Music Groupin hilpeää poppia tai Sonata Arctican akustinen tunnelmointi, äänestä oli kuultavissa runsaasti yksityiskohtia, eikä väkevä basso jyrännyt keski- tai ylä-ääniä alleen. Erityisen mielekkääksi koin Amorphiksen Silver Bride -radiohitin kuulaat kitarat, jotka saivat ansaitsemansa huomion ilman laulun kärsimistä.

Wi-Fi-mallin kiinnostavin lisäys on sen Dolby Atmos -tuki. Tilaäänen saa kytkettyä päälle JBL One -tukisovelluksesta, jota hyödynnetään myös taajuuskorjaimen käyttöön. Sitä hyödynnetään myös laitteen päivittämisessä.

Vaikka suoratoistopalvelujen tarjoaman Dolby Atmos -tuellisen musiikin määrä on sangen rajallinen, Tidalin käyttäjät saavat tästä ilon irti. Tilaääni todella erottuu edukseen tavanomaiseen Bluetooth-yhteydellä kuunneltuun ääneen verrattuna, vaikka parhaiden äänentoistojärjestelmien tasolle se ei tietenkään yllä.

Boombox 3 Wi-Fi on IP67-luokiteltu, joten sen voi ottaa turvallisin mielin mukaan esimerkiksi hiekkarannalle tai muutoin vain ailahteleviin sääolosuhteisiin. Vesisade tai pöllyävä ilma eivät tuota laitteelle ongelmaa. Ulkoilmassa tapahtuvia kuunteluhetkiä varten on myös mukava huomata, että akkukesto on edelleen erinomainen. Mukana tuleva virtapiuha pitää huolen soiton jatkuvuudesta, mutta akkukestokin porhaltaa noin 24 tunnin ajan. Testimittauksessa soitto katkesi muutamaan otteeseen, mutta lopulta kello oli tikittänyt roiman 26 tunnin ajan ennen kuin puhti viimein loppui.

Akku kestää Bluetooth-yhteydellä jopa yli 24 tunnin ajan. (Image credit: Future)

Kannattaako JBL Boombox 3 Wi-Fi ostaa?

Osta, jos...

Haluat äänekkään ja kirkkaan kaiuttimen

Boombox 3 Wi-Fi on tarkoitettu bileiden johtotähdeksi, ja se todella kuuluu. Kaiuttimen äänenvoimakkuus riittää täyttämään kokonaisen tilan.

Tarvitset Dolby Atmos -tuen

Uutuusmallin tuki Dolby Atmosille on erinomaisen tervetullut lisä, eikä se jää kuunnellessa huomaamatta.

Arvostat ekologisuutta

Kuten JBL Charge 5 Wi-Fi, myös Boombox 3 Wi-Fi on valmistettu isoilta osin kierrätysmateriaaleista.

Tarvitset kaiuttimen pitkiin bileisiin

24 tunnin akkukesto on erinomainen, minkä lisäksi USB-A-väylä toimii varavirtalähteenä. Saatkin esimerkiksi soittopelinä olevaan puhelimeen lisävirtaa pippaloiden venyessä.

Älä osta, jos...

Budjettisi ei ole rajaton

Ollaanpa rehellisiä: 599 euroa on Bluetooth-kaiuttimesta melkoisen paljon. Jos et tarvitse kaikkia ominaisuuksia, Boombox 3 -perusmallin kohdalla saat paljon samaa rutkasti halvemmalla.

Aiot kuljettaa kaiutinta jatkuvasti mukana

Boombox 3 Wi-Fi on erittäin kookas ja painava kaiutin. Vaikka kantokahva on näppärä ratkaisu, ei mallia houkuta kantaa mukana pidempiä aikoja.