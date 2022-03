Arvostelussa JBL Flip 6

JBL Flip 6 on yksinkertainen Bluetooth-kaiutin, jonka selkeä ääni takaa mainion kuuntelukokemuksen sijainnistasi riippumatta. Kestävä ja pienikokoinen rakenne tekevät mallista helposti liikuteltavan. Lisäksi kaksi passiivisäteilijää saavat basson kuulostamaan jämäkältä mutta silti tasapainoiselta. Vaikka puhelinlatauksen kaltaiset lisäominaisuudet olisivat mukava lisä, on kokonaisuus ydinominaisuuksiltaan lähes napakymppi.

Pika-arvio

JBL Flip -mallisto on jo vuosien ajan ollut parhaiden Bluetooth-kaiuttimien listamme kestosuosikkeja. Valmistajan kuudennen sukupolven ämyri ei tee sääntöön poikkeusta.

JBL Flip 6 on helppokäyttöinen, kestävä ja Bluetooth 5.1 -yhteydellä varustettu langaton kaiutin, joka kuulostaa erittäin hyvältä ja äänekkäältä. Kaipasitpa soittopeliä kesäiltojen rientoihin tai kotipippaloihin, äänenlaatu saa juhlakansan tyytyväiseksi.

IP67-luokitus vesi- ja pölytiiviydestä tekee mallista edeltäjäänsä kestävämmän. Kaksi bassosäteilijää taasen varmistavat matalien äänien jymisevän toivotusti kaikissa olosuhteissa.

Jos vertailukohdaksi otetaan edeltävä JBL Flip 5, on kuudennen sukupolven malli hillitty parannus. Tuore versio on kestävämpi ja entistä paremmin ulkoilmaan soveltuva Bluetooth-kaiutin. Se tarjoaa paremman Bluetooth-yhteyden ja samalla äänenlaatu on jälleen hiukan aiempaa parempi. Muilta osin muutokset jäävät sen verran hillityiksi, että suoranaista kiirettä ei päivittämiselle ole. Flip 5 voi olla tarjoushinnan ansiosta jopa hinta-laatusuhteeltaan houkuttelevampi vaihtoehto.

Älä kuitenkaan ymmärrä meitä väärin: JBL Flip 6 on erinomainen Bluetooth-kaiutin. Se soveltuu erityisesti ensimmäistä matkakajariaan ostavalle, minkä lisäksi sen yksinkertaisuus, laadukas langaton yhteys sekä yksinkertainen tukisovellus tekevät siitä oivallisen valinnan kenelle tahansa.

Yksinkertaisuus on mallin vahvuus sekä heikkous. Flip 6 hoitaa perusasiat lähes täydellisesti. Sen sijaan sisäänrakennettu varavirtalähde, mikrofoni, virtuaaliavustaja, Wi-Fi-yhteys sekä AUX-in-liitäntä jäävät haaveeksi. Kyseessä on kaiutin puhtaasti musiikinkuuntelua varten, ja sen leiviskän Flip 6 hoitaa erinomaisesti.

(Image credit: TechRadar)

Hinta ja julkaisupäivä

Julkaistu joulukuussa 2021

Suositushinta 139 €

JBL Flip 6 ilmestyi maailmanlaajuisesti joulukuussa 2021. Bluetooth-kaiutin on myynnissä kattavasti eri suomalaisilla jälleenmyyjillä 139 euron suositushintaan.

Kyseessä on siis hiukan kalliimpi malli kuin edeltävä JBL Flip 5, joka maksoi ilmestyessään elokuussa 2019 kympin vähemmän eli 119 euroa. Ero on kuitenkin minimaalinen.

JBL:n kaiutin on merkittävästi edullisempi kuin esimerkiksi parhaaksi Bluetooth-kaiuttimeksi nostamamme Sonos Roam. Ominaisuudet ovat kuitenkin hiukan rajatummat, sillä mukana ei ole Wi-Fi-yhteyttä tai muita erikoisuuksia.

Markkinoilla on kuitenkin myös edullisempia malleja, kuten Anker Soundcore Flare 2 tai 1More Portable BT Speaker. JBL Flip 6 on kuitenkin erittäin monipuolinen ja laadukas vaihtoehto hintaansa nähden.

(Image credit: TechRadar)

Muotoilu

550 grammaa

Kestävä muotoilu

IP67-luokiteltu vesi- ja pölytiiviiksi

JBL Flip 6 näyttää ensisilmäyksellä lähes identtiseltä edeltävän JBL Flip 5 -mallin kanssa. Molemmat kaiuttimet on suunniteltu sylinterimäisiksi, minkä lisäksi niissä on rungon ympäröivä kaiutingrilli sekä molemmissa päissä jymisevät bassosäteilijät. Saimme arvosteluun sekä mustan että punaisen mallin, minkä lisäksi tarjolla on sininen sekä harmaa värivaihtoehto. Valikoima on siis rajatumpi kuin edeltävän mallin kohdalla, mutta emme olisi yllättyneitä, mikäli maastoväritys sekä muut lisäykset saapuisivat myöhemmin vuoden aikana.

Kaiutin painaa vain 550 grammaa, joten se kulkee taskussa, kädessä tai laukussa erittäin vaivattomasti. Otteen tukevuutta lisää erillinen rannehihna.

Metallinsävyinen kaiutingrilli kiertää mallin, minkä lisäksi molemmissa päissä on kestävät lisäsuojat putoamista sekä naarmuuntumista varten. Pohjassa oleva muovinen tassu taasen estää mallia vierimästä epätasaiselta pinnalta lattialle.

(Image credit: TechRadar)

Kaiuttimen keskellä on isolla kirjoitettu JBL-logo. Sen yläpuolelta puolestaan löytyvät tarvittavat painikkeet: PartyBoost, äänenvoimakkuuden säätimet sekä toistonäppäin. Painikkeet ovat hiukan koholla, mikä tekee niistä helposti löydettävät. Ne tunnistaa sormenpäällä myös pilkkopimeässä ilman tarvetta turhalle valon etsinnälle.

Laitteen pohjassa on virta- sekä Bluetooth-parituspainike, jotka sytyttävät valon niitä painaessa. Lisäksi mallissa on USB-C-latausliitäntä. Valitettavasti kaiuttimessa ei ole sisäistä varavirtalähdettä esimerkiksi puhelimen lataamiseksi. Mikäli tämä on kynnyskysymys, kannattaa katse kääntää JBL Charge 5:een ja muihin vaihtoehtoihin.

JBL Flip 6 tuntuu yhtä kestävältä kuin Flip 5, mutta tilanne on todellisuudessa kohentunut. Tällä kertaa mukana on IP67-luokitus vesi- ja pölytiiviydelle. Voitkin napata kaiuttimen mukaan hiekkarannalle kesäpäivän rientoihin ilman pelkoa, että roiskeet tai hiekan pöllyäminen aiheuttaisivat tuhojaan.

(Image credit: TechRadar)

Äänenlaatu

Ovaali- ja diskanttielementin luoma 2-tie-kaiutinjärjestelmä

Voimakas basso

Äänenvoimakkuuden nousu aiheuttaa säröilyä

Jos etsit hyvällä äänenlaadulla varustettua Bluetooth-kaiutinta esimerkiksi piknikin tai olohuoneen soittopeliksi, on JBL Flip 6 mainio vaihtoehto.

Kaiutin loistaa erityisesti jykevän basson sekä monipuolisten keskiäänien kohdalla. Niin ikään erillinen diskanttikaiutin onnistuu tuomaan korkeat äänet eloon tarkasti. Kyljissä sijaitsevat bassosäteilijät saavat rokkaavankin musiikin kuulostamaan siltä miltä kuuluukin. Vaikka meno yltyi ja soittolista synkkeni, eivät matalat äänet puuroutuneet missään vaiheessa.

Kun illanistujaisten soittolistalla pärähti soimaan takavuosien kotimainen suosikki Charon, sai JBL Flip 6 goottimetalliyhtyeen bassot soimaan miellyttävän puhtaasti. Vastaavasti Apocalyptican rauhallisempien balladien sekä Nightwishin pianovetoiset biisit kuulostivat toivotunlaiselta ja selkeältä. Edes hiukan mahtipontisempi sointi ei aiheuttanut kaiuttimelle köhintää, vaan soitto tuntui puhtaalta ja kirkkaalta.

(Image credit: TechRadar)

Vaikka Flip 6 on pienikokoinen kaiutin, pärjää se kovankin volyymin kanssa hyvin. Äänenvoimakkuuden nousu ei aiheuttanut testijakson aikana juurikaan ongelmia kuuntelukokemukseen.

Pieni poikkeus on kuitenkin syytä mainita. Kun soittolistalle päräytettiin Yeah Yeah Yeahsin Soft Shock, laulaja Karen O alkoi hiukan kärsiä äänenvoimakkuuden nostosta. Perustasolla luonnolliselta kuulostaneen kappaleen korkeat äänet eivät soineet enää täysin puhtaasti volyymin noustessa. Tämä jäi kuitenkin hyvin hienovaraiseksi ongelmaksi, sillä muutoin Flip 6:n lämmin ja tasapainoinen ääni sai yleisöltä kiitosta.

Mikäli Spinal Tap -henkinen ajattelu on lähellä sydäntäsi ja haluat aina vain enemmän, on syytä ottaa käyttöön PartyBoost-ominaisuus. Sen avulla kaksi yhteensopivaa JBL-kaiutinta voi liittää toisiinsa stereoääntä varten tai enintään sata kaiutinta todellista mono-äänivallia varten. Valitettavasti stereo-liitäntä onnistuu vain toisen Flip 6 -mallin kanssa. Mikäli kaapissasi on Flip 5 tai jokin muu vanhempi malli, on käytössä vain mono-liitäntä.

(Image credit: TechRadar)

Akkukesto ja liitettävyys

12 tunnin akkukesto

Bluetooth 5.1

Tukisovellus

JBL lupaa Flip 6:lle 12 tunnin akkukestoa. Testiemme perusteella tämä pitää myös varsin täsmällisesti paikkansa. Akun saa täytettyä nollasta sataan alle 2,5 tunnissa USB-C-piuhan avulla.

Kaiutin hyödyntää Bluetooth 5.1 -yhteyttä. Paritus puhelimen kanssa osoittautui todella helpoksi ja vaivattomaksi. Emme havainneet testijakson aikana yhteyskatkoksia tai muitakaan ongelmia. Sen sijaan mahdollisuus yhdistää kahteen laitteeseen on hauska lisä, sillä se tarjoaa työkalun soittolistan hallinnan vuorotteluun.

Flip 6 on yhteensopiva JBL Portable -tukisovelluksen kanssa, joka mahdollistaa versiopäivitykset, taajuuskorjaimen kanssa näpertelyn, asetusten hallinnan sekä ohjekirjan lukemisen. Lisäksi PartyBoost-ominaisuuden voi kytkeä päälle ja pois applikaation avulla.

Yhteenveto

(Image credit: TechRadar)

Osta, jos...

Arvostat yksinkertaisuutta

Liitä kaiutin Bluetooth-yhteydellä puhelimeen, käynnistä musiikki ja oletkin jo valmis. Et edes tarvitse JBL Portable -tukisovellusta kuuntelun aloittamiseksi.

Haluat äänekkään kaiuttimen

Flip 6 osoittaa pienen olevan kaunista ja äänekästä. Sen avulla musiikki soi selvästi ja kovaa, joskin äärimmilleen nostettu volyymi voi aiheuttaa korkeisiin ääniin pientä säröilyä.

Vietät kesän hiekkarannalla

IP67-luokitus pöly- ja vesitiiviydestä takaa kestävyyden myös rantakeleillä.

Älä osta, jos...

Haluat Wi-Fi-yhteyden

Toisin kuin Sonos Roam, Flip 6 ei mahdollista yhdistämistä kodin äänentoistolaitteistoon entistä kattavamman musiikkijärjestelmän luomiseksi.

Kaipaat virtuaaliavustajaa

Flip 6 satsaa perusasioihin, eivätkä Google Assistant ja Alexa täten kuulu ominaisuuksien piiriin.