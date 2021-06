Paras vedenkestävä kaiutin 2021: nämä mallit eivät hätkähdä sääoloja ja allasbileitä

Etsitkö kesäviikonloppujen rientoihin soveltuvaa vedenkestävää kaiutinta? Mikäli vastaus on kyllä, olet oikeassa paikassa.

Kun viihtyisä ilta jatkuu järven, meren tai uima-altaan äärellä, on musiikki edelleen keskeinen osa juhlatunnelmaa. Olosuhteet ovat kuitenkin herkästi kaiuttimelle vaaralliset, sillä kukapa haluaisi nähdä Bluetooth-kaiuttimensa rikkoutuvan laiturilta veteen tippuessa. Tämän ovat myös valmistajat hoksanneet, joten yhä useampi matkakaiutin satsaa vesitiiviyteen.

Monien mieleen saattaa juolahtaa varsin luonteva kysymys: miksi valita vedenkestävä kaiutin Bluetooth-kaiuttimen sijaan? Ensinnäkin vaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois, sillä listoilla on paljon samoja malleja. Toisekseen osa laitteista panostaa selvästi toisia enemmän kestävyyteen. Jos tarkoituksena on kuunnella musiikkia ulkona, haluat kaiuttimen kestävän roiskeita, sadetta sekä muita yllätyksiä.

Jotta malli pääsee tälle listalle, on sen vedenkestävyyden oltava vähintään IPX7-luokituksen veroinen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että laite kestää veteen putoamisen tai suihkukäytön ongelmitta.

Listamme mallit eivät kuitenkaan tyydy vain vesitiiviyteen. Mallit ovat myös vankkarakenteisia ja kestäviä. Tiedämme nimittäin kokemuksesta, että kaiuttimen hajoaminen pöydältä putoamiseen kismittää pahasti. Kolaukset, naarmut sekä pöly ovat matkakaiuttimien tapauksessa yleisiä.

Luotettavuus ja vedenkestävyys ovat tärkeitä asioita, mutta muitakin asioita on otettava huomioon. Olemmekin valinneet tälle listalle malleja eri tarpeita huomioiden. Vaihtoehdot eroavat toisistaan muun muassa hinnan, äänenlaadun, muotoilun sekä liitettävyyden osalta.

Pidemmittä puheitta on aika siirtyä listan pariin. Kannattaa myös huomioida, että päivitämme tätä artikkelia uusien mallien ilmestyessä. Mikäli siis aiot lykätä päätöksen ensi kesän puolelle, kannattaa asiaan palata viimeistään silloin.

Parhaat vedenkestävät Bluetooth-kaiuttimet

(Image credit: Ultimate Ears)

1. Ultimate Ears Wonderboom 2 Pieni ja äänekäs kaiutin vesitiiviydellä Tekniset tiedot Paino: 0,42 kg Akkukesto: 10 tuntia Langaton kantama: 32 metriä Taajuusvaste: 80 Hz - 20 kHz Kaiutinelementit: 2 x aktiivinen 40 mm, kaksi 46 x 65 mm passiivista kaiutinkoloa NFC: Kyllä Aux-liitäntä: Ei USB-lataus: Kyllä PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Prime 64,97 € Katso jälleenmyyjältä Amazon 75,72 € Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi 99 € Katso jälleenmyyjältä Gigantti Osta, koska + Hyvä ääni kokoon nähden + IP67-luokitus vesi- ja pölytiiviydestä + 30% parantunut akkukesto Älä osta, koska - Äänimaiseman rajallisuus

Alkuperäinen UE Wonderboom oli pitkään listamme kärjessä, sillä sen kestävä rakenne sekä yllättävän väkevä ääni olivat positiivinen yllätys. Lisäksi malli oli yhdistettävissä toiseen UE Wonderboom -kaiuttimeen stereoäänen luomiseksi.

Vaikka UE Wonderboom 2 näyttää käytännössä identtiseltä edeltäjänsä kanssa, mukana on muutamia merkittäviä parannuksia. Akkukesto on parantunut noin 30 prosentilla, basso jytisee aiempaa paremmin ja onpa mukana lisä-ääntä tuottava Outdoor Boost -tehosteen.

Kokonaisuutena UE Wonderboom 2 on maltillisesti parantunut Bluetooth-kaiutin, joka vain vahvistaa Ultimate Earsin asemaa listamme kärjessä.

Lue arvostelu: Ultimate Ears Wonderboom 2

(Image credit: Sonos)

Sonos Roam on mielestämme tämän hetken paras Bluetooth-kaiutin. Mallin IP67-sertifikaatti pöly- ja vesitiiviydestä tekee siitä myös erinomaisen vaihtoehdon ulkokäyttöön.

Vuonna 2021 julkaistu malli seuraa Sonos Moven jalanjäljissä. Tarjolla on sekä Bluetooth- että Wi-Fi-yhteys, mikä mahdollistaa käytön paitsi matkakaiuttimena mutta myös osana kodin Sonos-äänijärjestelmää. Mukana on lisäksi tuki Google Assistant- ja Amazon Alexa -virtuaaliavustajille. Älykaiutinta etsivätkään eivät siis joudu pettymään.

Pikkuruinen Sonos-kaiutin tarjoaa mainion äänen, kestävän rakenteen, monipuoliset liitännät sekä mahdollisuuden älykodin hallintaan. Väkevä basso soveltuu erityisesti ulkotiloihin, mutta onneksi Sound Swap -ominaisuuden avulla mallista saa iloa irti myös kotioloissa. Pieni epätasapaino basson hyväksi voi kuitenkin aiheuttaa tarkkakorvaisimmille pientä ärtymystä.

Lue arvostelu: Sonos Roam

(Image credit: JBL)

JBL Flip 5 on malliesimerkki siitä, etteivät parhaat langattomat kaiuttimet aina loista teknologisella ylivertaisuudellaan. Se tarjoaa yksinkertaisen kaiuttimen sekä rajallisen määrän ominaisuuksia ilman turhia krumeluureja. Siinä missä esimerkiksi puhelut kaiuttimen avulla eivät onnistu, äänentoisto itsessään on todella mainiota.

Tyylikäs ulkoasu sekä IPX7-sertifikaatti takaavat lisäksi, että JBL Flip 5 pärjää myös ulkona. Ylimääräisten tilpehöörien karsinta näkyy hyvällä tavalla hinnassa, sillä kaiutinta kaupataan Suomessa jopa 80 euron hintaan.

Tarjolla on runsaasti väreillä leikitteleviä malleja. Ympäristötietoisemmat pitänevät lisäksi Eco Edition -versiosta, joka on tehty 90-prosenttisesti kierrätetystä muovista. Lisäksi koko myyntipaketti on biohajoavaa materiaalia.

Lue arvostelu: JBL Flip 5

(Image credit: Anker)

Anker on tunnettu loistavista halvemman kategorian langattomista kaiuttimistaan. Emme olleet ihan vakuuttuneita Anker SoundCore 2:n äänenlaadusta, mutta eipä noin edulliselta tuotteelta voi liikoja vaatiakaan.

Joten mitä tapahtuu, jos kukkarossa on hieman enemmän pitoa? Parikymppiä lisää tiskiin, ja saat SoundCore 2:n sijaan Soundcore Flaren – loistavan vedenkestävän Bluetooth-kaiuttimen, joka pärjää erinomaisesti vertailuissa muihin.

Tarjolla on hyvä äänenlaatu, vedenkestävä rakenne sekä erinomainen käyttökokemus. LED-valoshow tuntuu turhalta lisäjipolta, mutta sen saa halutessaan pois. Kyseessä on erityisesti hinnan huomioiden erinomainen vaihtoehto.

Lue arvostelu: Anker Soundcore Flare

(Image credit: Ultimate Ears)

UE Boom 3 on yksi tämän hetken parhaista vedenkestävistä Bluetooth-kaiuttimista. Se saa aikaan vahvan äänen, jossa ei ole säröilyä edes volyymin noustessa. Lisäksi kestävä kaiutin on kevyen kokonsa puolesta helposti liikutettava.

Se on lisäksi niin vedenkestävä kuin pölytiivis, ja sen yhden napin ohjausjärjestelmä on helppokäyttöinen, eikä se vaadi välttämättä erillistä puhelinta biisien valitsemiseksi.

Markkinoilla on olemassa toki laadukkaampiakin kaiuttimia (katso esimerkiksi hieman alempaa löytyvä Bowers and Wilkins Zeppelin), mutta kohtuullisella hintalapulla varustettua UE Boom 3:a on vaikea päihittää. Ja siitä kertoo jo se, että UE Boom on ollut listamme kärkisijoilla jo kolmatta vuotta putkeen.

Lue arvostelu: UE Boom 3

(Image credit: Ultimate Ears)

6. Ultimate Ears Megablast Akku ja ääni hurmaavat koolla Tekniset tiedot Paino: 0,88 kg Akkukesto: 20 tuntia Langaton kantama: Yli 30 metriä Taajuusvaste: 65 Hz – 20 kHz Kaiutinelementit: Kaksi 2-tuumaista kaiutinta sekä kaksi 4-tuumaista kaiutinkoteloa NFC: Kyllä Aux-liitäntä: Kyllä USB-lataus: Kyllä PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Check Amazon Osta, koska + Näppärä Alexa-tuki + Isompi ääni, isompi akku Älä osta, koska - Kallis - Lataustelakka myydään erikseen

UE Megablast on Ultimate Earsin vedenkestävien kaiuttimien lippulaiva. Sen kookas rakenne takaa jykevän äänen sekä kovalla volyymillakin kuunneltuna 20 tunnin akkukeston.

Erityisesti basso on selvästi vahvempi kuin pienemmissä UE Boom 3- ja Wonderboom 2 -malleissa. Mikäli kyseessä ei ole illanistujainen vaan rehelliset bileet, on kyseessä selvästi järkevin vaihtoehto. Pienempään tyytyvät saavat kuitenkin selvästi edullisempaan hintaan lähes yhtä hyvän äänenlaadun, joten kaikkiin tarpeisiin ei Megablastista ole.

Lue arvostelu: Ultimate Ears Megablast

(Image credit: JBL )

Etsitkö laadukasta matkakaiutinta sekä varavirtalähdettä puhelimellesi? Nyt saat molemmat samalla kertaa. Vuonna 2021 julkaistu JBL Charge 5 tarjoaa 179 euron hinnallaan tämän hetken parhaan keskihintainen Bluetooth-kaiuttimen, joka tarjoaa muutamia mielenkiintoisia erikoisominaisuuksia.

JBL Charge 5 ei tarjoa samanlaista jättimäistä ominaisuuslistaa kuin JBL Pulse 4, jonka erikoisvalttina on erillinen valoshow. Sen sijaan viides Charge-malli ottaa merkittävän kehitysloikan äänenlaadussa sekä -voimakkuudessa. Tässä onnistutaan ilman akkukeston heikentymistä.

Kaiuttimen päällä olevat painikkeet ovat hitusen korkeammat kuin edellisversiossa. Mukana on näppäimet toiston aloittamiselle ja pysäyttämiselle, äänenvoimakkuuden säätämiselle, virralle, Bluetooth-paritukselle sekä erillinen "Party Boost", joka nostaa volyymin entistäkin kovemmaksi. Malli on varustettu IP67-vesi- ja pölytiiviydellä.

Kaiuttimen selustassa on vedenkestävä USB-C-liitäntä sekä suojuksen alle sijoitettu USB-A-portti. Näistä jälkimmäistä voi käyttää puhelimen lataamiseen. Sen sijaan JBL Charge 4 -edeltäjästä tuttu 3,5mm aux -liitäntä on pudonnut kyydistä. Tämä tuskin haittaa suurinta osaa käyttäjistä, mutta joillekin se voi olla merkittävä miinus.

JBL Charge 5 luo suuremman äänen kuin mitä kaiuttimen ulkoasun perusteella voisi uskoa. Äänimaisemassa riittää syvyyttä ja korkeutta, sillä vaikuttava basso ei peitä alleen muita ääniä. Tämä nostaa mallin hinta-laatusuhteeltaan erinomaiseksi vaihtoehdoksi.

Lue arvostelu: JBL Charge 5

(Image credit: JBL)

Kun puhutaan raa'asta äänenvoimakkuudesta, JBL Boombox on miellyttävä yllättäjä. Se on järkälemäinen vedenkestävä kaiutin, joka tuottaa voimakkaan ja selkeän äänen. Tämä tosin näkyy muotoilussa, joten malli on painava ja varsin hankala kuljetettava.

Kotikaiuttimeksi JBL Boomboxista ei ole, sillä samalla rahalla saa selvästi parempiakin vaihtoehtoja. Jos tähtäimessä on kuitenkin ulkobileiden musiikki, on kyseessä yksi houkuttelevimmista vaihtoehdoista.

Lue arvostelu: JBL Boombox

(Image credit: Tribit)

9. Tribit XSound Go Budjettimalli kuulostaa hintaansa nähden liian hyvältä Tekniset tiedot Paino: 0,38 kg Mitat: 56 x 59 x 170 mm Akkukesto: Jopa 24 tuntia Langaton kantama: 30 m Taajuusvaste: 85 – 20 000 Hz Kaiutinelementit: N/A NFC: Ei Aux-liitäntä: Kyllä USB-lataus: Ei PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET Prime 36,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Osta, koska + Laaja äänimaisema + Erinomainen akkukesto Älä osta, koska - Keskiäänet - Lataus kestää pitkään - Saatavuus Suomessa

Monesti hinnan perusteella voi tehdä varsin pitkälle meneviä johtopäätöksiä laadusta, mutta Tribit XSound Go tekee tällä saralla iloisen poikkeuksen. Edullinen kaiutin kuulostaa hyvältä ja riittävän äänekkäältä. Vaikka volyymin nostaisi kattoon, ei säröä ilmene kuin vain korkeimpien äänien kohdalla.

Tribit XSound Go kuulostaa paremmalta kuin mitä hinnan perusteella uskoisi. Tasapainoinen ääni sekä yli 20 tunnin akkukesto tarjoavat paljon iloa. Ulkoilijat ilahtuvat IPX7-vesi- ja pölytiiviydestä. Vaikka muotoilu ei aiheuta hurraahuutoja, on kokonaisuus oivallinen ratkaisu budjettimallia etsivälle.

Lue arvostelu: Tribit XSound Go

(Image credit: Braven)

10. Braven Stryde 360 Sääolojen vaihtelua kestävä edullinen kaiutin Tekniset tiedot Paino: N/A Mitat: N/A Akkukesto: 12 tuntia Langaton kantama: N/A Taajuusvaste: N/A Kaiutinelementit: N/A NFC: Ei Aux-liitäntä: Ei Bluetooth-yhteys: N/A USB-lataus: Ei PÄIVÄN PARHAAT TARJOUKSET 99,95 € Katso jälleenmyyjältä Gigantti Check Amazon Osta, koska + Yhdistettävissä toiseen kaiuttimeen + Hinta-laatusuhde Älä osta, koska - Ei 3,5 mm -liitäntää - Keskiverto akkukesto

Listamme viimeisenä on Braven Stryde 360, joka on varsin tasapaksu suorittaja jokaisella osa-alueella. Äänenlaatu miellyttää korvaa, mutta basso jää ikävän latteaksi. 12 tunnin akkukesto on hyvää keskitasoa eikä vesitiiviydessäkään ole moitittavaa. Muotoilu sen sijaan on hitusen mielikuvitukseton, mikä tuntuu tyylikkäiden kilpailijoiden rinnalla aavistuksen tylsältä.

Braven Stryde 360 on hyvä perusvaihto, mutta hintaluokan osalta tarjolla on monia parempiakin malleja.

Lue arvostelu: Braven Stryde 360