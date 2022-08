Arvostelussa Sony SRS-XG300

Sony XG300 Bluetooth-kaiutin on tyylikäs vaihtoehto seuraaviin illanistujaisiin. Kaiuttimen vahvuuksiin kuuluvat sen ominaisuudet sekä äänentoiston laatu – mutta ehdottomana heikkoutena on korkea hinta. Kysymys kuuluukin, kuinka paljon olet valmis maksamaan illanvietoissasi taustalla soivan musiikin äänenlaadusta?

Pika-arviossa Sony SRS-XG300

Alkuperäisen Walkmanin valmistaja Sony on palannut toisella X-sarjan Bluetooth-kaiuttimellaan. Uusi tulokas on nimeltään Sony SRS-XG300, koska sen X-etuliitekaiuttimissa on Sonyn juhlaystävällinen X-Balanced-kaiutinelementti. Mainittakoon, että tarjolla on myös uusi ja hieman isompi XG500-malli. Tänään aiheenamme on kuitenkin XG300.

Sony, Ultimate Ears, JBL ja Bose ovat olleet parhaiden Bluetooth-kaiuttimien edelläkävijöitä jo useamman vuoden ajan. Viime aikoina markkinoille on tullut uusia haastajia, joista erityisesti Tribit ja Earfun ovat osuneet kultasuonen. Sony ei ole kuitenkaan jäänyt lepäämään laakereilleen huomatessaan muidenkin pärjäävän. Sony XG300 nimittäin päihittää kategorisesti muut kaiuttimet mennen ja tullen.

Ongelmana on vain se, että Sony X-Series SRS XG-300 painii aivan erilaisessa hintaluokassa kuin kenties vähemmän tunnettujen nimien mallit. Sony XG300 lähtökohtaisella 299 euron hinnalla voisi ostaa vähintään kaksi samankokoista halpaa langatonta Bluetooth-kaiutinta.

Sonyn uusin kaiutintulokas on todellinen peto. Se on täynnä lisäominaisuuksia, joita joko saatat tarvita tai sitten et. XG300 onnistuu sopeutumaan bileiden huumaan yhdessä hetkessä. Seuraavana iltana pääset taas rauhallisempaan, vaatimattomaan oleskelutunnelmaan vain yksinkertaisella napautuksella Sonyn kattavassa Music Center -sovelluksessa.

Teknisten tietojen suosituin nimi on epäilemättä LDAC-tuki, Sonyn oma ’hi-res’-koodekki. LDAC:n avulla voi suoratoistaa CD-levyä parempaa korkearesoluutioista ääntä jopa 32-bit/92kHz Bluetoothin kautta jopa 990 kbps:n nopeudella. Sonyn mukaan LDAC-tuki mahdollistaa myös noin kolminkertaisen datamäärän suoratoiston Bluetoothin kautta tehokkaamman koodauksen ja tiedon ”optimoidun paketoinnin” ansiosta. Jotta nämä luvut saadaan perspektiiviin, SBC (tavallinen Bluetooth-koodekki) saavuttaa vain 328 kbps:n maksiminopeuden, ja Qualcommin aptXHD taasen 576 kbps:n nopeuden.

Kaiken kaikkiaan Sony XG300:n suorituskyky ei jätä meille muuta vaihtoehtoa kuin todeta, että se on erittäin hyvältä kuulostava ja laajasti varusteltu Bluetooth-kaiutin. Jos vain lompakostasi löytyy rahaa ja tällainen kaiutin on juuri se mitä etsit, niin kokeile ihmeessä!

Mutta jos taas kaikki tämä kuulostaa vähän liian paljolta ja haluaisit jotain vähän kevyempää sekä halvempaa, suosittelemme katsomaan esimerkiksi JBL Flip 6- tai Tribit Stormbox Micro 2 -kaiuttimia. Ne kun tarjoavat hyvän kokemuksen selvästi halvemmalla.

Kolme kiloa painava kaiutin ei ole erityisen kevyt, mutta kantokahva auttaa sen liikuttelussa. (Image credit: TechRadar)

Hinta ja saatavuus

Suositushinta 299 €

Julkaistu heinäkuussa 2022

Sony XG300 julkaistiin heinäkuussa 2022, ja se on saatavana sekä mustana että vaaleanharmaana. Bluetooth-kaiutin on myynnissä kattavasti eri suomalaisilla jälleenmyyjillä 299 euron suositushintaan.

Kyseessä on hieman hintavampi vaihtoehto, joten ostopäätös voi olla tavallista korkeamman kynnyksen takana. Voimme kuitenkin sanoa, että jos olet valmis maksamaan tällaisen määrän korkealaatuisesta Bluetooth-kaiuttimista, Sonyn uutuusmallin äänenlaatu tekee siitä ehdottomasti kokeilemisen arvoisen.

Markkinoilla on huomattavasti edullisempia malleja tarjolla, mutta Sony XG300:n äänentoisto soi aivan omassa luokassaan näihin verrattuna.

Kantokahva tuntuu riittävän tukevalta, jotta kaiutinta on miellyttävä kantaa sen avulla. (Image credit: TechRadar)

Muotoilu ja ominaisuudet

Tyylikäs rakenne ja muotoilu

Kattavat ominaisuudet – joista kaikkia et ehkä koskaan tarvitse

LDAC-tuki korkealaatuisempaan suoratoistoon

Sony XG300 painaa noin kolme kilogrammaa, mikä tuntuu melko raskaalta verrattuna muihin samankokoisiin malleihin. Se on kooltaan suunnilleen viinipullon pituinen mutta paksumpi. Päissä olevat pyöreät kotelot sisältävät passiiviset bassosäteilijää ovat täsmälleen CD-levyn kokoisia.

Kaiuttimen kuljettaminen on näppärän sisäänvedettävän kumisen kahvan avulla helppoa. Sen alta löytyy molemmin puolin tyylikkäät pienet painikkeet virtakytkennälle ja pariliitokselle. Vasemmalla on vielä nappi Mega Bass -toiminnolle ja oikealla äänenvoimakkuuden säädin sekä soitonkäsittely.

Kaiuttimen takana oleva kumisuojus suojaa sähköportteja, USB-C-latausporttia, muiden laitteiden lataamiseen käytettävää 5 V USB-A-liitäntää ja 3,5 mm sisääntuloa langalliseen kuunteluun. Takana on lisäksi akkupainike, jota painaessa kuulee nopean ääni-ilmoituksen siitä, paljonko akkua on vielä jäljellä. Kyseistä painiketta pitkään painaessaan kaiutin asettuu akunsäästötilaan.

Sonyn XG300-kaiutinta ladatessa lataus pysähtyy automaattisesti 90 prosenttiin ja auttaa näin pidentämään laitteen käyttöikää. Hintaansa nähden on mukava lisätieto, että tämän kannettavan kaiuttimen pitäisi ainakin toimia täydellä teholla pitkään.

Sonyn XG300 tukee Bluetooth 5.2:ta ja Googlen pikapariliitosta, joten jos omistat Android-laitteet, on asennus nopeaa ja helppoa. Kokemuksemme mukaan se on myös helppoa iPhonen omistajille. Pariliitoksen lisäksi saa myös monipisteyhteyden, jolloin kaksi voi hakea kappaleita kahdesta laitteesta samanaikaisesti yhdestä yhdistetystä kaiuttimesta.

Akun käyttöikä on jopa 25 tuntia täydellä latauksella, mikä on ihanteellista. On tosin huomionarvoista, että jos käyttää kuuntelulaitetta säännöllisesti mahdollisimman kovalla, laturia kaipaa nopeammin. Pikalautasominaisuuden myötä vain 10 minuutin odottelulla saa 70 minuuttia kuunteluaikaa.

XG300 on myös IP67-luokiteltu pöly- ja vesitiiviiksi, joten se sopii hyvin uima-altaalle ja rannalle. Puhelukäyttöä varten on kaiunvaimennustekniikalla varustettu mikrofoni. Lisäksi kaiuttimen molemmilla puolilla on mukautettavat ympäristön valot, jotka säteilevät passiivisista bassosäteilijöistä.

Laadukkaalta tuntuvan kankaisen hupun alla on kaksisuuntainen järjestelmä, joka koostuu yhdestä 20 mm diskanttikaiuttimesta ja 61 x 68 mm:n bassokaiuttimesta vasemmalla ja oikealla kanavalla. Tätä Sony kutsuu X-Balanced Speaker Unit -kaiuttimeksi – ei-pyöreäksi kaiutinelementiksi, joka toteuttaa enemmän äänenpainetta ja tarjoaa korkealaatuista ääntä. JBL on kutsunut ei-pyöreitä tekniikoitaan ”kilparadan muotoisiksi” ajureiksi aiemmin.

Sonyn Music Center -sovellus on luultavasti kokonaisvaltaisin kaiuttimiin liittyvä sovellus, jonka olemme koskaan nähneet. Ensinnäkin se on nimensä mukainen, koska se todellakin hakee luettelon puhelimeesi asentamistasi suoratoistosovelluksista helpottamaan pääsyä.

Sovelluksessa on rehellisesti sanottuna monia hyödyllisiä ja suorastaan myös outoja tapoja täydentää tai vaihtaa kaiutinta. Voit kokeilla EQ-esiasetuksia tai säätää kolmikaistaista taajuuskorjainta. Valikoimasta löytyy myös ”miellyttävän” ja ”söpön” kaltaisia vaihtoehtoja sisältävä sanavalikoima, joista voi valita sopivan valoshow'n.

Hankkiessasi kaiuttimen sinua rohkaistaan lataamaan Fiestable-sovellus, joka avaa uuden oven usealle ”DJ Control” -vaihtoehdolle, kuten eristimille ja flangereille. Vaikka nämä ovat aluksi hauskoja ominaisuuksia, useimmat todennäköisesti unohtuvat melko pian uutuudenviehätyksen laannuttua.

Fiestable-sovelluksessa hyödyllistä on mahdollisuus valita haluttujen valojen värit sekä liikehallinta ”Motion Control”. Tämän avulla voit hallita toistoa puhelimen eri liikkeillä. Esimerkiksi puhelimen heilautus keskeyttää musiikintoiston. Tai kääntämällä sitä vasemmalle tai oikealle voit laskea ja lisätä äänenvoimakkuutta. Vielä erilaisella sivuttaisliikkeellä voit ohittaa raitoja tai soittaa lempikappaleesi uudestaan.

Party Light -välilehdellä voit myös tehdä puhelimestasi väriä vastaavan valonlähteen tehostaaksesi juhlia. Lisäksi voit käyttää ääniohjausosiota valojen sammuttamiseen – tai esimerkiksi sanoa ”Nyt juhlitaan!”, jolloin Sony XG300 pistää parhaansa tiskiin.

Ominaisuuksia on siis hurja määrä tässä Sonyn uudessa kaiutinmallissa. On melko varmaa, että kaikki näitä ominaisuudet eivät ole jatkuvassa käytössä. Mutta ainakaan ominaisuuksien puutteesta on hyvin vaikea nipottaa.

Arvosana muotoilulle ja ominaisuuksille: 5/5

Näppärillä painikkeilla saa katkaistua valot ja hallittua akkukestoa. (Image credit: TechRadar)

Äänenlaatu

Loistava ääni verrattuna halvempiin Bluetooth-kaiuttimiin

Äänenlaatu ei vääristy edes suuremmilla äänenvoimakkuuksilla

Suosittelemme usein kuuntelijoita jättämään bassotehostus- tai X-Bass-painikkeet rauhaan, mutta tässä tapauksessa voit ottaa Mega Bassin vapaasti käyttöön. Yksinkertaisesti sanottuna tämä kaiutin kuulostaa hyvältä tilassa kuin tilassa.

Diskantti on selkeää ja huimaa läpi kappaleiden, kuten Ghettin Mozambiquen tapauksessa, mutta ei koskaan neutraaliuden ja miellyttävyyden kustannuksella. Mötley Crüen Girls, Girls, Girls -elokuvan alkuvaiheessa oleva moottoripyörä tuntuu kolmiulotteiselta ja realistiselta. Gordon MacRaen kaunis baritoni Soliloquyssa on mukaansatempaava erityisesti kappaleen edetessä myrskyisään loppukohtaukseen.

Jos olemme todella nirsoja, löydämme kyllä myös huonoja puolia Sonyn uusista kaiuttimista. Vaikka tässä kaiuttimessa on energiaa ja huoneen täyttävää tarkkuutta, se voisi toisinaan tarjota vielä enemmän – kuten dynamiikan nousua ja laskua. Se saisi musiikin kuulostamaan eläväisemmältä. Emme halua kuitenkaan liioitella tätä, koska kyse on niin pienen mittaluokan vajavuudesta muuten huippuluokkaisessa Bluetooth-kaiuttimessa. Mutta tehtävämme on huomioida myös pienetkin kritiikit.

Arvosana äänenlaadulle: 4,5/5

Erilaiset värit tuovat runsaasti monipuolisuutta ja tyyliä kaiuttimeen. (Image credit: TechRadar)

Hinta-laatusuhde

Kallis mutta silti hintansa arvoinen

Helposti suositeltava

Toivomme, että olemme tässä katsauksessa korostaneet tarpeeksi sitä, että Sony XG300 on suhteellisen kallis Bluetooth-kaiutin. Se ei pääse mukaan parhaiden halpojen Bluetooth-kaiuttimien listallemme edes tarjouksessa. Mutta se ei silti tarkoita, että emme pitäisi tästä kaiuttimesta. Itse asiassa asia on juurikin päinvastainen.

Todennäköisesti Sony XG300-kaiuttimen lähin vertailukohta koon suhteen on JBL Xtreme 2, joka lanseerattiin vuonna 2019 noin 200 euron hintaan. Kun kaksikkoa vertaa keskenään, XG300:ssä on paljon ominaisuuksia, jotka saavat uutuusmallin erottumaan edukseen. XG300 tarjoaa yksinkertaisesti merkittävästi enemmän.

Kuten kilpailevan JBL:n PartyBoost-ominaisuudenkin kanssa, voit ketjuttaa jopa sata muuta yhteensopivaa Sony-kaiutinta XG300:n kanssa luodaksesi todellisen juhtatunnelman. Tai voit kytkeä stereoparin kahdella XG300:lla. Mutta tämä kaikki on paljon helpompaa Sonyn Music Center -sovelluksella. Tukisovellus on yksi markkinoiden kattavimmista vaihtoehdoista, mutta käyttökokemus on silti intuitiivinen ja käytännöllinen.

Sony XG300 miellyttää visuaalisesti silmää ja istuu kuin nakutettu juhlatilaan tavalla, joka nostaa perjantai-illan tunnelman kattoon. Ääni on innostava, todella nautinnollinen ja sopiva tilanteessa kuin tilanteessa.

Jos et halua kuluttaa kuitenkaan niin paljon rahaa vesitiiviisiin äänentoistolaitteisiin, tutustu parhaisiin vedenpitäviin kaiuttimiin erillisellä listallamme. Mutta jos rahaa löytyy, Sony edustaa silti vertaansa vailla olevaa merkkiä.

Arvosana hinta-laatusuhteelle: 5/5

Arvosana

Tyylikkäät painikkeet erottuvat edukseen. (Image credit: TechRadar)

Sony XG300 Osa-alue Kommentti Arvosana Muotoilu ja ominaisuudet Sopii ulkonäöllisesti kaikkiin tilanteisiin, minkä lisäksi ominaisuudet ovat ylitsepursuavat. 5/5 Äänenlaatu Energinen, bassokas ja kokonaisvaltainen ääni hurmaa kuulijat. 4.5/5 Hinta-laatusuhde Rahalle saa erinomaisen vastineen, mutta vähempikin riittää laadukkaaseen kaiuttimeen. 5/5

Sony XG300 review: should you buy it?

Osta, jos...

Haluat loistavalta kuulostavan kaiuttimen

XG300 on äänenlaadullisesti huippuluokkaa – ja LDAC-tuki tarkoittaa, että korkearesoluutioinen suoratoisto on käytettävissä.

Harkitset Sonyn Multiroom-äänentoistolaitteistoa

Voit vahvistaa ääntä joko luomalla laadukkaan stereosetin tai yhdistämällä jopa 100 muuta yhteensopivaa Sony-kaiutinta valtavaa äänivallia varten.

Pidät juhlien estetiikasta – ja myös tunnelmasta

Toisin kuin muissa bilekaiuttimissa, XG300:n molemmissa päissä on piilossa valonlähteet, joihin voi lisätä puhelimella lisää valotehosteita.

Älä osta, jos...

Haluat halvan mutta pätevän kaiuttimen

Sony suhtautuu vakavasti kokonaisvaltaisiin kaiuttimiin, ja sitä myöten niistä maksettava hinta kohoaa kohisten. Jos haluat jotain, jossa on kaksinumeroinen hintalappu, älä valitse tätä tuotetta.

Sovellukset vaivaavat jo valmiiksi

Sony Music Center- ja Fiestable-sovellukset tarjoavat joukon ominaisuuksia ja etuja. Jotta saisit kaiken irti XG300-kaiuttimistasi, sinun kannattaa ladata molemmat. Mutta jos haluat mieluummin vain painaa Bluetooth-pariliitospainiketta ja jättää puhelimen sivuun musiikkia kuunnellessasi, muut laitteet voivat toimia kohdallasi paremmin.