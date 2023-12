Arvostelussa Sonos Move 2

Hinta on korkea

Sonos Move 2 - Pika-arvio

Sonos Move 2 on suosikkivalmistajan uusi langaton Bluetooth-kaiutin, jota voi käyttää sekä osana kodin äänentoistojärjestelmää että matkakaiuttimena.

Kaiutin on selvästi isompi ja painavampi kuin monet muut tämän hetken parhaat Bluetooth-kaiuttimet. Vastaavasti ominaisuuslista hakee monipuolisuudessa vertaistaan. Kaikesta tästä joutuu kuitenkin maksamaan tällä hetkellä peräti 499 €, mikä on yksittäisestä kaiuttimesta todella paljon.

Jos hintalappu ei ole ongelma, saa rahoille vastineeksi todella kattavan ja laadukkaan mallin. Äänimaisema on erinomainen, sillä niin basso kuin kirkkaat äänetkin soivat sulassa sovussa. Ja koska kyseessä on matkakaiutin, on volyymin runsautta syytä kiitellä. Move 2 täyttää tanssilattian niin sisä- kuin ulkotiloissakin vaivattomasti.

Yksi suurimmista ongelmista on Sonosin oma valikoima. Move 2 tarjoaa sekä Bluetooth- että Wi-Fi-yhteyden, mutta samaan pystyy myös puolet halvempi Sonos Era 100. Sisätiloihin suunnattu Era 100 on kuuntelukokemuksen kannalta käytännössä identtinen, minkä vuoksi Move 2:n tyyristä hintaa voi olla vaikea perustella. Jos kuitenkin etsii kodin ohella myös ulkotiloihin tarkoitettua kaiutinta, on lisäsatsaus erittäin perusteltu.

Mikäli matkakaiuttimelle on tarve vain ani harvoin, saa samalla rahalla ostettua Era 100:n ja Sonos Roamin. Tämä kombinaatio voi olla näppärämpi valinta siitäkin huolimatta, että Roam ei vedä matkakaiuttimena vertoja Move 2:lle.

Kaiuttimen päällä olevat kosketuspainikkeet auttavat musiikkitoiston hallinnassa.

Sonos Move 2 - Hinta ja saatavuus

Julkaistu 20. syyskuuta 2023

Suositushinta 499 €

Sonos Move 2 julkaistiin maailmanlaajuisesti syyskuussa 2023. Mallin suositushinta nosti monilla niskavillat pystyyn, sillä laite pyrkii haastamaan monet muut matkakaiuttimet, jotka ovat selvästi edullisempia. Sonos Move 2:n 499 € suositushinta onkin verrattain erittäin korkea, eikä valmistajan tuotteiden hinta ole tavannut elinkaaren aikana perinteisesti pudota. Mikäli kaiuttimen hinnassa haluaa säästää, on syytä kääntää katseet muutaman kerran vuodessa oleviin erikoiskampanjoihin tai Black Fridayhin.

Hinta ei ole kuitenkaan yllätys. Sonos on ollut aina huippuvalmistaja, jonka tuotteista huokuu laatu. Sonos Move 2 jatkaa samalla linjalla. Mitä tulee ominaisuuksiin tai olemukseen, käytännössä vain Bang & Olufsen Beosound A5 vetää pidemmän korren.

Sonosilla on tarjolla kuitenkin myös edullisempi vaihtoehto. Sonos Roam on kooltaan ja hinnaltaan perinteisempi langaton Bluetooth-kaiutin. Move 2 tarjoaa tyyriimmällä hinnalla paremman kokemuksen niille, jotka eivät halua tyytyä hieman ahtaalta tuntuvaan äänimaisemaan.

Mikäli haluaa katsoa muiden valmistajien suuntaan, tarjoavat Tribit Stormbox Blast sekä JBL Boombox 3 erinomaisen kokemuksen selvästi edullisemmin.

Sonos Move 2 - Tekniset tiedot

Paino: 3 kg Mitat: 160 x 241 x 127 mm Akkukesto: 24 tuntia Liitettävyys: Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB-C Kaiutinelementit: 2x diskanttikaiutin, 1x bassokaiutin Aux-in-liitäntä: Kyllä (vaatii USB-C-adapterin) Latausliitäntä: Sonosin latausalusta tai USB-C Mikrofoni: Kyllä Vedenkestävyys: IP56-luokitus

Sonos Move 2 hyödyntää latausalustaa, mutta lisäpuhtia saa myös USB-C-piuhalla.

Sonos Move 2 - Ominaisuudet

Wi-Fi, Bluetooth tai piuha

24 tunnin akkukesto

Kosketuspainikkeet toimivat erinomaisesti

Sonos Move 2 mahdollistaa langattoman yhdistämisen sekä Bluetoothin että Wi-Fi:n avulla. Samat vaihtoehdot nähtiin edeltäjänkin kohdalla, mutta tuolloin kyseessä oli vielä hyvinkin tuore tuttavuus. Sonosin nykyvalikoimassa Move 2, Roam, Era 100 ja Era 300 mahdollistavat samat langattomat yhteydet.

Kuten Era-malleissa, myös Move 2.ssa on USB-C-väylä sekä erillisen linjatulosovittimen vaativa 3,5mm-liitäntä. Kaiuttimen päällä oleva kosketuslevy puolestaan mahdollistaa äänenvoimakkuuden säätämisen, musiikkitoiston hallinnan sekä kappaleiden kelailemisen. Viimeisenä on syytä mainita Alexa- ja Sonos Voice Control -virtuaaliavustajilla suunnattu painike.

Mallissa on Era 100 -kaiuttimen tavoin kolmesta kaiutinelementistä koostuva äänijärjestelmä. Diskanttikaiuttimet suuntaavat oikealle ja vasemmalle, minkä Sonos kertoo mahdollistavan stereoäänen. Kaiuttimen keskellä on vielä bassokaiutin. Ratkaisu on jopa niin lähellä Era 100 -mallia, että käytännössä vain akkukesto sekä rakenne tekevät eron laitteiden välille.

Sonos lupaa Move 2:lle 24 tunnin akkukestoa. Tämä on jopa tuplasti enemmän kuin ensimmäisessä mallissa. Mikä parasta, tähän myös testikäytön perusteella ylletään, mikäli volyymimittari ei huuda hoosiannaa. Kun äänenvoimakkuus oli Wi-Fi-yhteydellä oikein miellyttävässä 25 prosentissa, akkuvarausta hupeni tunnissa noin neljä prosenttiyksikkö. Tämä volyymi riittää sisätiloissa helposti, mutta ulkotiloissa tarvinnee laittaa muutama napsu lisää voimakkuutta. Tällä ei kuitenkaan tuntunut olevan merkittävää eroa akkukestossa.

Jätimme testin nimissä kaiuttimen soimaan 24 tunniksi. Kun palasimme tarkastamaan tilanteen, oli akkua vielä 20 prosenttia jäljellä. Erillinen lepotila aktivoituu kaiuttimen ollessa poissa käytöstä, joten epämiellyttävää yllätystä ei pitäisi olla juuri missään olosuhteissa edessä. Akkuongelmia helpottaa myös mahdollisuus käyttää Move 2 -kaiutinta varavirtalähteenä puhelimelle. Kun laitteen selustaan kytkee USB-C-piuhan, alkaa puhelin välittömästi latautua.

Kuten Sonosin kaiuttimille on tyypillistä, käyttöönotto on tehty todella sujuvaksi. Sonosin mobiilitukisovellus tunnistaa kaiuttimen automaattisesti ja liittää laitteen mahdollisuuksien mukaan kodin langattomaan verkkoon. Samalla hoituvat pakolliset järjestelmäpäivitykset.

Kuuntelukokemusta voi parantaa Auto TruePlay -ominaisuudella, jonka avulla kaiutin tunnistaa ympäristönsä rakenteen muutamassa minuutissa. Jopa valmistaja tunnustaa, ettei ominaisuus ole aivan yhtä tehokas kuin uudempien kaiuttimien Trueplay tai Quick Tune, mutta joka tapauksessa eron oletusasetuksiin voi kuulla. Mainittakoon myös mahdollista pariliittää kaksi Move 2 -kaiutinta stereokokonaisuudeksi. Tämä lienee melkoisen harvinainen näky kaiuttimien hintalaput huomioiden.

Tukisovelluksen avulla voi asettaa halutun virtuaaliavustajan. Amazon Alexa on kiistatta monipuolisempi vaihtoehto, sillä Sonos Voice Controlilla voi käytännössä ainoastaan hallita musiikkitoistoa. Toisaalta se ei ole yhteydessä verkkoon, joten ratkaisu voi olla monelle yksityisyydestään tarkkana olevalle mieluisampi. Ja jos haluaa pelata varman päälle, saa kaiuttimen selustasta kytkettyä mikrofonin kokonaan pois päältä.

Bluetooth-paritus kytketään takana olevaa painiketta pohjassa pitämällä. Puhelin tunnisti kaiuttimen lähes välittömästi parituksen alettua. Sama vaivattomuus ja sujuvuus näkyy myös kaiuttimen liittämisessä osassa Sonos-äänijärjestelmää. Move 2 pelasi testijakson aikana sutjakasti yhteen Sonos Arc -soundbarin kanssa. Mikäli kaiutinta haluaa käyttää kotioloissa, saa sen näppäräksi osaksi kodin muuta Sonos-äänentoistojärjestelmää.

Arvosana ominaisuuksista: 4,5/5

Latausalusta tekee käytöstä kotioloissa todella vaivatonta.

Sonos Move 2 - Äänenlaatu

Tasapainoinen ja yksityiskohtainen kuuntelukokemus

Ei eroa Bluetoothin ja Wi-Fin välillä

Ei varsinaista stereoääntä

Ihan alkuun on korostettava Sonos Move 2:n tasavahvuutta. Olipa käytössä Bluetooth- tai Wi-Fi-yhteys, äänenlaadussa ei käytännössä huomaa eroa. Tämä on merkittävä yksityiskohta jo sen takia, että monesti näin ei ole. Tällöin joku voi jättää tuotteen hyllylle väärästä syystä tai pettyä käyttöönoton lomassa, kun mainostettu ääni ei vakuutakaan kirkkaudellaan.

Kuten Sonosin kaiuttimien kohdalla on ollut tapana, myös Move 2 kuulostaa erinomaiselta. Äänessä on sekä kirkkautta että bassoa. Tämän ansiosta kaiutin soveltuu monenlaisen musiikin kuuntelemiseen. Olipa soittolista täynnä iskelmää, raskasta metallivyörytystä tai jotain tältä väliltä, kuuntelukokemuksessa on kaivattua jämäkkyyttä ja monipuolisuutta.

Väkevä basso ei ole matkakaiuttimissa enää harvinaisuus, mutta yleensä se ei sulaudu luontevasti osaksi äänimaisemaa. Move 2 sen sijaan onnistuu luomaan hyvin tasapainoisen äänen, jossa matalat äänet soivat vahvasti mutta eivät muita ääniä jyräten.

Keskiäänet saavat miellyttävästi tilaa. Eri instrumentit soivat selkeästi, eivätkä mitkään soittimet tunnu jäävän jalkoihin. Mikäli musiikissa on todella iso äänivalli, kirkkaus jää aavistuksen jälkeen Sonos Era 300 -kaiuttimesta. Vastapainoksi Era 300 ei ole matkakaiutin, joten paremmuusjärjestykseen laittaminen ei ole täysin yksiselitteistä.

Korkeat äänet soivat terävästi ja ansaitsemallaan tarkkuudella. Ne eivät huku massaan, vaan tuovat yksityiskohdat hienolla tavalla esille.

Koska kyseessä on yksittäinen kaiutin, ei valmistajan lupaama stereoääni tee samanlaista vaikutusta kuin Era 100:n muodostamat kaiutinjärjestelmät. Eroa ei huomaa kuunnellessa täydellisellä etäisyydellä ja kaiutinta päin istuen, mutta huoneen eri kulmissa kuulee eroavaisuuden varsin selkeästi. Onko tämä sitten ongelma? Ei oikeastaan, sillä Sonos Move -matkakaiutinta on tarkoitus käyttää ennen kaikkea ulkona sekä muissa poikkeavissa tiloissa. Tällöin suunnatut diskanttikaiuttimet luovat riittävän avaran äänimaiseman, joka on tällaisessa kaiuttimessa tärkeintä.

Äänenlaadun kohdalla ei kannata liiaksi keskittyä siihen, kuulostaako Move 2 hyvältä. Se nimittäin soi oikein laadukkaasti. Sen sijaan kuuntelukokemusta on syytä peilata korkeaan hintalappuun. Kotioloja varten saa samalla rahalla nimittäin kaksi Sonos Era 100 -kaiutinta.

Vertasimme mallia myös kestosuosikki Bang & Olufsen Beosound A1 Gen 2 -kilpailijaan. Haastaja maksaa puolet vähemmän kuin Move 2, ja vaikka se ei ominaisuuksiltaan yllä samalle tasolle (ei Wi-Fiä, 18 tunnin akkukesto), on äänenlaatu lähes tasaveroinen. Basso jää hiukan vaatimattomammaksi eivätkä keskiäänet vakuuta aivan samalla tasolla, mutta erot jäävät pieneksi kompromissiksi useamman satasen säästöstä.

Tosin konkreettisin ero on äänenvoimakkuudessa. Move 2 soi selvästi kovempaa, mikä auttaa täyttämään tilan selvästi paremmin kuin B&O.

Arvosana äänenlaadusta: 4,5/5

Sonos Move 2:n selustassa on kantopidike sekä painikkeita ja kytkimiä.

Sonos Move 2 - Muotoilu

Tyylikäs rakenne ja olemus

Näyttää hyvältä myös sisustuksessa

Kunnon kantokahva auttaisi liikuttamisessa

Sonos Move 2 näyttää hyvin pitkälti samalta kuin alkuperäinen Move-kaiutinkin. Merkittävimmät muutokset koskevat uutta, muovista materiaalia, hieman kurvikkaampaa muotoilua sekä uudistunutta päällä olevaa kosketuspaneelia. Tyyli muistuttaa aiemmin tänä vuonna julkaistuja Era 100- ja Era 300 -kaiuttimia. Mallisto on saatavissa mustana, valkoisena sekä uutena ja arvosteluun saatuna oliivinvärisenä. Viimeksi mainittu on todella tyylikäs. Se on samanaikaisesti ympäristöön sulautuvan neutraali sekä sopivasti silmään iskevän persoonallinen.

Ulkonäkö ei jää ainoaksi yhtäläisyydeksi edeltäjän kanssa. Move 2 on pysynyt mitoiltaan ja painoltaan käytännössä identtisenä. Jos vertaa JBL Flip 6:n ja Sonos Roamin kaltaisiin todellisiin matkakaiuttimiin, on Move 2 todella kookas. Kaiuttimella on painoa kolme kiloa, eikä sen ahtaminen esimerkiksi reppuun ole täysin vaivatonta. Ämyri lieneekin tarkoitettu enemmän liikuteltavaksi sisältä terassille kuin niinkään uimarannalle.

Painolla on myös toinen lieveilmiö. Kaiuttimen takana on erillinen kantokohta, josta vempaimen saa mukaansa. Useampi kilo tekee laitteesta kuitenkin varsin painavan ja hieman epätasapainoisen. Mikäli käyttäjällä on minkäänlaisia ongelmia esimerkiksi voimatasoissa tai puristusotteessa, voi tämä olla ongelma. Toisaalta piilotettu kantokohta tekee olemuksesta tyylikkäämmän, mikä sopii varmasti jokaisen kodin sisustukseen vakavasti suhtautuvalle. Ratkaisu tasapainottelee käytännöllisyyden ja tyylikkyyden välillä tavalla, joka jakaa mielipiteitä.

Harmillisesti särmä ja viimeistelty olemus ei kata latausasemaa. Siinä ei ole sinänsä mitään isompaa vikaa, mutta alustan ohkaisuus ja keveys tekee siitä hieman turhan hennon. Olisi myös käyttäjän kannalta miellyttävää, jos kaiutin tai telakka antaisi jonkinlaisen äänimerkin osoittamaan, että laite on asettunut paikalleen. Nykyisellään tuntuu tarpeelliselta tarkistaa pariinkin otteeseen, että kaiutin on oikeasti latautumassa.

Move 2 on IP56-luokiteltu, joten se kestää roiskeita sekä pölyä. Kestävyys ei yllä samaan kuin parhaat vedenkestävät kaiuttimet, mutta tämä riittänee valtaosalle käyttäjistä. Move 2 kun tuntuu enemmän ulkotilojen kaiuttimelta kuin vahingossa laiturilta veteen tippuvalta soittopeliltä. Tällaisenaan kajarin unohtuminen sateeseen ei aiheuta ongelmia.

Arvosana muotoilusta: 4/5

Sonos Move 2:n selustassa oleva kantopidike on näppärä, mutta se ei tunnu täysin tasapainoiselta.

Sonos Move 2 - Hinta-laatusuhde

Kallis Sonos-kaiuttimeksi

Monipuolisuus ja äänenlaatu tekevät vaikutuksen

Kokonaisuutena hintansa väärti

Sivuutimme tätä aihetta jo äänenlaadun yhteydessä, mutta kertaus on perinteisesti opintojen äiti. Vaikka hintapyynti on korkea, Sonos Move 2 tarjoaa rahalle monipuolisen vastineen. Toisaalta sen kohdeyleisö on selkeä, ja täten valikoimassa riittää muitakin harkinnan arvoisia malleja.

Sonos Era 300 vie äänenlaadussa voiton, minkä lisäksi Move 2:n hinnalla saa kaksi Era 100 -kaiutinta. Ja jos haluaa matkakaiuttimen, voi samalla rahalla ostaa Era 100:n sekä Sonos Roamin.

Vaikka Sonosin valikoiman erinomaisuus tekee valinnasta hankalan, ei Move 2 ole hinta-laatusuhteeltaan alkuunkaan huono. Se tarjoaa erinomaisia ominaisuuksia hyvästä akkukestosta ja laadukkaasta äänenlaadusta lähtien.

Ennen kuin Move 2:n ostaa, kannattaa sen ominaisuuksia kuitenkin verrata valmistajan muihin malleihin. Jos tarvitsee Move 2:n erikoisuuksia, on valinta hyvinkin perusteltu. Mikäli omat tarpeet eivät ole kuitenkaan välttämättä uutuusmallin kanssa linjassa, saattaa rahojen käyttö valmistajan muihin kaiuttimiin olla perustellumpaa.

Arvosana hinta-laatusuhteesta: 3/5

Tyyris hintalappu on Move 2:n isoin ongelma, sillä valmistajan muut mallit tarjoavat monille paremman hinta-laatusuhteen.

Kannattaako Sonos Move 2 ostaa?

Osa-alue Kommentti Arvosana Ominaisuudet: Kattavat liitännät sekä erinomainen tukisovellus tekevät käytöstä helppoa. 4,5/5 Äänenlaatu: Riittävän väkevä bileisiin, sopivan hillitty kotioloihin. Lisäksi yhdistettävissä osaksi isompaa äänentoistojärjestelmää. 4,5/5 Muotoilu: Laadukas ja tyylikäs rakenne, mutta iso koko sekä kolmen kilon paino tekevät siitä hieman hankalasti liikuteltavan. 4/5 Hinta-laatusuhde: Hinta on korkea, mutta myös vastinetta voi pitää kohtuullisena. 3/5

Osta, jos...

Haluat laadukkaan ulkoilmakaiuttimen

Sonos Move 2 soi lujaa ja tasapainoisesti kaikissa olosuhteissa. Edes tuuli tai ympäristön melut eivät häiritse kuuntelukokemusta.

Kuuntelet sisällä ja ulkona

Kyseessä on käytännössä ulko-olosuhteisiin soveltuva Sonos Era 100, johon on lisätty akku sekä vedenkestävyys. Move 2 sopii hyvin myös sisätilohin.

Haluat hyvän akkukeston

24 tunnin akkukesto on erinomainen suoritus Bluetooth-kaiuttimelle.

Älä osta, jos...

Haluat hyvää halvalla

Jos et tarvitse matkakaiutinta, saat selvästi edullisempaan hintaan paremmalta kuulostavia tai vähintään yhtä hyviä kaiuttimia.