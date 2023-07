Näin yhdistät Bluetooth-kaiuttimet tietokoneeseen

Saatat yllättyä siitä, miten usein meiltä kysytään neuvoa siitä, miten Bluetooth-kaiuttimet tietokoneeseen. Bluetooth saattaa olla yksi helpoimmista ja kätevimmistä tavoista liittää äänilaitteet osaksi järjestelmää, mutta välillä niiden yhdistäminen voi vaatia ohjeita.

Tässä artikkelissa kerromme selkokielellä ja vaihe vaiheelta sen, miten yhdistät Bluetooth-kaiuttimet tietokoneeseesi. Tälle voi olla monesti tarvetta, sillä jopa parhaimmissa näytöissä olevat sisäänrakennetut kaiuttimet ovat parhaimmillaankin varsin heikkoja. Lisäksi tämän oppaan lukeminen ei edellytä mitään etukäteistietoa Bluetoothista, mutta halutessasi voit lukea lisää Bluetoothista täältä.

Bluetooth-kaiuttimien yhdistäminen tietokoneeseen vaihe vaiheelta

Noudata kaiuttimien ohjeita Bluetoothin pariliitostilan aktivoimiseksi Mene tietokoneeseesi Bluetooth-asetuksiin ja etsi laite Yhdistä laitteet

Tarvikkeet

Bluetooth-kaiutin

Bluetooth-kytköksiä tukeva tietokone (PC tai Mac)

Ohjeet askel askeleelta

Bluetooth-kaiuttimien liittäminen tietokoneeseen hieman vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä Windowsilla toimiva PC vaiko Applen Mac. Mutta ei huolta, tässä oppaassa neuvomme kummankin vaihtoehdon vaiheet.

Samalla tavalla jokaisessa Bluetooth-kaiuttimessa on niiden oma tapansa muodostaa pariliitos toisiin Bluetooth-laitteisiin. Jotkut yksinkertaisesti tarvitsevat yhden nopean painalluksen Bluetooth-näppäimestä, kun taas toiset voivat vaatia pidemmän painalluksen samasta napista.

Ennen kuin aloitamme, on tärkeää ottaa esiin kaiuttimien ohjeet ja lukea sieltä kohta Bluetooth-pariliitoksesta. Kun olet valmis muodostamaan pariliitoksen, yksinkertaisesti seuraa ohjeita. Kun kaiuttimesi ovat pariliitoksen muodostamistilassa, olet valmis kytkemään ne tietokoneeseesi.

Näin yhdistät Bluetooth-kaiuttimen Mac-koneeseen

On kaksi tapaa yhdistää Bluetooth-kaiuttimet Mac-koneeseen tai MacBookiin: joko Järjestelmäasetusten kautta tai Spotlightin avulla. Helpoin keino on napauttaa Ohjauskeskusta, joka on sijoitettu Macin työkalupalkkiin. Näytämme joka tapauksessa miten pääset Bluetooth-asetuksiin siltä varalta, että tarvitset sitä jossain vaiheessa tulevaisuutta.

Yhdistäminen Ohjauskeskuksen kautta

1. Valitse Apple-valikko > Järjestelmäasetukset ja valitse sieltä Bluetooth (Image: © Future / Apple) Tämä avaa Bluetooth-asetusikkunan.

2. Laita Bluetooth päälle, jos se on pois päältä Kun olet Bluetooth-asetusikkunassa, ikkunassa tulisi näkyä onko Bluetooth päällä vai ei. Jos se on pois päältä, laita se päälle ennen kuin aloitat pariliitoksen.

3. Laitteet-kohdan puolelta löydät Bluetooth-kaiuttimet, jotka haluat liittää pariksi.

4. Valitse "Yhdistä"

Yhdistäminen Spotlightin kautta

Mac-käyttöjärjestelmän loistava etsintätyökalu Spotlight on hyvä keino navigoida Bluetooth-asetuksiin.

1. Kirjoita "Bluetooth" Spotlightin hakukenttään (Image: © Future / Apple) Avaa Spotlight yksinkertaisesti klikkaamalla suurennuslasin kuvaa oikeanpuoleisella puolella työkalupalkkia tai klikkaamalla komento-välilyönti

2. Valitse Bluetooth hakutuloksista Spotlight ehdottelee hakuvaihtoehtoja heti kun aloittaa kirjoittaa. Kun näet Bluetoothin (ei Bluetooth-tiedostojen vaihto) hakutuloksissa, klikkaa tätä avataksesi Bluetooth-asetusikkunan.

3. Seuraa edellisen ohjeemme kohtia 2-4 yhdistääksesi Bluetooth-kaiuttimet Mac-koneeseesi.



Näin yhdistät Bluetooth-kaiuttimet Windows-koneeseen

Bluetooth-kaiuttimen voi liittää Windows-tietokoneeseen kolmella eri tavalla: Käynnistä-valikon kautta, etsimällä hakupalkista, tai Windowsin tehtäväpalkin kautta. Tehtäväpalkin kautta pariliitos on helpoin, sillä silloin aukeaa ikkuna, jossa voi nopeasti liittää pariksi kaiuttimet. Mutta käymme myös muut vaihtoehdot lävitse siltä varalta, että haluat päästä myöhemmin käsiksi Bluetooth-asetuksiin.

Yhdistäminen Bluetooth-asetusten kautta

1. Valitse Käynnistä-valikko ja sieltä Asetukset, tai kirjoita Bluetooth hakupalkkiin Päästäksesi Bluetooth-asetusikkunaan, voit mennä joko Käynnistä-valikon kautta tai hyödyntämällä hakupalkkia.

2. Valitse Bluetooth ja (muut) laitteet avataksesi Bluetooth-asetusikkuna.

3. Jos Bluetooth ei ole valmiiksi käynnissä, laita se päälle

4. Klikkaa ”Lisää laite” ja valitse Bluetooth (Image: © Future / Microsoft)

5. Valitse Bluetooth-kaiuttimesi Kun olet klikannut ”Lisää laite” -kohdasta, eteen pitäisi tulla lista kaikista lähettyvillä olevista Bluetooth-laitteista. Rullaile listaa alaspäin, kunnes löydät omat kaiuttimesi, jotka haluat liittää koneeseen. Tämän myötä Windows aloittaa pariliitosprosessin.

6. Paina ”Valmis” Kun pariliitos on onnistunut, Windows kertoo, että laite on valmiina käytettäväksi. Valitse ”Valmis” ja sulje Bluetooth-asetusikkuna.

Käyttämällä tehtäväpalkin pika-asetuksia

Vaihtoehtoisesti voit käyttää pika-asetuksia työkalupalkista ja yhdistää Bluetooth-laitteesi sitä kautta.

1. Klikkaa Windowsin työkalupalkin oikealla puolella olevista pika-asetuksista (Image: © Future / Microsoft)

2. Etsi Bluetooth-painike ja klikkaa sitä, mikäli se on harmaana kytkeäksesi Bluetoothin päälle Jos Bluetooth-painike on sininen, se tarkoittaa Bluetoothin olevan päällä. Jos se on harmaana, silloin Bluetooth ei ole päällä

3. Klikkaa nuolesta hallitaksesi Bluetooth-asetuksia

4. Valitse Bluetooth-kaiuttimesi ”Ei yhdistetty” -valikon alapuolelta Heti kun olet valinnut laitteesi, Windows aloittaa pariliitosprosessin. Kun kaiuttimet on onnistuneesti liitetty pariksi, Windows kertoo laitteesi olevan valmis käytettäväksi.

Yhteenveto

Parhaiden Bluetooth-kaiuttimien yhdistäminen pöytätietokoneeseen tai kannettavaan on nopea ja helppo tapa parantaa äänenlaatua kuunnellessasi musiikkia, katsellessasi elokuvia tai pelatessasi. Se on loistava vaihtoehto, jos käytössäsi ei ole PC-kaiuttimia tai joitakin parhaimmmista pelikuulokkeista, tai jos tarvitset kunnon äänentoiston kotijuhliisi tietokoneestasi.

Mielessä on kuitenkin pidettävä, ettei Bluetooth ole optimaalisin vaihtoehto äänen siirtämiseen. Vaikka teknologia on kehittynyt hurjasti, se silti kärsii minimaalisesta viiveestä, ja yhteys itsestään ei anna parasta mahdollista äänenlaatua.

Bluetooth-kaiuttimien käyttäminen tietokoneeltasi on nopea ratkaisu, mutta jos haluat parempaa äänenlaatua, varsinkin pitkäaikaisesti tai pysyvästi, kannattaa harkita USB:llä kytkettäviä kaiuttimia.