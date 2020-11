Paras edullinen pelikannettava 2020: keräsimme parhaat Black Friday -tarjoukset halvoista peliläppäreistä

JUMP TO:

Uuden pelikannettavan hankinta on aina iso päätös. Laitteet eivät ole yleensä halpoja, mutta toisaalta liiaksikaan ei viitsisi maksaa. Sopivat tarjoukset madaltavat toki hintaa selvästi, mutta kannattaako sellaiseen tarttua?

Me TechRadarilla ymmärrämme yskän. Markkinat ovat pullollaan erilaisia pelikannettavia, jotka lupaavat paljon ja maksavat vähän. Mukana on runsaasti rehellisiä ansoja, joilla rahasi menevät kankkulankaivoon. Onneksi seassa on myös hyviä löytöjä, jossa voit säästää pitkän pennin ja saada silti hyvän laitteen.

Käymme viikoittain läpi kotimaisten jälleenmyyjien tarjouksia etsiessämme parasta edullista pelikannettavaa. Olemme jaotelleet parhaat tarjoukset eri hintaluokittain.

Olemme jaotelleet valintamme selkeisiin hintaluokkiin, joten voit hypätä suoraan budjettisi mukaiseen suositukseen. Mikäli syystä tai toisesta listalla ei ole suositusta siinä vaiheessa, johtuu se yleensä siitä, ettei markkinoilla yksinkertaisesti ole sillä hetkellä saatavana yhtäkään suosittelun arvoista mallia. Emme halua nostaa framille tuotteita, joiden takana emme voi oikeasti seistä.

Laitteet on jaoteltu tasaisin askelein 900 euron hintalapusta ylöspäin.

Tällä hetkellä oman lusikkansa soppaan sekoittaa Black Friday, joka järjestetään marraskuun 27. päivä. Tuolloin on luvassa runsain mitoin loistavia alennuksia pelikannettavista, joten jo tässä vaiheessa on kenties syytä katsoa kuun loppuun. Keräämme tuolloin parhaat tarjoukset paitsi tähän artikkeliin mutta myös viralliseen Black Friday- ja Cyber Monday -artikkeliimme. Laita siis sivu kirjanmerkkeihin ja palaa katsomaan parhaat tarjoukset marraskuun lopussa.

Paras pelikannettava alle 900 eurolla

Asus Gaming TUF FX505DT 15.6" | 749 € | Gigantti

Jos haluat todella edullisen pelikannettavan, Asus TUF FX505DT voi hyvinkin olla valintasi. Se on saatavissa huokeaan hintaan Gigantissa, eikä Verkkokauppa.comin tarjouskaan jää kauaksi. Laitteessa on AMD Ryzen 5 3550H -prosessori, Nvidia GeForce GTX 1650 (4 Gt) -näytönohjain, 8 Gt RAM-muistia sekä 512 Gt SSD-kovalevy. Lisäksi näyttö yltää 120 Hz:n virkistystaajuuteen. Tarjous on voimassa 18.11.2020 asti.

Paras pelikannettava alle 1 100 eurolla

Paras pelikannettava alle 1 500 eurolla

MSI GF65 Thin + Marvel's Avengers -peli | 1 299 € | 19% | Gigantti

MSI:n edullisen peliläppärin tehokkain versio on Gigantissa maukkaassa tarjouksessa, kun laitteen hinnasta on höylätty pois peräti 300 euroa. Laitteessa on Intel Core i7-10750H -prosessori, Nvidia GeForece RTX 2060 (6 Gt) -näytönohjain, 16 gigatavua RAM-muistia ja yhden teratavun SSD-kovalevy. Tarjous voimassa 8.11.2020 asti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Suomessa parhaat edulliset pelikannettavat saa hankittua tunnetuimmilta jälleenmyyjiltä. Erityisesti Gigantti, Verkkokauppa.com sekä Power käyvät jatkuvaa tarjouskilpaa, jolloin monesti kaikki kolme saattavatkin tarjota samaa hintaa.

Oman poikkeuksensa muodostaa Black Friday sekä erityiskampanjat. Lisäksi irtoeriä tai -kappaleita voi saada poimittua muualtakin, mutta ensisijaisesti edullista pelikannettavaa kannattaa etsiä kolmesta mainitusta liikkeestä.

Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö muualtakin voisi saada oivallisen työvälineen. Alan liikkeistä esimerkiksi Jimm's tarjoaa kattavia ja mainioita vaihtoehtoja.

Mitä edulliselta pelikannettavalta pitää vaatia?

Tekniikan suhteen kysymys koskee lähinnä pelaamiasi pelejä. Mitä uudempaa ja kauniimpaa teosta haluat pyörittää, sen enemmän koneelta vaaditaan tehoja.

Lähtökohtana on kuitenkin katsoa laitteen osia erityisesti prosessorin, näytönohjaimen ja muistin osalta. Jos koneesi ylittää haluamasi pelin minimivaatimukset sekä toivottavasti myös suositusvaatimukset, teidät asian olevan kunnossa.

Alle listattuja kohtia voi pitää yksinkertaisina nyrkkisääntöinä myös niissä tilanteissa, jolloin budjetti estää parhaat vaihtoehdot:

Minimivaatimus prosessorille: Intel Core i5 (9. sukupolvi) tai AMD Ryzen 5 (3. sukupolvi)

Intel Core i5 (9. sukupolvi) tai AMD Ryzen 5 (3. sukupolvi) Minimivaatimus näytönohjaimelle: Nvidia GTX 1050 tai AMD RX 560x

Nvidia GTX 1050 tai AMD RX 560x Minimivaatimus muistille: 8 Gt

8 Gt Suositus kovalevylle: 512 Gt SSD

512 Gt SSD Suositus näytölle: 120 Hz virkistystaajuus

Näitä voidaan pitää varsin selkeinä minimeinä. Jos päätät nipistää minimisuosituksista, todennäköisesti pelikokemustasi latistaa ruudunpäivityksen heittely, nykiminen tai suttuinen grafiikka.

Samalla on syytä miettiä, kannattaako konetta hankkia sen hetken minimivaatimuksia silmälläpitäen. Uudet pelit vaativat vuosi vuodelta hitusen enemmän, joten vuoden kuluttua julkaistava jatko-osa ei välttämättä enää pyörikään jos päätät pihistää nyt turhan rajulla kädellä. Tällöin kymppien säästö nyt voi tarkoittaa satasien tuhlaamista vuoden kuluttua.

Paljonko kannattaa maksaa edullisesta pelikannettavasta?

Vastaus ei ole yksiselitteinen, sillä kaiken keskiössä on budjetti sekä vaatimukset. Keskimääräisesti voidaan kuitenkin sanoa, että noin 1 000 euron pelikannettavan kohdalla saat pätevän laitteen pienellä rahalla. Sitä edullisemmat laitteet antavat liikaa tasoitusta, kun taas kalliimmat eivät monesti tarjoa kuitenkaan merkittävästi parempaa kokonaisuutta.

Noin tuhannen euron pelikannettavalla pystyt pelaamaan käytännössä mitä tahansa, vaikkakin komeimmat grafiikka-asetukset toki on kytkettävä pois päältä. Niiden hyödyntäminen taas nostaa budjettia melkoisesti, jolloin ollaankin jälleen parhaiden pelikannettavien markkinoilla.

Vielä loppuun haluamme sanoa, että kannattaa miettiä mistä säästää. Saatat saada edulliseen hintaan edullisen Ultrabook-koneen tai jopa Core i7- tai Ryzen 7 -prosessorilla varustetun pelikannettavan runsaalla RAM-muistilla. Muista tällöin varmistaa, että mukana on erillinen näytönohjain sekä jäähdytysjärjestelmä. Jos näitä ei nimittäin ole, peli-illat jäävät haaveeksi.

Milloin kannattaa hankkia edullinen pelikannettava?

Pelikannettavat ovat tarjouksessa varsin säännöllisin väliajoin. Kannattaakin pitää silmät auki Black Fridayn, Cyber Mondayn sekä joulualen kaltaisten kampanjoiden aikana. Voit hyvinkin säästää pitkän pennin.

Ennen kuin säntään ostosreissulle, kannattaa aina perehtyä haluamaasi malliin ja katsoa onko siitä tarjolla erityisiä alennuksia. Päivitämme myös tätä artikkelia samassa tarkoituksessa säännöllisesti, joten kannattaa lisätä sivu kirjanmerkkeihin ja palata etsimään paras mahdollinen tarjous.

Parhaat edulliset pelikannettavat 2020

1. Acer Nitro 5 Mainiota vastinetta pienelle budjetille Prosessori: Intel Core i5 – i7 (9. sukupolvi); AMD Ryzen 5 - 7 (3. sukupolvi) | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1650 – RTX 2060 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen FHD (1 920 x 1 080) | Tallennustilaa: 256 Gt - 512 Gt SSD 1 049 € Katso tarjous jälleenmyyjältä CDON Hinta-laatusuhde Hyvä akkukesto Paksut reunat

Jos haluat pienellä rahalla hyvän pelikannettavan, Acer Nitro 5 on ehdottomasti kurkkaamisen arvoinen. Et tietenkään pääse nauttimaan uusimmasta Call of Dutystä parhailla asetuksilla, mutta teos rullaa silti vaivatta.

Koneen rakenne vaikuttaa aavistuksen muoviselta ja näyttöä ympäröivät paksut reunat, mutta hintaan ja ominaisuuksiin nähden paketti on kohdillaan.

Lue koko arvostelu: Acer Nitro 5



2. Dell G3 15 Mainio budjettimalli Prosessori: Intel Core i5 – i7 (10. sukupolvi) | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1650 – GTX 1660 Ti | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen FHD (1 920 x 1 080) | Tallennustila: 256 Gt - 512 Gt SSD Check Amazon Fantastista tehoa pienellä rahalla Suurin osa malleista sisältää pienen 256 Gt -kovalevyn Muotoilu ei vakuuta

Dell lienee suurimmalle osalle tuttu työkoneiden valmistajana, joten yhtiön edullinen Dell G3 15 on todellinen yllättäjä pelikonetta etsivälle. Laite tarjoaa edulliseen hintaan pätevän laitteen, jossa on Intel Core i5-10300H -prosessori, 8 gigatavua muistia, 256 Gt -kovalevy sekä Nvidia GTX 1650 -näytönohjain

Joudut toki tekemään kompromisseja erityisesti rakenteen suhteen, sillä laite on valmistettu muovista. Tämän vuoksi tuntuma on aavistuksen köykäinen, vaikka muotoilu onkin hienoa.

Lue koko arvostelu: Dell G3 15



(Image credit: MSI)

3. MSI GF63 Thin Laadukkaat osat ohuessa laitteessa Prosessori: Intel Core i5 - i7 (10. sukupolvi) | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1650 | RAM-muisti: 8 Gt - 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen FHD | Tallennustila: 256 Gt - 512 Gt SSD 1 220,57 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Amazon Terävä, värikäs ja reunaton näyttö Erittäin edullinen hinta Alumiininen rakenne Rajallisesti vaihtoehtoja

MSI GF63 Thin erottuu muista edullisista pelikannettavista tyylillään. Sen muotoilu on ohkainen ja hienostunut, eikä näin pieniä reunoja saa tavallisesti yhtä edulliseen hintaan.

Läppärin osat ovat todellakin kohdillaan: Intel Core i5, Nvidia Geforce GTX 1650, 8 gigatavua muistia ja 256 Gt:n SSD-kovalevy. Ainoa todellinen motkotuksen aihe on AMD-version puuttuminen sekä hintapomppu Core i7 -malliin vaihtaessa.

(Image credit: Dell)

4. Dell G5 15 Dellin keskihintainen ehdokas Prosessori: Intel Core i5-i7 (10. sukupolvi) | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1650 Ti - RTX 2060 | RAM-muisti: 8 Gt – 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen FHD (1 920 x 1 080) IPS | Tallennustila: 256 Gt - 512 Gt SSD 1 373,71 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Amazon Monia vaihtoehtoja Hyvä näytönohjain Perusmallissa 60 Hz:n virkistystaajuus

Dell G5 15 on jonkin verran tyyriimpi kuin edellä mainittu Dell G3 15. Perusmalleissa eroa ei ole sen kummemmin, mutta G5:n parhaat versiot tarjoavat jo selvästi enemmän vaihtoehtoja – toki tällöin hinta nousee samalla. "Isoveli" on hitusen painavampi, mutta muutoin muotoilu on pysynyt ennallaan.

Haluamme erityisesti nostaa esiin parempien versioiden mahdollisuuden napata 120 Hz tai jopa 144 Hz:n virkistystaajuudella varustettu näyttö. Valitettavasti perusmallissa itsessään on köykäinen 60 Hz:n näyttö, mikä on auttamatta turhan heikko.

Lue koko arvostelu: Dell G5 15



(Image credit: Asus)

5. ASUS TUF A15 Huipputehot välimallin hintaan Prosessori: AMD Ryzen 5 - 9 (4000-sarja) | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1650 - RTX 2060 | RAM-muisti: 8 Gt - 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen FHD (1 920 x 1 080) IPS | Kovalevy: 256 Gt - 1 Tt SSD Check Amazon Edullisin GeForce RTX -kannettava Uudet AMD-prosessorit Jäähdytys vähän sinne päin

Asus TUF A15 saapui alkuvuodesta melkoisen kohun saattelemana. Se on markkinoiden ensimmäisiä AMD:n 4000-sarjan prosessoreita käyttävä kannettavia, minkä lisäksi laite on edelleen edullisimpia tapoja napata RTX 2060 -näytönohjain. Rahalle siis saa todella edistynyttä vastinetta.

Vaikka palaset ovat kohdillaan, hinta on edelleen huokea. Valmistuskuluja on nimittäin nipistetty selvästi jäähdytyksestä, sillä tuulettimet hurisevat äänekkäästi. Lisäksi näyttö on toivottua heikompi eikä rakennekaan täysin vakuuta. Se onkin monella tavalla edullinen budjettiversio huippuluokan Asus Zephyrus -läppäristä.

Lue koko arvostelu: Asus TUF A15



(Image credit: HP)

6. HP Pavilion Gaming 15 Edullinen vaihtoehto HP:lta Prosessori: Intel Core i5 - i7 (10. sukupolvi); AMD Ryzen 5 - 7 (4000-sarja) | Näytönohjain: Nvidia GeForce GTX 1050 -1660 Ti | RAM-muisti: 8 Gt - 16 Gt | Näyttö: 15,6-tuumainen FHD | Storage: 256GB - 512GB SSD 899 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Proshop.fi Tasainen suorituskyky Iskevä muotoilu Heikko webkamera Huono näyttö

HP Pavilion 15 sai vastikään päivityksen, joka nostaa sen takaisin kärkitaisteluun. Kyseessä on toki HP:n budjettimalli, joten mukana on varsin rajalliset asetukset, mutta se ei tee laitteesta millään muotoa huonoa.

Tarjolla on uusia komponentteja niin AMD:n kuin Intelinkin leiristä. Lisäksi muotoilu on kerrassaan upea.

On myös syytä huomata, että HP:n kannettavat ovat tyypillisiä alennustuotteita. Saatatkin törmätä laitteeseen yllättäen miellyttävän hinnanpudotuksen yhteydessä.