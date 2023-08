De Acer Chromebook Spin 514 (2022) is een zeer capabele Chromebook die qua prestaties kan concurreren met duurdere modellen, maar betaalbaar blijft door zich te beperken tot de basis. Er zijn misschien maar weinig extraatjes, maar veel van wat hij wel heeft is goed geïmplementeerd.

Acer Chromebook Spin 514 (2022): Review in een notendop

De Acer Chromebook Spin 514 (2022) is misschien niet de meest uitgebreide Chromebook die we hebben gezien en zeker niet een van de goedkoopste. Hij is echter slim genoeg om qua prestaties te kunnen concurreren met modellen van 1.000 euro of meer terwijl de prijs iets lager blijft. Hierdoor is het een van de beste Chromebooks van dit moment.

Deze 2-in-1 laptop compenseert een deel van de productiekosten door de functies beperkt te houden tot de hoofdzaken. Er zijn geen nieuwe of bijzonder nieuwswaardige functies hier, maar alles is wel goed geïmplementeerd. Het 14-inch 1080p Corning Gorilla Glass scherm is ideaal voor media. Ondertussen is de webcam gemaakt voor de thuiswerker die goed in beeld wil komen tijdens meetings.

Er wordt ook niet bespaard op bouwkwaliteit en vermogen en daarom is het nogal bizar dat Acer erin geslaagd is om hem relatief betaalbaar te houden. Hoewel het chassis niet bepaald premium is, voelt het ook niet goedkoop aan. Evenmin voelt het lomp of zwaar aan.

De Acer Chromebook Spin 514 (2022) is de ideale keuze voor een kwalitatieve Chromebook in het middensegment.

Acer Chromebook Spin 514 (2022): Prijs en beschikbaarheid

De Acer Chromebook Spin 514 (2022) is duur voor een Chromebook gaan, maar er zijn veel duurdere modellen dus wij zien hem in de hogere middenklasse. Met een prijs vanaf 579 euro zit hij in dezelfde prijsklasse als minder capabele Windows-laptops, maar dat komt voornamelijk omdat ChromeOS iets minder flexibel is. Als het grootste deel van je workload voor school of werk met Google Chrome gedaan kan worden, haal je wellicht meer waarde uit een Chromebook.

Acer Chromebook Spin 514 (2022): Specs

Swipe to scroll horizontally Dit zijn de specificaties voor de Acer Chromebook Spin 514 (2022) Eigenschap Laptop Prijs Vanaf 579 euro CPU AMD Ryzen 5 5625C (tot 4.3GHz en 16MB L3 cache) GPU AMD Radeon Graphics RAM 8GB LPDDR4X SDRAM Opslag 128GB eMMC Display 14.0 inch Full HD Acer CineCrystal LED-backlit TFT LCD IPS 16:9 Display met Corning Gorilla Glass Multi-Touch Webcam FHD met 1080p op 60 fps Connectiviteit 802.11ax Wi-Fi 6 Dual-Band 2.4GHz en 5GHz; Bluetooth 5.2 Poorten 2x USB Type-C, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x HDMI 2.0, multi 3,5mm jack Kleur Sparkly Silver

De Acer Chromebook Spin 514 heeft erg veel configuraties. De juiste vinden, kan een lastig proces zijn. Het verschilt namelijk ook per regio, dus we richten ons op onze versie, namelijk de Acer Chromebook Spin 514 CP514-3HH-R6VK. De verschillende configuraties verschillen echter niet gigantisch veel, dus je kan bij elke versie kwaliteit verwachten.

De Ryzen 5 5625C-chip die hem aandrijft en die in 2022 in de schappen verscheen, is misschien niet de allerkrachtigste chip op de markt. Het is echter meer dan genoeg om de meest veeleisende Chrome OS-taken aan te kunnen, inclusief het streamen van verschillende videocontent tegelijk.

Er zit ook geïntegreerde AMD Radeon Graphics in, een noodzakelijke toevoeging omdat dit een van Acer's Chromebooks is die Steam on Chrome in Beta ondersteunt. Het is echter teleurstellend dat een zogenaamde 'gaming Chromebook' slechts 8GB geheugen en 128GB eMMC-opslag heeft. Veel meer dan een visual novel of een simpele platformer zal je niet spelen, dus dit moet niet je primaire gamingoptie zijn.

Voor productiviteit en casual gebruik zijn deze specificaties meer dan genoeg om gebruikers tevreden te houden en de grote hoeveelheid aansluitingen (waaronder een HDMI 2.0-poort) is een fijne toevoeging.

Acer Chromebook Spin 514 (2022): Design

Degelijk maar doorsnee ontwerp

Uitstekend scherm met intuïtief touchscreen

Goed toetsenbord en trackpad, goede luidsprekers

Bij de Acer Chromebook Spin 514 (2022) ligt de focus op functies en niet design. Daarom heeft deze Chromebook de typische laptopafwerking en zelfs kleur, met name 'Sparkly Silver'.



Hij is wel behoorlijk robuust, is duurzaam tot op een militair niveau (MIL-STD-810H) en daarom hoef je niet bang te zijn om hem te slopen onderweg. Het design is ook aan de lichte kant, waardoor je schouders niet kapot gaan na een dag sjouwen.

Het chassis is misschien niet bijzonder, maar voelt ook niet goedkoop aan. Als een extra voorzorgsmaatregel voor veeleisende taken, is hij ontworpen om aan de voorkant omhoog te gaan voor een betere luchtcirculatie in laptopmodus. Tijdens het testen werd hij af en toe een beetje warm, maar nooit echt heet.

Dit is trouwens een 2-in-1 laptop, wat hem nog meer waarde geeft. Is hij te groot en dik om een comfortabele tablet te zijn? Misschien wel. Maar hij is echt nog niet zo slecht, vooral als je gewoon notities maakt of je digitale agenda ordent. We maken ons meer zorgen over het ontbreken van een stylus in de doos.

Het display zelf is fantastisch. We verwachten niet altijd een geweldig beeldscherm op een Chromebook, maar dit 1080p display heeft levendige kleuren die een beetje aan de koelere kant zijn en een geweldig dynamisch bereik, zodat donkere scènes in series zoals Stranger Things en Wednesday nog steeds veel detail hebben. Het is geweldig voor streaming en media, maar ook om notities te maken.

De 1080p webcam is eveneens geweldig en haalt maximaal 60fps bij video-opnames om problemen met ghosting te voorkomen. Hij is zeker beter dan de meeste 720p camera's die je vindt op veel laptops. Onze voorkeur gaat weliswaar nog steeds uit naar een losse webcam, maar deze werkt ook dan prima.

Het toetsenbord is zeer comfortabel en aangenaam om op te typen. De toetsen hebben de geringste weerstand voordat ze uitvallen, maar het is niets waar je niet binnen het eerste uur aan went. We waarderen ook het trackpad, dat ruim, scherp en prettig aanvoelt. Nog belangrijker, het zit precies in het midden, waardoor je polsen genoeg ruimte hebben.

Tot slot de luidsprekers: er zitten twee naar boven gerichte luidsprekers die, volgens Acer, zijn geoptimaliseerd voor lage en hoge tonen. In de praktijk zijn ze prima. Ze hebben voldoende volume, maar niet veel bas. Hoewel het middengebied een beetje hol klinkt en de algehele geluidskwaliteit een beetje gecomprimeerd is, is de hoge kant eigenlijk wel oké.

Acer Chromebook Spin 514 (2022): Prestaties

Prestaties bijna vergelijkbaar met duurdere Chromebooks

Batterij gaat de hele dag mee

De sprong in de strijd van premium Chromebooks is niet gemakkelijk, vooral met minder krachtige maar toch capabele internals. Maar de Acer Chromebook Spin 514 bewijst dat het wel eens de juiste weg zou kunnen zijn, gezien de prijs-prestatieverhouding.

Als je zijn benchmarkresultaten vergelijkt met de veel duurdere HP Dragonfly Pro Chromebook, zie je dat er geen enorm verschil in prestaties is. Dat wil zeggen, de Dragonfly Pro Chromebook scoort hoger in alle testen, maar het verschil is een stuk kleiner dan verwacht.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Acer Chromebook Spin 514 (2022) HP Dragonfly Pro Chromebook HP Elite Dragonfly Chromebook Geekbench 5 (Android): Single Core 1,401 1428 918 Geekbench 5 (Android): Multi Core 5,180 5246 2441 WebGL Aquarium FPS (10K Fish) 60 60 60 WebGL Aquarium FPS (20K Fish) 41 57 45 WebGL Aquarium FPS (30K Fish) 28 36 32 Kraken JavaScript (lager is beter) 539.6 477 506 Octane 2.0 (hoger is beter) 66,198 82,043 79,914 JetStream 2 211.3 253 217 Battery Life (Filmtest) 8 uur en 20 minuten 6:04 6:22

De Chromebook Spin 514 werkt in de praktijk probleemloos met voornamelijk browser-gebaseerde taken. Hij kan 20 tabbladen met redelijk veeleisende workloads beheren terwijl hij relatief koel en stil blijft. Hij kan drie verschillende streamingdiensten aan, terwijl we gewoon ons eigen werk door kunnen zetten zonder enige vertraging.

Moet je de Acer Chromebook Spin 514 (2022) kopen?

Swipe to scroll horizontally Acer Chromebook Spin 514 (2022): scores Eigenschappen Notities Score Waarde Dit is misschien een beetje duurder dan veel Chromebooks, maar het houdt het nog steeds betaalbaar terwijl het prestaties levert die overeenkomen met sommige duurdere producten. 4,5 / 5 Specs De componenten in deze Chromebook zijn ruim voldoende. 4 / 5 Design Het ontwerp is wat aan de eenvoudige kant, maar alles is goed uitgevoerd. 4,5 / 5 Prestaties De prestaties doen bijna niet onder voor die van een duurdere, beter uitgeruste Chromebook. Hetzelfde geldt voor de batterijduur. 4 / 5 In totaal Dit is een voordelige Chromebook die voor de meeste mensen een uitstekende keuze is. 4,5 / 5

Koop hem als...

Je een krachtige Chromebook nodig hebt maar niet zo'n groot budget

Dit is een capabele Chromebook waarvan de prijs in de aangename middenklasse blijft. Je zou er zelfs meer uit kunnen halen dan uit een vergelijkbaar geprijsde Windows-laptop als je geen volledig besturingssysteem nodig hebt.

Je geeft meer om prestaties dan om uiterlijk

Niet dat de laptop er lelijk uitziet, maar het is niet bepaald een looker maar de prestaties zijn best top.

Je geen Windows of Mac nodig hebt

Als je jouw werk kan doen binnen Chrome, dan kan een Chromebook wel eens iets voor jou zijn.

Koop hem niet als...

Je op een strak budget zit

Het is niet de duurste Chromebook, maar er zijn andere goedkopere Chromebooks.

Hoe we de Acer Chromebook Spin 514 (2022) hebben getest

Een week lang de Acer Chromebook Spin 514 (2022) getest.

Getest voor werk, surfen op het internet en gebruik van media

Een mix van interne en commerciële benchmarking tools gebruikt

Het kostte ons slechts een week om de Acer Chromebook Spin 514 (2022) te testen, omdat het vanaf het begin duidelijk was dat het een capabele laptop is voor vele soorten gebruikers. Het langste deel van onze testperiode was waarschijnlijk de batterijtest, die de hele dag in beslag nam. De rest van de week gebruikten we het als onze primaire laptop.

We gebruikten het apparaat voor werk, het schrijven van e-mails en artikelen, voor onderzoek en het gebruik van sociale media. We gebruikten het ook om films en shows te streamen. We hebben ook onze reeks benchmark- en batterijtests uitgevoerd.

First reviewed March 2023