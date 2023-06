De Asus Zenbook S 13 OLED (2023) is een van de meest milieuvriendelijke Ultrabooks die er zijn, gemaakt van gerecyclede en recyclebare onderdelen, en het is veel meer dan een gimmick. Het is een krachtpatser op het gebied van prestaties, zelfs zonder een speciale GPU, met een prachtig scherm dat daarbij past. De prijs van de (13 inch) Macbook Pro is misschien wat aan de hoge kant, maar alleen op het gebied van audio is de laptop wat minder. Voor de rest is deze machtige Ultrabook misschien wel de beste.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Review in een notendop

We zouden veel tijd kunnen besteden aan praten over hoe milieuvriendelijk de Asus Zenbook S 13 OLED is. We zouden het uitgebreid kunnen hebben over hoe voor iets dat er uniek uitziet en uniek aanvoelt, het unieke ontwerp van het deksel verrassend genoeg is gemaakt met behulp van een "milieuvriendelijke methode met een lage impact". Of, we kunnen het hebben over hoe de recyclebare verpakking kan worden hergebruikt als laptopstandaard.

Maar de Asus Zenbook S 13 OLED (2023) is meer dan een gimmick gericht op degenen die zich zorgen maken over klimaatverandering. Het is eigenlijk een fantastische computer die je aandacht waard is, zelfs als je alleen maar iets draagbaars en krachtigs wilt hebben. Het is misschien wel een van de beste laptops van het jaar. Hij behoort zeker tot de beste Ultrabooks.

Net als de meeste Ultrabooks van dit moment, blinkt de Asus Zenbook S 13 OLED uit op vlak van draagbaarheid. Hij is erg klein en ook redelijk licht. Asus is er op de een of andere manier in geslaagd om van dit kleine ding een krachtig pakketje te maken. Geen gemakkelijke taak als je bedenkt dat er geen afzonderlijke GPU in zit.

Zoals gebruikelijk bij Ultrabooks zijn de luidsprekers helaas zwak. De trackpad kan ook een beetje te gevoelig zijn. Hoewel Asus bekend staat om zijn betaalbare prijzen, is de Zenbook S 13 OLED (2023) niet goedkoop, met een hoger prijskaartje dan de standaard 13-inch MacBook Pro.

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Prijs & beschikbaarheid

Hoeveel kost het? 1.599 euro

1.599 euro Wanneer is het beschikbaar? Nu beschikbaar

Nu beschikbaar Waar kan je hem krijgen? Bij de meeste online retailers

De huidige configuratie van de Asus Zenbook S 13 OLED (2023) is prijzig en kost 1.599 euro. Hij is de prijs echter waard, ook al is hij hoger dan we zouden verwachten van een bedrijf als Asus.

Een basismodel van de 13 inch MacBook Pro met een M2-chip kost 1.399 euro. Die configuratie wordt geleverd met 8GB in plaats van de 32GB van de Asus en als je de Macbook uitbreidt naar het hoogste beschikbare RAM-niveau (24GB), komt daar nog eens 460 euro bij. Met dat in gedachten lijkt het premium prijskaartje van de Asus Zenbook S 13 OLED vrij redelijk.

Prijs-kwaliteit: 4 / 5

(Image credit: Future / James Holland)

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Specs

De Asus Zenbook S 13 OLED (2023) wordt op dit moment in slechts één configuratie geleverd, maar dat kan na verloop van tijd veranderen.

Swipe to scroll horizontally Asus Zenbook S 13 OLED Prijs: 1.599 euro CPU: 13e Gen Intel Core i7-1355U GPU: Intel Iris Xe Graphics RAM: 32GB LPDDR5 Display: 13,3 inch, 16:10, 2.8K (2880 x 1800) ASUS Lumina OLED display Opslag: 1TB M.2 NVMe SSD Ports: 2x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x 3,5mm Wireless: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.2 Camera 1080p FHD webcam met IR Gewicht 1kg Afmetingen 296,2 x 216,3 x 10,9mm

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Design

Uniek design is topje van de milieuvriendelijke ijsberg

25% dunner dan zijn voorganger

Geweldig toetsenbord en solide, maar gevoelig trackpad

(Image credit: Future / James Holland)

Hoewel er veel milieuvriendelijke aspecten aan deze laptop zitten, zullen we er slechts een paar behandelen. Het laptopdeksel is waarschijnlijk het meest zichtbare aspect van de duurzamere aanpak van de Asus Zenbook S 13 OLED (2023). In plaats van een geborsteld aluminium deksel dat de norm is geworden sinds Apple de trend startte, is het gemaakt van plasma keramisch aluminium, dat een minder impactvolle productiemethode gebruikt en recyclebaar is aan het einde van de levensduur van de laptop.

De cover is niet alleen uniek vanwege de lijnen en de lagere CO2-voetafdruk. Het heeft niet alleen een kleur die we niet gewend zijn van een laptop (Basalt Gray in ons reviewmodel), maar de textuur is ook wat ruwer, bijna alsof het van steen is gemaakt.

Een veel minder opvallend element van de duurzaamheid van de Asus Zenbook S 13 OLED (2023) is te danken aan zijn formaat. Hij is niet alleen 25% kleiner dan zijn voorganger, maar de interne onderdelen zijn op maat gemaakt om minder ruimte in te nemen en minder materialen te gebruiken. Bovendien is hij in gesloten toestand minder dan een halve centimeter dik. Het lage gewicht van 1 kg is waarschijnlijk te danken aan de doordachte constructie.

(Image credit: Future / James Holland)

Naast deze duurzaamheidsgerelateerde ontwerpkeuzes is er nog veel meer om enthousiast over te zijn. Als je de laptop opent, komt de onderkant van het chassis omhoog voor meer ergonomische toegang tot het toetsenbord. En hoewel dit geen 2-in-1 is, heeft het scharnier een hoek van 180 graden, zodat je hem plat kunt neerleggen om dat 13,3-inch OLED-paneel te laten zien in een groepsomgeving. Doe het alleen niet buiten, want dat scherm schittert een beetje.

De poortkeuze is een ander punt in het voordeel van de Asus Zenbook S 13 OLED (2023). Je krijgt twee USB-C poorten, een HDMI-poort en een USB-A poort, om nog maar te zwijgen van een koptelefoonaansluiting. Dat is behoorlijk indrukwekkend gezien het formaat van deze laptop. Als er iets is om over te klagen, dan is het wel het feit dat beide USB-C poorten aan dezelfde kant zitten.

(Image credit: Future / James Holland)

Met een travel van 1,1 mm is het toetsenbord ook goed doordacht. Als je uit de wereld van mechanische toetsenborden en gamingtoetsenborden komt, zul je je moeten aanpassen. Het toetsenbord is echter snel en nauwkeurig met genoeg ruimte tussen de toetsen.

Het trackpad is iets minder geweldig, maar nog steeds vrij goed. Wat ik daarmee bedoel is dat het voldoende breed is met nauwkeurige tracking, maar het kan een beetje te gevoelig zijn. Ik heb wel eens per ongeluk tekst gemarkeerd omdat mijn linkerhand iets te dicht bij het trackpad zat terwijl ik met rechts aan het navigeren was. Het is geen spelbreker, maar het is de moeite waard om je er bewust van te zijn.

Design: 4,5 / 5

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Prestaties

Prachtig OLED-scherm

Veel vermogen voor een Ultrabook

Luidsprekers zijn zwak

Asus Zenbook S 13 OLED Benchmarks Zo presteerde de Asus Zenbook S 13 OLED (2023) in onze benchmark tests:

3DMark: Night Raid: 14.315; Fire Strike: 4.149; Time Spy: 1.524

GeekBench 6: 2.194 (single-core); 7.727 (multi-core)

Handbrake 1.6: 18 minuten en 51 seconden

CrossMark: Totaal: 1.425 Productiviteit: 1.379 Creativiteit: 1.541 Reactiesnelheid: 1.243

Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm: 45,88 fps

PCMark 10 Batterijduur: 12 uur en 7 minuten

Het gebruik van de Asus Zenbook S 13 OLED (2023) is een genot. Laten we beginnen met dat prachtige 13,3-inch OLED-scherm. Het heeft niet alleen een hogere resolutie (2880 x 1800) met een beeldverhouding van 16:10 voor een beetje extra schermruimte, maar het heeft ook 550 nits aan helderheid en Vesa Certified Display HDR True Black 500.

Of we nu naar Netflix kijken, reisfoto's bekijken of een game spelen, alles ziet er helder en levendig uit. Dat is ook te danken aan het 100% DCI-P3 kleurengamma, dat breed genoeg is voor lichte fotobewerking. Een korte opmerking over die HDR... het is niet echt dat baanbrekende HDR-niveau, maar het ziet er goed uit. In tegenstelling tot sommige basisversies, krijg je niet dat uitgewassen effect als je het inschakelt.

(Image credit: Future / James Holland)

Met zo'n fantastisch beeldscherm kunnen de internals het maar beter bijbenen en dat zit wel goed hier. Een 13e generatie Intel Core i7 en 32GB RAM met Intel Xe graphics is robuust genoeg voor iedereen die zichzelf niet beschouwt als een gamer. We waren zelfs in staat om wat games te draaien op de Asus Zenbook S 13 OLED. CS:GO liep bijna vlekkeloos met slechts hier en daar wat framedrops, terwijl GTA IV kon draaien op medium graphics. Wel merkten we dat dit ongeveer de bovengrens is van de laptop, dus veel krachtigere games worden moeilijk. Gezien het feit dat er geen discrete grafische kaart aanwezig is, is dat behoorlijk indrukwekkend. Als je graag licht wilt gamen tijdens het reizen, dan is deze laptop daar zeker geschikt voor.

Een praktijkvoorbeeld: we konden 20 verschillende tabbladen openen in Google Chrome, waaronder Netflix, Youtube en andere streamingdiensten. Het was geen enkel probleem om naar een tabblad te gaan, inclusief de gestreamde tabbladen, om op een koppeling te klikken of om snel vooruit of terug te spoelen met onmiddellijk resultaat.

Hoe geweldig de prestaties van de Asus Zenbook S 13 OLED (2023) ook zijn, de luidsprekers zijn niet van hetzelfde niveau. Dat is niet zo verwonderlijk, want de meeste echt heel dunne laptops hebben waardeloze luidsprekers. De luidsprekers zijn bruikbaar, Harman Kardon hebben gedaan wat ze konden, maar ze zijn relatief dun en hebben geen laag bereik.

(Image credit: Future / James Holland)

De camera, waarmee je via de MyAsus app de achtergrond kan vervagen en automatisch zoomen, is voornamelijk van hoge kwaliteit. Hij heeft een 1080p resolutie, IR en Hello Windows voor scherpe, heldere beelden. We zagen echter wel veel ghosting bij plotselinge of grote bewegingen.

Over de MyAsus app gesproken: je kan veel zelf aanpassen zoals snelheid van de ventilatoren, batterijduur, audiomodi en aanpassingen van zowel de camera als de microfoon.

Prestaties: 4,5 / 5

Asus Zenbook S 13 OLED (2023): Batterijduur

Haalt 12 van de 14 uur geadverteerde batterijduur

Start direct op wanneer aangesloten op 0%

Gezien het feit dat de Asus Zenbook S 13 OLED (2023) een batterijduur van 14 uur zou moeten hebben, betekent het feit dat de PCMark 10 Battery Life de batterij na 12 uur en 7 minuten leeg liet lopen, dat hij niet helemaal aan de geadverteerde norm voldoet. 12 uur is nog steeds heel erg goed en de meeste computers buiten een MacBook Pro, die er 15 haalt, hebben moeite om dat punt te halen. De eerder genoemde Acer Swift 3 OLED haalt slechts zes en een half uur en een andere grote kanshebber onder de Ultrabooks, de Lenovo Yoga 9i Gen 8, klokt in op iets meer dan tien uur.

Buiten een Benchmark test had de Asus Zenbook S 13 OLED (2023), die we een week lang regelmatig gebruikten, zelden een oplaadbeurt nodig. De batterij lijkt niet leeg te lopen wanneer hij gesloten en inactief was, zoals we bij sommige laptops hebben gezien. De enige keer dat de batterij bijna leeg was, was tijdens die Benchmark-test. Nu we het er toch over hebben: toen de batterij helemaal leeg was, sloot ik de laptop aan en hij startte meteen op.

Batterijduur: 4,5 / 5

Moet je de Asus Zenbook S 13 OLED (2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Asus Zenbook S 13 OLED (2023) Header Cell - Column 0 Notes Rating Prijs Je krijgt veel waar voor je geld, maar deze laptop wordt geleverd met een premium prijskaartje. 4 / 5 Design Van een unieke look dankzij het duurzame deksel tot het dunne chassis (en meer), de Asus Zenbook S 13 OLED is een ongelooflijk goed doordachte laptop. 4,5 / 5 Prestaties De luidsprekers zijn er nog niet helemaal, maar het scherm en het vermogen wel. 4,5 / 5 Batterijduur Hoewel de geadverteerde batterijduur van 14 uur niet volledig werd gehaald, is 12 uur met één keer opladen niet slecht. 4,5 / 5 Gemiddelde Kracht en ontwerp komen samen in een bijna perfecte Ultrabook. 4,375 / 5

Koop hem als...

Je wilt een krachtige, kleine computer

Deze Ultrabook is niet alleen dun en licht, maar heeft veel vermogen, genoeg om wat te gamen of om een enorme hoeveelheid tabbladen tegelijk open te hebben staan.

Je een prachtig OLED-scherm wilt

Met zijn 2,8K resolutie en levendige kleuren is het OLED-scherm van de Asus Zenbook S 13 de instapprijs meer dan waard. HDR is een mooie bonus.

Je veel om het milieu geeft

Van de verpakking tot de manier waarop deze computer is gemaakt, alles aan deze laptop is gemaakt om de ecologische voetafdruk te beperken.

Koop hem niet als...

Je een lager budget hebt

Hoewel het prijskaartje van de Asus Zenbook S 13 OLED heel logisch is, bevindt hij zich in die premiumklasse. Tot Asus configuraties met lagere specificaties uitbrengt, zul je voor je Ultrabook-behoeften elders moeten kijken als je een budget hebt.

Je meer nodig hebt dan een Ultrabook

Hoe geweldig de Ultrabook ook is, het voldoet niet aan je behoeften als je iets wilt voor zware games of (video) editing.

Asus Zenbook S 13 OLED: Alternatieven

Swipe to scroll horizontally Asus Zenbook S 13 OLED Lenovo Yoga 9i Gen 8 Acer Swift 3 OLED CPU: 13e Gen Intel Core i7-1355U Intel Core i7-1360P Intel Core i7-12700H Graphics: Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics Intel Iris Xe Graphics RAM: 32GB LPDDR5 16GB 8 – 16GB Display: 13,3 inch, 16:10, 2.8K (2880 x 1800) aspect ratio ASUS Lumina OLED display 14 inch 2.8K (2880 x 1800) OLED Touch – 14-inch WQUXGA (3840 x 2400), OLED Display 14 inch 2.8K OLED SlimBezel Display Opslag: 1TB M.2 NVMe SSD 512 GB – 1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 512 GB – 1 TB SSD Ports: 2x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1, 1 x 3.5mm 2x USB-C Thunderbolt 4.0, 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x headphone / mic combo 2x USB Type-C Thunderbolt 4, 2x USB 3.2 Gen 1 ports, 1x HDMI 2.1, 1 Audio Jack, K-lock Connectiviteit: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E 11AX (2x2) & Bluetooth 5.1 Wi-Fi 6E AX211 (2x2) & Bluetooth 5.2 Camera: 1080p FHD webcam met IR functie 1080P FHD RGB/IR Hybrid met dual mic en privacyschuif 1080p HD Gewicht: 1 kg Begint bij 1,4 kg 1,4 kg Afmetingen: 296,2 x 216,3 x 10,9mm 318 x 230 x 15,2 mm 312,9 x 214 x 17,9 mm

Als je door onze Asus Zenbook S 13 OLED review andere opties overweegt, zijn hier nog twee laptops om te overwegen...

Lenovo Yoga 9i Gen 8

Dankzij de combinatie van elegantie, prestaties en een prachtig OLED-scherm is Lenovo's fantastische entree in deze generatie Ultrabooks een echte aanrader. Het is niet onbelangrijk dat er ook een stylus bij zit. Lees hier onze Lenovo Yoga 9i Gen 8 review

Acer Swift 3 OLED (2022)

Als je op zoek bent naar een meer betaalbare Ultrabook, maar niet wilt inleveren op dat OLED-scherm, dan is de Acer Swift 3 OLED (2022) met zijn toetsenbord en trackpad van hoge kwaliteit misschien iets voor jou. Lees hier onze Acer Swift 3 OLED (2022) review

Hoe we de Asus Zenbook S 13 OLED testen

Getest voor een week

Daily driver voor werk en games

Nu ik de Asus Zenbook S 13 OLED een week lang heb gebruikt als dagelijkse computer voor werk, games (zoals CS:GO en GTA IV) en streaming waaronder Wednesday om een beter beeld te krijgen van het scherm, met name de kleuren en de HDR.