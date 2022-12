Paras sähköhammasharja 2022

Included in this guide:

Sähköhammasharjan valitseminen ei ole aina helppoa. Vaikka jokainen on varmasti kuullut suuhygienian tärkeydestä, sopivan hammasharjan ostaminen voi tuntua hankalalta. Mitä ominaisuuksia tarvitsen? Paljonko sähköhammasharjasta kannattaa maksaa? Mikä on paras valmistaja?

Perinteiset hammasharjat alkavat viimein kadota markkinoilta, sillä sähköhammasharjat ovat tutkitusti (Avaa uuteen ikkunaan) merkittävästi tehokkaampia. Monet älyominaisuudet aina ajastuksesta paineanturiin varmistavat, että peset hampaasi päivittäin oikealla tavalla.

Olemme keränneet tähän artikkeliin tämän hetken parhaat sähköhammasharjat. Ne ovat erinomaisia hankintoja oman terveyden kohentamiseksi, vaikka monesti hammaspesu ei saakaan samanlaista huomiota kuin aktiivisuusrannekkeiden tai älyvaakojen kaltaiset laitteet.

Oral-B iO 10 antaa käyttäjälle reaaliaikaista palautetta hammaspesun onnistumisesta. (Image credit: Future)

Oral-B iO 10 on tämän hetken paras sähköhammasharja älyominaisuuksien sekä reaaliaikaisen palautteen ansiosta. Malli auttaa parantamaan hammaspesun tekniikkaa sekä tulosta 3D-seurannalla, joka varmistaa suun jokaisen sopukan ja alueen peseytymisen.

Pidimme mallin hiljaisuudesta sekä mukavuudesta. Sisäänrakennettu paineanturi varoittaa värikoodaukselle mikäli harjaat liian kovaa tai turhan pehmeästi. Laturin saa yhdistettyä langattomaan WiFi-verkkoon ajan ja päivien seuraamiseksi.

Kun hammaspyykki on ohitse, iO 10:n kirkas näyttö antaa palautetta hammaspesun tuloksesta sekä kertoo akkutilanteen. Tämä voi tuntua turhalta, mutta se osoittautuu nopeasti erittäin motivoivaksi ja hyödylliseksi. Halutessaan entistä kattavamman raportin saa Oral-B-tukisovelluksesta, jonka värikartat näyttävät tarkat tiedot eri alueiden puhdistumisesta. Tämä päivittyy lisäksi reaaliaikaisesti.

Mallin suurin ongelma on sen hinta, sillä kyseessä on hinnanpudotuksista huolimatta erittäin tyyris sähköhammasharja. Lisäksi harjanpään vaihtaminen tuntuu kukkarossa tavallista enemmän. Jos olet kuitenkin valmis satsaamaan suun terveyteen hiukan enemmän tai haluat oppia oikean tavan hampaiden pesemiseen, on Oral-B iO 10 paras tapa tarttua tuumasta toimeen.

Philips Sonicare 9900 Prestige on älykäs sähköhammasharja, jonka muotoilu on sen suurimpia vahvuuksia. (Image credit: Future)

2. Philips Sonicare 9900 Prestige Paras sähköhammasharja aktiivisesti matkustavalla Tekniset tiedot Harjaustiloja: 5 Anturit: Paine, suunta Ajastimet ja hälyttimet: Harjausaika, harjauspaine, hankaus Harjoja: 1 Myyntipaketin muu sisältö: Matkakotelo, laturi, latauskaapeli, harjakotelo specifications Condition Uudet Päivän parhaat tarjoukset Katso jälleenmyyjältä Hobby Hall (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Kattava personointi + Reaaliaikainen opastus + Erittäin hiljainen Älä osta, koska - Kallis - Sidoksissa mobiilisovellukseen

Philips Sonicare 9900 Prestige on erinomainen sähköhammasharja, joka antaa käyttäjälle reaaliaikaista palautetta hampaidenpesun tuloksesta. Jos hinkkaat liian kovaa, sovellus varoittaa ensin tämän seuraamuksista ja seuraavaksi harja itsessään antaa kevyen merkin virheellisestä pesemisestä. Vastaavasti turhan kovaa painaminen saa harjan pysähtymään hetkeksi ja sen jälkeen jatkamaan hiljaisemmalla voimakkuudella.

Sonic- eli ultraääniteknologia tunnistaa hammasharjan liikkeet suun sisällä, minkä ansiosta varmistat kauttaaltaan puhtaan pesujäljen. Reaaliaikainen esittely sekä ajastin takaavat niin ikään lopputuloksen. Vaikka tukisovellus itsessään ei ole yhtä helppokäyttöinen ja leikkisä kuin Oral-B:n vastaava, antaa se kohdennettuja vinkkejä sekä pidemmän aikavälin seurannan suuhygienialle.

Philips Sonicare 9900 Prestige on erittäin tyylikäs sähköhammasharja. Sen suoraviivaisen minimalistinen muotoilu sekä näppärä kantokotelo saavat laitteen sopimaan tilanteeseen kuin tilanteeseen. Lisäksi malli on erittäin hiljainen.

Ainoa isompi moite liittyy harjassa olevien painikkeiden puutteeseen. Tehon ja harjaustilan vaihtaminen täytyy tehdä mobiilisovelluksessa. Tämä ei ole tottumisen jälkeen ongelma, mutta ratkaisu tuntuu silti hiukan kankealta.

Oral-B iO 6 on kohtuuhintainen malli, joka soveltuu päivittäiseen kotikäyttöön erinomaisesti. (Image credit: Future)

Jos Oral-B iO 9 ja iO 10 tuntuvat turhan hintavilta vaihtoehdoilta, saattaa Oral-B iO 6 varastaa huomiosi. Kyseessä on muutamien kompromissien ansiosta selvästi edullisempi huippumalli.

iO 6 hyödyntää samaa mikrovärähdyksiin pohjautuvaa magneettista teknologiaa kuin valmistajan lippulaivamallit. Niin ikään älykäs paineanturi sekä harjaustavan tunnistus ovat mukana. Mikäli haluat hyödyntää puhelimeen asennettavaa tukisovellusta, saat reaaliaikaista palautetta siivousjäljestä.

Merkittävin ero iO 6- ja iO 9 -mallien välillä koskee kuljetuskoteloa. Siinä missä hintavampi versio tarjoaa latauksellisen kotelon matkakäyttöä varten, Oral-B iO 6 luottaa perinteisempään ja muovisempaan suojaan. Myös laturi on hiukan erilainen, sillä budjettiversio käyttää perinteistä pidikettä magneettisen laturin sijaan.

Vaikka Oral-B iO 6 on tehnyt kompromisseja hintalapun niukentamiseksi, kyseessä on erittäin helppokäyttöinen ja laadukas sähköhammasharja. Se on erityisesti kotikäyttöön mitä mainioin vaihtoehto.

Oral-B Genius X on yksinkertainen sähköhammasharja, jonka älyominaisuudet ovat erinomainen muttei pakollinen lisä. (Image credit: Future)

Jos et ole täysin varma sähköhammasharjan älyominaisuuksien tarpeellisuudesta, Oral-B Genius X saattaa olla paras valinta. Tukisovellus seuraa hammaspesun tarkkuutta erinomaisella tarkkuudella, jonka avulla varmistat jokaisen pinnan ja hampaan tulevan pestyksi. Lopuksi saat arvosanan pesukerran suoriutumisesta. Saatu palaute on arvokasta oppia tulevaan, sillä vaikka hinkkaisit suutasi tarkemmin "vain" harjan mieliksi, huomaat sen nopeasti muuttuvan rutiiniksi.

Käytitpä tukisovellusta tai et, paineanturi ilmoittaa mikäli hinkkaat hampaitasi liiallisella voimalla. Lisäksi harja tärisee ilmoittaakseen, että on aika siirtyä seuraavaan osioon. Kun kaksi minuuttia on täynnä, laite sammuu oletuksena itsestään.

Olimme testijakson aikana erittäin tyytyväisiä päivittäiseen siivousjälkeen, vaikka hammasharjaksi se onkin hiukan turhan kovaotteinen. Kannattaa ainakin alkuun kokeilla hellempiä tiloja, jotta et vahingossa vahingoita ikeniä.

Yksi mallin suurimmista vahvuuksista koskee sen latauskoteloa. Sen ansiosta saat pidettyä harjan virtavaraston hyvässä kantimissa myös reissun päällä.

Oral-B Genius X ei sisällä samaa magneettista ja mikrovärähtelevää iO-teknologiaa kuin valmistajan parhaat iO-mallit, joten se on hiukan äänekkäämpi. Tämä on kuitenkin pieni kauneusvirhe muuten erinomaisessa sähköhammasharjassa.

Oclean X Pro Elite on ultraäänivärähtelynsä ansiosta todella hiljainen vaihtoehto. (Image credit: Future)

5. Oclean X Pro Elite Tehokas ja hiljainen hammasharja Tekniset tiedot Harjaustiloja: Hammasharjassa 4, tukisovelluksessa 12 Anturi: Suunta Ajastin: Harjausaika Harjoja: 1 Muuta: Tukisovellus Päivän parhaat tarjoukset View at Oclean (Avaa uuteen ikkunaan) Osta, koska + Erittäin hiljainen + Huolellinen puhdistusjälki + Nopea kosketusnäyttö Älä osta, koska - Hankalakäyttöinen mobiilisovellus

Oclean X Pro Elite on hiljaisin testaamamme sähköhammasharja. Melua vaimentava WhisperCleanTM-tekniikka saa laitteen niin äänettömäksi, ettei sitä meinaa edes kuulla. Tästä huolimatta ultraäänivärähtelyt puhdistavat suusi erinomaisesti.

Muotoilu on niin ikään onnistunut. Kirkas kosketusnäyttö mahdollistaa harjaustilan sekä -voimakkuuden säätämisen, minkä lisäksi voit seurata harjausaikaa näppärästi. Se toimii jopa kosteilla käsillä. Kokonaisuus tuntuu merkittävästi luonnollisemmalta kuin perinteiset fyysiset painikkeet.

Oclean X Pro Elite ei ole tämän hetken kattavimpia ja monipuolisimpia malleja, mutta sen hinta erottuu edukseen. Alle 100 euron hintalappu on hyvin kohtuullinen.

Valitettavasti myyntipakettiin sisältyvää mallia ei saa kytkettyä verkkovirtaan kiinni, vaan mukana on USB-kaapeli. Lisäksi mobiilisovellus on erittäin hankalakäyttöinen. Siinä missä Philips ja Oral-B ovat suunnitelleet omat tukisovelluksensa mahdollisimman yksinkertaisiksi, Ocleanin näkemys tekee kaikesta turhan monimutkaista.

X Pro Elite on erinomainen ja ennen kaikkea hiljainen sähköhammasharja. Testimme perusteella se on kuitenkin parhaimmillaan silloin kun älyominaisuudet jättää suosiolla taka-alalle.

Miten valitsen parhaan sähköhammasharjan? Sähköhammasharjaa ostavan kannattaa keskittyä erityisesti siihen, miten hyvin malli poistaa plakkia. Ero voi olla toisinaan pieni, mutta harjanpää, teknologia sekä harjasliikkeen toimintaperiaate vaikuttavat lopputulokseen. Tehokkaimmat ja nopeiten värisevät mallit eivät välttämättä ole parhaita, sillä myös muut asiat vaikuttavat. Jos ikenesi vuotavat herkästi verta, on syytä etsiä hellemmällä teholla toimiva malli. Kannattaa myös miettiä sitä, haluatko älysovelluksen auttavan hammaspesussa. Oral-B iO 9:n ja Philips Sonicare 9900 Prestigen kaltaiset huippumallit hyödyntävät antureita sekä tukisovellusta, joiden avulla näet puhelimesta reaaliaikaisesti pestyt ja likaiset paikat. Tämä voi olla erittäin hyödyllistä mikäli suuhusi tapaa kertyä reikiä. Ominaisuus kuitenkin näkyy hintalapussa. Kannattaa myös miettiä matkustamisen määrää. Valtaosa malleista sisältää matkakotelon, mutta parhaissa sähköhammasharjoissa suojakotelo lataa akkua. Tällöin pidempikään työreissu ei saa hammasharjasi virtapankkia tyhjenemään. Jos kuitenkin olet pääasiassa kotona, ei tälle ole tarvetta. Valtaosa malleista kestää helposti viikon ajan ilman latausta. Lopuksi kannattaa miettiä sähköhammasharjan äänekkyyttä. Erityisesti kalliit mallit ovat monesti todella hiljaisia, jolloin ne eivät häiritse muita asujia.

Näin arvostelemme sähköhammasharjat

Testaamme kaikki arvostelemamme sähköhammasharjat käyttämällä niitä kahdesti päivässä muutaman viikon ajan. Tänä aikana pesemme hampaat aamulla ja illalla kahden minuutin ajan. Testijakson lopuksi mittaamme plakkikontrollitabletilla hampaisiin jääneen plakin määrän. Ja mikäli mallilla on älysovellus, hyödynnämme luonnollisesti sitä koko testijakson ajan.

Lopuksi vertailemme plakkikontrollitablettien tuloksia kilpaileviin malleihin.