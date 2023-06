Arvostelussa Y-Brush

Pika-arviossa Y-Brush

Y-Brush lupaa hammaspesun lyhentyvän sen avulla vain 10 sekuntiin. Mainospuhe on kova, ja käytön perusteella osittain totuudenmukainen.

Laitteen suurin houkuttelevuus on sen helppoudessa. Siinä missä perinteinen sähköhammasharja vaatii jokaisen hampaan pesemisen erikseen, Y-Brushin puoliympyrän muotoinen harjasosa puhdistaa koko rivistön kerralla. Nopeus tarkoittaa kuitenkin tarkkuudessa pieniä oikopolkuja.

Tavallista hammasharjaakin käyttävät huomaavat monesti tarvitsevansa lankaa hammasvälien puhdistamiseen. Y-Brushilla tämä on vielä yleisempää, sillä välikköihin jää hiukan tavanomaista enemmän puhdistettavaa. Tämä lisävaihe viekin merkittävän osan muutoin säästyvästä ajasta. Toinen selkeä ongelma on, ettei laitteella saa pestyä kieltä. Tätä varten onkin hyvä hankkia erillinen kielenpuhdistin tai harja.

Y-Brushin kookas rakenne vaatii hetken aikaa totuttelua, minkä lisäksi varsinainen pesutekniikka kannattaa harjoitella erillisen ohjeen kanssa. Tästä huolimatta emme päässeet samalle suuhygieniatasolle kuin perinteisellä harjalla.

Tämä ei ole tee laitteesta hyödytöntä. Y-Brushin liikuteltavuus, kuukausia kestävä akku sekä nopeus tekevät siitä hyvän hankinnan esimerkiksi lounaan jälkeiseen pikapuhdistukseen. Näin varmistat, ettei seuraavassa kokouksessa tarvitse harmitella ienrajassa olevaa likaa.

Oman pienen lisämurheensa aiheuttaa saatavuus. Y-Brush on vielä verrattain tuore tuote, eikä sen saatavuus ole Oral-B:n ja muiden kilpailijoiden tasolla. Laite onkin tällä hetkellä myynnissä valmistajan sekä Amazonin verkkokaupoissa. Myös vaihtoharjat on tilattava erikseen aina netin kautta.

Kaikkinensa Y-Brush on mielenkiintoinen vaihtoehto hampaiden harjaamiseen. Se on mainio valinta etenkin niille, joilla on vaikeuksia saada suuhygieniaa muutoin riittävälle tasolle. Peruskäyttäjän kohdalla nopeusero ei kuitenkaan mullista kokemusta, sillä säästetty aika kuluu jälkipesuun.

Hinta ja saatavuus

Alkujaan Kickstarter-joukkorahoituksesta vuonna 2018 alkunsa saanut Y-Brush on saatavilla rajoitetusti verkkokaupoista. Yhtiön oma nettikauppa myy tuotetta, minkä lisäksi laite on saatavilla Amazonin verkkokaupasta. Suomalaisittain on kuitenkin harmi, etteivät kotimaiset jälleenmyyjät tarjoa Y-Brushia ainakaan arvostelun kirjoitushetkellä.

Tavallinen Y-Brush maksaa 79,99 euroa, kun taas arvosteluun saatu parempi versio kustantaa 129,99 euroa. Mallien merkittävin ero koskee eri pesutilojen määrää, sillä paremmassa versiossa niitä on yhden sijaan neljä.

Vaikka Y-Brushissa on omat erikoisuutensa, on hinta tästä huolimatta melko korkea. Monet parhaiden sähköhammasharjojen listallamme olevista tuotteista on saatavissa suunnilleen samaan hintaan, ja ne tarjoavat monia älyominaisuuksia aina palautteenannosta lähtien.

Muotoilu

Y-Brush koostuu nimestään huolimatta puoliympyrämäisestä pesuosasta. Siinä missä tavallinen hammasharja puhdistaa yleensä kunkin hampaan yhdeltä puolelta kerrallaan, uudenlainen malli jynssää koko ylä- tai alarivistön samanaikaisesti edestä, takaa sekä päältä.

Y-Brushin hammasharja hyödyntää nylonista tehtyjä pieniä harjaksia, jotka valmistaja Fasteeshin mukaan ovat todistetusti parempi plakinpoistajia kuin muista materiaaleista tehdyt. Tuntuma on suussa kevyemmillä jynssäysasetuksilla varsin pehmeä, ja vasta nopein sekä intensiivisin tila saa tottumattomat ikenet koville.

Mallista on saatavissa erillinen paketti, jossa on suojakotelo reissaamista varten. (Image credit: Future)

Laitteeseen on saatavilla kahden eri koon harjakset. Näistä toinen on suunnattu lapsille, isompi taasen aikuisille. Ihmisten suun koko sekä hammasrivistö voivat luonnollisesti vaihdella jonkin verran, mutta onneksi joustava rakenne taipuu monipuolisesti kaikenlaisiin kitoihin.

Hampaat ympäröivien harjasten välissä oleva rako on yllättävän kapea, mikä voi aiheuttaa hankaluuksia ja sotkua hammastahnan asettamisessa. Etenkin paksumman tuubin käyttäjät joutuvat olemaan tarkkana, että tahnaa menee pohjalle asti.

Laitteen päässä oleva musta palikka sisältää yksinkertaisen painikkeen, jolla hallitaan käytössä olevaa tilaa. Siinä missä perusversiossa pesutiloja on vain yksi, paremmassa laitteessa voi valita neljästä eri asetuksesta. Viiden sekunnin tila on intensiivisin, 10 sekunnin vaihtoehto suositus, 15 sekunnin tila pehmeä ja ajastamaton moodi taasen erikoiskäyttöön. Käytössä olevan tilan näkee painikkeen ympärillä olevasta LED-valosta.

Varressa on myös pienen muovisuojuksen alle piilotettu micro-USB-liitäntä, jota käytetään lataamiseen. Kansi on ison kokonsa takia helposti avattava ja suljettava.

Laitteen päässä on uloke, johon varsinaisen harjausosan saa asetettua helposti. Mikäli taloudessa on useampi hammaspyykkääjä, ei oman pään käyttöönotto aiheuta hankaluuksia. Pienenä moitteena on silti sanottava, että toisin kuin perinteisten hammasharjojen päiden kohdalla, Y-Brush ei tarjoa tai hyödynnä minkäänlaisia värimerkintöjä. Kun jokainen harja näyttää samalta, voivat ne mennä monen asukkaan taloudessa sekaisin.

Vaikka erillinen matkapussi ei sisältynyt arvostelukappaleeseen, on sellainen saatavissa valmistajan sivuilta osana isompaa Y-Brush-pakettia. Virallisen tai vaihtoehtoisen suojan hankkiminen on varsin suositeltavaa, sillä Y-Brush kerää muutoin pöydällä herkästi likaa. Laitteen saaminen käytön jälkeen suojaan pitää kylpyhuoneen tason selvästi puhtaampana.

Y-Brush hyödyntää puoliympyrämäistä harjaosaa, jossa saa pestyä koko ylä- tai alarivin kerralla. (Image credit: Y-Brush)

Suorituskyky

Perustuu pureskeluun ja suun liikutteluun

Hampaiden välit ja ienrajat vaativat tarkkuutta

Ei puhdista kieltä

Y-Brushin akku ladataan micro-USB-väylää hyödyntämällä. Hammasharjan mukana tulee tätä varten latauspiuha, jonka toisessa päässä on USB-A-liitäntä. Erillistä laturia tai verkkovirtaan kytkettävää sovitinta ei siis tule mukana, mikä on sääli. Harvassa taloudessa on nimittäin USB-paikkoja kylpyhuoneessa, minkä vuoksi laitetta varten täytyy joko hankkia erillinen laturi tai vaihtoehtoisesti täyttää tyhjentynyt virtapankki esimerkiksi tietokoneen avulla. Onneksi laitteen akku kestää kolmisen kuukautta, joten kovin usein tämä ei tule ajankohtaiseksi.

Silikoninen harjaosuus painetaan kiinni harjanrunkoon, minkä jälkeen siihen voi asettaa hammastahnaa.

Varsinainen peseminen vaatii hieman harjoittelua, minkä vuoksi valmistaja on julkaissut sivullaan erillisen pesuohjevideon. Käytännössä asetat ylärivistön harjan sisään ja painat virtapainiketta hetken aikaa. Yhdellä klikkauksella saa vaihdettua pesutilaa, hetken pohjassa pitämällä laite taasen käynnistyy.

Hammastahna asetetaan harjaosuuden sisään (Image credit: Future)

Rivistön peseminen kestää asetuksista riippuen 5-15 sekuntia. Ennen kuin intensiivisimmän tilan ottaa käyttöön, on kuitenkin suotavaa totuttaa ikenet pehmeämpään ja seesteisempään tempoon.

Harja ei pese hampaita vain sellaisenaan, vaan käyttäjältä vaaditaan jatkuvasti suun liikuttamista sekä purentaliikettä. Näin Y-Brush saa samanlaisen liikkeen kuin perinteisen sähköhammasharjan liikuttaminen kädellä. Pesutapaan tottuminen kestää muutaman käyttökerran verran, ja siihen asti kookkaan laitteen änkeäminen suuhun voi tuntua hiukan epämiellyttävältä.

Y-Brushin suurin etu on siinä, että laite pesee hampaat samalla kertaa jokaiselta pinnalta. Täten esimerkiksi hampaan takaa ei unohdu jynssätä, mikä parantaa suuhygieniaa. Aivan täydellisesti tämä ei kuitenkaan toimi, sillä Y-Brushin kanssa on hiukan hankalampi saada hammasvälikköjä sekä ienrajaa täysin puhtaaksi. Pesun jälkeen kannattaakin hyödyntää hammaslankaa.

Mallia ylistetään nopeana tapana pestä hampaat, kun perinteisen kahden minuutin sijasta selviääkin noin 30 sekunnilla. Pesuvaiheen osalta tämä pitää paikkansa, mutta varsinaisesta ajansäästöstä on silti vaikea puhua. Harjaosaan tuntuu nimittäin jäävän helposti hammastahnajämiä, joiden puhdistaminen on selvästi hankalampaa ja hitaampaa kuin perinteisen irtopään tapauksessa. Lisäksi tahnan laittaminen vie enemmän aikaa, joten lopputuloksena Y-Brushilla peseminen vie yhtä paljon aikaa kuin perinteisellä sähköhammasharjallakin.

Lisäksi on syytä mainita, että muotoilun vuoksi Y-Brush ei mahdollist

Nopeudesta on kuitenkin hyötyä. Jos esimerkiksi sotkuisen ruuan jälkeen haluaa saada ripeän korvikkeen hammastikulle tai muuten vain puhdistaa hiukan suuta, on Y-Brush mainio työkalu.

Toinen konkreettisesti hyötyvä käyttäjäkunta koostuu niistä, joilla on esimerkiksi rajoitteita käsien liikkuvuudessa. Y-Brush ei vaadi minkäänlaista kädellä liikuttelua suuhun laittamista ja poisottoa lukuun ottamatta. Tämä voikin helpottaa hammashygieniasta huolehtimista.

Oma juttunsa on älyominaisuuksien vähäisyys. Siinä missä valtaosa parhaista sähköhammasharjoista tarjoaa esimerkiksi paikannuksen ja visuaalisen opasteen pesemättömistä paikoista, Y-Brushissa ei ole tällaisia. Monet eivät ylimääräisiä tukisovelluksia haluakaan, mutta kilpailu samassa hintaluokassa on kovaa.

Y-Brushin suorituskyky onkin varsin käyttäjäriippuvaista. Jos tuntee piston sydämessään hammaslääkärikäyntien yhteydessä, voi mallin kattavampi pesujälki olla askel oikeaan ja reikiintymättömään suuntaan. Tältä osin olisi kuitenkin suotavaa, että mallia saisi kotimaisilta jälleenmyyjiltä paremmin. Valmistaja lupaili esittelyssä harjasosan vaihdon olevan ajankohtaista vain muutaman kerran vuodessa, voi monelle verkkotilaus muodostua turhaksi lisävaivaksi. Ainakaan uutta harjasta ei saa hankittua kaupasta heräteostoksena.

Yhteenveto

Osta, jos...

Käsiesi liikkuvuus on rajallista

Y-Brush ei vaadi lainkaan niin paljoa liikuttelua käsiltä kuin tavalliset harjat. Lisäksi sen avulla saa helposti pestyä hampaat kaikilta pinnoilta.

Haluat näppärän matkaharjan

Ylimääräisenä myytävä pesupussi sekä kuukausia kestävä akkukesto tekevät Y-Brushista helpon valinnan esimerkiksi lounaan jälkeisiin pikapesuihin.

Älä osta, jos...

Suuhygianiasi on jo valmiiksi hyvällä tasolla

Jos saat tavallisella tai sähköisellä hammasharjalla pidettyä suusi puhtaana, ei Y-Brush tarjoa lisäarvoa.

Etsit edullista vaihtoehtoa

Y-Brush ei ole kalleimpia hammasharjoja, mutta älyominaisuuksien puuttumisen huomioiden hinta on varsin korkea.

Haluat vaihtoharjat lähikaupasta

Y-Brush on saatavilla vain valmistajan verkkokaupasta sekä Amazonista tilaamalla. Tämä tuo harjasosan vaihtamiseen ylimääräisen lisävaivan.