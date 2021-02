Parhaat pelit treenaamiseen 2021: nämä pelit saavat hien pintaan hauskalla tavalla

Parhaat treenipelit saavat pelaajan liikkumaan unohtamatta hauskanpitoa ja pelillisyyttä. Jos pelaaja huomaa kuntonsa kohenevan konsolin äärellä ilman tylsistymistä, tekijöiden voi sanoa onnistuneen.

Tavoitteletko rantakuntoa kesäksi 2021? Tuskinpa olet ainoa, sillä mennyt vuosi on ollut melkoisen haasteellinen monin eri tavoin. Kun ihmiset ovat joutuneet pakotetusti etätöihin, myös arkiliikunta jää samalla vähiin. Eikä kuntosalilla käyminenkään ole välttämättä kaikkien mielestä tarpeeksi turvallista. Tämän vuoksi urheilullisempaa arkea hakee mieluusti lähiympäristöstä.

Kenties joku alle listatuista peleistä osuu maaliinsa ja saa sinut kuntoilemaan ilman hauskanpidosta luopumista. Mukana on hyvin erilaisia teoksia hikoilua varten. Tykkäätkö tanssista enemmän kuin paikallaan juoksemisesta? Vai haluatko rasittaa yläkroppaa pienellä nyrkkeilyhetkellä? Vastasitpa kysymyksiin miten vain, listallamme on taatusti jotain suosittelujen arvoista. Ja lisäksi on vielä syytä huomata, että päivitämme tätä opasta säännöllisin väliajoin. Kannattaakin siis hakea uusia treenivirikkeitä artikkelistamme vanhojen lajien tuntuessa jo nähdyiltä.

Pikemmittä puheitta on aika vetää urheiluvermeet niskaan ja tarttua tuumasta toimeen. Täältä tullaan, rantakunto 2021!

Ring Fit Adventure

Ring Fit Adventure korostaa olevansa ensisijaisesti peli ja vasta toisekseen treeniohjelma. Tästä huolimatta se saa hikoilemaan hyväkuntoisenkin.

Toimintaroolipeli laittaa pelaajan tarinatilan aikana puolihuomaamatta kyykkäämään, puristamaan ja väistelemään. Tavoitteena ei ole pelkästään rantakunto, sillä myös Dragaux-lohikäärme olisi nitistettävä. Mukana on myös runsaasti minipelejä sekä erilaisia keskitettyjä harjoitteita, joilla voit kohdentaa treenisi haluamaasi lihasryhmään.

Jotta Ring Fit Adventurea voi pelata, tarvitsee Ring Fit -laitteen. Onneksi tämä tulee pelin mukana.

Alusta: Nintendo Switch

Vaaditut lisälaitteet: Ring Fit (kuuluu pelipakettiin)

Fitness Boxing & Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

Mikäli et ole kiinnostunut Ring Fit Adventuresta, tarjoavat Nintendo Fitness Boxing sekä jatko-osa Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise hyvän vaihtoehdon. Yksinoikeudella Switchille julkaistut pelit asettavat sinut virtuaalisen valmentajan valvovan silmän alle nyrkkeilemään. Joy-Con-ohjaimet tunnistavat lyönnit, väistöt sekä muut liikkeet. Kunhan iskut sekä biisit tulevat tutuiksi, saa menoon lisää vaikeusastetta.

Pelit antavat osviittaa kunnostasi arvioimalla painosi, pituutesi, suoritustesi sekä perusteella poltettujen kalorien määrän pohjalta treenin keston ja raskauden. Asetuksia voi kuitenkin muuttaa, mikäli ei esimerkiksi ole aikaa täysimittaiselle harjoitteelle.

Molemmat teokset tarjoavat pitkälti saman kokemuksen. Kannattaakin katsoa mukana olevaa biisilistaa ennen ostopäätöksen tekemistä. Sen jälkeen onkin helppo aloittaa nyrkkeilyura olohuoneen äärellä.

Alusta: Nintendo Switch

Vaaditut lisälaitteet: Ei

Beat Saber

Beat Saber ei ehkä ole myyntipuheissa varsinainen treenipeli, mutta mielestämme sen kuuluisi olla. VR-teknologiaan luottava rytmiseikkailu laittaa pelaajan kyykkimään ja väistelemään samalla kun kädet viuhtovat lenteleviä esineitä. Kun kokonaisuus kruunataan upealla äänimaisemalla, on kyseessä syystäkin yksi parhaista VR-peleistä.

Beat Saberin hienous on sen hienovaraisuus. Et edes huomaa hikoilevasi hauskanpidolta ennen kuin lopetat tuokion. Sen jälkeen onkin syytä laittaa paita vaihtoon ja voivotella huomisaamun lihassärkyjä jo valmiiksi.

Alustat: PS4 ja PC

Vaaditut lisälaitteet: Tuettu VR-laitteisto sekä liikeseurannalliset ohjaimet.

Zumba: Burn It Up

Nintendolla on aihetta ylpeilylle, kun katsoo Switchin edustusta listallamme. Tunnetun pelisarjan viimeisin osa Zumba: Burn It Up on nimittäin jälleen yksi erinomainen lisä kokoelmaan. Se tuo yleensä maksullisena pidetyt jumppavuorot kotioloihin tarjoamalla 30 ohjelmaa sekä mainiot taustabiisit.

Teos tuntuu täysiveriseltä Zumba-elämykseltä syystäkin, sillä sen kehitykseen ovat osallistuneet tosielämän ohjaajat. Kaiken kukkuraksi ei ole tarpeellista hikoilla yksin. Peliä pääsee nimittäin pelaamaan jopa kolmen kaverin kanssa.

Alusta: Nintendo Switch

Vaaditut lisälaitteet: Ei

Wii Fit Plus

Ennen kuin toteat "Wii Fit olevan aataminaikuinen", korostamme sinun olevan täysin oikeassa. Se nimittäin on. Olemme kuitenkin halunneet lisätä tähän oppaaseen joitakin vanhempiakin pelejä, jotta saat syyn poimia pölyyntymään jääneet konsolin kaapista esiin. Urheilu kun ei katso julkaisuvuotta, mutta hintalappu on monesti merkittävästi huokeampi.

Wii Fit Plus on alkuperäisen Wii Fitin ehostettu versio. Se sisältää paitsi debyytistä tutun sisällön mutta myös runsaasti tuoreita harjoitusmuotoja. Niiden avulla saat hiottua aerobisen kunnon, voimatasojen ja tasapainon ohella myös rauhallisuutta. Mukana on nimittäin kestosuosikki jooga.

Voit pelata valmiita harjoituksia tai luoda kokonaan uusia. Tarjolla on myös moninpeli, mikäli haluat jumpata kaverin kanssa.

Wii Fit Plus on aiheestakin klassikko. Ja mikäli sinulla ei vielä ole tarvittua Wii Fit Balance Board -tasapainolautaa, on se saatavissa varsin edullisesti tai käytettynä.

Alusta: Wii

Vaaditut lisälaitteet: Wii Balance Board

Wii Sports

Eihän Wii Sports tosiaan ole aivan samassa määrin urheilua kuin vaikkapa Zumba, mutta se on silti liikkumaan kannustava kokemus. Wii Sports tarjoaa viisi eri lajia, jotka ovat baseball, keilailu, tennis, golf ja nyrkkeily. Wii-ohjainta voi käyttää jokaisessa lajissa mittaamaan suoritusten onnistumista.

Mukana on hauskojen irtomatsien lisäksi myös erillisiä treeniohjelmia, jotka seuraavat pelaajan kehittymistä. Ja kun kaikki sisältö on pelattavissa myös moninpelinä, hien saa pintaan hauskalla tavalla.

Alusta: Wii

Vaaditut lisälaitteet: Ei

Just Dance 2020 ja Just Dance 2021

Pidätkö tanssimisesta? Mikäli vastaus on kyllä, kannattaa Ubisoftin vuosittain julkaisema Just Dance -sarja ottaa osaksi arkea. Tanssittavat biisit vaihtuu versiosta riippuen, mutta esimerkiksi vuonna 2020 jorattiin Billie Eilishin ja Ariana Granden tahtiin, kun taas vuonna 2021 askeleita tahdittivat Eminem, Sean Paul ja Shawn Mendes.

Et välttämättä tarvitse mitään lisälaitteita, vaikka niistä on toki iloa. Just Dance Controller -sovellus on nimittäin saatavissa älypuhelimeen, joka riittää tanssiliikkeiden seurantaan.

Sarjan hyviin puoliin lukeutuu sovelluksen lisäksi sen saatavuus. Sen osat julkaistaan nimittäin käytännössä kaikille konsoleille.

Alustat: Nintendo Switch, Wii, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One ja Stadia

Vaaditut lisälaitteet: PS Move ja PlayStation Camera (PS4), Xbox Kinect (Xbox One) tai Just Dance Controller -sovellus

Knockout League

Tässä on listamme toinen VR-treenipeli. Knockout League on arcademainen nyrkkeilyelämys, joka saa hien kunnolla pintaan. VR-teknologia seuraa pääsi ja käsiesi liikkeitä täydellisesti, joten joudut oikeasti kyykistymään iskuja väistellessäsi. Toki väliin kannattaa ujuttaa muutama oma sivukoukku, sillä et varmastikaan halua olla vain ottavana osapuolena.

Vaikka peli saattaa kuulostaa vakavalta, ei se ole sitä. Vastustajat ovat nimittäin hyvinkin mielikuvituksellisia. Kenties olet aina halunnut rykäistä viiksekästä mustekalaa tai merillä ryöstelevää piraattia kuonoon? Ai, etkö? Nyt on joka tapauksessa siihen oiva mahdollisuus.

Alustat: PS4 ja PC

Vaaditut lisälaitteet: Tuettu VR-laitteisto sekä liikeseurannalliset ohjaimet.

BoxVR

BoxVR on yhdistelmä listamme kärkipäässä olevia Beat Saberia ja Fitness Boxingia. Kyseessä on rytmipohjainen nyrkkeilyharjoitus, jossa huidotaan ja väistellään esineiden lentäessä kohti.

Mukana on kattava määrä erilaisia harjoituksia aina kolmen minuutin rykäisyistä päälle 20 minuutin kestävyysharjoituksiin. Erityisesti jälkimmäisen jälkeen huomaat sykkeesi hakkaavan lujasti.

Samalla on syytä mainita, että tekijätiimi päivittää treenitiloja säännöllisin väliajoin. Et siis ehdi tylsistyä jo hikoiltuihin harjoituksiin ennen kuin huomaat niiden taas uusiutuneen.

Alustat: PS4 ja PC

Vaaditut lisälaitteet: Tuettu VR-laitteisto sekä liikeseurannalliset ohjaimet.

Sports Champions 2

Loppuun vielä yksi nosto menneisyydestä. Sport Champions 2 kuitenkin ansaitsee olla listalla, sillä se on käytännössä Sonyn versio Nintendo Wii Sportsista. Mukana on kuusi erilaista lajia: laskettelu, tennis, nyrkkeily, golf, keilailu ja jousiammusta. Siinä missä Wiillä käytetään konsolin omaa ohjainta, tällä kertaa liikkeitä seuraa erikseen myytävä PlayStation Move -kapula.

Alusta: PS3

Vaaditut lisälaitteet: PlayStation Move ja PlayStation Camera