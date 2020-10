Arvostelussa iPad 10,2 (2020)

Uusi iPad 2020 on hinta-laatu-suhteeltaan erinomainen valinta uudeksi iPadiksi, vaikka se ei tuokaan kuin pieniä muutoksia viime vuoden malliin. Siinä on nopeampi suoritin ja 20 W pikalaturi myyntipakkauksessa, sekä aiemman mallin tuki Apple Pencilille ja Smart Keyboardille. Parasta parannuksissa on kuitenkin se, etteivät ne ole nostaneet hintaa, mikä tekee tästä mallista parhaan iPadin heille, jotka eivät kaipaa yhtiön kaikkein tehokkainta tablettia.

Pika-arvio

Uusi iPad (2020) on Applen paras versio yhtiön edullisimmasta iPadista tähän mennessä, vaikka se ei ole muuttunut hirveästi viime vuoden iPadista. Tällä on entistä enemmän merkitystä, kun iPad Air on kallistunut. Siten uusi malli on samalla helpoin suositeltava henkilölle, joka kaipaa uutta ja tavallista iPadia.

Laitteesta saatava hyöty onkin pääsyy ostaa 10,2-tuumainen iPad (2020), koska siinä on monia samoja ominaisuuksia kuin sen kalliimmissa sisaruksissa: tuki samoille peleille, sovelluksille, iPadOS 14:lle sekä Apple Pencilille ja Smart Keyboardille.

Se poikkeaa merkittävästi uudelle, joskin vielä toistaiseksi julkaisemattomalle iPad Air 4:lle, jossa on uudistunut muotoilu, 10,9-tuumainen laminoitu näyttö ja parempi suorituskyky. Nämä ominaisuudet ovat houkuttelevia, mutta hintaero sen ja tämän mallin välillä on kasvanut vuosien varrella entisestään. Joten vaikka uusi iPad (2020) näyttää säilyvän samankaltaisena, sen arvo pysyy äärimmäisen korkeana.

Laitteeseen on tuotu lisäksi muutamia uusia ominaisuuksia, jotka tekevät tästä muutakin kuin uudelleenjulkaisun. Myyntipakkauksessa on mukana 20 W pikalatausta tukeva USB-C-to-Lightning-laturi, ja laitteessa itsessään on teholisäyksen tarjoava A12 Bionic -suoritin, joka kestää seuraavat vuodet kilpailukykyisenä.

Tuki erikseen ostettavilla Smart Keyboardille ja Apple Pencilille parantavat uuden iPadin arvoa, samoin kuin 10 tuntia kestävä akku. Lisäksi käyttöjärjestelmänä toimivassa iPadOPS 14:ssä on erinomaisia uusia ominaisuuksia, kuten Scribble, jotka tekevät erillisen kynän ostamisesta hyödyllisen vaihtoehdon.

Valitettavasti kompromissina laitteessa on ainoastaan 32 gigan tallennustila, joten suosittelemme ehdottomasti ostamaan 128 gigan mallin, jos siihen on vain varaa. Täten iPadia voi käyttää paremmin videoiden ja kuvien editoimiseen.

Käyttäjien mielipide iPad 10,2:sta (2020) riippuu pitkälti myös siitä, kuinka tarkasti Applen kehitysviivoja on seurannut vuosien aikana. Apple-faneille uusi laite on varmasti pettymys, sillä se ei tuo mukanaan tarpeeksi päivityksiä. Toisaalta uutta laitetta ostaville uusi perusmalli on enemmän kuin riittävä.

Tämä malli onkin suunnattu ennen kaikkea ihmisille, jotka eivät ole ostaneet hetkeen iPadia tai etsivät verrattain halvaa korviketta vanhalle mallille. Applen tavoite on kuitenkin saada ihmiset ostamaan yhtiön viimeisimmät mallit, mitä tukee nopeampi piirisiru sekä pikalaturi, sen sijaan, että he ostaisivat vanhan mallin käytettynä tai jälleenmyyjiltä.

iPad (2020) hinta ja julkaisupäivä

Uuden iPadin (2020) hinta Suomessa alkaa 399 €, jolla saa 32 gigan mallin Wi-Fillä. Hintaa nostavat 128 gigan lisätila sekä LTE-liittymä, ja ensiksi mainitusta saa maksaa jo 499 €.

Kyseessä on silti maltillinen hintapyyntö, jos summaa vertaa iPad Pro -malleihin tai uuteen iPad Air 4:ään, jonka hinta alkaa 679 €. Tuoreen julkaisun myötä tätä mallia ei kannata odottaa vielä tämän vuoden Black Friday -tarjouksiin.

iPad 10,2 (2020) julkaistiin perjantaina 18. syyskuuta.

Muotoilu

Uusi iPad ei poikkea muotoilultaan hirveästi aiemmasta . Itse asiassa se näyttää ja tuntuu kädessä miltei identtiseltä viime vuoden mallin kanssa, mutta tämä ei ole suoranaisesti huono asia. Muotoilu on tähän hintaluokkaan riittävä, vaikka se tuntuukin hivenen vanhentuneelta Air- ja Pro-malleihin.

10,2 tuuman näytön ympärillä on paksut reunat, joiden ylälaidassa on paikka selfie-kameralle. Alareunassa on puolestaan Home-painike ja siihen sisäänrakennettu Touch ID -tunnistin.

Ominaisuus ei ole yhtä laadukas kuin iPad Prossa oleva Face ID -tunnistin, mutta se toimii silti riittävän hyvin ja nopeuttaa iPadin avaamista. Testeissämme sormenjälkitunnistin toimi nopeasti ja tarkasti koko ajan.

Muotoilun vuoksi on jouduttu tekemään kuitenkin joitain kompromissiratkaisuja. Tässä mallissa on kaksi kaiutinta, jotka molemmat sijaitsevat alaosassa ja on suunnattu samaan suuntaan. Se toimii, mutta ei tarjoa kovinkaan kummoista stereo-elämystä. Vastaavasti pohjasta löytyvä Lightning-liitäntä tuntuu yllättäen vanhentuneelta, kun uusi iPad Air ja iPad Pro siirtyivät USB-C:hen ja ovat siten laajemmin yhteensovitettavissa muiden laitteiden kanssa.

Air- ja Pro-mallit tukevat lisäksi Magic Keyboardia, jossa on painettavat näppäimet sekä kosketuslevy, kun taas iPad (2020) tukee ainoastaan Smart Keyboardia. Toisaalta, jos etsit iPadia kirjoittamiseen, lukemiseen ja piirtelyyn, uusi Ipad 10,2 soveltuu siihen hyvin.

Värivaihtoehtoina mallista on saatavilla hopea, tähtiharmaa ja kulta, jotka ovat samat vaihtoehdot kuin aiempinakin vuosina. Uutta väriä kaipaavien täytyy investoida Airiin. Koon puolesta tabletin mitat ovat 250,6 x 174,1 x 7,5 mm, ja Wi-Fi-malli painaa 490 g ja LTE-malli aavistuksen enemmän 495 g.

Uuden iPadin muotoilu ei ole erikoinen ja se tuntuu aavistuksen vanhentuneelta, mutta hintaansa nähden ei ole ihme, että Apple on pysytellyt hyväksi havaitussa. Emmekä usko kovin monen muunkaan pettyvän toteutukseen.

Näyttö

iPadissa (2020) on 10,2 tuuman näyttö, joka tuntuu olevan Applen vakiokoko yhtiön edullisempiin tabletteihin. Edellinen kokopäivitys nähtiin vuonna 2019, jolloin siirryttiin 9,7 tuumasta nykyiseen 10,2 tuumaan. Sitä aiemmasta iPadista uuteen siirtyvät saavat noin puoli tuumaa lisätilaa käyttöönsä.

Apple on lisäksi lisännyt kirkkautta 500 nitillä, ja eron huomaa viime vuoden malliin verrattaessa. Lisäkirkkautta ei välttämättä kuitenkaan huomaa muutoin kuin vertaamalla laitteita vierekkäin, mutta se on silti hyödyllinen lisä käyttäessä laitetta ulkona.

Tässä mallissa ei ole kuitenkaan Applen hienoa Liquit Retina -näyttöä ja laminoitua prosessia, jotka nähdään kalliimmissa iPadeissa. Lisäksi 2 160 x 1 620 -resoluutioisen näytön virkistystaajuus on 60 Hz korkeamman 120 Hz sijaan, eikä LED-paneeli ole aivan yhtä tiiviisti kiinni suojalasissa.

Näyttöpaneelin ja lasin välillä on selkeästi huomattavissa oleva aukko, mikä tekee 10,9 tuuman Airista tai 11 ja 12,9 tuuman Pro-malleista paremman vaihtoehdon, jos etsii tablettia varta vasten piirtelyyn ja luomiseen Apple Pencilillä. Muutoin tällä ei ole juuri väliä.

Tekniset tiedot, suorituskyky ja kamera

iPad 10,2:ssa on uusi A12 Bionic -suoritin, jonka Apple esitteli ensimmäisen kerran iPhone XS - ja iPhone XR -puhelimissa. Se on kuitenkin tuntuva parannus viime vuoden mallista löytyneeseen A10 Fusion -suorittimeen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uudessa iPadissa on parempi suorituskyky, joka ei kuitenkaan ole mullistavasti parempi. Tämä malli ei ole yhtä nopea kuin iPad Air 4, jossa on uusi A14 Bionic, tai uudemmat iPhone-mallit.

Silti tavallisessa käytössä tabletti on riittävän nopea. Sovellukset latautuvat nopeasti, emmekä huomanneet suorituskyvyn hidastuvan käytössä.

iPadOS antaa mahdollisuuden myös moniajoon, joka saattaa tässä mallissa aiheuttaa pientä hidastumista. Silti sen pitäisi olla riittävän kyvykäs suoriutumaan lähes kaikesta sen eteen heitetystä. RAM-muistia mallissa on oletettavasti 3 gigaa, mutta Apple ei ole vahvistanut tätä vielä.

Tallennuskapasiteetin suhteen vaihtoehtoina on joko 32 gigan tai 128 gigan malli, eikä laite tue microSD-korttia tai muutakaan, jolla laitteen kapasiteettia voisi kasvattaa. Jos olet aikeissa ladata useita sovelluksia, etkä halua tilan loppuvan kesken, suosittelemme 128 gigan mallia.

Tätäkin enemmän tilaa kaipaavien täytyy kääntää katseensa puolestaan iPad Pro -malleihin, joita saa 256 gigan, 510 gigan ja jopa teran malleissa. Uudessa iPad Airissa vaihtoehdot ovat puolestaan 64 gigaa ja 256 gigaa.

Kamerasta ei nouse koskaan tabletin myyntivaltti, ja Apple tietää tämän. Sen takia kameraan ei ole myöskään tehty mitään muutoksia viime vuodesta.

Valokuvauksessa ei toisin sanoen päästä iPhone-puhelinten tasolle, mutta se on riittävän hyvä esimerkiksi videopuheluihin tai satunnaiseen kuvaukseen.

Laitteen takakamerana toimii 8 megapikselin f/2,4 -linssi, jolla saa teräviä ja värikkäitä kuvia. Nämä eivät kuitenkaan pääse lähellekään samaa tasoa, joita saa kamerapuhelimilla.

Edessä on puolestaan 1,2 megapikselin selfie-kamera, jonka olisimme mielellään nähneet päivitettävän. Varsinkin nykytilanteesta johtuen videopuheluista on tullut arkipäivää, jolloin kamerapäivitys olisi nostanut laitteen markkina-arvoa enemmän.

Se toimii silti välttävän hyvin juuri videopuhelukäytössä, mutta parempaa jälkeä saa aikaiseksi jo ihan webbikameralla.

Ohjelmat

Tabletissa on heti käynnistäessä iPadOS 14, joka on Applen paras tablettikäyttöjärjestelmä koskaan. Se toimii samalla tavalla kuin aiemmat iPadeissa olevat käyttöjärjestelmän, mutta sen myötä saadaan muutama uusi toiminto.

Muun muassa moniajo on iPadOS 14:ssä paljon parempi, ja käyttö on muutenkin parempaa kuin Android-laitteissa. Sovellukset on järjestään paremmin optimoituja iPadilla, ja pidämme kovasti Applen lisäämistä lisätoiminnoista.

Akkukesto

Uudessa iPadissa (2020) on erinomainen akku, joka on varmasti monille mieluinen uutinen. Jokainen Applen laitesukupolvi on tarjonnut hyvän akun, eikä tämä onneksi muutu tuoreimman tapauksen kanssa, joka tarjoaa yhdellä latauskerralla 10 tuntia videoiden katselua.

Emme tiedä tasan tarkkaan, kuinka iso iPad 10,2:ssa oleva akku on, mutta se toimii hyvin ja on todennäköisesti samaa kokoluokkaa kuin aiemmassa mallissa, eli 8 827 mAh.

Tämä malli ei tue langatonta latausta, joka ei ole kylläkään kovin yleinen vielä tableteissa. Mukana tuleva 20 W pikalaturi lataa iPadin onneksi nopeasti täyteen.

Kannattaako minun ostaa iPad (2020)?

Osta jos…

Haluat korvata vanhan iPadin edullisesti

Etsitkö uutta iPadia vanhan tilalle? Tai kokonaan uutta? Apple tuo markkinoille erinomaisen perusmallin iPadista, joka ei maksa liikoja mutta tarjoaa silti hintaansa nähden paljon.

Haluat ladata iPadin nopeasti

Apple tuo myyntipakkauksen mukana 20 W pikalatauksen ja USB-C-to-Lightning-kaapelin, joka on hyvä uutinen kaikille heille, joiden mielestä vanhempien iPadien lataus kesti ikuisesti. Vanhan 10 W -laturin voikin heittää tämän myötä mäkeen.

Harkitset edullista Android-tablettia

Halvempien Android-tablettien kohdalla ei voida usein puhua laadusta. Applen perusmalli onkin valovuosia näitä malleja edellä, mistä iso kiitos tulee pelkästään sovellusten paremmasta optimaatiosta isolle näytölle. Android-sovellukset ovat usein mobiililaitteiden laajennettuja versioita.

Älä osta jos...

Sinulla on jo iPadOS 14:ää käyttävä iPad

Vaikka kyseessä on tänä vuonna julkaistu iPad, se ei ole välttämättä merkittävästi parempi kuin sinun nykyinen. Vuoden 2019 malliin verrattuna kyseessä ei ole suuria muutoksia, ja jopa vuoden 2018 malli on edelleen ihan käypä malli.

Etsit iPadia piirtelyyn ja luonnosteluun

Vaikka tämä iPad tukee Apple Penciliä, suosittelemme vähintään iPad Airia heille, jotka etsivät tablettia nimenomaan piirrustusalustaksi. Airissa on laminoitu näyttö, joten sen tuntuma on parempi piirtelylle, kun taas tässä mallissa on selkeä aukko lasin ja paneelin välillä.