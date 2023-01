Arvostelussa DualSense Edge

DualSense Edge on loistava peliohjain, joka on rakennettu jo entuudestaan erinomaisen DualSensen päälle. Profiilien kustomointi, vaihdettavat tatit ja takasiivet ovat mukava lisä, mutta eivät niistä pyydetyn korkean hinnan arvoiset. Siksi uutta ohjainta on vaikea suositella tässä hintaluokassa.

DualSense Edge on erinomainen ohjain. Tämä ei ole kuitenkaan suurena yllätyksenä, sillä alkuperäinen DualSense-ohjain asetti riman jo korkealle. Tuolloin ohjain esitteli haptisen palautteen ja adaptiiviset liipaisimet, jotka veivät PS5:n pelikokemukset uudelle tasolle.

Kaksi vuotta alkuperäisen ohjaimen julkaisun jälkeen Sony tuo markkinoille ohjaimen parannellun version, DualSense Edgen. Kyseessä on himopelaajille suunniteltu pro-ohjain, joka kilpailee käytännössä Xbox Elite Controller Series 2:n kanssa.

Uudessa ohjaimessa on erilliset takasiivekkeet, vaihdettavat tatit, näppäinten kustomointi, liipaisinten jäykkyyssäädin sekä muita ominaisuuksia. Käytännössä kyseessä on todella kustomoitavissa oleva peliohjain.

Näiden lisäksi Edgessä on vielä kaksi funktiopainiketta, joilla voi vaihtaa nopeasti profiilia tai säätää äänenvoimakkuutta. Yhdessä kaikki ominaisuudet muodostavat laadukkaan pro-ohjaimen ja ainakin teknisesti parhaan mahdollisen PS5-ohjaimen.

(Image credit: Future)

Valitettavasti ohjaimen muut osa-alueet heikentävät ylimääräisten ominaisuuksien arvoa. Akkukesto ei ole parantunut merkittävästi alkuperäisestä DualSensestä, vaan se kestää suunnilleen yhtä pitkään kuin ennenkin. Sony on tosin vahvistanut, että Edgessä on "huomattavasti lyhyempi" akkukesto kuin alkuperäisessä mallissa.

Isoin ongelma on kuitenkin DualSense Edgen hinnassa. Sony on yksinkertaisesti ylihinnoitellut ohjaimensa siinä oleviin ominaisuuksiin nähden, ja vaihdettavien osien osalta se tarjoaa vähemmän lisätarvikkeita kuin edullisemmat kilpailijansa.

Näiden vuoksi DualSense Edgeä on lopulta vaikea suositella. Se on kyllä erinomainen peliohjain, mutta ei kuitenkaan tyyriin hintansa väärti.

DualSense Edge: hinta ja saatavuus

DualSense Edgen hinta kouraisee syvältä. Suomessa ohjaimesta saa pulittaa huikeat 249 euroa. Esimerkiksi kilpailijan Xbox Elite Series 2 -ohjain maksaa täällä 199,99 euroa, ja sen edullisempi Core-versio 134,99 euroa.

Ohjain saapui myyntiin 26. tammikuuta.

DualSense Edge: muotoilu

(Image credit: Future)

Laadukas muodoilu on parempi kuin DualSensessä

Uudistettu kosketuslevy on erinomainen

Vaihdettava kansi tuntuu hivenen huteralta

DualSense Edge vakuuttaa laadullaan jo heti ensisilmäyksellä. Myyntipakkauksesta paljastuu kestävä kantolaukku, joka tuntuu olevan vakiovaruste vastaavissa peliohjaimissa, kuten Xbox Elite Series 2:ssa ja Nacon Revolution X Prossa.

Kantolaukun sisältä paljastuu ensin varsinainen peliohjain, mutta sen kätköihin on jemmattu myös vaihdettavat tatit, kaksi magneettisesti kiinnitettävää takasiivekettä, USB-C-kaapeli sekä irrotettava lukko, joka pitää kaapelin pelatessa paikallaan.

Laadullisesti DualSense Edgeä on paranneltu hienovaraisesti alkuperäisestä DualSensestä. Se tuntuu aavistuksen painavammalta siinä olevan ylimääräisen teknologian vuoksi. Tuntuma on tästä huolimatta upea ja vastaa ohjaimen korkeaa laatua.

Tykästyimme erityisesti uudelleensuunniteltuun kosketuslevyyn. Mattavalkoisen sijaan Edgessä on musta viimeistely, johon on kaiverrettu PlayStationin ikoniset painikesymbolit. Kosketuslevyssä on lisäksi hienoinen tekstuuri, minkä lisäksi musta väritys korostaa sen ympärillä olevia valoja.

(Image credit: Future)

D-pad ja painikkeet ovat niin ikään saaneet samanlaisen uudelleenmuotoilun ja erottuvat muusta ohjaimesta kiiltäväpintaisen mustalla värityksellä. Varsinaiset painikkeet eivät kuitenkaan tunnu merkittävästi muuttuneen alkuperäisestä, joskin pääpainikkeet ovat aavistuksen äänekkäämpiä. Teksturoidut liipaisimet ovat myös tervetullut lisä, minkä ansiosta niitä on paljon mielekkäämpi painaa.

Ohjaimen ehdoton kohokohta ovat uudet funktiopainikkeet, jotka on sijoitettu analogisten tattien alle. Nämä tuntuivat ensialkuun sijoitetun liian lähelle tatteja, mutta käytännössä niitä ei edes huomaa. Ne ovat lisäksi responsiiviset ja hoitavat tehtävänsä erinomaisesti. Käytännössä ne toimivat pikapainikkeina, jotka nousevat helposti DualSense Edgen parhaimmiksi lisiksi.

Sen sijaan ohjaimen kansi on ottanut hieman takapakkia perusmallin muotoilusta. Tattien ja Home-painikkeen ympärillä oleva kiiltäväpintainen kansi tuntuu halvalta ja tyylittömältä. Kansi on myös irrotettavissa, jotta ohjaimen tatteja voi vaihtaa toisiin (joskin myyntipakkauksessa ei tule ylimääräisiä). Kokonaisuus tuntuu silti liian heppoiselta.

Arvosana: 4 / 5

DualSense Edge: ominaisuudet

(Image credit: Future)

Funktiopainikkeet ovat loistava lisä

Takasiivekkeet ovat erinomaiset, mutta rajattu vain kahteen

Kattava kustomointi on helppoa ja vaivatonta

Muiden hintavien peliohjainten tavoin DualSense Edge tuo mukanaan ominaisuuksia, jotka tekevät siitä perusmallia houkuttelevamman vaihtoehdon.

Funktiopainikkeet ovat selkeästi uuden mallin paras lisä, sillä niiden avulla voi säätää muutamia asetuksia poistumatta lainkaan pelitilanteesta. Kummatkin painikkeet toimivat käytännössä identtisesti. Nappia pohjassa pitämällä avautuu pikavalikko, josta käyttäjä voi vaihtaa profiileja tai säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta. Kyseessä on yksinkertainen mutta äärimmäisen kätevä käyttöliittymä, jonka ansiosta pelistä ei tarvitse poistua lainkaan säätöjä tehdessä.

DualSense Edgen uudessa valikossa voi luoda omia profiileja, ja tämä toiminto avautuu käyttöön heti kun ohjaimen kiinnittää PlayStation 5:een ensimmäisen kerran. Samainen valikko avautuu myös funktiopainikkeilla. Profiilien avulla näppäinkartan voi säätää mieleisekseen kunkin painikkeen osalta, minkä lisäksi sen kautta voi säätää myös tattien ja liipaisinten herkkyyttä sekä tärinän voimakkuutta. Kustomointi on äärimmäisen helppoa ja ohjain tukee useita samanaikaisia profiileja.

Takasiivekkeet ovat tervetullut lisä, mutta ihmettelen yhä, miksi Sony on tarjonnut niille vain kaksi paikkaa.

Uudet takasiivekkeet tukevat profiilikustomointia hyvin. Ne on helppo kiinnittää ohjaimeen magneettisella kiinnityksellä, jonka jälkeen niihin voi asettaa haluamansa toiminnon. Ne voi ajaa esimerkiksi X-painikkeen virkaa, jos peukaloaan ei halua poistaa tatilta, tai sitten niihin voi asettaa minkä tahansa muun toiminnon.

Vaikka takasiivekkeet ovat erinomainen lisä, ihmettelen silti miksi Sony on tuonut tarjolle vain kaksi paikkaa niille. Xbox Elite Series 2:ssa on tuki peräti neljälle siivekkeelle, jolloin niitä voi käyttää kokonaan pääpainikkeiden korvikkeena. Vaihtoehtojen puolittuminen tuntuu ehdottomasti heikommalta vaihtoehdolta.

Olkapainikkeita varten tarjolla on kaksi erillistä muotoilua, joista toinen on tuhdimpi ja pyöreämpi ja toinen muistuttaa DualSensessä olevia. Näiden istuvuus on pitkälti subjektiivinen kysymys, mutta omalla kohdallani koin perinteisen muotoilun sopivan paljon paremmin omille sormille.

Arvosana: 4 / 5

DualSense Edge: suorituskyky ja akkukesto

(Image credit: Future)

Lähes täysin identtinen DualSensen kanssa

Liipaisinlukitukset voisivat olla paremmat

Ei parannusta akkukestoon

Pelikäytössä DualSense Edge tuntuu käytännössä identtiseltä perusohjaimeen verrattuna. Edge on aavistuksen painavampi, ja vaikka liipaisimissa ja painikkeissa on tekstuuri, ne tuntuvat vain aavistuksen paremmilta. Kokemus ei ole niin mullistava kuin pro-ohjaimelta olisi voinut odottaa.

Alkuperäisen ohjaimen haptinen palaute sekä adaptiiviset liipaisimet tuntuvat edelleen erinomaisilta Edgessä, mutta niihin ei ole tehty mitenkään huomattavia parannuksia. Toki nämä olivat jo entuudestaan mahtavat, mutta tältä osin merkittävästi kalliimpi hinta ei tuo lisäetuja perusmalliin.

Edgen liipaisimiin on tuotu lisävastukset, jolloin liipaisimen liikkumarataa voi pienentää halutessaan. Kokemus jää silti hieman puolitiehen. Eri vaihtoehtoja on Xbox Elite Series 2:n lailla kolme, joten liipaisimet voi painaa joko kokonaan alas asti, noin puoliväliin tai sitten ne tarvitsevat vain kevyen napautuksen.

Suurin ongelma vastuksissa on oikeastaan se, ettei kahden jälkimmäisen vaihtoehdon kohdalla ole juurikaan eroja. Silti liipaisinvastukset ylipäätään ovat erinomainen lisä ja siitä hyötyvät erityisesti räiskintäpelaajat.

(Image credit: Future)

Eri profiilit muodostavat lopulta DualSense Edge -kokemuksen täydelliseksi. Returnalissa pystyin asettamaan hypyn ja väistön takasiivekkeisiin, jolloin peukaloni pysyivät kameran ja hahmon ohjaamisessa. Final Fantasy 14:ssä korvasin pääsyn toissijaiselle työkaluriville takasiivekkeisiin, mikä tuntui responsiiviselta ja nopealta tavalta pelata kyseistä MMO-peliä.

Harmillisesti DualSense Edgen akkukesto ei sen sijaan kerää kehuja lainkaan. Sony on vahvistanut uuden ohjaimen akkukeston olevan merkittävästi heikompi kuin perusmallin, ja testiemme perusteella voimme vahvistaa väitteen pitävän paikkaansa. Pelikäytössä Edgen akku loppui jo seitsemän tunnin pelailun jälkeen, kun haptinen palaute ja adaptiiviset liipaisimet olivat käytössä.

Akkukesto vaihtelee pitkälti pelattavista peleistä riippuen, mutta käytännössä ohjaimessa riittää mehua noin 6-8 tunniksi. Alkuperäisen DualSensen lailla kesto on huono, sillä monet kilpailevat mallit tarjoavat jopa tuplasti enemmän virtaa yhdellä latauksella.

Arvosana: 3 / 5

Kannattaako DualSense Edge ostaa?

(Image credit: Future)

Osta jos...

Haluat parhaan mahdollisen PS5-ohjaimen

Vaikka parannukset jäävät maltilliseksi, DualSense Edge on silti paranneltu DualSense ja siten paras PS5-ohjain.

Haluat laajat kustomointimahdollisuudet

DualSense Edgen kustomointi on kattava ja helppokäyttöinen. Funktiopainikkeet tekevät luomisesta ja profiilien vaihtamisesta vaivatonta.

Haluat laatua

DualSense Edge tuntuu lähes kauttaaltaan loistavalta kädessä, kiitos laadukkaiden valmistusmateriaalien.

Älä osta, jos...

Etsit kohtuuhintaista ohjainta

DualSense Edge on todella kallis ohjain ja eittämättä jopa ylihinnoiteltu verrattuna muihin vastaaviin peliohjaimiin.

Olet tyytyväinen DualSenseen

Edgen tuomat lisät ovat kivat, mutta lopulta ohjain on liian samanlainen perusohjaimen kanssa. Uusi pro-ohjain ei muuta kokemusta merkittävästi.