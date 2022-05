Arvostelussa Samsung QN95B Neo QLED 4K TV

Pika-arviossa Samsung QN95B Neo QLED 4K TV

Samsung QN95B Neo QLED 4K TV hyödyntää viimevuotisen QN95A:n tavoin valmistajan Infinity-muotoilua. Tämän ansiosta näytön ympäröivät reunukset ovat lähes huomaamattomat. Lisäksi tasainen selusta luo laadukkaan ja hiotun vaikutelman. Kokonaisuus on upea lisä olohuoneesi keskiöön.

Kuvanlaatu hakee vertaistaan. Silmiä hemmotellaan parantuneella kuvaprosessoinnilla sekä kehittyneellä taustavalolla, jotka saavat katselukokemuksesta entistäkin paremman. Valovuodon vähentyminen, kirkkauden lisääntyminen ja tarkemmat mustan sävyt eivät jää huomaamatta.

Kuva tekee kunniaa niin leffojen kuin pelienkin maisemille. Äänipuoli ei yllä aivan samalle tasolle, mutta Object Tracking Sound -ominaisuus luo korville silti mainion kokemuksen.

Pieniä kompastuskiviä on kuitenkin mukana. Ensinnäkin uudistunut Tizen-käyttöliittymä ottaa useamman askeleen takapakkia, sillä nykyisellään ruutu täyttyy turhasta ja epäoleellisesta sisällöstä.

Ohjelmistomurhe sekä korkea hinta jäävät pieniksi kauneusvirheiksi. Upea kuva hakee vertaistaan, joten kyseessä on pitkäikäinen hankinta olohuoneen ykköstelkkariksi.

Hinta ja saatavuus

Saatavana 55-, 65-, 75- ja 85-tuumaisena

Hinta alkaen 2 699 €

Isoin 85-tuumainen malli maksaa 6 499 €

Samsung QN95B on valmistajan 4K-lippulaivatelevisio vuonna 2022 sekä alkuvuoden suurimpia laitejulkistuksia.

Malli on saatavissa Suomessa neljässä eri koossa. Hinnoittelu riippuu tuumakoosta. Televisiosta joutuu pulittamaan arvostelun kirjoitushetkellä vähintään 2 699 € (55") ja enintään 6 499 € (85"). Välissä olevat koot kustantavat 3 699 € (65") ja 4 799 € (75").

Samsung QN95B Neo QLED 4K TV on saatavissa kattavasti suomalaisilta jälleenmyyjiltä.

Samsung QN95B on ulkoisesti tyylitelty ja minimalistinen kokonaisuus. (Image credit: John Archer)

Muotoilu

Mini-LED-näyttö ultraohuille reunuksilla

Minimalistinen reunus mattapintaista terästä

One Connect -liitäntäyksikkö asetettavissa jalustaan

QN95B hyödyntää Samsungin Infinity One Design -muotoilua. Lopputulemana on vielä viimevuotista QN95A-malliakin ohuempi rakenne. Kun televisio on päällä, näyttöä ympäröivää reunusta ei tahdo edes huomata. Mattapintaisesta teräksestä valmistettu reuna sekä tasapintainen selusta näyttävät hyvältä. Jos television nostaa seinälle, auttaa selkämyksen tasaisuus tekemään siitä hienostuneen ja hillityn lisän olohuoneeseen.

Telkkarin saa myös asetettua tv-tasolle tai muun pinnan päälle. Tällöin tukeva ja keskelle sijoitettava metallinen jalusta tukee telkkarin miellyttävän väkevästi. Asennusprojekti vaatii tosin melkoisen paljon ruuvaamista.

QN95B:n minimalistisuutta korostaa rungossa olevien liitäntäpaikkojen puuttuminen. Ainoa televisioon menevä piuha yhdistyy erilliseen One Connect -liitäntäyksikköön. Sen arvon huomaa vasta käyttöönoton jälkeen. Kun sekä ääni että kuva liikkuvat telkkariin vain yhden hopeisen kaapelin välityksellä, näyttää tv-taso todella siistiltä. Menneiden aikojen sotkeentuneet piuhat ovat jäämässä syystäkin historiaan.

Liitäntäyksikkö on merkittävästi ohuempi ja kevyempi kuin viimevuotinen One Connect. Sen saa halutessaan kiinnitettyä selustassa olevaan kiinnikkeeseen, mikä on tyylikäs ja näppärä yksityiskohta.

Rasian liitäntävalikoima kattaa neljä HDMI-paikkaa, joista jokainen tukee 4K/120 Hz -syöttöä sekä säädeltävää virkistystaajuutta. VRR-tuki kattaa Freesync Premium Pron (OLED-näytöt yltävät vain Premium Prohon). Virallisesti Nvidia G-Sync ei kuulu pakettiin, mutta sekin toimi testijakson aikana. Lisäksi on hyvä mainita QN95B:n virkistystaajuuden nousu 144 hertsiin, mikä on linjassa laadukkaiden PC-näyttöjen kanssa.

QN95B:n myyntipaketti sisältää kaksi kaukosäädintä. Näistä kookkaampi on varustettu runsaalla painikemäärällä, kun taas pienempi ja yksinkertaisempi tukee aurinkolatausta. Täten et siis joudu sen kanssa vaihtamaan pattereita.

Tukeva jalusta saa television pysymään jämäkästi paikallaan. (Image credit: John Archer)

Smart TV (Tizen)

Samsungin Tizen-ohjelmiston uudistukset eivät onnistu

Kattava sovellustuki

Samsung on uusinut käyttöjärjestelmän vuoden 2022 televisioita varten. Valitettavasti uudistukset eivät kuitenkaan vakuuta. Emme käy läpi kaikkia murheenkryynejä, mutta sen haasteet on hyvä tiedostaa ennen kuvan- ja äänenlaadun ylisanoihin siirtymistä.

Valmistajan aiempien telkkarien yksinkertainen ja tiivis alavalikko on historiaa. Siinä missä edellisten mallien kohdalla sai hallittua valikoita ohjelmaa katsoessa, nyt ruutu täyttyy pullolleen sisältöä. Lopputulos tuntuu jopa vyöryvän katsojan syliin. Ruudun ylin kolmannes on käytännössä varattu mainoksille, ja kokonaisuutena epäoleellinen informaatio tuntuu olevan sijoitettuna ensimmäiseksi. Rivijärjestystä ei voi edes muokata järkevämmäksi. Myös valikot itsessään tuntuvat epäloogisilta ja -käytännöllisiltä.

Onneksi sovellustuki on mainiolla tasolla. Samsung tukee lähes jokaista mahdollista suoratoistopalvelua, joskin maailmalla suosiota kerännyt Freeview Play ei ole valikoimassa. Äänikomennot toimivat erittäin hyvin, ja ominaisuuden käyttäminen nopeuttaa television hallintaa kauttaaltaan.

Kuvanlaatu

Huikea HDR

Fantastinen kontrasti ja taustavalaisu

Todella tarkat värit

Kuvanlaadun käsittely on syytä aloittaa pienellä taustoituksella. QN95B hyödyntää mini-LED-taustavalaistusta. Tämä on korvannut LCD-televisioiden käyttämän vanhan LED-tekniikan merkittävästi pienemmillä LED-valoilla. Lopputuloksena kuvan kirkkaus on selvästi parempi.

QN95B ei ole kasvattanut mini-LED-alueiden määrää edeltävään QN95A-malliin nähden, joten lukema on edelleen 720. Tämä voi kuulostaa pettymykseltä, mutta todellisuudessa alueiden määrä on runsaasti suurempi kuin juuri missään LED-televisiossa. Yleensä alueiden määrä kun on lähempänä kymmentä kuin sataa.

Alueiden määrän yhteydessä on myös syytä nostaa esiin QN95B:n Shape Adaptive Light Control -valonhallinta. Se mahdollistaa LED-alueen valaistuksen hallinnan aluekohtaisesti, mikä tuo kuvaan enemmän sävyeroja ja yksityiskohtia. Esimerkiksi kirkkaalla keskustalla varustetun alueen pimeät reunat toistuvat aiempaa tarkemmin. Ruudulla keskustan kirkkaus säilyy samalla kun valon määrä hupenee reunoja kohden.

Ominaisuus toimii erinomaisesti. Sen ansiosta valovuodon määrä tuntuu kadonneen lähes kokonaan. Jos viimevuotinen mini-LED-malli sai kiitosta, QN95B nostaa rimaa vieläkin korkeammalle. Emme havainneet pelitilaa käyttäessämme valovuotoa laisinkaan. Tämän ansiosta virtuaalimaailma tuntui luonnollisemmalta ja immersiivisemmältä.

Uusi One Connect Box on entistä pienempi ja ohuempi. (Image credit: John Archer)

Parempi valohallinta saa aikaan ihmeitä synkemmissä maisemissa. Jos QN95A:n pimeät kuvat jäivät aavistuksen haaleiksi ilman Filmmaker-kuvatilaa, nyt jo Standard-oletusasetus saa mustan selvästi aiempaa synkemmäksi. Kehitysaskel ei jää leffahetkeen uppoutuessa huomaamatta.

Aivan pikimustat kohdat eivät Standard-tilassa yllä vielä parannuksesta huolimatta äärimmäiselle tarkkuudelle. Elokuvassa Se (It: Chapter One) on nähtävissä kohtaus, jossa Patrick Hockstetter valaisee pilkkopimeää viemäriä sytkärillä. Tilassa näkyvät hahmovarjot tuntuvat katoavan pimeyteen. Lisäksi äärimmäiset vaihtelut kirkkaudessa voivat aiheuttaa pientä viivettä ennen kuvan vakiintumista halutunlaiseksi.

Kaikkinensa Standard-tilan ongelmat näkyvät vain äärimmäisissä poikkeustilanteissa. Katselukokemus onkin täten suurimmalle osalle selvästi parempi kuin vuoden 2021 QN95A-mallin kohdalla.

Samsungin kuvaprosessointi on ottanut harppauksen eteenpäin. Suoritin yhdistää jopa 20 eri neuroverkkoa luodakseen neuroanalysaattorin, joka hoitaa ylöspäin skaalauksen ja videon prosessoinnin. Lisätehojen tarkoituksena on ollut luoda paras mahdollinen kokemus katsotusta sisällöstä riippumatta.

Suorittimen lisäpotku nostaa QN95B:n kuvaprosessoinnin 12-bitin tekniikasta 14-bittiin, joskin paneeli jää edelleen natiivina 10-bitin tekniikkaan. Muutos on ainakin osittain parantamassa mustan sävyjen selkeytymistä.

Television rikas väritoisto hivelee silmiä. Sävyt näyttävät tasapainoisemmilta ja luonnollisemmilta kuin QN95A:lla myös Standard-kuvaprofiililla. Valaistuksen ja varjostuksen yksityiskohdat tuntuvat jopa hämmästyttävän hienoilta.

Värit ja kontrasti tekevät QN95B:n kuvasta ilmiömäisen terävän. Samsung tunnetaan halustaan tuoda yksityiskohtia ja tarkkuutta 4K-kuvaan, mutta aiemmin pyrkimykset ovat aiheuttaneet toisinaan lisäkohinaa sekä muita lieveilmiöitä. QN95B väistää sudenkuopat ja luo luonnollisemman sekä eläväisemmän kuvan kuin mihin QN95A pystyy.

Kaukosäädin on hyvin yksinkertainen ja minimalistinen. (Image credit: John Archer)

Kuvanlaadun upeudesta kertoo paljon se, että kirkkautta ei ole tähän mennessä tarvinnut edes käsitellä. Kirkkaus on upealla tasolla, ja se erottaa mallin markkinoilla olevista kilpailijoista. Käytännössä kyseessä on mittatikku kaikille vuoden 2022 4K-televisioille.

Mittasimme erinomaisen 2 882 nitin maksimikirkkauden valkoisen HDR-ikkunan peittäessä 10 prosenttia ruudun pinta-alasta Dynamic-kuvaprofiililla. Jos asetuksista valitsee sinänsä käytännöllisemmän Standard-profiilin, lukema putoaa 2 200 nitiin. Elokuvafaneille suunnattu Filmmaker-tila yltää sekin vielä 2 015 nitiin. Lukemat hakevat vertaisiaan, sillä kirkkaimmat OLED-televisiot jäävät noin 1 000 nitin kirkkauteen.

Kuten odottaa saattaa, QN95B:n kirkkaus tekee ihmeitä HDR-sisällölle. Katselukokemus tekee vaikutuksen jo pelkästään oletusasetuksilla, eikä kirkkautta tai HDR:n tasoa tarvitse käydä erikseen säätämässä valikoiden syövereistä.

Vaikka QN95B tarjoaa äärimmäisen kirkkauden kehittyneiden mini-LED-alueiden avulla, ei parane unohtaa myöskään toista ääripäätä. Mustan sävyt ovat parhaita mitä olemme LCD-televisioiden kohdalla tähän mennessä nähneet.

Pelaaminen

QN95B on pelikäytössä vähintään pykälän edeltävää QN95A:ta korkeammalla. Värivuodon vähentyminen, kontrastin paraneminen sekä värien kirkastuminen näkyvät lopputuloksessa välittömästi. Mukana on entistä paremmin toimiva Freesync Premium Pro, ja kokonaisuutena kuva on entistä tarkempi ja miellyttävämpi.

Pelitila pudottaa viiveen vain 10,4 millisekuntiin. Halutessaan asetuksissa olevasta Game Dashboard -näkymästä voi halutessaan lisätä viivettä aavistuksen verran, jolloin saa vastapainoksi paremman kuvaprosessoinnin. Tämä on esimerkiksi rauhallisempia yksinpelejä pelaaville kelpo kompromissi, mutta vastaavasti Call of Duty: Vanguardin kaltaisten kiihkeiden räiskintäpelien ystävät tuskin tästä innostuvat.

Kuvassa on muutamia ongelmakohtia jo mainittujen murheiden lisäksi. Vaikka Samsung ylpeilee erittäin laajalla katselukulmalla, ruudun reunalta katsovat voivat nähdä taustavalaistusefektin turhan selvästi. Pelijakkarat kannattaa siis ahtaa suoraan television eteen, jolloin kuva hivelee silmää.

Standard-oletusasetukset puskevat ruudulle erittäin pienten yksityiskohtien hienovaraista vilkkumista. Tämän huomaa esimerkiksi Dyyni-elokuvan hiekkapyörteissä sekä pimeissä kohtauksissa.

Vaikka QN95B:n tuettujen ominaisuuksien listalla on HDR10, HLG ja HDR10+, Samsung suhtautuu valitettavasti yhä kielteisesti Dolby Visioniin. Se on saatavissa uusille Xbox-konsoleille, PC:lle, 4K Blu-ray -levyille sekä monille suoratoistopalveluille, joten tuen puuttuminen on sääli.

Lopuksi on vielä mainittava television hidas käynnistyminen. Jos asetuksista on valittuna 120 Hz virkistystaajuus, saattavat pelisession ensimmäiset minuutit kulua vaatimattomammilla asetuksilla ennen kuin kone käynnistyy kunnolla. Sen jälkeen ominaisuudet toimivat kuten kuuluukin.

Samsung QN95B:n pelitila sekä mainio ääni tekevät siitä erinomaisen vaihtoehdon pelaajalle. (Image credit: John Archer)

Äänenlaatu

Kuten lippulaivamallin kohdalla sopii olettaa, QN95B tukee Samsungin Object Tracking Sound -ominaisuutta. Sen avulla television sisäiset kaiuttimet pyrkivät luomaan avaramman 3D-äänen, jolloin tapahtumat sekä efektit kuulostavat tulevan halutusta suunnasta.

Kun ensimmäisen kerran kuulimme Object Tracking Sound -ominaisuudesta, jäimme haikailemaan varsinaisen Dolby Atmoksen perään. Nyt nämä toiveet on täytetty.

Kuten arvata saattaa, OTS-kaiutinjärjestelmä yhdessä Dolby Atmoksen kanssa luo parhaan mahdollisen kuuntelukokemuksen. Äänimaisema tuntuu hiukan laajemmalta ja efektit kuuluvat oikeasta suunnasta ruudun tapahtumiin nähden. Televisio onnistuu jopa luomaan jonkin verran korkeutta ääneen, joskaan mihinkään varsinaisten kaiutinjärjestelmiin kokemusta ei tietenkään voi verrata.

Kaiuttimet saavat toistettua pienimmätkin yksityiskohdat. Elokuvien keskustelukohtaukset nousivat katselusessiossamme hienosti esiin. Tykästyimme tilaäänen tunteeseen, jossa kaiuttimet toistivat tapahtumat tarkasti oikeasta suunnasta.

Basso jää sen sijaan hiukan vaatimattomaksi. Vaikka televisiossa on kookkaat kaiutinelementit, alapään jytinä saa kaipaamaan erillistä subwooferia tai vähintäänkin soundbar-kaiutinta.

Ja kun soundbareista tuli puhe, on hyvä mainita QN95B:n Q-Symphony-tuki. Sen ansiosta television voi yhdistää kaiuttimeen siten, että äänimaisema laajenee laitteiden yhteispelin avulla entisestään.

Kannattaako Samsung QN95B Neo QLED TV ostaa?

Samsungin logo on pieni mutta persoonallinen elementti television ohuessa näyttöreunuksessa. (Image credit: John Archer)

Osta, jos...

Haluat kirkkaimman ja terävimmän HDR-kuvan

Quantum Dot -teknologia tuo terävät värit eloon tavalla, joka todella osoittaa HDR:n kyvyt.

Etsit erinomaista pelitelevisiota

Mallin kaikki neljä HDMI-liitäntää tukee 4K/120 Hz -kuvaa, minkä lisäksi Game Dashboard -näkymä ja nopea vasteaika takaavat erinomaisen pelikokemuksen.

Haluat tyylitietoisen television

Kapea näyttöreunus, ohut reunus ja Ambient-tila tekevät QN95B:stä upean sisustuselementin olohuoneeseesi.

Älä osta, jos...

Haluat Dolby Visionin

Samsungin TV-mallit eivät tue Dolby Visionia, joka voisi tuoda lisää värisyvyyttä ja kontrastia.

Arvostat monipuolista ja muokattavaa käyttöjärjestelmää

Samsungin uusi Tizen-käyttöliittymä on merkittävä askel väärään suuntaan. Se täyttää ruudun turhalla tiedolla ja tarjoaa aiempaa vähemmän kustomointimahdollisuuksia.

Etsit edullista televisiota

Vaikka QN95B maksaa suunnilleen saman verran kuin parhaat OLED-mallit, on 55-tuumaisen mallin 2 699 euron suositushinta melkoisen paljon rahaa.