Arvostelussa Samsung QN95A Neo QLED 4K TV

Samsungin ensimmäinen mini-LED-televisio on erinomainen menestystarina. Neo QLED -mallit pystyvät haastamaan OLED-paneelit mustan tason osalta, eikä valkoisessa päässä ole myöskään hehkua. Kun päälle yhdistää tyylikkään muotoilun ja kattavat ominaisuudet, lopputuloksena on vakuuttava 4K-televisio jokaiseen kotiin.

Pika-arvio

Samsung QN95A on yhtiön uusi vuoden 2021 lippulaivamalli 4K-televisioiden osalta ja ensimmäinen, joka käyttää mini-LED-taustavalaistusta. Teknologiaa ei kannata tosin sekoittaa micro-LED:iin, jossa teknologia perustuu itsevalaisuun. Mini-LED on sen sijaan uusi taustavalojärjestelmä, joka on entistä pienempi ja tehokkaampi, minkä ansiosta televisiot ovat entistä ohuempia ja niissä on paremmat himmennettävät alueet.

Tuoreen teknologian anti näkyy ilmiömäisessä SDR- ja HDR-kuvassa, jotka nauttivat syvistä mustista ja kirkkaista korostuksista. Tästä huolimatta siinä ei ole havaittavaa kukintaa tai detaljien menetystä varjoisissa kohdissa. Quantum dot -teknologia takaa puolestaan kylläiset ja yksityiskohtaiset värit, ja kiitos Filmmaker Mode -kuvatilan, sävyt ovat lisäksi äärimmäisen tarkat.

Samsung ei ole kuitenkaan aikeissa työntää kuluttajie viime vuoden tapaan 8K-mallien tykö, vaan yhtiön 4K-televisioissa on niin ikään vakuuttavat ominaisuudet. QN95 ei poikkea joukosta, minkä lisäksi se on muotoilultaan kaunis ja tukee kaikkia merkittävimpiä suoratoistopalveluita. Pelaajille televisiosta löytyy lisäksi kattavat peliominaisuudet.

QN95A ei ainoastaan näytä hyvältä, vaan myös kuulostaa upealta Object Tracking Sound Plus -teknologian (OTS+) avulla. Sen ansiosta television runkoon on onnistuttu rakentamaan tehokas 4.2.2.-äänijärjestelmä. Kokonaisuus on yhtiöltä todellinen taidonnäyte, jonka minimalistinen muotoilu on tyylikäs ja lähes reunaton.

Valitettavasti laadukasta ääntä ei tueta lainkaan Dolby Atmos -koodauksella, minkä lisäksi yhtiö ei ole vieläkään siirtynyt Dolby Vision -leiriin. Muutoin televisiosta on hyvin vaikea löytää mitään moitittavaa, vaan QN95A on kaikin puolin erinomainen malli.

Hinta ja saatavuus

Samsung QN95A on yhtiön lippulaivamalli vuonna 2021 julkaistavista Neo QLED 4K -televisioista. Se on saatavilla 55-, 65- ja 75-tuumaisena. Meidän testissä ollut malli on QE65QN95A, jonka suositushinta Suomessa on 2 999 €.

Uusien mallien tarkempaa julkaisuikkunaa ei ole vielä paljastettu.

(Image credit: Stephen Withers)

Muotoilu

Minimalistinen ja lähes reunaton muotoilu

Slim One Connect -laatikko

Neljä HDMI-liitäntää ja eARC

Samsung QN95A jatkaa yhtiön viime vuonna esiteltyä tyylikästä ja minimalistista muotoilua, jossa on ohut paneeli ja käytännössä reunaton näyttö. Ottaen huomioon, että paneelissa on mini-LED-taustavalaisu sekä kahdeksan kaiutinta, Samsung on onnistunut ahtamaan tämän kaiken vain 15 mm syvään runkoon.

Television alusta on helppo asentaa ja se sopii hyvin laitteen muuhun muotoiluun. Se on kuitenkin verrattain painava, mutta takaa samalla kestävän ja tukevan tuen. QN95A on myös mahdollista asentaa seinään esimerkiksi erikseen ostettavalla No Gap -kiinnityksellä, jolloin yksi One Connect -laatikkoon liitettävä kaapeli pitää asennuksen yksinkertaisena, tyylikkäänä ja johtojen osalta minimalistisena.

One Connect on puolestaan menettänyt kokoaan viime vuodesta ja on entistä tyylikkäämpi. Pienempi muotoilu tekee siitä samalla huomaamattomamman, minkä ansiosta laatikko on helppo piilottaa näkösältä. Teksturoitu mattamusta viimeistely on niin ikään hyvä parannus edeltäjän kiiltopintaisesta muotoilusta, joka keräsi sormenjälkiä ja tahroja.

Laatikossa on neljä HDMI-sisääntuloa, joista HDMI 3 tukee eARCia. Kaikki HDMI-liitännät kykenevät siirtämään dataa 40 Gb/s, joten ne tukevat 4K/120Hz:aa, VRR:ää ja ALLM:ää. Vaikka ne eivät ole HDMI 2.1 -liitäntöjä, niissä on riittävästi kaistaa tehdäkseen tästä televisiosta erinomaisen vaihtoehdon seuraavan sukupolven konsoleilla pelaaville.

Muiden liitäntöjen osalta valikoima on melko perinteinen: kaksi USB 2.0 -liitäntää, CI-korttipaikka, digivastaanotin, optinen ulostulo sekä Ethernet. Televisiossa on sisäänrakennettuna myös tuki langattomille yhteyksille WiFin, Bluetoothin ja Apple AirPlay 2:n välityksellä.

Televisioon lukeutuu kaksi ohjainta: perinteinen musta muovinen kaukosäädin ja uusi metallinen Solar Cell -kaukosäädin. Yksinkertaistettu sauva on helppokäyttöinen ja kattaa kaikki perustoiminnot tavallisesta kaukosäätimestä. Näiden ohella siinä on valikoidut painikkeet suosituille suoratoistopalveluille. Uutena ominaisuutena selkämyksessä on aurinkokenno, joka lataa laitteen akkuja tehden siitä ympäristöystävällisemmän.

(Image credit: Samsung)

Smart TV (Tizen OS)

Intuitiivinen ja responsiivinen

Sisäänrakennettu Bixby ja Alexa

Samsung QN95A:ssa on Tizen-pohjainen käyttöliittymä, joka on nykyään lähes yhtä responsiivinen ja ominaisuuksiltaan rikas kuin LG:n oma webOS. Käyttöliittymän alaosassa on käynnistyslista, jonka yläpuolella on vielä ylimääräinen rivi lisäsisällölle. Asetuksista toiseen siirtyminen on vaivatonta, minkä lisäksi televisio tukee äänikomentoja.

Sovellustuki on niin ikään kattava ja kattaa käytännössä kaikki merkittävät suoratoistopalvelut. Toisin sanoen televisioon voi ladata Netflixin, Amazonin, Disney+:n, Apple TV+:n, Rakutenin ja YouTuben, vain muutamia mainitaksemme.

Valikoima on jopa toisinaan hieman häkellyttävä, mutta yhtiön Universal Guide auttaa jäsentelemään sisällön intuitiivisen käyttöliittymän mukaiseksi. Opas hyödyntää koneoppimista analysoidakseen käyttäjänsä katselutottumuksia ja luo sen perusteella oman For You -valikon, jonka sisältö mukailee käyttäjän omia mieltymyksiä.

Digital Butler auttaa puolestaan liittämään muita laitteita helposti skannaamalla lähellä olevat laitteet, tunnistamalla ne ja esittelemällä ne helposti ymmärrettävillä ikoneilla. Televisioon on lisäksi sisäänrakennettu Bixby ja Alexa, minkä lisäksi Siriin voi olla yhteydessä Applen AirPlay 2:n kautta. SmartThings-sovellus auttaa puolestaan asennuksessa.

(Image credit: Stephen Withers)

Kuvanlaatu

Kirkkaat ja värikkäät kuvat

Ensiluokkainen paikallinen himmennys

Tekoälyvetoinen suorituskyky

Samsung QN95A on yhtiön ensimmäinen mini-LED-taustavalaisua hyödyntävä Neo QLED -televisio. Kyseessä on täysin uusiksi suunniteltu mikrokerros, joka koostuu entistä pienemmistä LED-valoista. Siten ne eivät tarvitse suojakupua tai linssiä diodin ympärille, jolloin paneelista voidaan tehdä entistä ohuempi ja himmennettäviä alueita voidaan kasvattaa.

Samsung on aiemmin käyttänyt korkeintaan 480 aluetta, mutta 65 tuumaisessa QN95A:ssa on meidän laskujen mukaan 792 aluetta. Useampi alue vaatii televisiolta tehokkaampaa suorituskykyä ja parempia algoritmeja, joita molempia on parannettu uudessa mallissa. Quantum Matrix -järjestelmä on suunniteltu varta vasten koordinoimaan ylimääräisten alueiden kesken, kun taas Black Detail Boost parantaa varjoisten kohtien detaljeja.

Uusi Neo Quantum Processor parantaa suorituskykyä hyödyntämällä "moniälyllistä" syväoppimista. Yhden neuroverkon sijaan suoritin yhdistää jopa 16 eri neuroverkkoa luodakseen neuroanalysaattorin, joka hoitaa ylöspäin skaalauksen ja videon prosessoinnin. Lisätehojen tarkoituksena on ollut luoda paras mahdollinen kokemus katsotusta sisällöstä riippumatta.

QN95A tukee lisäksi HDR10:ntä, HLG:tä (hybrid log-gamma) ja HDR10+ Adaptivea. Jälkimmäinen hyödyntää dynaamista metadataa adaptoidakseen sävysovituksen kohtaus kohtaukselta. Lisäksi siinä on kenno, joka muokkaa kuvaa television ympäristön mukaisesti. Valitettavasti televisio ei tue vieläkään Dolby Visionia.

Tarjolla on myös liuta kuvatiloja, joista Standard on päällä vakiona. Puristien kannattaa tosin vaihtaa Filmmaker Modeen, joka on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman aito kuva. Lopputulos on vakuuttava ja tuottaa luonnolliset värisävyt, puhtaat valkoiset, syvät mustat sekä kirkkaat kohokohdat menettämättä yksityiskohtia hämärissä kohdissa.

(Image credit: Stephen Withers)

Samsung QN95A hyödyntää kaikki ylimääräisiä lisäalueita, jotka yhdessä vakuuttavan algoritmin kanssa luovat syvät mustan sekä kirkkaat vaalean tasot ilman detaljien menetystä tai kukintaa. Kuva näyttääkin upealta SDR- ja HDR-tason videoita katsellessa, ja quantum dot -teknologia loihtii ruudulle kylläiset ja terävät värit.

Hienovarainen suorituskyky suoriutuu upeasti myös ylöspäinskaalauksesta, jotta ruudusta saa kaiken mahdollisen irti. Kuva on silti omimmillaan natiivia 4K-sisältöä toistaessa, jolloin kuva on yksityiskohtainen ja HDR vakuuttava. Mini-LED-taustavalo todistaa tehonsa etenkin HDR:ää hyödyntävissä kohtauksissa.

First Man -elokuva toimii puolestaan hyvänä esittelymateriaalina himmennysalgoritmien voimasta. Apollon siirtyessä kiertoradalle, ruutu pimenee täysin, kunnes Kuun kirkas pinta alkaa hiljalleen valaista avaruusaluksen ikkunaa. Teknisesti kyseessä on vaikea kohtaus televisiopaneeleille, mutta QN95A suoriutuu tehtävästään upeasti ilman artefakteja.

Televisio lyö ällikällä myös HDR10:n tarjoamalla laajennetulla väriavaruudella, josta suurimman kiitoksen saa quantum dot -teknologian tarjoama korkeampi väritiheys. Guardians of the Galaxy Vol. 2:n ja Panin kaltaiset elokuvat, joissa on tarkoituksellisen saturoitu värimaailma, heräävät televisiossa todella eloon.

Dynamic-kuvatilassa QN95A:n kirkkaus yltää 2 000 nitiin ja Filmmaker-tilassa puolestaan 1 600 nitiin. Monet HDR-sisällöt eivät siten tarvitse erillistä sävysovitusta, mutta käyttäessään se hoidetaan tarkasti, eikä yksityiskhotia menetetä kuvan tummimmissa tai kirkkaimmissa päissä.

Lopuksi Samsungin uudessa mallissa on vakuuttava liiketoisto. 24p-kuva näyttää sulavalta ilman ylimääräisiä artefakteja tai häntimistä. Picture Clarity -kuvatila johtaa puolestaan entistä sulavampaan kokemukseen esimerkiksi urheilua seuratessa, kun taas LED Clear Motion himmentää kuvaa sulavuuden kustannuksella.

(Image credit: Stephen Withers)

Pelaaminen

4K/120Hz, VRR, ALLM, Freesync, ja G-Sync

9,2 ms input lag

Game Bar

Samsung QN95A:ssa on LCD-paneeli, joten sen osalta ei tarvitse huolehtia kuvan palamisesta ruutuun. Lisäksi mallissa on useita seuraavan sukupolven peliominaisuuksia, kuten VRR (vaihteleva virkistystaajuus), 4K/120Hz-tuki ja tuki AMD:n Freesync Premium Prolle ja Nvidian G-Syncille.

Toinen kätevä ominaisuus on ALLM, joka tunnistaa automaattisesti konsolin ja siirtää television pelitilaan, jossa on todella alhainen 9,2 ms input lag -viive. Game Motion Plus -tila on suunniteltu liikkeen parantamiseen ilman, että se heikentäisi viivettä. Televisio tukee lisäksi 21:9- ja 32:9-ultralaajakulmasuhteita, joita monet pelit ovat alkaneet hyödyntää.

Itse asiassa televisiossa on niin monta erillistä peliominaisuutta, että Samsung on tuonut televisioon oman Game Bar -valikon näiden seuraamiseen. Valikko nousee esille television tunnistaessa pelin lähteekseen, jolloin siitä on helppo nähdä kaikki tarvittavat ominaisuudet, kuten HDR, ruudunpäivitys ja VRR. Tila kertoo lisäksi tarkemmin pelin kuva-asetukset.

Kattavat peliominaisuudet tekevätkin tästä mallista erinomaisen pelitelevision, sillä siinä on alhainen viive ja ei havaittavaa repeilyä. Kuva on niin ikään terävä ja yksityiskohtainen, tukee HDR:ää ja on liikesulavuudeltaan tarkka. Erillinen Dynamic Black Equaliser antaa käyttäjälle puolestaan mahdollisuuden säätää kuvan varjoisia kohtia selkeämmäksi.

(Image credit: Stephen Withers)

Ääni

4.2.2-kanavainen äänijärjestelmä

Erinomainen ja immersiivinen äänimaailma

Ei Dolby Atmosta

Samsung QN95A:ssa on oikeasti vakuuttava äänenlaatu, josta voi kiittää Object Tracking Sound Plussaa (OTS+). Se yhdistää television laidoille asetellut kahdeksan kaiutinta, jotka muodostavat tehokkaan 70 W 4.2.2.-kanavaisen äänijärjestelmän. Lopputulos on yllättävän laaja ja immersiivinen äänimaailma.

OTS+ ei kuitenkaan koostu pelkästään kaiuttimista, vaan se analysoi myös äänisignaaleja ja sijoittaa nämä oikealle paikalle kuvan tapahtumien suhteen. Ominaisuus todella toimii tarjoten entistä vakuuttavan paikannuksen ja sen myötä immersion. Keskikaiutin pitää huolen puolestaan siitä, että dialogi kuuluu aina selkeänä, kun taas subbarit tuovat tuntumaa alapäähän.

Valitettavasti vakuuttavasti kaiutinjärjestelmästä huolimatta Samsung ei tue Dolby Atmosta. Television pystyy tosin siirtämään Atmos-signaalin ARCin kautta tätä tukeviin kaiuttimiin tai soundbareihin. Televisio tukee myös eARCia, joten se pystyy välittämään häiriöttömän äänen HDMI:n kautta suoraan ulkoiseen laitteeseen.

Kannattaako Samsung QN95A ostaa?

(Image credit: Samsung)

Osta jos...

Haluat ylivoimaisen HDR-kuvan

Mini-LED:n hyödyt on helppo nähdä, ja ne tarjoavat paremmat himmennysalueet ja siten entistä syvemmät mustat ja kirkkaammat valkoiset.

Haluat kattavan älykäyttöjärjestelmän

Samsungin televisiokäyttöliittymä on valinnan suhteen erinomainen ja kattaa kaikki suosituimmat suoratoistopalvelut. Se on lisäksi hyvin suunniteltu, helppokäyttöinen ja nopea.

Haluat kattavat peliominaisuudet

Samsungin televisiot ovat olleet jo pitkään pelaajien suosiossa, eikä QN95A poikkea joukosta. Siinä on huikea 9,2 ms viive, tuki kaikille tärkeimmille ominaisuuksille sekä Game Bar, joka kertoo kaiken tarvittavan tiedon pelistä nopealla vilkaisulla.

Älä osta, jos...

Haluat Dolby Visionin

Samsung sanoo, ettei yhtiön tehokas HDR-suorituskyky tarvitse Dolby Visionia. Tätä väitettä on kuitenkin vaikea tukea, kun lähes jokainen suoratoistopalvelu ja televisiovalmistaja hyödyntää kyseistä teknologiaa.

Haluat Dolby Atmosin

Samsungin päätös jättää Dolby Atmos tuen ulkopuolelle on vielä vaikeampi niellä, kun yhtiö tukee sitä omissa soundbar-kaiuttimissa. Atmosia voi hyödyntää ARC:n avulla, mutta sisäänrakennettu 4.2.2.-kaiutinjärjestelmä olisi ollut omiaan teknologialle.