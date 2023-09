Arvostelussa The Crew Motorfest

Arvostelutiedot Arvostelualusta: PS5

Julkaistu: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Julkaisupäivä: 14.9.2023

The Crew Motorfest on Ubisoftin avoimen maailman kaahailusarjan kolmas osa. Vaikka monia tuttuja juttuja on mukana, tällä kertaa teos ottaa selvää pesäeroa edeltäjiinsä nähden. Edellisissä teoksissa ajamisen puitteet tarjonnut Yhdysvallat on kaventunut Havaijin paratiisisaareksi. Ratkaisu osoittaa, että laatu korvaa määrän. Upeat puitteet saavat Motorfestin maailman vaikuttamaan värikkäältä ja todella upealta.

Tarjolla on runsaasti vaihtelevaa tekemistä erilaisissa puitteissa. Toisinaan huristellaan japanilaisilla katuautoilla, välillä painetaan talla pohjaan hiekkarannalla. Motorfest tarjoaa jokaisella pelikerralla runsaasti yllätyksiä. Teosta voisi – eikä aiheetta – verrata Forza Horizon 5:een. Valitettavasti samanlaista hiottua tuntumaa ei kuitenkaan ole, vaan pienistä ärsykkeistä muodostuu lopulta varsin iso särö muutoin mainioon kokonaisuuteen.

Ensinnäkin ajotuntumassa olisi parannettavaa. Kun tämän yhdistää tekoälyyn, jonka taso heittelee hetkittäin todella roimasti, antavat kisat syyn kiristellä hampaita. Niin ikään pelin teknisessä puolessa olisi hiottavaa. Arvostelujaksoa värittivät useat pelin kaataneet bugit sekä ongelmat. Ja vaikka se ei tällä kertaa aiheuttanut ongelmia, voi monelle olla ongelma, että teos on sidottu nettiyhteyteen. Verkkopalvelimet ovat käytössä jopa yksin pelatessa.

Matkalla horisonttiin

(Image credit: Ubisoft)

Otetaanpa ensin kuitenkin hyvät asiat puheeksi. The Crew Motorfest on lainannut monia Forza Horizon -sarjan vahvuuksia onnistuneesti. Pääsääntöisesti voikin sanoa, että jos Forzat ovat maistuneet, The Crew Motorfest on takuuvarma hitti. Xbox-kaahailusta vähemmän välittävät voivat puolestaan jättää tämänkin välistä, vaikka muutamat irtiotot ovat The Crew'n kolmannelle tulemiselle eduksi.

Kaiken keskiössä on monipuolisuus. The Crew Motorfest tarjoaa jotain täysin uudenlaista käytännössä jokaisessa tapahtumassa. Kisat on jaettu Playlist-kategorioihin, jotka keskittyvät aina yksittäiseen teemaan. Niin skabat kuin ajoneuvotkin noudattavat haluttua fiilistä.

Esimerkiksi Japaniin sijoittuva tapahtumakokonaisuus istuttaa pelaajan Honda NSX:n ja Nissan Skyline GT-R:n kaltaisten klassikkokärryjen puikkoihin. Vastaavasti rempseä Hawaii Scenic Tours Playlist -setti päästää kurvailemaan auringonlaskua kohden VW Camperin ohjaksissa. Erityisesti viimeksi mainittu osuus nostaa huikealla tavalla esiin The Crew Motorfestin upean visuaalisen toteutuksen, joka ottaa kaiken ilon irti HDR-tuesta.

Kuten tapahtumakuvauksista voi päätellä, jokainen tapahtuma päästää pelaamaan eri ajoneuvolla. Ratkaisu on onnistunut, sillä verrokkiteos Forza Horizon 5:ssä on turhan helppoa ajella tuntikaupalla yhdellä suosikkibiilillä. Motorfestin lähestymiskulma tekee yli 600 ajoneuvon valikoimasta kutkuttavamman tutustuttavan. Tarjolla on autojen lisäksi prätkiä, veneitä, lentokoneita sekä paljon muuta.

Pitkät kisat hyödyntävät The Crew Motorfestin kookasta maailmaa. Tapahtumat kestävät yleensä viidestä kymmeneen minuuttiin, jonka aikana ajetaan saarta pitkin alusta loppuun. Ratkaisu mahdollistaa maisemien esittelyn ja vaihtelun paremmin kuin kierrospohjaisilla radoilla. Kun jokainen Playlist tuntuu omanlaiselta kokonaisuudeltaan, on näiden välillä vaihtelu mukavan miellyttävää.

Kun takana on kolme suoritettua Playlistiä, avautuu käyttöön Main Stage, jossa on ansaittavissa lisäpalkintoja. Näissä palataan jo aiemmin läpäistyihin kisoihin, dynaamisiin tapahtumiin sekä kurvaillaan pelimaailmassa salaisuuksia etsien. Samalla tila toimii paikkana hankkia autoihin parannuksia, jotka samalla muuttavat niiden ajotuntumaa erilaisiin tarpeisiin sopivaksi. Kovin kattavasta päivittelystä ei voi puhua, mutta joka tapauksessa Main Stage tuo peliin hieman lisäsisältöä koluttavaksi.

Yksi The Crew Motorfestin vahvuuksista koskee sen tyylikästä ja vikkelää käyttöliittymää. Toisin kuin monissa kilpailijoissa, tällä kertaa valikkoon tai toiseen autoon hyppääminen kestää vain sekunteja. Lataustauotkin ovat nykykonsoleilla todella lyhyitä niinä harvoina kertoina, kun niihin ylipäätään törmää.

Kolarisuma

(Image credit: Ubisoft)

Tähän asti The Crew Motorfest kuulostaa likipitäen syksyn parhaalta peliltä, mutta valitettavasti monet yksityiskohdat ovat vinksallaan. Ensinnäkin ajotuntuma vaatii todella paljon sulattamista ennen kuin sitä oppii oikeasti sietämään. Autot tekevät jatkuvasti omituisia korjausliikkeitä esimerkiksi mutkista tultaessa. Yleensä menopeli on saatava hallintaan vauhdin kerryttämiseksi, mutta The Crewssä kärry "napsahtaa" oikealle ajolinjalle lähes itsestään. Ominaisuus helpottaa joissakin tapauksissa, mutta samalla se tekee mutkien optimaalisen ajolinjan metsästämisestä sietämättömän hankalaa. Valitettavasti edes avustusten poistaminen ei muuta tilannetta.

Toinen ongelma koskee ajotuntumaa. Kun Havaijin saarella huristellaan erilaisilla pinnoilla, soisi tämän tuntuvan menopelin käyttäytymisessä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan asfaltti, sora, hiekka ja muta tuntuvat vauhdin noustessa lähes identtiseltä. Kun kyse ei kuitenkaan ole puhdasverisestä arcadesta, on ajotuntuman puute iso miinus.

Vahinkomallinnusta ei ole juuri nimeksikään. Kolarit ja ajokilometrit näkyvät kosmeettisina muutoksina, mutta autoja ei saa hajoamaan edes asetusvalikon kautta. Edes likaiselta tieltä ei sotke auton kiiltävään pintaa kuin minimaalisesti. Vahinkomallinnuksen puutetta on vaikea pitää isona ongelmana, sillä esimerkiksi loistava Gran Turismo 7 sivuuttaa tämän autoilun nurjan puolen. Tästä huolimatta Havaijin paratiisimaisemissa ajamisen soisi näkyvän ja tuntuvan autojen ulkonäössä.

(Image credit: Ubisoft)

Sen sijaan tekoälyn kuminauhatekoälyä ei voi sivuuttaa. Viholliskuskit nopeuttavat tai hidastavat vauhtiaan pitääkseen kisat tiukkoina. Edes toiseksi vaikeimmalla vaikeusasteella pelatessa voittajan määräsi omat taidot tai sattuma. Toisinaan immersio särkyy kokonaan, kun viholliskuski vain singahtaa epäuskottavalla tavalla muutaman sekunnin karkumatkalle. Vastaavasti tekoäly näyttää ajoittain iskevän jarrun pohjaan maaliviivan lähestyessä.

Kokonaisuudessa on monia Forza Horizonista tuttuja ratkaisuja. The Crew Motorfest vaatii jatkuvasti verkkoyhteyden, vaikka pelimaailma itsessään on vain osittain netti-ihmisten täyttämä. Halutessaan voi toki sosialisoida ja ajaa verkkoseurassa, mutta valitettavasti nettiyhteyttä ei voi katkaista kokonaan. Osa pelaajista soisi nauttivansa rauhassa ilman häiriötekijöitä.

Ubisoftin verkkopalvelimet ovat keskimääräisesti pitkäikäisiä ja hyvin toimivia, mutta nettipakko voi muodostaa potentiaalisia ongelmia. Jos serverit menevät yllättäen tai tarkoituksella nurin, on se samalla kriittinen ongelma.

Kokonaisuutena The Crew Motorfestissä on paljon hyvää. Kyseessä on yksi markkinoiden upeimmista avoimen maailman ajopeleistä. Sisältömäärä on huikaiseva, ja erilaiset kilpailut sekä Playlistit pitävät otteen jatkuvasti tuoreena. Valitettavasti mukana on kuitenkin monia pintanaarmuja aina ajotuntumasta lähtien, mitkä tekevät täysiverisestä nauttimisesta hankalaa. Kokonaisuus on kuin ajohetki helteisenä päivänä huikealla autolla, jossa ilmastointi ei toimi. Latistaahan se tunnelmaa.

Esteettömyys

Kuten Assassin’s Creed Valhalla ja monet muut Ubisoftin pelit ovat osoittaneet, julkaisija panostaa tosissaan esteettömyyteen. The Crew Motorfest ei tee sääntöön poikkeusta, sillä mukana on niin taustoihin kuin tekstityksiin liittyviä vaihtoehtoja. Valitettavasti suomenkieli ei sisälly seitsemään tuetun kielen joukkoon, mutta vastaavasti värisokeutta sekä näkönsä kanssa taistelevia huomioidaan kattavasti. Halutessaan voi myös säätää ohjaimen tärinän voimakkuutta sekä DualSense-ohjaimen adaptiivisia liipaisimia.

Näin arvostelimme The Crew Motorfestin

Pelasimme arvostelua varten The Crew Motorfestin PS5-versiota noin 20 tunnin ajan. Koska kyseessä on avoimen maailman autopeli, keskityimme erityisesti kilpailuihin sekä erilaisiin haasteisiin. Kaiken keskellä kaahasimme pitkin maailmaa mahdollisimman paljon, jotta saimme kuvan kokonaisuudesta sekä sellaisenaan että kilpailijoihin verrattuna.