Paras digitaalinen järjestelmäkamera 2019: 10 mallia joka budjettiin

Digitaaliset järjestelmäkamerat ovat olleet jo vuosien ajan ensisijainen valinta niille valokuvaajille, jotka haluavat viedä kuvansa seuraavalle tasolle. Olitpa aloittelija tai ammattilainen, digitaalisista järjestelmäkameroista löytyy kolme ominaisuutta, jotka vetoavat jokaiseen kuvaajaan: manuaaliasetukset, erinomainen kuvanlaatu ja vaihdettavat objektiivit.

Peilittömät kamerat ovat hyvä vaihtoehto järjestelmäkameran hankkimista suunnitteleville.

Peilittömät kamerat ovat pienempiä ja tekniikaltaan yksinkertaisempia kuin perinteiset digitaaliset järjestelmäkamerat, mutta järjestelmäkameroiden tapaan myös niihin saa vaihdettua objektiivin halutessaan.

Peilittömien kameroiden ja järjestelmäkameroiden eroista voi lukea lisää englanninkielisestä artikkelistamme: Peilittömät kamerat vs digitaaliset järjestelmäkamerat: 10 suurinta eroa. Eri kameratyyppeihin voi puolestaan tutustua kohta kohdalta lukemalla englanninkielisen oppaamme: Mikä kamera minun pitäisi ostaa?

Klassinen digitaalinen järjestelmäkamera on paras valinta, jos haussa on kamera, josta löytyy sekä etsin että vaihdettavat objektiivit, sillä esimerkiksi valtaosasta halvemman hintaluokan peilittömistä kameroista puuttuu etsin. Lähes kaikki urheilu-, lehti- ja luontokuvaajat kuvaavatkin mieluummin täysikokoisella järjestelmäkameralla pokkarin tai peilittömän kameran sijaan.

Pientä muutosta on tosin havaittavissa, sillä uusimmat peilittömät kamerat, kuten Nikon Z7, Fujifilm X-T2, Panasonic Lumix G9 ja Sony Alpha A7R III, ovat löytäneet tiensä myös ammattilaisten kameralaukkuihin.

Järjestelmäkameramarkkinoilta löytyykin rutkasti valinnanvaraa eritasoisille käyttäjille ja budjeteille. Listasimme suosikkimme tällä hetkellä myytävistä digitaalisista järjestelmäkameroista. Päivitämme opastamme säännöllisin väliajoin, jotta pysyt kärryillä parhaimmista malleista.

Hyvää vastinetta rahalle: Nikon D7200

Vanhempi, mutta yhä mainio malli

Kenno: APS-C CMOS, 24,2 MP | Tarkennustapa: 51-pisteinen automaattitarkennus, 15 ristikkäispistettä | Näyttö: 3,2-tuumainen näyttö, 1 299 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 6 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Keskitaso

Erinomainen kuvanlaatu

Hyvä käsiteltävyys

Ei kosketusnäyttöä

Kiinteä näyttö

Ennen varsinaiseen kymmenen parhaan järjestelmäkameran listaukseen siirtymistä, suosittelemme tutustumaan tähän edullisempaan vaihtoehtoon. Vaikka Nikonin D7200 on jo korvattu D7500:lla, on se huomionarvoinen järjestelmäkamera. D7200 tarjoaa monipuoliset toiminnot, kelvollisen suorituskyvyn ja erinomaisen automaattitarkennusjärjestelmän. Huipun tarkennuksen sisältävä kenno tekee kamerasta ihanteellisen rungon aloittelijalle. Vanhempana runkona kamera ei sisällä kaikista uusimpia toimintoja. Ikääntyminen näkyy kuitenkin mukavana hinnanalennuksena.

Vuoden 2019 parhaat digitaaliset järjestelmäkamerat

1. Nikon D850

Korkea resoluutio kohtaa nopeuden.

Kenno: Täysikokoinen CMOS | Resoluutio: 45,4 MP | Tarkennustapa: 153-pisteinen automaattitarkennus, 99 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,2-tuumainen kääntyvä kosketusnäyttö, 2 359 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 7 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Ällistyttävä kuvanlaatu

Erinomainen suorityskyky

Hidas automaattitarkennus Live View -tilassa

Hankalasti toimiva SnapBridge-liitäntä

Nikon D850 on tällä hetkellä ylivoimaisesti markkinoiden paras digitaalinen järjestelmäkamera. Tämä täysikennoinen kamera on hintavammasta päästä, mutta silti jokaisen sijoitetun euron arvoinen.

Valtava 45,4 megapikselin kenno tuottaa upean yksityiskohtaisia kuvia lähes olemattomalla kohinalla jopa suurempaa ISO-herkkyyttä käyttäessä ja sisältää Nikonin lippulaivamalli D5:sta tutun hienostuneen 153 pisteen automaattitarkennusjärjestelmän.

Kun päälle lisätään vielä 7 kuvan sekuntinopeus ja alumiinisekoitteeseen runkoon pakatut lukuisat kehittyneet tekniset ominaisuudet, on tuloksena ensiluokkainen kamera jokaiseen kuvauskäyttöön.

Jos haluat D850:n tyyppisen, mutta peilittömän kameran, suosittelemme kokeilemaan Nikon Z7:ää. Kyseisestä mallista löytyy D850:n tapaan 45 megapikselin resoluutio, mutta myös tuoretta älykästä tekniikkaa, kuten upouusi Z-objektiivikiinnitys.

2. Canon EOS 5D Mark IV

Parhaimpia testaamiamme järjestelmäkameroita

Kenno: Täysikokoinen CMOS | Resoluutio: 30,4 MP | Tarkennustapa: 61-pisteinen automaattitarkennus, 41 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,2 tuuman kosketusnäyttö, 1 620 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 7 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Uskomaton suorituskyky

Edistyksellinen automaattitarkennusjärjestelmä

Kallis hinta verrattuna kilpailijoihin

Rajalliset 4K-videomahdollisuudet

Canonin EOS 5D -sarjalla on pitkät ja vankat perinteet. Alkuperäinen EOS 5D tutustutti suuren yleisön täysikokoisiin järjestelmäkameroihin, Mark II -malli oli ensimmäinen järjestelmäkamera, jolla pystyi kuvaamaan Full HD -videokuvaa ja Mark III nousi nopeasti valokuvaajien suosikkikameraksi.

EOS 5D Mark IV nostaa tasoa entisestään uudella 30,4 megapikselin kennolla ja kehittyneellä 61-pisteen automaatitarkennusjärjestelmällä. Tämä mainio järjestelmäkamera oli aiemmin ehdoton suosikkimme, mutta sai nyt väistyä toiselle palkintopallille Nikonin D850:n tieltä.

3. Nikon D500

Täydellinen kamera action-valokuvaajalle

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 20,9 MP | Tarkennustapa: 153-pisteinen automaattitarkennus, 99 ristikkäispistettä | Näyttö: 3,2 tuuman kääntyvä kosketusnäyttö, 2 359 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Ällistyttävä 153-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä

Tukeva metallirunko

Suhteellisen alhainen pikselimäärä

Rajalliset videomahdollisuudet

Nikon on paketoinut lähes kaikki D5-lippulaivamallinsa huippuominaisuudet pieneen, mutta kestävään D500:n metallirunkoon. D5:stä tuttu täysikokoinen kenno on korvattu D500:ssa 20,9 megapikselin APS-C-kokoisella suorittimella, jonka ansiosta kameralla voi napsia ruutuja jopa 10 kuvan sekuntinopeudella ja korkealla, mutta laadukkaalla ISO-herkkyydellä.

Upea 153 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä tekee D500:sta loistavan taltiointivälineen erityisesti urheilu- ja luontokuvaukseen, mutta kamera soveltuu myös mainiosti maisema- ja potrettikuvaukseen.

Jos kameran hinta tuntuu turhan suolaiselta omaan budjettiin, suosittelemme tutustumaan seuraavaksi esiteltävään D7500:aan. Kyseessä on pitkälti samoilla teknisillä ominaisuuksilla varusteltu, mutta hieman halvempi malli kuin D500.

4. Nikon D7500

Monipuolinen järjestelmäkamera harrastajalle

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 20,9 MP | Tarkennustapa: 51-pisteinen automaattitarkennus, 15 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,2 tuuman kääntyvä kosketusnäyttö, 922 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 8 kuvaa/s | Video: 4K | Käyttäjätaso: Keskitaso

Erinomainen 20,9 megapikselin kenno

Tehokas 51-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä

Vain yksi SD-muistikorttipaikka

Hidas tarkennus Live View -tilassa

Nikon D7500 on myyntihinnaltaan halvempi eikä tarjoa yhtä ammattimaista suorituskykyä kuin Nikon D500, mutta sisältää saman 20,9 megapikselin kennon ja sitäkin kompaktimman rungon.

D7500:ssa ei ole myöskään D500:n 153 pisteen automaattitarkennusta, mutta silti sen paranneltu 51 tarkennuspisteen järjestelmä jättää monet kilpailijat varjoon. D7500:n muihin valtteihin lukeutuvat 4K-videokuvaominaisuus, käännettävä kosketusnäyttö ja 8 ruudun sarjakuvausnopeus.

Vaihtoehtoisesti voit tutustua myös edullisempaan 24,2 megapikselin D7200:aan. Se ei välttämättä vedä vertoja D7500:lle, mutta on silti parhaimpia järjestelmäkameroita.

5. Canon EOS 80D

Loistava jatkumo Canonin EOS-sarjalle

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Tarkennustapa: 45-pisteinen automaattitarkennus, 45 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,0 tuumaa, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 7 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Keskitaso

Hyvä käsituntuma

Mainio automaattitarkennusjärjestelmä

Ei mahdollisuutta kuvata 4K-videota

Markkinoiden vanhimpia järjestelmäkameramalleja

Canon EOS 80D on harrastajille suunnattu huippuluokan digitaalinen järjestelmäkamera. Kameran parhaimpia ominaisuuksia ovat nopea ja tehokas 45-pisteinen automaattitarkennusjärjestelmä ja still- ja videokuvaukseen tarkoitettu Live View -tilaa tukeva älykäs Dual Pixel CMOS -automaattitarkennusjärjestelmä.

Kameran erinomainen käsiteltävyys sallii luovemmankin leikittelyn ja tekee asetusten muuttamisesta nopeaa ja helppoa. Kameran laadukas 24,2 megapikselin kenno mahdollista yksityiskohtaisten kuvien kuvaamisen ja pitää kohinan matalalla.

Kyseessä on mainio harrastajatason digitaalinen järjestelmäkamera loistavalla suorituskyvyllä varustettuna.

6. Nikon D3500

D3500 on tavanomainen, mutta mainio runko

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Tarkennustapa: 11-pisteinen automaattitarkennus, 1 ristikkäispiste | Näyttö: 3,0-tuumainen, 921 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija

Pätevä 24,2 megapikselin kenno

Erinomaista vastinetta rahalle

Melko tavanomaiset ulkoiset säätimet

Mahdollisuus kuvata ainoastaan Full HD -videota 4K-videon sijaan

Edeltäjänsä, D3400:n, listaltamme syrjäyttänyt Nikon D3500 tarjoaa edullista vastapainoa oppaamme täyden kennokoon digitaalisille järjestelmäkameroille. Tämä järjestelmäkamera sisältää yhden markkinoiden terävimmistä APS-C-kennoista ja tyylikkään 18–55 millimetrin zoom-objektiivin. Saatavilla on kahdenlaisia peruskamerapakkauksia: pienellä lisämaksulla objektiivi päivittyy VR-tuen ja kuvanvakautusjärjestelmän sisältävään versioon.

Nikon D3500 on osoitus siitä, ettei hyvästä rungosta tarvitse välttämättä maksaa maltaita – edullisin kit-paketti irtoaa noin 549 euron hintaan (tammikuu 2019). Hyvä hinta-laatusuhde tekeekin tästä rungosta yhtä vaikuttavan kuin markkinoiden tehokkaimmat (ja samalla myös huomattavasti hintavammat) vaihtoehdot. D3500 sisältää erinomaisen 24 megapikselin kennon ja helppokäyttöiset, vasta-alkajille sopivat säätimet. Vaikka D3500 on suunniteltu aloittelijoita silmällä pitäen, taipuu kamera kokeneemmissa käsissä vaativampaankin kuvaustarkoitukseen.

Jos haussa on siis runko luovaan valokuvaukseen tai aloittelijalle sopiva ensimmäinen digitaalinen järjestelmäkamera, on D3500:aa parempaa kameraa vaikea löytää.

7. Canon EOS 800D

Hyvän ergonomian ja huippuluokkaisen kennon vaikuttava yhdistelmä

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 24,2 MP | Tarkennustapa: 45-pisteinen automaattitarkennus, 45 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3 tuuman kääntyvä kosketusnäyttö, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 6 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Aloittelija/keskitaso

Vaikuttavat ominaisuudet

Helppokäyttöinen

Ei mahdollisuutta kuvata 4K-videota

Muovinen ulkoasu

Canonin EOS 800D maksaa hieman enemmän kuin samantyyppinen Nikonin D3400, mutta tarjoaa huomattavasti kattavamman valikoiman erilaisia ominaisuuksia.

Uuden sukupolven APS-C CMOS -kokoinen kenno sekä 45 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä ja sen tarjoama Live View -automaattitarkennus vakuuttavat. Lisäksi tuore graafinen käyttöliittymä tekee kamerasta entistäkin houkuttelevamman vaihtoehdon uusille käyttäjille.

4K-videokuvan puuttuminen ja halpa muotoilu ovat hienoisia miinuksia, mutta muuten EOS 800D on erittäin hyvä valinta.

8. Nikon D750

Edullinen ja monipuolinen täysikennoinen järjestelmäkamera loistavalla suorituskyvyllä

Kenno: Täysikokoinen CMOS | Resoluutio: 24,3 MP | Tarkennustapa: 51-pisteinen automaattitarkennus, 15 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,2 tuuman kääntyvä näyttö, 1 229 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 6,5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Keskitaso

Hyvä 24 megapikselin täyskenno

Kääntyvä näyttö helpottaa videokuvausta

Samankaltainen Nikon D610 on vielä halvempi

Yksi vanhimmista Nikonin digitaalisista järjestelmäkameroista

Jos aiemmin oppaassamme listattu Nikonin D850 vaikutti tarpeitasi vastaavalta rungolta, mutta aivan liian tyyriiltä, suosittelemme tutustumaan tarkemmin Nikonin 24 megapikselin täyskennoiseen D750:aan.

D750:ssa ei ole yhtä tasokasta 45,4 megapikselin kennoa kuin D850:ssa, mutta sen 24 megapikselin kennolla saa myös hyvin laadukasta jälkeä erityisesti korkealla ISO-arvolla. Lisäksi kamera on varustettu kelvollisella 6,5 kuvan sekuntinopeudella ja kätevällä kääntyvällä näytöllä. Kattauksen kruunaa edullinen hintalappu.

9. Canon EOS 7D Mark II

7D Mark II on yhtä nopea kuin ammattilaiskäyttöön tarkoitetut järjestelmäkamerat, mutta sopii hinnaltaan myös aloittelijan budjettiin

Kenno: APS-C CMOS | Resoluutio: 20,2 MP | Automaattitarkennus: 65-pisteinen automaattitarkennus, 65 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,0 tuumaa, 1 040 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 10 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Vankka rakenne

Hybridiautomaattitarkennus ja 10 kuvan sekuntinopeus

Kallis hinta APS-C-kameraksi

Halvemmassa Canonin EOS 760D -kamerassa on enemmän pikseleitä

D500:n tapaan Canonin EOS 7D Mark II on perinyt monia ominaisuuksiaan isoveljeltään EOS-1D X:ltä (joka on nykyään korvattu EOS-1D X Mark II:lla). EOS 7D Mark II sisältää EOS-1D X:n tavoin kymmenen kuvan sekuntinopeuden ja ammattimaisen automaattitarkennusjärjestelmän.

Kameralla saa kuvattua ammattimaista jälkeä toiminnallisessakin urheiluottelussa, mutta siitä huolimatta rungon hinta istuu harrastajankin budjettiin. Nopeiden kuvaustilanteiden lisäksi EOS 7D Mark II soveltuu monipuolisesti myös muuhun kuvauskäyttöön. Kamerassa on vahva alumiiniseoksesta tehty runko, säänkestävät säätimet, erinomainen kenno, hybridiautomaattitarkennusjärjestelmä ja tehokas videokamera.

10. Nikon D810

Nikonin täysikokoisessa suosikkimallissa yhdistyvät huippuresoluutio ja -muotoilu

Kenno: Täysikokoinen CMOS | Resoluutio: 36,3 MP | Tarkennustapa: 51-pisteinen automaattitarkennus, 15 ristikkäistyyppiä | Näyttö: 3,2 tuumaa, 1 229 000 pistettä | Sarjakuvausnopeus: 5 kuvaa/s | Video: 1080 p | Käyttäjätaso: Ammattilainen

Mukava käsitellä ja laadukkaat valokuvat

Edullinen hinta huippukameraksi

5DS:n resoluutio on parempi

Vaatimaton sarjakuvausnopeus

Nikonin D810 jää testivoittajamme D850:n varjoon, mutta on siitä huolimatta hyvä ostos. D850 on vankka kuin tankki, mutta istuu kauniisti käteen ja on kilpailijoitaan edullisempi.

36,3 megapikselin resoluutio ei vedä vertoja Canon 5DS:lle tai Sony Alpha A7R II:lle, mutta tarjoaa silti upean yksityiskohtaisia kuvia. Vaatimaton viiden ruudun sekuntinopeus saattaa olla hieman rajallinen urheilu-, toiminta- ja luontokuvaukseen, mutta muuten kyseessä on erittäin pätevä digitaalinen järjestelmäkamera loistohintaan.

