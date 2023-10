Arvostelussa Honor 90

Honor 90 jatkaa edeltäjänsä tiellä tarjoamalla erinomaisia ominaisuuksia ja tyylikkään muotoilun ilman tyyristä hintalappua. Budjettihinta on vaatinut pieniä kompromisseja erityisesti suorituskyvyssä, mutta hinta-laatusuhteeltaan malli on markkinoiden kärkeä.

Honor 90: Pika-arvio

Honor herätti monien huomion aiemmin tänä vuonna ilmestyneellä ja erinomaisella Honor Magic 5 Pro -lippulaivamallillaan. Puhelin todettiin arvostelussa mainioksi, mutta ennen kaikkea se osoitti Honorin olevan valmis haastamaan Samsungin ja Applen kaltaiset valmistajat tasapäisesti. Nyt yhtiö pyrkii samaan keskihintaisella Honor 90 -mallilla, joka tarjoaa monia Magic 5 Pron keskeisimpiä valtteja selvästi edullisempaan hintaan.

Yhtiö kertoo puhelimen olevan suunnattu nuoremmalle yleisölle, joka etsii huippupuhelinta kohtuuhintaan. Tässä myös onnistutaan. Vaikka Honor 70:n seuraaja on joutunut tekemään muutamia kompromisseja jopa kohdeyleisönsä tarpeisiin nähden, on kokonaisuus plussan puolella. Puhelin näyttää ja tuntuu lippulaivamallilta.

Honor onnistui tässä monilta osin jo edeltävän mallin kohdalla. Honor 90 vie kokemuksen vielä pidemmälle, sillä se on ottanut useita Magic 5 Pron erikoisuuksia käyttöönsä. Nämä tekevät kokemuksesta entistä laadukkaamman.

Puhelimen suurin valtti on sen 6,7-tuumainen AMOLED-näyttö, joka hyödyntää samaa silmiin kohdistuvaa rasitusta vähentävää teknologiaa kuin lippulaivamallikin. Lisäksi 200 MP pääkamera on selkeä parannus edeltäjään nähden.

Tällä kertaa tallennustilaa ja muistia on enemmän kuin aiemmassa mallissa. Tuplasti isompi tallennustila helpottaa elämää, ja vaikka RAM-muistin pomppaus kahdeksasta gigatavusta kahteentoista ei mullista kokemusta, on se tervetullut lisä. Etenkään kun se ei näy hintalapussa.

Aivan kaikki ei kuitenkaan ole täydellisesti. Honorin päivityslupaus on kilpailijoita heikompi, sillä yhtiö lupaa vain kahden vuoden Android- ja kolmen vuoden tietoturvapäivitykset. Tämä on selvästi vähemmän kuin Samsung Galaxy A54 :n vastaava.

Pienet puutteet eivät kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että isompi tallennustila, nopeampi lataus sekä upea näyttö päihittävät lähes kaikki kilpakumppanit. Tämä tekee mallista yhden tämän hetken parhaista keskihintaisista älypuhelimista.

Honor 90 - Hinta ja saatavuus

(Image credit: Future / Axel Metz)

Honor 90 julkaistiin Suomessa kesällä 2023 kahdessa eri versiossa, jotka maksavat muistista ja tallennustilasta riippuen joko 549 € (8 + 256 Gt) tai 599 € (12 + 512 Gt). Sittemmin malli on kuitenkin ollut jo useissa tarjouskampanjoissa, ja hintalappu on ollut edullisemman version kohdalla vain 399 €.

Kuten valmistajan tapauksessa on tyypillistä, puhelin on saatavissa kattavasti pitkin Eurooppaa. Sen sijaan Yhdysvallat on Honorille edelleen tukala markkina-alue, eikä julkaisua siellä voi pitää kovinkaan todennäköisenä.

Hintalappu on pysynyt ennallaan edeltävään Honor 70 -malliin verrattuna. Tosin tällä kertaa tallennustilaa on tuplasti enemmän, minkä lisäksi hintavampi malli tarjoaa enemmän RAM-muistia kuin kahdeksaan gigatavuun tyytynyt edeltäjänsä.

Arvosana hinnasta: 4/5

Honor 90 - Tekniset tiedot

Olemme koonneet Honor 90 -älypuhelimen tekniset tiedot alle:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 1 Mitat 162 mm x 74,1 mm x 7,8 mm Paino 183 g Ohjelmisto MagicOS 7.1 / Android 13 Näyttö 6,7 tuumaa Resoluutio 2 664 x 1 200 Järjestelmäpiiri Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition Muisti 8 Gt / 12 Gt LPDDR5 Tallennustila 256 Gt / 512 Gt UFS 3.1 Takakamera 200 MP (pääkamera), 12 MP (ultralaajakulma), 2 MP (syvyyskamera) Etukamera 50 MP Akku 5 000 mAh

Honor 90 - Muotoilu

(Image credit: Future / Axel Metz)

Honor 90 on kerännyt edeltäjäänsä nähden aavistuksen lisää painoa, sillä nykyinen 183 gramman taakka on viisi grammaa aiempaa enemmän. Tästä huolimatta käyttökokemus tuntuu aivan yhtä hyvältä. Onnistuneen reseptin taustalla on erinomainen koko, sillä 161,9 x 74,1 x 7,8 mm on iso muttei järkälemäinen.

Muotoilu on pysynyt pitkälti ennallaan kameran uudelleenmuotoilua lukuun ottamatta. Aivan kuten sittemmin ilmestyneiden iPhone 15 -puhelimien kohdalla, myös Honor 90 osoittaa pyöreiden reunojen miellyttävyyden. Ratkaisu pehmentää yhden käden otetta onnistuneesti. Vaikka virta- ja volyyminäppäimien sijoittelu samalle sivulle voi tuntua alkuun hieman erikoiselta, tuntuu se pienen totuttelun jälkeen ergonomiselta.

Honor 90 on saatavissa kolmessa värissä, jotka ovat Midnight Black, Emerald Green ja Diamond Silver. Erityisesti vihreä versio tekee vaikutuksen selustan sävyllään.

Kestävyys herättää hieman kysymysmerkkejä, sillä vaikka Honor kuvailee suojalasia kestäväksi, ei se ole Gorilla Glassia. Tältä osin onkin siis luotettava markkinointipuheisiin. Niin ikään virallinen IP-luokitus vesi- ja pölykestävyydestä uupuu. Vaikka laite ei ole moksiskaan pienestä vesisateesta, on tämä selvä miinus kilpailijoihin verrattuna.

Arvosana muotoilusta: 3/5

Honor 90 - Näyttö

(Image credit: Future / Axel Metz)

Honor 90 hyödyntää 6,7-tuumaista kaarevaa AMOLED-näyttöä, jonka resoluutio on 2 664 x 1 200. Adaptiivinen virkistystaajuus taasen yltää jopa 120 hertsiin. Katselukokemus itsessään on kirkas, minkä lisäksi kookas näyttö sopii erittäin hyvin pelaamiseen tai leffojen katseluun. Jälkimmäisen tapauksessa on syytä mainita HDR10+ -tuki.

Näyttöä ympäröivät reunat ovat lähes huomaamattomat, mikä on keskihintaisten puhelimien tapauksessa iloinen yllätys. Myös punch-hole-kamerareikä on miellyttävä yksityiskohta perinteiseen näyttöloveen verrattuna. Ratkaisu tekee ruudusta modernimman ja arvokkaamman näköisen.

Kokonaisuutena näyttö kestää vertailun jopa tämän hetken parhaisiin puhelimiin. Jos ruudun laatu on ostopäätöstä tehdessä merkittävä, ei yhtä hyvää katselukokemusta yksinkertaisesti saa samasta hintaluokasta.

Merkittävin ero muihin saman hintaluokan kilpailijoihin on silmiin kohdistuva rasitus. Honor 90 hyödyntää samaa teknologiaa kuin valmistajan lippulaivamalli Honor Magic 5 Pro. Molempien puhelimien näyttöteknologia pyrkii vähentämään silmiin kohdistuvaa rasitusta erityisesti hämärissä olosuhteissa. Kuten arkipuhelimena käytössä oleva Magic 5 Pro on osoittanut, on sen ruututeknologialla selvä vaikutus yöunen laatuun. Honor 90 tarjoaa budjettihintaan saman PWM-himmennyksen 3 840 hertsiin asti.

Tämä kuulostaa paperilla perinteiseltä tekniseltä jargonilta, ja Honor selvästi tietää tämän. Yhtiö onkin saanut neurotieteiden professori Dr. Glen Jefferyn arvioimaan tuoretta teknologiaa. Hänen mukaansa "pitkäkestoiset häiriöt unessa linkittyvät asioihin, joita Honor pyrkii puhelimillaan taklaamaan. Sinisen valon säätely Honor Magic 5 Prolla ja Honor 90:llä on tärkeä askel oikeaan suuntaan."

Arvosana näytöstä: 5/5

Honor 90 - Kamera

(Image credit: Future / Axel Metz)

Honor 90 hyödyntää kolmoiskameraa, joka koostuu 200 megapikselin pääkamerasta, 12 MP ultralaajakulmakamerasta ja 2 MP syvyyskamerasta. Viimeksi mainittu auttaa kokonaisuutta etäisyyksien kanssa.

Kokonaisuus on parempi kuin edeltävässä Honor 70 -mallissa, jonka kokonaisuuden muodostivat 54 MP pääkamera, 50 MP ultralaajakulmakamera ja 2 MP syvyyskamera. Tästä huolimatta on selvää, ettei malli tavoittele paikkaa parhaiden kamerapuhelimien listaltamme.

Tätä ei pidä kuitenkaan ymmärtää väärin. Honorin keskihintainen puhelin napsii mainioita kuvia. Kuten alla olevista esimerkkipotreteista näkee, otoksissa on kirkkautta ja jämäkkyyttä kaikissa valaistuksissa. Kokonaisuuden kruunaa mainio kuvaprosessointi, joka helpottaa kameran työskentelyä.

Image 1 of 6 (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz) (Image credit: Future / Axel Metz)

Kuten Honor 70 edellä, myös seuraaja jättää telekameran pois kokonaisuudesta. Käytössä ei siis ole lainkaan optista zoomia. Enintään 10x digitaalinen zoom jättää runsaasti toivottavaa, sillä kuvanlaatu rakeutuu nopeasti. Tästä voi nähdä esimerkkejä alla olevista kuvista.

Image 1 of 8 1x (Image credit: Future / Axel Metz) 2x (Image credit: Future / Axel Metz) 5x (Image credit: Future / Axel Metz) 10x digitaalinen zoom (Image credit: Future / Axel Metz) 1x (Image credit: Future / Axel Metz) 2x (Image credit: Future / Axel Metz) 5x (Image credit: Future / Axel Metz) 10x (Image credit: Future / Axel Metz)

Etukamera tuntuu megapikselien määrän puolesta lähes leuhkivalta. Edeltäjän 32 MP selfiekamera on vaihtunut 50 megapikselin vastaavaan. Kamera sekä kuvaprosessointi pitävät otokset erittäin terävinä ja kirkkaina. Onkin hauska huomata, että Honor on oikeasti panostanut etukameraan. Tällä saralla on helppo erottua edukseen, sillä kilpakumppanit tuntuvat pitävän vain takakameraa arvossaan.

Arvosana kamerasta: 3/5

Honor 90 - Suorituskyky

(Image credit: Future / Axel Metz)

Puhelimen järjestelmäpiirinä on Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 'Accelerated Edition' -järjestelmäpiiri, joka on varsin tuntematon valinta. Xiaomi 13 Lite sekä kiinalainen Oppo Reno 8 Pro hyödyntävät Snapdragon 7 Gen 1 -perusversiota, joka on suorituskyvyltään varsin samanveroinen.

Honor 90 selviytyy helposti verkkoselaamisen, suoratoistopalveluiden katsomisen sekä pelaamisen kaltaisista tehtävistä. Ainoa havaittu yskähtely koski suorituskyvyn pientä tökkäämistä useiden raskaiden sovellusten samanaikaisessa käytössä. Peruskäyttäjä ei tällaista todennäköisesti huomaa edes vahingossa.

Geekbench-tulokset antavat aina osviittaa raa'asta suorituskyvystä. Honor 90:n tapauksessa mittauslukemat ovat 1 120 (yksi ydin) ja 3 206 (moniydin). Nämä ovat pitkälti samalla viivalla Google Pixel 7 :n kanssa, eli suorituskyky on hyvää muttei parhaiden pelipuhelimien veroista. Tämä on keskihintaisten mallien kohdalla tyypillistä.

Arvosana suorituskyvystä: 3/5

Honor 90 - Ohjelmisto

(Image credit: Future / Axel Metz)

Honor 90 hyödyntää Android 13:n päälle rakennettua MagicOS 7.1 -ohjelmistoa. Käytössä ovat kaikki Googlen palvelut Play Kauppa -latauspaikasta, Gmailista ja Google Mapsista lähtien.

Mukana on useita näppäriä älyominaisuuksia, joista kuvassa olevan tekstin tunnistava Magic Text -on yksi hauskimmista. Työkalun avulla tekstille voi tehdä jälkijättöisesti jos jonkinlaisia temppuja. Mukana on myös muita erikoisuuksia, jotka voivat vaatia hieman totuttelua. Erityisesti tuoreen päivitysversion esittelemä "yläpalkin kahtiajako" on tällainen. Kun pyyhkäisee sormella ruudun vasemmasta yläreunasta alaspäin, avautuvat näytölle ilmoitukset. Oikea reuna taasen keskittyy puhtaasti asetuksiin.

Sen sijaan Honorin päivityslupaus jättää toivomisen varaa. Yhtiö lupaa puhelimelleen kahden vuoden ohjelmisto- ja kolmen vuoden tietoturvapäivitykset. Tämä on hintaluokassa alakanttiin, sillä esimerkiksi Samsung Galaxy A54:n kohdalla päivityslupaus on 4+5 vuotta.

Arvosana ohjelmistosta: 3/5

Honor 90 - Akkukesto

(Image credit: Future / Axel Metz)

Akkukesto on yksi arjen tärkeimmistä asioista, ja tällä saralla Honorilla on pullat hyvin uunissa. Puhelimessa on 5 000 mAh akku, joka on askel oikeaan suuntaan 4 800 mAh akkukapasiteetilla varustetusta edeltäjästä.

Honor lupaa akun jaksavan 19,5 tuntia yhtäsoittoista videotoistoa. Testijakso osoitti lukeman pitävän paikkansa. Käytännössä vain laitteen äärirajoille vieminen sai akun simahtamaan ennen yöunille menemistä.

Honor 90 tukee 66 watin langallista latausta, joka täytti tyhjän akun vartissa 35 prosenttiin. Puolessa tunnissa mittari näytti 68 %, eikä täysi latinkikaan vienyt kuin 50 minuuttia.

Kun suorat kilpakumppanit Samsung Galaxy A54 ja Google Pixel 7 vaativat nollasta sataan ehtiäkseen reilusti yli tunnin, on Honor 90:n tulos oivallinen. Käytännössä akkukesto on niin hyvä, ettei peruskäytössä ilmene ongelmia.

Ei kuitenkaan jotain hyvää etteikö huonoakin. Mukana ei ole lainkaan langatonta latausta, joka on päälle 500 euron puhelimessa varsin selvä vajavaisuus. Moni ei sitä tarvitse, mutta langattomuuteen siirtyneet eivät pääse tästä ratkaisusta hevillä yli.

Arvosana akkukestosta: 4/5

Kannattaako Honor 90 ostaa?

Osta, jos...

Haluat huippunäytön edullisesti

Honor 90 tarjoaa 6,7-tuumaisen AMOLED-näytön selvästi edullisemmin kuin kilpakumppanit. Yleensä hintalappu on pitkälle päälle tonnin.

Haluat pikalatauksen

Honor 90 latautuu nollasta sataan alle tunnissa. Jo vartin odottelu tarjoaa 35 % akkuvarauksen, joka riittää peruskäytössä pitkäksi aikaa.

Älä osta, jos...

Etsit pitkäaikaista puhelinta

Honorin päivityslupaus on selvästi kilpailijoitaan heikompi, joten käytännössä puhelimen elinkaari on Android-päivitysten osalta vain kolmisen vuotta.

Etsit pelipuhelinta

Honor 90:n käyttävä Snapdragon 7 Gen 1 pyörittää kyllä raskaitakin pelejä, mutta puhtaaseen pelikäyttöön ei tätä mallia ole tarkoitettu.

Honor 90 - Vaihtoehtoja

Samsung Galaxy A54 Galaxy A54 on käytännössä Samsungin suora vastine Honor 90:lle. Sen suorituskyky ja kamera ovat suunnilleen samalla tasolla. Malli häviää hieman akkukestossa, mutta parempi päivityslupaus tarjoaa vastaavasti turvaa tulevaan.

Google Pixel 7 Jos etsit perinteistä Android-kokemusta, Google Pixel 7 saattaa olla houkutteleva valinta. Kannattaa kuitenkin huomata, että malli saanee seuraajan lokakuussa 2023.