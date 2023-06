Arvostelussa Honor Magic 5 Pro

Pika-arviossa Honor Magic 5 Pro

Honorin toimitusjohtaja George Zhao korosti TechRadarille MWC 2023:n yhteydessä antamassaan haastattelussa Honor Magic 5 Pro -lippulaivamallin erinomaisuutta. Mainospuheissa ei voinut ainakaan syyttää liiasta nöyryydestä: "Jos vertaat tätä puhelinta muiden kilpailijoiden lippulaivamalleihin, Magic 5 Pro on parempi. Kukaan ei voi kilpailla meitä vastaan."

Julkistustilaisuuden puheisiin on tietysti aina syytä suhtautua varauksella, mutta rivien välistä saattoi lukea tyytyväisyyden ja varmuuden omaa uutuusmallia kohtaan. Ja kun on saanut käyttää Honor Magic 5 Prota useamman viikon ajan arkipuhelimena, on puheiden paikkaansa pitävyys aiheellista tunnustaa. Honor Magic 5 Pro todella on markkinoiden parhaita puhelimia vuonna 2023.

Tiivistetysti voi sanoa, että Honor Magic 4 Pron seuraaja on tyystin omanlaisensa ja kokonaisvaltainen älypuhelin, jonka ongelmat ovat vähissä. Magic 5 Pron kookas ja kirkas näyttö tekee vaikutuksen, kamerakokonaisuus nousee parhaiden kamerapuhelimien rinnalle ja valtava akku varmistaa pitkän käyttöajan. Ja kun kännykän puhti viimein loppuu, saa myyntipakettiin sisältyvästä laturista lisävirtaa erittäin nopeasti.

Tältä osin kaikki on siis kunnossa. Mukaan mahtuu kuitenkin myös tekniikan mukana tullut kompastuskivi: takakameralohko. Selustassa oleva valtava pyöreä kamerajärjestelmä erottuu kilpailijoistaan tyylillisesti, mutta samalla se aiheuttaa lieviä käyttömukavuuteen liittyviä haasteita. Lisäksi nopea lataus saa USB-C-väylän kuumenemaan, joskaan ei onneksi hälyttävästi.

Huippuunsa viritetyt ominaisuudet näkyvät hinnassa. Honor Magic 5 Pro maksaa Suomessa lähes 1 200 euroa, mikä on kaksiteräinen miekka. Toisaalta se on valtava summa rahaa älypuhelimesta, mutta samaan aikaan hintalappu on huokeampi kuin monella kilpailevalla lippulaivamallilla.

Kokonaisuutena Honorin tämän hetken paras puhelin haastaa tasapäin Applen, Samsungin ja muiden valmistajien kärkimallit. Eurooppalaisille se on loistovalinta vuosiksi eteenpäin, mikäli takakameran aiheuttamat muotoiluseikat eivät tunnu kokeillessa ongelmalta.

Honor Magic 5 Pro - Hinta ja saatavuus

Julkaistiin 28.4.2023

Suositushinta 1 199 €

Honor Magic 5 Pro esiteltiin maailmalle yhdessä valmistajan taitettavan puhelimen Honor Magic Vs kanssa osana helmikuista MWC 2023 -tilaisuutta. Puhelin saapui Suomessa myyntiin huhtikuun lopussa 2023.

Mallin suositushinta on Suomessa 1 199 €. Tätä voidaan pitää nykymarkkinoilla onnistumisena, sillä myös edeltävä Honor Magic 4 Pro maksoi vuotta aiemmin saman verran, joskin tuolloin tarjolla oli myös satasen halvempi 256 Gt tallennustilalla varustettu malli. Inflaatio sekä yleinen hintatason nosto on pakottanut monet kilpailijat nostamaan hintojaan, joten Honor ui tässä taistossa vastavirtaan – ja hyvä niin.

Uudesta Honor Magic 5 Prosta on tarjolla vain yksi versio, jossa on 512 Gt tallennustilaa. Kyseessä onkin varsin kallis Android-puhelin, vaikka kilpailijoiden lippulaivamallit ovat vielä useamman satasen kalliimpia.

Edullisempaa vaihtoehtoa etsivät voivat taasen katsoa Honor Magic 5 Liten suuntaan, joka saapui aiemmin keväällä 369 euron hintalapun kera myyntiin. Malli on tosin sittemmin saanut monia alennuksia, ja laitetta on kirjoitushetkellä saatavissa 229 euron hintaan.

Arvosana hinnasta: 4 / 5

Honor Magic 5 Pro - Tekniset tiedot

Honor Magic 5 Pro tarjoaa seuraavanlaiset tekniset ominaisuudet:

Swipe to scroll horizontally Honor Magic 5 Pron tekniset tiedot Header Cell - Column 1 Mitat: 76,7 x 162,9 x 8,77 mm Paino 219 g Ohjelmisto Android 13 & MagicOS 7.1 Näyttö 6,81 tuumaa Resoluutio 1 312 x 2 848 pixels Järjestelmäpiiri Snapdragon 8 Gen 2 Muisti 12 Gt (LPDDR5X) Tallennustila 512 Gt (UFS 4.0) Takakamera 50 MP (laajakulma), 50 MP (ultralaajakulma), 50 MP (telekamera, 3.5x optinen zoom) Etukamera 12 MP Akku 5 100 mAh

Honor Magic 5 Pro - Muotoilu

Kolmoiskameran muotoilu herättää huomiota

219 gramman paino on erittäin kohtuullinen kameran huomioiden

Honor Magic 5 Pro on mitoiltaan 76,7 x 162,9 x 8,77 ja vaakalukemaltaan 219 grammaa. Kyseessä onkin kookas puhelin, joka luottaa takakamerakokonaisuutta lukuun ottamatta edeltäjänsä vahvuuksiin.

Siinä missä Magic 4 Prossa oli "Eye of Muse" -nelikamera, uuden mallin kolmoiskamera on saanut nimekseen "Star Wheel". Selustan ulkonäkö on kaikkea paitsi tavanomainen. Omaan silmään se näyttää todella tyylikkäältä ja kilpailijoista erottuvalta, mutta valitettavasti ratkaisu aiheuttaa käytettävyyteen ongelmia.

Honor Magic 5 Pro on erittäin iso puhelin, jonka käyttäminen yhdellä kädellä on hankalanpuoleista. Jos luurin ottaa käteen vaaka-asennossa, onnistuu kiinnipitäminen käytännössä vain toisesta reunasta. Ainakin omassa kourassani etu- ja keskisormi tuntuivat osuvan kameralohkoon tämän tästä, mikä aiheuttaa epämukavan tunteen sekä tietysti sormenjälkitahran linssissä.

Keskelle sijoitetun ison kameralohkon hyvänä puolena on puhelimen vakaus. Siinä missä erityisesti reunalle asetettu linssikavalkadi saa monesti puhelimen heilumaan pöydällä, Magic 5 Pro ei kärsi tällaisesta nimeksikään. Kun tärisyttämistä kokeilee kädellä, onnistuu se pystysuunnassa, mutta vahingossa sitä ei tapahdu missään nimessä.

Muotoilu jakaa kuitenkin mielipiteitä puolesta ja vastaan. TechRadar sai testikappaleita mallista useassa eri maassa, ja siinä missä muutama arvostelija piti kokemusta hiukan hankalana, osa ei superlatiiveissa säästellyt. Tältä osin kannustamme kokeilemaan puhelinta myymälässä ennen ostopäätöksen tekemistä.

Magic 5 Pro on saatavana vihreänä sekä mustana värivaihtoehtona. Suomen arvostelukappale on ensiksi mainittu "Meadow Green", joka on sävynä varsin maltillinen ja tyylikäs. Turvallista mustaa tai valkoista väritystä ei jäänyt missään vaiheessa kaipaamaan.

Malli on IP68-luokiteltu vesi- ja pölytiiviinä. Ulkomaan toimituksen roisketesti suihkussa ei aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia, joten luotamme tämän saman pätevän myös Suomen versiossa.

Arvosana muotoilusta: 3,5 / 5

Honor Magic 5 Pro - Näyttö

Värikäs ja sulava 6,81-tuumainen OLED-näyttö

Kirkkaus sopii myös nukkumaan menevän tarpeisiin

Honor Magic 5 Pro hyödyntää samanlaista 6,81-tuumaista LTPO OLED -näyttöä kuin edeltäjänsäkin. Muutoksen puuttumista on vaikea kritisoida, sillä näyttö on erittäin laadukas. Se tarjoaa terävän tarkkuuden (1 312 x 2 828), enintään 120 hertsin virkistystaajuuden sekä kaikkineen todella sulavan katselukokemuksen.

Isoin muutos Honor Magic 4 Prohon liittyy enimmäiskirkkauteen, sillä uutuusmalli yltää parhaimmillaan jopa 1 800 nitiin. Lukema on aavistuksen korkeampi kuin Android-kilpailija Samsung Galaxy S23 Ultran 1 750 nitiä ja hiukan matalampi kuin Applen lippulaivamalli iPhone 14 Pro Maxilla. Kirkkaimmillaan Honorin huippumalli on niin valoisa, ettei edes hellepäivän suora auringonpaiste aiheuttanut mitään ongelmia. Lisänitien määrä tuskin olisi enää tarpeellistakaan.

Honor on sisällyttänyt näyttöön 2 160 hertsin korkeataajuuksisen dynaamisen PWM-himmennyksen ja vuorokausirytmiä mukailevan yötilan, jonka luvataan vähentävän yökyöpelien silmille kohdistuvaa rasitusta noin 18 prosenttia. Yöllisen tilan todellista vaikutusta on vaikea mitata, mutta yhtiön konsultoima neurotieteiden professori tohtori Glen Jeffery on tutkimuksissaan tukenut väitettä.

Pidemmän arkitestauksen jäljiltä voidaan kuitenkin todeta, ettei ruutu aiheuttanut minkäänlaisia ongelmia, silmien väsymistä tai muuta lieveilmiötä.

Kaikkinensa Magic 5 Pron näyttö onkin markkinoiden parhaimmistoa. Kaunis kuva, lepohetken huomioiminen sekä katselukokemus yleensä ovat markkinoiden parhaimmistoa. Kokonaisuus on jopa niin hyvä, että benchmark-testituloksia tekevä DXOMARK on palkinnut Magic 5 Pron näytön markkinoiden parhaana vaihtoehtona vuonna 2023.

Kapselimainen etukameralohko sen sijaan jakaa varmasti mielipiteitä, minkä lisäksi suhtautuminen kaareviin näyttöreunoihin vaihtelee käyttäjittäin. Pelikäytössä se ei ehkä ole parhaimmillaan, mutta arkikäytössä mukavuus on erinomaisella tasolla.

Arvosana näytöstä: 5 / 5

Honor Magic 5 Pro - Kamera

Kolme erinomaista 50 MP kennoa

Mainio zoom kohtuulliselle etäisyydelle

4K-videokuvausta rajoitettu

Honor ei ole säästellyt superlatiiveja puhuessaan Magic 5 Pron kamerakokonaisuudesta. Puheille on totisesti katetta, sillä kokonaisuus koostuu kolmesta laadukkaasta kennosta. Takakameran muodostava kokonaisuus on 50 MP pääkamera (f/1.6 / 23 mm / 1/1.12"), 50 MP ultralaajakulmakamera (f/2.0 / 1/2.76" / 13 mm / 122 asteen kuvakenttä) ja 50 MP periskooppikamera (f/3.0 / 90 mm / 3.5x optinen zoom).

Pääkameran kenno on 35 prosenttia suurempi kuin iPhone 14 Pro Maxin tai Samsung Galaxy Watch S23 Ultran vastaavat. Käytännössä tämän pitäisi taata valon tehokkaampi hyödyntäminen. Kun tähän lisää kameraohjelmiston taiat, kuvien selkeys on samalla tasolla kalliimpien kilpailijoiden kanssa.

Magic 5 Pron kameran perustila riittää lähes mihin tahansa käyttöön riippumatta siitä, hyödyntääkö tekoälyn avustuksia vai ei. Testissä napatut kuvat osoittautuivat tarkoiksi ja tasapainoisiksi. Värit tekivät vaikutuksen niin luonnollisissa olosuhteissa kuin keikkatilanteessa. Erityisesti jälkimmäiseen valoshow'n sisältäneeseen tilanteeseen linkittyy Honorin uusi Falcon Capture -ominaisuus, joka pyrkii usealla otoksella selättämään hankalat olosuhteet.

Yökuvaus teki vastaavanlaisen vaikutuksen, joskin kuvissa olo toisinaan epätoivottuja valosäikeitä, kuten alla olevissa lamppukuvissa on nähtävissä. Vaikka säädimme kamera-asetuksia pidemmän aikaa, ei niistä päässyt kokonaisuudessaan eroon. Niitä ei voi tietenkään pitää toivottuina, mutta samalla ne eittämättä toivat kuviin mielenkiintoisen efektin.

Muutamissa otoksissa oli nähtävissä tekoälyn liiallinen halu "täyttää" pimeitä kohtia. Tämä korostuu alla olevissa havainnekuvissa. Otoksista ensimmäinen näyttää todellisen näkymän, jälkimmäinen Magic 5 Pron ikuistaman hetken. Kyky manipuloida valaistusta on teknisesti vaikuttavaa, mutta kyseessä ei ole aina toivottu lisäys.

Zoomin osalta Magic 5 Pro on erinomaisella tasolla. Kun kansainvälisen toimituksemme testaaja ikuistu kuvaa Barcelonan hotellin ylimmästä kerroksesta, saattoi kameran avulla nähdä yksityiskohtia katutasosta, jotka jäivät paljaalta silmältä havaitsematta.

Siinä missä 3.5x ja 10x zoom pitävät kuvat tarkkoina ja upeina, digitaalisen zoomin puskeminen pidemmälle aiheuttaakin jo päänvaivaa. Kuten alla olevista 50x digitaalisella zoomilla otetuista kuvista näkee, lopputulos on jossain määrin taiteellinen. Kuvista muodostuu jopa hiukan maalauksellisia. Tämä on kuitenkin tavanomaista digitaalisen zoomin venyessä.

100x zoomilla kuvaaminen muuttuu lähes mahdottomaksi, sillä etsin ei liiku reaaliajassa. Tämän vuoksi todella kaukana olevien kohteiden ikuistaminen muuttuu ilman tukevaa pintaa tekemättömäksi haasteeksi.

Kuten aiemmin valaistuksen kohdalla jo mainittiin, tekoälypohjainen Falcon Capture mahdollistaa myös nopeasti liikkuvien kohteiden ikuistamisen. Jos haluat napata otokset esimerkiksi lähestyvästä linnusta, Honorin lippulaivamalli tarjoaa ratkaisun tilanteeseen. Kuvat eivät muutu suttuisiksi nopeissa tilanteissa edes yöaikaan.

Videokuvauksen saralla Magic 5 Pro tukee 4K/30fps- ja 4K/60fps-tiloja, joskin oletuksena käytössä on 1080p-tarkkuus. Jos yksityiskohtia haluaa lisää, on tämä säädettävä siis asetuksista erikseen päälle. Eriskummallisesti Magic 5 Pro ei mahdollista yli 15 minuutin 4K-videoiden nauhoittamista. Liekö kyseessä sitten tallennustilaa säästävä vaiko kuumentumista estävä rajoite, sitä emme tiedä. Joka tapauksessa tämä voi aiheuttaa sisällöntuottajille turhaa päänvaivaa.

Magic 5 Prossa on lisäksi 12 megapikselin etukamera, joka on varsin kohtuullinen. Kuten etukameroiden saralla on ominaista, se riittää kaikissa tilanteissa, mutta ei tee kummoista vaikutusta.

Arvosana kamerasta: 4 / 5

Honor Magic 5 Pro - Suorituskyky

Honor Magic 5 Pro hyödyntää Qualcommin uusinta Snapdragon 8 Gen 2 -suoritinta. (Image credit: Future / Axel Metz)

Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

512 Gt tallennustilaa ja 12 Gt muistia

Honor Magic 5 Pron konepellin alla sykkii Qualcommin tuorein Snapdragon 8 Gen 2 -järjestlemäpiiri, joka on tuttu monista vuoden 2023 parhaista Android-puhelimista.

RAM-muistin määrää on kasvatettu viimevuotisesta kahdeksasta gigatavusta 12 gigatavuun. Niin ikään tallennustilan määrä on ottanut loikan eteenpäin, sillä kapasiteetti on tuplattu 512 gigatavuun.

Kaikkinensa Magic 5 Pron suorituskyky on tasolla, jota yli tonnin puhelimelta sopii vaatia. Sulavuuden ja nopeuden huomaa niin arkisessa käytössä kuin pelatessakin. Esimerkiksi autopelit Real Racing 3 ja Asphalt 9: Legends pyörivät ongelmitta vaativimmillakin grafiikka-asetuksilla.

Magic 5 Pron Geekbench-testitulokset kestävät vertailun Xiaomi 13:n, Samsung Galaxy S23 Plussan ja Motorola Edge 40 Pron kaltaisiin malleihin. Erot laitteiden välillä ovat vaihtelevan marginaalisia suuntaan tai toiseen. Käytännössä voikin sanoa, että Honorin lippulaivamallin ostajat voivat olla huoletta suorituskyvyn suhteen.

Arvosana suorituskyvystä: 5 / 5

Honor Magic 5 Pro - Ohjelmisto

Honorin ohjelmisto on rakennettu Android 13:n päälle. (Image credit: Future / Axel Metz)

Hyödyntää Android 13:n päälle rakennettua MagicOS 7.1 -käyttöliittymää

Mielenkiintoisia yksityisyysasetuksia

Honor Magic 5 Pro hyödyntää MagicOS 7.1 -ohjelmistoa, joka on rakennettu Android 13:n päälle.

Käyttöliittymä on hyvin tutunlainen Android-puhelimiin aiemmin perehtyneille, joskin mukana on myös muutamia erikoisuuksia pyyhkäisyeleiden osalta. Siinä missä osa kilpailevista malleista nappaa näyttökuvan esimerkiksi kolmen sormen pyyhkäisyllä, Honorin ohjelmistossa tämä tapahtuu koputtamalla ruutua rystysillä kahdesti.

Käyttöönoton aikana huomaa puhelimessa olevan varsin tavanomaisen määrän erilaisia esiasennettuja sovelluksia. Näiden poistaminen sekä järjestely haluttuihin kansioihin tapahtuu onneksi nopeasti.

Honor on tuonut uusimman ohjelmistoversionsa kyytipojaksi useampia erilaisia älyominaisuuksia. MagicRing mahdollistaa yhdistämisen useaan laitteeseen samanaikaisesti, kun taas Magic Text mahdollistaa älykkään tekstintunnistuksen. Lisäksi valmistaja mainostaa puhelimen tarjoavan ensimmäisenä puhelimena maailmassa ‘Sound Energy Spatial Control Technology’ -teknologian, jonka tarkoituksena on luoda vastakkaisia ääniaaltoja estämään ulkopuolisilta puheluiden kuuntelu.

Kauttaaltaan ei kuitenkaan täysin ylletä täydellisyyteen. Näyttöön sijoitettu sormenjälkitunnistin ei toiminut aina toivotulla tavalla, vaan useampaan otteeseen piti asettaa sormi useampaan kertaan. Onneksi mainio kasvontunnistus auttaa kiertämään ongelman vaivatta. Siinä missä yleensä olen tavannut käyttää sormenjälkeä vahinkoavausten minimoimiseksi, Honorin kohdalla kasvontunnistuksen erinomaisuus kannusti vaihtamaan lukituskonstia.

Honor paini vielä muutamia vuosia sitten pakoteongelmien kanssa, mutta nämä ovat onneksi kaukaista historiaa. Honor Magic 5 Pro sisältää kaikki Googlen palvelut, joten Play Kauppa, Maps-kartat ja muut ovat käytössä kuten missä tahansa Android-puhelimessa.

Valmistaja lupaa puhelimelle kolmen vuoden ohjelmistopäivitykset ja viiden vuoden tietoturvapäivitykset. Päivityslupaus kestää vertailun lähes mihin tahansa kilpailijaan.

Arvosana ohjelmistosta: 4 / 5

Honor Magic 5 Pro - Akkukesto

Pohjassa oleva USB-C-latausportti täyttää akun nopeasti. (Image credit: Future / Axel Metz)

5 100mAh akkukapasiteetti

66 W langallinen lataus

50 W langaton lataus

Honor Magic 5 Pro sisältää kookkaan 5 100 mAh akun, joka jaksaa raskaassakin puristuksessa 12 tunnin ajan. Tältä osin Honor ottaakin niskalenkin Samsung Galaxy S23 Ultrasta ja iPhone 14 Pro Maxista. Tavanomaisessa käytössä luuri selviää käytännössä toisen päivän iltaan ennen kuin laturille on tarvetta.

Puhelimessa on 66 watin langallinen ja 50 watin langaton lataus. Näistä ensimmäinen on pieni askel taakse päin Honor Magic 4 Pron 100 W langallisesta latauksesta, mutta käytännössä ero on pieni. Testimittauksessa tyhjentynyt akku täyttyi vartissa 43 prosenttiin ja puolessa tunnissa 67 prosenttiin.

Tämä on riittävä nopeus peruskäytössä, vaikka nopeus ei esimerkiksi Xiaomin vikkelimmin latautuville malleille pärjääkään. Lisäksi nykyaikana on mukava yllätys, että myyntipaketti sisältää laturin. Kuten Samsung ja Apple ovat osoittaneet, tämä ei ole enää itsestään selvää.

Arvosana akkukestosta: 4 / 5

Kannattaako Honor Magic 5 Pro ostaa?

Osta, jos...

Haluat monipuolisen Android-huippupuhelimen

Magic 5 Pro tarjoaa kaiken saman kuin Samsungin sekä muiden Android-valmistajien lippulaivamallit. Honor on tässä taistossa vielä tuore nimi, joten yhtiön puhelimet erottuvat joukosta.

Haluat parhaan näytön

Magic 5 Pro tarjoaa loistavat kamerat, mutta ennen kaikkea silmäystävällinen näyttö erottuu kilpailijoiden joukosta edukseen.

Älä osta, jos...

Haluat tavanomaiselta näyttävän puhelimen

Magic 5 Pro on enemmän persoonallinen kuin käytännöllinen. Takakamera ei jää huomaamatta, ja sen koko jakaa mielipiteitä.