Arvostelussa Honor Magic 4 Pro

Honor Magic 4 Pro on valmistajan ensimmäinen Suomessa julkaistu huippupuhelin sitten Huaweista irtautumisen. Se tarjoaa loistavan näytön, tyylikkään muotoilun, vaikuttavan kameran, huikean latausnopeuden sekä mainion suorituskyvyn. Pienet kauneusvirheet vievät viimeisen tähden, mutta kyseessä on silti Honorin kunnianpalautus vaikeiden vuosien jälkeen.

Pika-arviossa Honor Magic 4 Pro

Honor oli vielä joitakin vuosia takaperin Huaweihin kuulunut merkki, joka keskittyi budjettihintaisiin puhelimiin. Irtautumisen jälkeen tilanne on muuttunut, sillä Honor Magic 4 Pro on todellinen lippulaivamalli. Se tarjoaa käytännössä kaiken sen, mitä vuoden 2022 parhaalta puhelimelta sopii odottaa.

Kyseessä ei suinkaan ole ensimmäinen "uuden" Honorin länsimaissa julkaisema puhelin. Vuonna 2021 julkaistu Honor 50 tarjosi mainion keskihintaisen kokonaisuuden, josta puuttui kuitenkin viimeinen silaus. Magic 4 Pro paikkaa tämän ongelman lisäämällä mukaan huikean 100 watin langattoman latauksen.

Huippuominaisuudet näkyvät hintalapussa. Aikanaan edullisuudestaan tunnettu valmistaja siirtyy 1 099 euron lippulaivapuhelimellaan samaan kamppailuun Samsung Galaxy S22 -malliston, OnePlus 10 Pron ja Xiaomi 12 Pron kanssa.

Hinta tuntuu kaikesta huolimatta perustellulta. Magic 4 Pro yhdistelee erinomaisen suorituskyvyn, huikean latausnopeuden sekä älykkään kamerakokonaisuuden taianomaisella tavalla.

Puhelin näyttää ja tuntuu erinomaiselta. Myyntipakettiin sisältyy mainio 100 watin laturi sekä suojakuori, minkä lisäksi kännykkä itsessään on IP68-luokiteltu vesi- ja pölytiiviiksi.

Ennen kaikkea ihastuimme 6,8-tuumaiseen LTPO OLED -näyttöön. Sen väritoisto ja tarkkuus loistavat esimerkiksi elokuvia katsoessa. Lisäksi erittäin kapeat reunukset saavat nyökyttelemään tyytyväisenä.

Kamerakokonaisuus panostaa enemmän laatuun kuin määrään. Laajakulma-, ultralaajakulma- ja periskooppikamera hoitavat tonttinsa todella mallikkaasti. 3,5x optinen tarkennus tekee niin ikään vaikutuksen. Ainoat murheenkryynit koskevat haasteellista hämäräkuvausta sekä kuvanvakaimen puuttumista.

Tyylikäs näyttö kruunaa Magic 4 Pron vahvan kokonaisuuden. (Image credit: Basil Kronfli)

Suorituskyky on erinomaisella tasolla. Puhelimessa on Snapdragon 8 Gen 1 -suoritin, 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Valitettavasti puhelimessa ei ole microSD-muistikorttipaikkaa, joten tallennustilaa ei voi lisätä jälkijunassa.

Akku voisi olla aavistuksen suurempi. 4 500 mAh akku riittää koko päivän ajaksi, mutta loppuillasta voi jo nousta hikikarpaloita otsalle. Sen sijaan latausnopeus on huikaisevalla tasolla. 100 watin langaton ja langallinen lataus täyttävät puhelimen virtatilanteen kohdilleen erittäin nopeasti.

Huippuominaisuudet näkyvät valitettavasti hinnassa. 1 099 euron hintalappu on monelle kova pala purtavaksi, minkä lisäksi olisimme toivoneen hiukan pidempää päivityslupausta. Kaikkinensa kyseessä on kuitenkin Honorin todellinen kunnianpalautus, joka nostaa valmistajan takaisin puhelinvalmistajien ykkössarjaan.

Kamerakokonaisuudella saa napsittua Instagramin ruokakuvat erinomaisella laadulla. (Image credit: Basil Kronfli)

Hinta ja saatavuus

Magic 4 Pro julkaistiin Suomessa 13. kesäkuuta 2022. Tältä osin puhelin on täkäläisillä markkinoilla hieman jälkijunassa, sillä puhelimet julkistettiin jo helmikuussa. Tämän jälkeen malli ilmestyi ensin Aasiassa ja tämän jälkeen porrastetusti Euroopassa.

Magic 4 Pro maksaa Suomessa 1 099 euroa. Tarjolla on teknisiltä ominaisuuksiltaan vain 8 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustettu versio. Maailmalla on tarjolla myös 12 Gt RAM-muisti ja 512 Gt tallennustila, mutta ainakaan toistaiseksi nämä eivät ole saapumassa Suomeen.

Honor Magic4 Pro on saatavilla kahdessa värissä, jotka ovat musta (Midnight Black) ja sininen (Cyan Blue).

Kamerakokonaisuus on melkoisen massiivinen eikä se jää varmasti huomaamatta. (Image credit: Basil Kronfli)

Muotoilu

Magic 4 Pro muistuttaa ulkoisesti valmistajan värikkäästä historiasta. Mikäli Huawei Mate 40 Pro on tuttu, tiedät jo valmiiksi, miltä uutuusmalli noin suunnilleen muistuttaa.

Katse kiinnittyy tyylikkääseen ja kaarevaan näyttöön sekä metalliseen runkoon. Laitteen selusta on erittäin kirkasta lasia, joka on puhtaana lähes peilimäinen.

Selustan lasipinta tuntuu kädessä miellyttävältä, mutta siinä on yksi iso ongelma. Pinta kerää itseensä sormenjälkiä todella hanakasti, mikä saa puhelimen näyttämään helposti varsin käyttöä nähneeltä. Kannattaakin puhdistaa laite säännöllisin väliajoin. Toinen vaihtoehto on käyttää myyntipakettiin sisältyvää muovista suojakuorta.

Selustan alaosaan on painettu varsin hienovaraisesti valmistajan merkki. Sen sijaan ylempänä oleva pyöreä kameralohko on kaikkea muuta paitsi huomaamaton. Ympyrämäinen rakenne on erittäin kookas, mutta se on muotoilunsa ansiosta myös tyylikäs. Kookkaan muotonsa ansiosta puhelin ei pöydällä ollessa heilu.

Lasinen takapinta on tyylikäs, mutta sormenjäljet näkyvät siinä turhankin hyvin. (Image credit: Basil Kronfli)

Etupuolella katse kiinnittyy yläosassa olevaan pillerimäiseen etukameraan sekä kaarevaan näyttöön. Jälkimmäinen on hiukan makuasia, mutta ainakin itse tykästyin siihen kovasti. Vastapainona on herkästi toisinaan tulevat vahinkopainallukset, mutta niiden määrän voi laskea pienen totuttelun jälkeen yhden käsin sormin.

Puhelimen oikeassa sivussa on volyymi- ja virtapainikkeet. Pohjassa on USB-C-latausportti sekä SIM-telakka kahdelle kortille. Yläosassa on puolestaan mikrofoni, kaiutin sekä infrapunasensori.

Mukana ei valitettavasti ole kuulokeliitäntää tai microSD-muistikorttipaikkaa. Tallennustilaa ei voi siis lisätä, minkä lisäksi musiikinkuuntelu vaatii langattomat kuulokkeet tai adapterin.

Rakenne itsessään on hyvin huoliteltu ja viimeistelty, eikä esimerkiksi minkäänlaisia rakoja tai railoja tunnu palasten välillä.

Magic 4 Pro on Honorin ensimmäisen Suomessa IP68-luokiteltu puhelin. Tämän ansiosta se on vesi- ja pölytiivis. Tämä on yli tonnin puhelimelle erittäin perusteltu lisä, joka tuo turvaa myös Suomen toisinaan ailahtelevissa olosuhteissa.

Näyttö

Honor Magic 4 Pron suurimpia valtteja on sen upea näyttö. LTPO OLED -paneeli on kirkas ja värikäs, mikä ei kuitenkaan yllätä. Esimerkiksi myynnissä niin ikään oleva OnePlus 10 Pro sai vastaavat kehut upeasta katselukokemuksesta.

6,8-tuumainen näyttö on varsin kookas. Se tarjoaa resoluutioksi 1 312 x 2 848, pikselitiheydeksi 460 ppi ja kuvasuhteen 19.5:9. Käytännössä ominaisuudet ovat tältä osin samalla viivalla kuin Samsung Galaxy S22 Ultrassa.

Näytön 1 000 nitin enimmäiskirkkaus tekee ruudun lukemisesta helppoa lähes kaikissa olosuhteissa. Tämä on kuitenkin ruudun ainoa osa-alue, jossa Honor ei ole aivan parhaimmillaan.

Sen sijaan valmistaja on tuonut lippulaivamalliinsa muutamia erikoisuuksia. Ennen kaikkea jopa PWM-himmennys aina 1 920 hertsiin asti auttaa silmien jaksamista. Käytössä on myös erillinen e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu tila.

Näyttö on Magic 4 Pron suurimpia vahvuuksia. (Image credit: Basil Kronfli)

Vaikka tekniset tiedot ovat helppoja vertailtavia, todellinen laatu mitataan käytössä. Tässä Honor Magic 4 Pro todella loistaa. Luitpa sähköposteja, katsoit Netflixiä ja pelasit Call of Duty: Mobilea, katselukokemus hivelee silmää. Värimaailma on eläväinen ja todella miellyttävä. Toki ruutua on syytä katsoa edestä päin, sillä sivusta kurkattuna näkymä hieman sekoaa. Tämä on kuitenkin OLED-ruuduille tyypillistä.

Asetuksista voi muokata näyttöä hyvin vapaasti. Värimaailmaa voi hallita kahden vaihtoehdon väliltä (eloisa ja normaali), värien lämpötilaa saa hallittua oletusasetuksilla (oletus, lämmin ja kylmä) ja onpa tarkkuuskin muokattavissa (2 848 x 1 312, 2 492 x 1 148 ja 2 2136 x 984).

Niin ikään virkistystaajuutta saa muokattua. 120 Hz enimmäislukema on tätä nykyä lippulaivamalleissa jo lähes oletus, mutta sen sulavuus tekee silti aina vaikutuksen. Halutessaan virkistystaajuuden saa vaihdettua dynaamiseksi tai lukituksi (120, 90 ja 60 Hz). Valinnalla voi säästää akkukestoa jonkin verran.

Kamera

Takakamera kiinnittää jo pelkän kokonsa puolesta katseita. (Image credit: Basil Kronfli)

Takakamera kiinnittää huomion massiivisella pyöreällä koollaan, joka on muotoilunsa saralla piristävä irtiotto nykyisin varsin vakiintuneesta tyylistä.

Kamerakokonaisuus koostuu kolmesta kamerasta, jotka ovat 64 MP periskooppikamera, 50 MP ultralaajakulmakamera ja 50 MP pääkamera. Näistä ensiksi mainittu 90 millimetrin polttovälillä varustettu f/3,5-aukollinen kamera, joka yltää 3,5x optiseen tarkennukseen ja 100x digitaaliseen zoomaukseen.

Laajakulma- ja ultralaajakulmakamera jäävät 50 megapikselin lukemillaan periskooppikameran varjoon. Tästä huolimatta ne tekevät vaikutuksen. Erityisesti ultralaajakulmakameran automaattitarkennus on kullan arvoinen, sillä sen ansiosta sitä voi käyttää korvikkeena puuttuvalle makrolinssille.

Kamerakokonaisuuden viimeinen osa on syvyyssensori. Etupuolella nähdään taasen 12 MP etukamera 100-asteisella näkökentällä sekä 3D-syvyyssensorilla.

Image 1 of 8 (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 8 Ultralaajakulmakamera (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 8 Pääkamera (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 8 3.5x tarkennus (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 8 Pääkameralla saa laadukkaita ruokaotoksia (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 8 3,5x optinen tarkennus (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 8 Etukameralla saa ikuistettua hyvä selfieitä. (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 8 Pääkamera hämärissä olosuhteissa (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 8

Kaikkien kameroiden laatu teki vaikutuksen. Odotukset eivät tosin olleet aivan huipussa, sillä valmistajan edellinen Honor 50 jätti kuvauskäytössä kaksijakoisen jälkimaun. Tällä kertaa palaset kuitenkin loksahtavat kohdilleen ja kuorrutteena nähdään erinomaisen nopea kuvaprosessointi.

Pääkameralla napsitut otokset säväyttävät yksityiskohdillaan, tasapainoisella värimaailmallaan ja hyvällä kontrastilta. Kuvissa ei ole samanlaista ylikorostettua kontrastia kuin Samsung Galaxy S22 -mallistossa, mutta luonnollisempi ote on monille mieluisampi vaihtoehto.

Myös tarkennus onnistuu ripeästi. Fokuksen saaminen pieniin kohteisiin voi tosin olla makrokameran puuttumisen takia työn ja tuskan takana. Kaikkinensa pääkameralla selviää lähes tilanteessa kuin tilanteessa, eikä kuvaushetkien epäonnistumista saa sysättyä laitteiston viaksi.

Paratiisissa on kuitenkin pieniä kompastuskiviä. Kamerakokonaisuudessa ei ole kuvanvakausta, joten hämärät olosuhteet voivat olla haastavia. Värimaailma ei tästä kärsi, mutta osa yksityiskohdista jää tällöin yön pimeyteen.

Image 1 of 2 Muotokuva 3,5x optisella tarkennuksella (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 2 Muotokuva etukameralla (Image credit: Basil Kronfli ) Image 1 of 2

Periskooppikamera on ulkotiloissa otetuissa muotokuvissa kuin kotonaan. Se ei niin ikään ole pimeissä olosuhteissa vahvimmillaan, mutta lopputulokset päihittävät iPhone 13 Pron ja Galaxy S22:n telelinssit. Tykästyimme erityisesti optisen tarkennuksen ja digitaalisen tarkennuksen yhteistyöhön. Kokonaisuus on tältä osin hyvin lähellä markkinoiden parasta kamerapuhelinta eli Samsung Galaxy S22 Ultraa.

Videokuvaus on vahvalla tolalla, vaikka 8K-nauhoitus ei valitettavasti olekaan tuettuna. Onneksi pääkameran 4K/60fps-kuvaus tuottaa erinomaista jälkeä. Muilla kameroilla saa taltioitua hetket 4K/30fps-kuvauksella. Halutessaan kameraa saa myös vaihdettua kesken kuvauksen, joskin tämän huomaa nauhoitteesta pienenä pätkäisynä.

Videokuvaajia on huomioitu erillisellä elokuvatilalla sekä muilla ominaisuuksilla. Tuen piirissä ovat IMAX Enchanced -videokuvaus sekä 10-bittinen 4K 60 fps Log Video. Halutessaan kuvasuhteeksi saa myös 21:9 jopa 4K-tarkkuudella.

Honor Magic 4 Pro on päiväsaikaan erinomainen kamerapuhelin. (Image credit: Basil Kronfli)

Suorituskyky

Honor Magic 4 Pro hyödyntää Qualcommin tämän hetken parasta Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiriä. Suomessa myytävänä on vain 8 Gt RAM-muistilla varustettu versio, joskin maailmalta on saatavissa myös 12 Gt malli. Tallennustilaa on puolestaan 256 Gt.

Suorituskyky on lippulaivamallistolle tyypillisellä tavalla, mikä on hintalapun huomioiden minimivaatimuskin. Käytännössä puhelin selviää mistä tahansa tilanteesta vaivatta. Arkinen verkkoselaus, elokuvien katselu sekä uusimpien pelien pelaaminen onnistui lähes ongelmitta.

Ainoa pieni murheenkryyni on prosessorille tyypillinen. Kuten lähes kaikki Snapdragon 8 Gen 1 -piirillä varustetut puhelimet, myös Magic 4 Pro tapaa lämmetä kouriintuntuvasti pelisessioiden venyessä. Ongelmalliseksi tämä ei muodostu, mutta sen huomaa.

Honor Magic 4 Pro ei ole varsinainen pelipuhelin, mutta erinomaisten tehojen ansiosta se pyörittää ongelmitta mitä tahansa mobiilijulkaisua. (Image credit: Basil Kronfli)

Kuten Honorin puhelimissa on ollut tapana yhtiön irtauduttua Huaweista, myös Magic 4 Pro tarjoaa täydet Googlen palvelut. Tämän ansiosta suorituskyky pääsee kunnolla esille. Google Play Kauppa -latauspaikan sovellukset, pelit ja muut sisällöt toimivat tällä hetkellä ongelmitta. Käytännössä suorittimen tehot tarjoavat turvaa pitkälle tulevaisuuteen.

Mallille on luvattu 2 vuoden Android-päivitykset ja 2 vuoden tietoturvapäivitykset.

Kuten lippulaivamallilta sopii odottaa, puhelin on 5G-valmis.

Puhelimessa on sekä kasvontunnistus että näyttöön sijoitettu sormenjälkitunnistin. Molemmat toimivat miellyttävän tarkasti.

Valitettavasti on vielä lopuksi mainittava, että arvostelukäyttöön saatu testiversio jämähti käynnistysvaiheessa täysin jumiin eikä laitetta saanut auki ilman tehdasasetusten palauttamista. Tämä saattoi kuitenkin olla vain testilaitteen aiheuttama ongelma.

Akkukesto

Magic 4 Pro sisältää hyvän 4 500 mAh akun. Laitteessa piisaa puhtia varsin hyvin, vaikka akku ei ole markkinoiden suurimpia. Esimerkiksi Samsung Galaxy S22 Ultra ja Xiaomi 12 Pro tarjoavat nimittäin 5 000 mAh akun.

Onneksi tärkeimmät asiat ovat kunnossa. Magic 4 Pro jaksoi testikäytön aikana koko päivän ajan, joskaan kahden päivän reissuista ei kannata ilman laturia haaveilla. Yleensä akkuvarausta oli nukkumaan mennessä varsin hälyttävät 10 prosenttia, joten herätyskellon kohdalla saisi jo jonkin verran jännittää.

Onneksi latausnopeus on erinomaisella tasolla. Myyntipakettiin sisältyvä 100 W laturi täyttää tyhjentyneen akun puolilleen vain 10 minuutissa. Kokonaan akku on täytetty aavistuksen yli puolessa tunnissa. Latausnopeus on siis kiitettävä, vaikka esimerkiksi Xiaomi 12 Pro täyttää akun vain 17 minuutissa. Käytännössä tällaisissa nopeuksissa muutaman minuutin heitot ovat kuitenkin vain henkselien paukuttelemista, sillä hätätilanteessa käyttöaikaa saa runsaasti vain muutamassa minuutissa.

Honor Magic 4 Pro tukee myös langatonta latausta. Erikseen hankittava 100 W laturi täyttää puhelimen noin 45 minuutissa, kun taas 50 prosentin täyttöaste saavutetaan 17 minuutin hujakoilla.

Yhteenveto

(Image credit: TechRadar / Basil Kronfli)

Kannattaako Honor Magic 4 Pro ostaa?

Osta, jos...

Haluat upean näytön

Honor Magic 4 Pro tarjoaa erinomaisen näytön, jonka tarkkuus, värimaailma ja virkistystaajuus ovat omiaan esimerkiksi suoratoistopalveluita katsellessa.

Haluat erinomaisen kamerapuhelimen

Kuvanvakaimen puuttuminen säikäytti aluksi, mutta lopulta kamerakokonaisuus teki todellisen vaikutuksen. Vaikka yökuvaus ei ole puhelimen vahvuuksia, kirkkaalla päivänvalolla saa ikuistettua upeita otoksia.

Haluat runsaasti sovelluksia

Honorin paluu Googlen palveluiden piiriin mahdollistaa Play Kauppa -latauspaikan täydellisen hyödyntämisen. Pelit, applikaatiot ja muut ladattavat sisällöt eivät siis lopu kesken.

Älä osta, jos...

Inhoat sormenjälkiä

Lasinen tausta kerää sormenjälkiä nopeammin kuin vanhoja saa pyyhittyä. Ongelman saa onneksi korjattua suojakuorella.

Haluat huomaamattoman näyttöloven

Magic 4 Pron pilleriä muistuttava näyttölovi on pieni, mutta sen huomaa muotonsa vuoksi paremmin kuin tyypillisen kamerareiän.