Arvostelussa Honor 50

Honor 50 onnistuu kauttaaltaan hyvin. Näyttö, etukamera sekä akkukesto yllättävät positiivisesti, eikä varsinaisia ongelmakohtia ole makro- ja syvyyskameraa lukuun ottamatta. Suurin ongelma on kuitenkin markkinatilanne, jossa erottuminen on vaikeaa. Honor 50 ei tarjoa yhtäkään todellista huippuominaisuutta, vaan luottaa lähinnä vahvaan kokonaisuuteen.

Pika-arvio

Honor oli vielä muutama vuosi takaperin Suomen suositumpia puhelinvalmistajia. Tämän jälkeiset vaikeudet pakotteiden kanssa ovat heikentäneet tilannetta, mutta irtaantuminen Huawein yhteydestä vuonna 2020 on avannut jälleen mahdollisuuden uudelle nousulle.

Honor 50 on valmistajan ensimmäinen merkittävä maailmanlaajuinen puhelinjulkaisu sitten Honor 20 -mallin vuonna 2019. Tämän jälkeenkin on ilmestynyt muutamia malleja, mutta nämä eivät ole juurikaan erottuneet edukseen. Ongelmat eivät ole olleet puhelimissa itsessään, vaan pakotteiden aiheuttamassa Google-palveluiden puuttumisessa. Tämä onkin aiheuttanut päänvaivaa esimerkiksi pankkisovelluksia tai muita applikaatioita kaipaaville.

Honor 50 osoittaa, että valmistajalla on avaimet käsissään uuden menestystarinan luomiseen. Googlen Play Kauppa -latauspaikka on palannut koko komeudessaan, mikä helpottaa monien arkea. Enää ei tarvitse miettiä sitä, onko sovellus saatavissa ja mitä reittiä pitkin. Käytännössä kaikki toimii kuten kuuluukin.

Valitettavasti uutuuspuhelin ei kuitenkaan vielä räjäytä pankkia, vaikka se onkin yhtiön mielenkiintoisin tuotos vuosiin. Kyseessä on nimittäin tasavahva kokonaisuus, joka pärjää jokaisella osa-alueella. Ongelmallisesti se ei kuitenkaan loista oikein millään saralla kilpailijoitaan kirkkaammin.

Honorin uusi tuleminen on monille erikoinen ja hiukan sekavakin. Yhtiö paljasti kesällä 2021 uudet puhelimensa kahdessa erässä. Honor 50 näyttäytyi jo heinäkuussa, kun taas Honor Magic 3 sai oman tilaisuutensa kuukautta myöhemmin.

Odottavan aika on ollut pitkä, mutta Honor 50 saapui viimein Suomeen marraskuun puolivälissä. Kokemus on varsin perinteinen Android-kokemus.

Olisi väärin toivoa, että jokainen uusi puhelinmalli onnistuisi säväyttämään. Honor 50 ei yritäkään keksiä pyörää uudelleen, vaan se varmistaa ketjujen öljyisyyden ja rengaspaineiden riittävyyden. Puhelin tuntuu kauttaaltaan laadukkaalta ja hyvältä.

Onnistumisen puolelle lukeutuvat kirkas ja värikäs näyttö, erinomainen pääkamera, loistelias etukamera sekä hyvä akkukesto. Näistä jälkimmäisen takana on erittäin hyvä optimointi. Puhelin pelittää juuri kuten toivoa saattaa, mutta samalla se pitää huolen siitä, ettei taustalle unohdu tehosyöppöjä. Lisäksi puhelinta on kevyen rakenteen ansiosta miellyttävä pitää kädessä.

Varsinaisia ongelmia on vähäkkäästi. Always-on-näyttö toimii hetkittäin ailahtelevasti, minkä lisäksi jäimme kaipaamaan kamerajärjestelmän makro- ja syvyyskameralta enemmän hyödyllisyyttä. Kuulokeliitäntä on niin ikään poissa, mutta tämä alkaa olla jo enemmän sääntö kuin poikkeus.

Honor 50 on puhelimien jokapaikanhöylä. Se tarjoaa hyvän Android-käyttökokemuksen ilman isompia ongelmia. Tässä piilee kuitenkin sen ongelma. Sen suosittelu on helppoa, mutta kohdeyleisön löytäminen ei ehkä niinkään. Jos etsit parempaa keskihintaista kamerapuhelinta, on sellaisia tarjolla. Hyvä akkukestokaan ei nouse parhaaksi.

Kokonaisuus on puhelimen vahvuus, mutta onko siitä suoranaiseksi myyntivaltiksi?

(Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

Honor 50 oli monien huhujen ja odotusten keskiössä hyvän aikaa. Varsinainen julkistus nähtiin heinäkuun 16. päivä, mutta julkaisun odotusta tämä ei lyhentänyt.

Lopulta puhelin saatiin Suomessa myyntiin 15. marraskuuta, mikä on hiukan suurinta osaa maailmaa myöhemmin. Malli saapui Aasian suunnalla valikoimiin lokakuun puolella. Toisaalta malli ei ole vielä rantautunut Yhdysvaltoihin, joten tältä osin Eurooppa ja Suomi ovat hyvässä etukenossa.

Keskihintaisesta puhelimesta on myynnissä kaksi eri versiota. Suositushinnat ovat 499 euroa (6+128 Gt) ja 599 euroa (8+256 Gt).

Muotoilu

(Image credit: Future)

Honor 50 on muotoilultaan lähes identtinen Suomen ulkopuolella ilmestyneen Huawei Nova 9:n kanssa. Mitat, paino ja takakameran muotoilu ovatkin samasta puusta veistettyjä. Tämä on hauska yksityiskohta, joka korostaa toisistaan irtaantuneiden yhtiöiden historiaa. Matkaa täyteen erillään elämiseen on vielä jonkin verran.

Puhelin on mitoiltaan 160,0 x 73,8 x 7,8 mm. Elopainoa on ainoastaan 185 grammaa, mikä on yllättävän vähän. Tämä tekee puhelimen pitämisestä kädessä todella mukavaa myös pitkien aikojan ajan.

Muotoilussa on omat hankaluutensa. Pyöreät ja kapeat reunat näyttävät upeilta, mutta puhelimen käsittely on hetkittäin haasteellista. Esimerkiksi sähköpostin kirjoittaminen vaaka-asennossa aiheutti useampaan kertaan vahinkopainalluksia reunoista, kun tarkoitus oli vain pitää puhelinta tukevasti kiinni. Tämän voinee halutessaan korjata suojakuorella tai -lompakolla, mutta arvostelujakson aikana ei sellaista käytetty.

Suojalle on myös toisenlaista käyttöä. Puhelimen selusta on nimittäin todellinen sormenjälkimagneetti. Etenkin musta versio kerää jo puhelimen käyttöönottovaiheessa niin paljon jälkiä takapuolelleen, että puhdistusliinalle on tarvetta.

Puhelin on ulkoisesti hyvin pelkistetty. Reunoilla olevat volyymipainikkeet sekä virtanäppäin ovat erittäin ohuita ja vieläpä miellyttävästi samanvärisiä kuin muukin puhelin. Tämän vuoksi ne eivät käytännössä erotu lainkaan, mutta ne tunnistaa sormella luontevasti. Lisäksi molemmat on sijoitettu optimaalisesti sormien ulottuville puhelimen oikeaan reunaan.

Pohjassa on USB-C-liitäntä sekä paikka SIM-kortille. Kuten yhä enenevissä määrin on tapana, ei puhelin sisällä 3,5 mm -kuulokeliitäntää. Langattomat kuulokkeet ovat nykyaikaa, joskin tietysti asian voi kiertää erillisellä adapterilla. Piuhallisten kuulokkeiden ystävät kuitenkin joutuvat pettymään.

Puhelin on saatavissa mustana, hopeisena ja vihreänä. Selustan vasemmassa alakulmassa on lisäksi erittäin maltillisen tyylikäs Honor-teksti pystysuorassa.

(Image credit: Honor)

Selustassa on lisäksi maltillinen kamerajärjestelmä, joka koostuu kahdesta isommasta ympyrästä. Näistä ylemmässä on pääkamera, kun taas alempaan on jemmattu loput kolme kameraa. Kohouma on varsin hienovarainen eikä se aiheuta ikävää tuntumaa. Samalla se kuitenkin varmistaa pienen kenoasennon puhelimen ollessa selällään pöydällä.

Toisin kuin nykyajalle on tyypillistä, Honor 50 ei ole IP-luokiteltu. Valmistajan kotisivuilla kerrotaan, ettei puhelin ole veden- tai pölynkestävä. Kannattaakin siis olla varovainen käytön kanssa.

Näyttö

Honor 50 tekee todellisen vaikutuksen näytöllään. 6,57-tuumainen OLED-ruutu 2 340 x 1 080 -tarkkuudella, 120 Hz virkistystaajuudella ja 300 Hz kosketustunnistuksella puhuvat puolestaan. Niin ikään ulkoinen olemus on kohdillaan. Kaarevat reunat näyttävät upeilta. Ainoa kokonaisuutta särkevä elementti on ruudun yläosan keskellä sijaitseva kamerakolo.

Näyttö kestää vertailun käytännössä mihin tahansa, ja kokonaisuus on etenkin hinnan huomioiden kohdillaan. Värit näyttävät eläviltä ja kirkkaus tekee luettavuudesta jatkuvasti miellyttävää. Vaikka aika kuluisi leffojen ja pelien saralla, ei tämäkään aiheuta kompastelua.

(Image credit: Honor 50)

Osa käyttäjistä pitää korkeaa virkistystaajuutta tärkeämpänä kuin toiset. Jos ei ole aiemmin vakuuttunut tämän merkityksellisyydestä, suosittelemme kokeilemaan Honor 50 -puhelinta. Ruutu tuntui pyörivän jopa muita 120 Hz näytöllä toimiva puhelimia sulavammin. Mitä ilmeisimmin 120 Hz on ollut kehitystyössä alusta alkaen vahvasti keskiössä.

Jos olet edelleen vakuuttunut siitä, että korkea virkistystaajuus on pääasiassa turha lisä, saa sen kytkettyä myös alemmaksi. Asetuksissa on kolme vaihtoehtoa: dynaaminen (60-120 Hz), korkea (120 Hz) ja normaali (60 Hz). Näistä dynaaminen vaihtelee tarpeen mukaan, kun taas kaksi jälkimmäistä lukitsevat virkistystaajuuden halutulle tasolle.

Käytännössä dynaaminen osoittautui arvostelujakson aikana parhaaksi vaihtoehdoksi. Mikäli 60 Hz kuitenkin riittää, saa tällä parannettua akkukestoa merkittävästi.

Ruudun alaosassa on sormenjälkitunnistin. Sensori on sijoitettu tavanomaista alemmas, mikä vaati ainakin itseltäni hetken verran totuttelua. Tunnistin tuntuu toimivan sisätiloissa hyvin, mutta kelien kylmentyminen aiheutti muutamia hankaluuksia ulkona.

Kamera

Honor 50 tarjoaa nelikamerajärjestelmän, jossa pääkamera tekee vaikutuksen. Myös muut linssit pärjäävät tarkastelussa, mutta tarpeellisuus onkin toinen asia.

(Image credit: Future)

108 MP pääkamera ottaa erittäin tarkkoja kuvia, joissa yhdeksän pikseliä kuitenkin yhdistetään yhdeksi (pixel binning). Teknologian suurimpana hyötynä on valo, jota kertyy kuviin runsain mitoin. Lopullinen kuva on puolestaan tarkkuudeltaan 12 MP, kuten nopeimmat päässälaskijat jo ynnäilivätkin. Pikselikoko on siis 2,1 mikronia.

Pääkameran otoksien vertailu on Suomen marraskuussa hetkittäin vaikeaa, sillä ulkoilmassa ei liialla valolla mässäillä. Tämän vuoksi alla olevissa kuvaesimerkeissä on otoksia Tampereen keskustasta keskellä syyspäivää sekä kansainvälisen toimituksemme napsimia potretteja.

Vaikka valoa olisi tarjolla rajallisesti, näyttävät kuvat kirkkailta ja hyvin valaistuilta. Tämä ei ole itsestään selvä asia edes 108 MP kameroilla. Automaattinen tarkennus kohdistaa hyvin ja kuvissa on mainio syvyysvaikutelma. Lähellä oleva kohde erottuu toivotulla tavalla, minkä lisäksi myös kaukainen horisontti näyttää aidonlaiselta.

Pääkamera todella pärjää hyvin kaikissa olosuhteissa. Esimerkkikuvien joukossa on nähtävissä myös pimeällä taltioituja kuvia ilotulitteista, jotka näyttävät upeilta. Edes yllättävät valoilmiöt eivät siis aiheuta Honor 50:n kameralle vaivaa.

Jos megapikselien määrä on kaikki kaikessa, Honor 50 tarjoaa oivallisen 108 MP kameran. Se on tällä hetkellä Suomessa myytävistä malleista myös edullisimpia, sillä esimerkiksi Xiaomi Redmi Note 10 Pro tarjoaa paperilla saman. Tässä kohtaa on silti sanottava, että Honor 50 optimoi kuvat verrokkia paremmin.

(Image credit: Future)

Kamerajärjestelmän muut linssit tarjoavat 8 MP ultralaajakulmakameran, 2 MP syvyyskameran ja 2 MP makrokameran. Ensin mainittu laajentaa näkökenttää, mutta kuvien värimaailma ja tarkkuus häviävät pääkameran napsimille potreteille. Vaikka marraskuinen maisema ei sitä alleviivaa, on lopputulema haaleampi kuin pääkameralla. 112 asteen kuvakulma kompensoi asiaa kuitenkin jossain määrin.

Valitettavasti muut kamerat tekevät selväksi, että määrä ei korvaa laatua. Käytäntö on yleistynyt viimeisten vuosien aikana runsaasti, mikä on eittämättä yllättävää. Yleensä vaatimattomat lisälinssit kun jäävät merkinnäksi mainokseen, eivät osaksi arkea.

Makrokameran kuvat osoittautuivat testeissämme rakeisiksi ja epätarkoiksi. Vaikka välimatka olisi lyhyt, pääkamera tuntuu pärjäävän tilanteessa paremmin. Tämän vuoksi makrokamera soveltuu paremmin leikittelyyn kuin kovaan käyttöön.

Vaatimattomat lisälinssit eivät poista Honor 50:n pääkameran ansioita. Samalla ne olisivat kuitenkin kaivanneet lisää mietintää. Jos kaksi heikohkoa kameraa oltaisiin yhdistetty yhdeksi ja laadukkaaksi lisäkameraksi, olisi kokonaisuus merkittävästi houkuttelevampi vaihtoehto myös ahkerasti kuvaaville.

Onneksi todellinen yllättäjä on etupuolella. Honor 50 tarjoaa 32 MP selfiekameran, joka taltioi videopuheluihin sekä omiin muotokuviin herkullisen määrän tarkkuutta. Värit, varjot, yksityiskohdat sekä syvyysvaikutelma nousevat eloon upealla tavalla.

Kuva 1/2 Selfiekamera (Image credit: Honor 50) Kuva 2/2 Bokeh-efektillä (Image credit: Honor)

Selfiet onnistuvat myös pimeällä. Muotokuva-tilassa on keskitytty hiusten ja ihon elävyyteen. Siinä missä monet kilpailijat sössivät näiden elävyyden bokeh-efektillä tai pahimmillaan ilmankin, ei Honor 50 sorru tällaiseen.

Pääkameran videokuvaus onnistuu tarkkuuksilla 4K 30 fps tai 1080p 60 fps. Käytännössä lukemat ovat siis samat kuin muilla samalla järjestelmäpiirillä toimivilla puhelimilla. Peruskäyttäjälle nämä riittävät enemmän kuin hyvin.

Kuvaustiloissa on yllätyksiä hyvässä ja pahassa. Positiivisen puolelle lukeutuu Monivideo-tila, jossa Honor 50 kuvaa sekä etu- että takakameralla.

Sen sijaan irtopisteet jäävät keräämättä nykyajalle tyypillisellä slow-mo-hidastuskuvauksella. Mainittu Monivideo-tila tosin mahdollistaa takakameralla hidastetun ja nopeutetun kuvauksen, mutta aivan samasta ei kuitenkaan ole kyse. Muutoinkin ylimääräisiä ässiä on hihassa tavanomaista vähemmän.

Se, paljonko puuttuvat krumeluurit haittaavat, on pähkäiltävä henkilökohtaisesti. Panorama-kuvaus on mukana, mikä on monille varmasti tyypillisin erikoisuus.

Esimerkkikuvia

Kuva 1/9 (Image credit: Honor 50) Kuva 2/9 (Image credit: Honor 50) Kuva 3/9 Laajakulma (Image credit: Honor 50) Kuva 4/9 2x-tarkennus (Image credit: Honor 50 2x zoom) Kuva 5/9 (Image credit: Future) Kuva 6/9 (Image credit: Future) Kuva 7/9 (Image credit: Future) Kuva 8/9 (Image credit: Future) Kuva 9/9 (Image credit: Future)

Suorituskyky

Honor 50 hyödyntää Snapdragon 778G -suoritinta 6 nanometrin prosessilla. Kyseessä on väkivahva keskiluokkainen malli, joka pärjää arjessa vaikkakaan ei yllä täysin lippulaivamallien Snapdragon 800 -piirien tasolle.

Suorituskykytestit osoittavat nopeasti tilanteen. Honor 50 pärjää ongelmitta esimerkiksi Samsungin keskihintaiselle Galaxy A52 -mallille, joka hyödyntää Snapdragon 750G -suoritinta. Vastaavasti Snapdragon 780G- ja 888-suorittimella varustetut puhelimet vetävät pidemmän korren.

Puhelimen suhteen voi tehdä valinnan sekä muistin että tallennustilan osalta. Tarjolla on 6 tai 8 Gt RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt tallennuskapasiteettia. Jälkimmäisen osalta on syytä huomata, että puhelimessa ei ole microSD-paikkaa. Tämän vuoksi säästöpäätös voi kostautua myöhemmin.

Kuten tätä nykyä lähes kaikki mallit, myös Honor 50 tarjoaa 5G-tuen. Tällä saralla malli ei ole joukon halvimmasta päästä, mutta samalla se tarjoaa kilpailukykyisen ja laadukkaan keskihintaisen tavan päästä uuden sukupolven verkkoteknologiaan käsiksi. Vaikka kilpailu on koventumassa tässä hintapisteessä entisestään, Honor 50 pärjää taistossa.

Suorituskyvyn saralla voidaan vertailla tekniikkaa paperilla sekä toimivuutta käytännössä. Vaikka Honor 50 ei ylläkään selvästi kalliimpien lippulaivamallien tasolle sisuskaluillaan, ei tämä arjessa näy. Jos käyttö on perinteistä sosiaalisen median selaamista, pikaviestimien parissa naputtamista sekä sovelluskäyttöä, toimii puhelin ongelmitta.

Ainoa huomio keskittyy sovellusten välillä liikkumiseen. Kun kameran jättää päälle avatakseen vaikkapa WhatsAppin, liikkuu kamera pikakuvakkeena ruudulla vielä muutaman sekunnin ajan. Tämä ei ole moite tai ongelma, mutta en ole täysin varma mikäli näin on tarkoitus. Toisaalta se oli myös hauska lisä, jonka olisi suonut jatkuvan pidempäänkin.

(Image credit: Future)

Pelipuhelinta etsivä ei kuitenkaan saa keskihintaisista malleista parasta irti. Tässä kohtaa nimittäin raaka laskentateho nousee arvoonsa, ja tällöin pelikokemus voi hiukan hidastella tai jopa nykiä. Tämä tosin riippuu täysin pelistä. Hektisimpien ja edistyneimpien teosten kohdalla asian huomaa, tavanomaisempaa ajanvietettä pelaava taasen ei.

Pelasimme arvostelujakson aikana Call of Duty: Mobile -verkkoräiskintää. Tämä osoitti ongelmien satunnaisuuden. Useammat sessiot olivat täysin ongelmattomia, kun taas hetkittäin puhelin kyykkäsi menon kiihtyessä muutamaan kertaan. Valtaosalle tämä ei ole murhe, mutta jos tämä hidastelu tekee eron voiton ja tappion välille, on mieli nopeasti apeana.

Honor 50 tarjoaa perushyvät kaiuttimet. Puheluiden tai videoiden katsomisessa ne ajavat asian moitteitta. Elokuva- tai pelikäyttöön emme niillä lähtisi, sillä sitä varten on useita laadukkaita kuulokkeita. Ja kas kummaa, Honor 50:n ennakkotilausetuna olikin saatavana kaupanpäälliseksi Honor Earbuds 2 Lite -nappikuulokkeet. Vastaavanlaisia tarjouksia on todennäköisesti luvassa myöhemminkin.

Puhelin tarjoaa myös Wi-Fi 6-, Bluetooth 5.2- ja NFC-yhteydet.

Ohjelmisto

Honor 50 sisältää Android 11 -käyttöjärjestelmän sekä sen päälle rakennetun valmistajan ikioman Magic UI 4.2 -käyttöliittymän. Nämä ovat hyviä, mutta kiinnostavin anti on aivan muualla. Puhelin nimittäin palauttaa Honorin jälleen Googlen Play-palveluiden äärelle.

Mukana on esiasennetut Play Kauppa, Googlen hakusovellus, Gmail, Drive, Maps, YouTube, YouTube Music, Google Duo, Google Kuvat ja Messages. Näistä Play Kauppa on merkittävin. Vaikka esimerkiksi Honor 9X Pro sinänsä pärjäsi App Gallery -latauspaikalla, palveluiden verkkosivuilla sekä muilla patenttiviritelmillä, on muutos merkittävä. Ennen kaikkea se tekee Honor 50 -älypuhelimesta jälleen suurta yleisöä kiinnostavan mallin.

(Image credit: Honor)

Jos Huawein ja Honorin puhelimet ovat muutaman viimeisen vuoden ajan olleet hankaluuksissa sovelluspuolella, ei tämä enää ole ajankohtaista. Käytännössä saat kaikki verkkopankkisovellukset, suoratoistopalvelut sekä pelit laitteelle ongelmitta.

Honor 50 tuntuu ennen kaikkea kertovan, että valmistaja on jälleen ajankohtainen ja suomalaisille hyvä vaihtoehto. Mainehaitan korjaaminen voi ottaa kuitenkin aikansa.

(Image credit: Future)

Magic UI tuntuu puhelinmarkkinoilla miellyttävältä ja värikkäältä ilmestykseltä. Se on kirkas, selkeä ja hiukan pyöristetty. Oletusasetuksena ruudun pikakuvakkeet hämmästyttävät koollaan, mutta näitä voi luonnollisesti muokata pienemmäksi. Siirtyminen ruudun 4x4-kuvakkeista 5x6-ratkaisuun helpottaa käyttöä, mutta samalla se vie visuaalisuudesta osan pois.

Ennen kaikkea käyttökokemus tuntuu hyvin tavoitteelliselta ja päämäärätietoiselta. Magic UI pyrkii jatkuvalla syötöllä etsimään ongelmakohtia, jotka kuluttavat virtaa turhankin ahkerasti. Näistä varoittaminen on monesti paikallaan, mutta vähempikin tuntuisi riittävän. Toisaalta akkukesto – josta kohta lisää – kiittää ominaisuudesta.

Honor 50 pitää mukanaan yhden ja erittäin merkittävän kysymysmerkin: valmistaja on luvannut puhelimelle ainoastaan yhden sukupolven Android-päivitykset. Android 12 on siis satavarmasti luvassa, mutta tämän jälkeen onkin epäselvää. Ero kilpailijoihin on merkittävä. Esimerkiksi Samsung, OnePlus, Nokia ja Sony lupaavat päivityksiä vuosiksi eteenpäin, joten olisimme toivoneet Honorilta yhtä vaikuttavaa lupausta tulevaisuuden suhteen.

Akkukesto

(Image credit: Future)

Akkukesto on Honor 50:n vahvimpia osa-alueita. Vaikka testijakson aikana kelit kylmenivät, ei puhelimen virtavaranto joutunut ongelmiin. Käytännössä lataustarve muuttui kriittiseksi seuraavan päivän lounastauon yhteydessä. Tämä siitäkin huolimatta, että käyttö oli varsin aktiivista.

Lukemat ovat oivalliset, sillä 4 300 mAh akku ei vakuuta paperilla. Onneksi käytäntö on toisenlainen. Valmistaja on onnistunut luomaan kokonaisuudesta erittäin säästeliään.

Puhelimen myyntipakkaus sisältää 66 W laturin sekä USB-C-kaapelin. Latausnopeus tekee niin ikään vaikutuksen. Vaikka Xiaomi 11T Pron 120 W -latausnopeus jää haaveeksi, ei Honor 50 aiheuta arjessa ongelmia.

Piinapenkkimme osoitti valmistajan lukemat hyvinkin tarkoiksi. Puhelimen täyttyminen nollasta sataan kesti noin 43 minuuttia, mutta todellisuudessa tilanne on tätäkin parempi. Akku nimittäin täyttyy erittäin nopeasti alkuunsa. Vasta viimeiset prosenttiyksiköt saavat kellon matelemaan. Tämä tuskin on kuitenkaan ongelma.

Käytännön arjessa akku harvoin pääsee tyhjäksi, vaan laturiin tartutaan tilanteen lähestyessä ongelmaa. Mukana tuleva 66 W laturi täyttää akun 15 prosentista 51 prosenttiin kymmenessä minuutissa. Samainen 15 % muuttui 92 prosentiksi ainoastaan 27 minuutissa. Sen sijaan viimeiseen kahdeksaan prosenttiyksikköön kuluikin sitten jo lähes yhdeksän minuuttia.

Latausnopeus on siis nykystandardeilla parempaa puoliskoa, vaikka aivan ennätyslukemiin se ei ylläkään. Se, tarvitseeko keskihintaisen puhelimen toisaalta täyttyä tätäkin nopeammin, on toinen kysymys.

Mukana ei ole langatonta latausta.

Yhteenveto

(Image credit: Future)

Osta, jos...

Nautit selfieistä

Honor 50 tarjoaa loistavan etukameran, jolla saa napsittua vaivattomasti laadukkaita kuvia.

Haluat laadukkaan akkukeston

Honor 50 jaksaa vaivatta toisen päivän puolelle. Tämän lisäksi puhelin tarjoaa hyvän latausnopeuden, joten ikäviä yllätyksiä ei pitäisi olla luvassa.

Kuvaat ahkerasti pimeällä

Honor 50 pärjää erinomaisella pääkamerallaan hyvin myös pimeällä. Kokonaisuus on etenkin hinnan huomioiden erinomainen.

Älä osta, jos...

Suosit langallisia kuulokkeita

Puhelimessa ei ole 3,5 mm -kuulokeliitäntää, joten joudut siirtymään langallisten kuulokkeiden pariin tai hankkimaan erillisen adapterin.

Haluat erikoisominaisuuksia

Honor 50 on kauttaaltaan tasavahva, mutta samalla siitä uupuu todellinen valttikortti. Jos haluat parhaan mahdollisen akkukeston tai ylivertaisen kameran, on tarjolla parempia vaihtoehtoja. Kokonaisuutena Honor 50 on kuitenkin mainio.