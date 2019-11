Arvostelussa Honor 20

Erinomaisella suorituskyvyllä, eloisalla näytöllä, modernilla muotoilulla ja tasokkaalla kameralla varustettu Honor 20 on paperilla erinomainen puhelin. Huawein Magic-käyttöliittymä ei ole kuitenkaan markkinoiden paras.

Honor 20 on hyvä esimerkki siitä erikoisesta asemasta, jossa Huawein sisaryhtiö on tällä hetkellä. Se on kaikin puolin houkutteleva ja kyvykäs, liki lippulaivaluokkaan yltävä, puhelin erinomaiseen hintaan. Tunnelman pilaa kuitenkin Huawein yllä roikkuva varjo, jonka Yhdysvallat ja Kiina ovat aiheuttaneet kauppasodallaan.

Emme vielä kirjoitushetkellä (9.7.2019) tiedä täysin, miten selkkaus lopulta päättyy, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ainakin luvannut yhtiön saavan jälleen käydä kauppaa amerikkalaisyritysten kanssa. Lausunnossa oli kuitenkin yksi ehto: "kaupankäynnistä ei saa aiheutua uhkaa Yhdysvaltain kansalliselle turvallisuudelle". Kukaan toimija ei ilmeisesti ole vielä selvittänyt täysin, mihin Trump käytännössä viittaa.

Päättyipä erikoinen soppa sitten suuntaan tai toiseen, Honor 20 julkaistaan Suomessa 15.7. ja tulee toimimaan täysin normaalilla tavalla koko elinkaarensa ajan. Honor julkaisi puhelimen itse asiassa jo 21.5., mutta julkaisu sattui äärimmäiseen huonoon ajankohtaan: välittömästi Huawei-pakotteiden julkaisun jälkeen. Samalla koko tilaisuudesta jäi hieman erikoinen jälkimaku.

Honor julkaisi tilaisuudessa Honor 20:n ja Honor 20 Pron, mutta jälkimmäisenä mainittu malli ei ole tietojemme mukaan saapumassa Suomeen ollenkaan. Sen sijaan jo aiemmin julkaistu Honor 20 Lite on myynnissä laajasti eri jälleenmyyjillä.

Kuva: TechRadar (Image credit: Future)

Honor 20: julkaisupäivä ja hinta

Saapuu myyntiin 15.7.

Suositushinta vain 399 euroa

Honor 20 saapuu myyntiin 15.7., mutta meillä ei ole vielä toistaiseksi tietoa kaikista puhelimen jälleenmyyjistä.

Puhelimen paras puoli on ehdottomasti sen yllättävän edullinen hinta. Kuluttajat saavat liki lippulaivatason huippulaitteen vähintään puolet halvemmalla kuin monen kilpailevan lippulaivamallin. Honor 20 maksaa ainoastaan 399 euroa, mikä on uskomattoman halpa hinta puhelimen ominaisuuksiin nähden. Hintaa laskevat todennäköisesti Huawein kriisi ja mallin julkaisun myöhästyminen.

Halvasta hinnastaan huolimatta Honor 20 tarjoaa todella suorituskykyisen käyttökokemuksen, joka pääsee kameraa lukuun ottamatta lähes samalle tasolle monen huippupuhelimen kanssa.

Avainominaisuudet

Erinomainen puhelimen kylkeen sijoitettu sormenjälkitunnistin

Hyvät komponentit edulliseen hintaan

Neljä takakameraa

Jos siirryt Honorin omalle tuotesivulle, huomaat nopeasti Honor 20:n suurimman ylpeydenaiheen: puhelimen uuden neloiskameran.

Ymmärrämme hyvin, miksi Honor päätti keskittää kuluttajien huomion juuri kyseiseen ominaisuuteen, mutta Honor 20:n suurin valtti ei kuitenkaan ole sen neloiskamera, vaan käsittämättömän hyvä hinta-laatusuhde.

Olemme tottuneet hyvään hinta-laatusuhteeseen jo aiempienkin Honor-mallien kohdalla, mutta esimerkiksi edeltänyt Honor View 20 maksoi julkaisuhetkellä joko 549 tai 649 euroa tallennustilasta ja RAM-muistista riippuen. Honor 20:n hinta on siis jopa yllättävän halpa.

Kuva: TechRadar (Image credit: Future)

Käyttäjä saa 399 euron hintalapulla käytännössä saman perustason suorituskyvyn kuin Huawei P30 Prossa. Saat myös saman 6,26-tuumaisen näytön kuin kalliimmassa (ei Suomeen saapuvassa) Honor 20 Prossa – sekä tietysti näyttävän neloiskameran.

Yksi käytettävyyteen liittyvistä lempiominaisuuksistamme on itse asiassa lievältä heikkoudelta kuulostava puhelimen virtapainikkeeseen sijoitettu perinteinen sormenjälkitunnistin. Vaikkei se kuulostakaan yhtä hienolta kuin näyttöön integroidut skannerit, se toimii käytännössä paljon nopeammin ja luotettavammin.

Sivulla sijaitsevaan virtapainikkeeseen sijoitettu sormenjälkitunnistin toimii nopeasti ja luotettavasti. (Kuva: TechRadar) (Image credit: Future)

Puhelimen lukituksen avaaminen peukalolla tai etusormella tuntuu yllättävän luontevalta – mielestämme jopa helpommalta kuin eteen tai taakse sijoitetun sormenjälkitunnistimen käyttäminen.

Siihen on kaiken lisäksi helppo päästä käsiksi myös silloin, kun puhelin makaa selällään pöydällä. Se ei myöskään jätä puhelimen etupuolelle samanlaista rumaa alareunaa kuin kaikkein perinteisimmät etupuolelle sijoitetut sormenjälkitunnistimet.

Arvostamme erityisesti sitä, että virta/sormenjälkipainike on sijoitettu hienovaraiseen syvennykseen, joka helpottaa painikkeen löytämistä myös sokkona.

On myös mukava huomata, että puhelimen lukitus aukeaa jo painikkeen kevyestä painalluksesta. Puhelinta ei siis tarvitse puristaa rystyset valkoisena, vaan koko tunnistusprosessi käy äärimmäisen kevyesti, nopeasti ja luotettavasti.

Muotoilu

Melko moderni kamerareikään perustuva muotoilu

Kerää helposti sormenjälkiä

Honor 20 onnistuu täyttämään suurimman osan vuodelle 2019 tyypillisistä muotoiluseikoista. Siinä on metallinen runko sekä lasiset etu- ja takakuoret.

Etupuolella on moderni liki reunaton näyttö, jonka vasemmassa yläkulmassa on kamerareikä. Takana puolestaan kalliilta näyttävä kiiltävä pinta, joka heijastaa valon tyylikkääksi väriskaalaksi.

Kuva: TechRadar (Image credit: Future)

Kiiltävän takakuoren huono puoli on kuitenkin se, että se kerää tehokkaasti myös kaikki jättämäsi sormenjäljet ja on kaiken lisäksi liukas kädessä. Suosittelemme siis hankkimaan puhelimelle suojakuoren, jottei se liu'u alas sohvaltasi.

Puhelimen kaarevat mattapintaiset sivut helpottavat sen pitelemistä kädessä, vaikka lasipinnat tekevätkin siitä liukkaan. Onneksi sivulle sijoitettu sormenjälkitunnistin on niin helppo löytää, ettei puhelinta tarvitse käännellä kädessä.

Heti virtapainikkeen yläpuolella on äänenvoimakkuudensäädin, joka ei ole aivan yhtä mukava käyttää, mutta ajaa silti asiansa.

Puhelimessa ei valitettavasti ole 3,5 mm:n kuulokeliitäntää, mikä on erityisen ärsyttävää siksi, ettei ratkaisua ole tehty edes IP-luokituksen vuoksi.

Näyttö

6,26-tuumainen LCD-näyttö on vivahteikas

1 080 x 2 340 -resoluutio

Pidämme Honor 20:n näytöstä. 6,26-tuumainen ruutu on riittävän suuri kaiken sisällön katseluun ja sen 1 080 x 2 340 -resoluutio tarjoaa sopivan tarkkuuden videoille.

Se ei tietenkään ole yhtä terävä ja yksityiskohtainen kuin kalliimmat QHD-näytöt, mutta Full HD -resoluutio riittää mainiosti puhelimen kokoiselle näytölle.

Kuva: TechRadar (Image credit: Future)

Kuva on mukavan tasapainoinen, värit ovat eloisia ja valkotasapaino tuntuu sopivalta. Näytön kirkkaus ei kuitenkaan vedä vertoja kaikille kilpailijoilleen, joten sen käyttäminen suorassa auringonvalossa voi vaatia hieman enemmän vaivaa.

Kamerareikä aiheuttaa kuitenkin yhä hieman haasteita monille sovelluksille. Esimerkiksi Netflix ja Amazon Video teeskentelevät kuin kamerareikää ei olisi olemassakaan ja rajaavat videon reunan oudon epäsymmetrisesti kameran alareunan keskeltä. YouTube-videot saa zoomattua näytön täyttämiseksi, mutta tuolloin reiän sisään jäävä kuva jää tietysti näkymättömiin.

Suurin osa nykyaikaisista peleistä käyttää 19,5:9-kuvasuhdetta, joten pelikokemus on huomattavasti videokokemusta parempi.