Honor julkaisi eilen uuden lippulaivasarjansa Honor 20:n Lontoossa. Sarja koostuu 499 euron hintaisesta perusmallista, 599 euron Honor 20 Prosta ja jo aiemmin julkaistusta 299 euron Honor 20 Litestä.

Kaikki sarjan mallit vaikuttivat päteviltä vaihtoehdoilta omassa hintaluokassaan, ja Honorilla olisi ainakin paperilla mahdollisuudet nostaa markkinaosuuttaan yhä suuremmaksi.

48 megapikselin neloiskamera, Kirin 980 -suoritin, 8 Gt:a RAM-muistia ja 256 Gt:a tallennustilaa. Tällaisen kokoonpanon olisi odottanut saavan varsin raikuvat aplodit brändin faneista, median edustajista ja tekniikka-alan vaikuttajista koostuneelta yleisöltä, mutta aplodit jäivät vaisuiksi. Paikan päällä yleisöstä oli helppo aistia, että huoneessa seisoi yksi valtava elefantti, josta kukaan ei puhunut: Googlen asettamat Android-rajoitteet.

Honorin puheenjohtaja George Zhao puhui Battersea Evolutionin lavalla eilen noin tunnin ajan, mutta yleisö odotti turhaa kommentteja Android-kriisistä – niitä ei koskaan tullut.

Ei lainkaan testilaitteita medialle

Kun tekniikkatoimittajat osallistuvat julkaisutilaisuuteen, heille luovutetaan yleensä testilaite välittömästi tilaisuuden jälkeen, jotta laitetta päästään arvostelemaan mahdollisimman nopeasti.

Tällä kertaa testilaitteita ei kuitenkaan annettu kenellekään, ja puhelinta pääsi kokeilemaan vain tapahtuman demoalueella. Ratkaisu tuntuu erikoiselta, sillä puhelin ei näyttänyt kokeneen mitään niin mullistavaa uudistusta View 20:een verrattuna, etteivätkö sen näytekappaleet olisi jo olleet valmiina median testikäyttöön. Se tuntui myös toimivan moitteetta lyhyen testiaikamme perusteella.

Vielä erikoisempaa oli se, ettemme saaneet tietää puhelimen tarkkaa myyntipäivää. Valmistaja vaikuttaakin todella pohtivan seuraavaa peliliikettään Android-jupakassa.

Ei kommentteja

Matkustimme itse tapahtumaan ruotsalaisen toimittajaryhmän mukana, mutta sekä ruotsalaisten että suomalaisten toimittajien ryhmä sai kuulla noin 15 minuuttia ennen tapahtuman alkua, ettei kukaan Honorin johtajista annakaan haastatteluja medialle, vaan kaikki sovitut haastattelut on peruttu. Tämä on täysin poikkeuksellista laitteen julkaisutilaisuudessa, sillä yrityksen avainhenkilöt kertovat yleensä auliisti uutuuksistaan.

Vaikuttaakin siltä, että Android-ongelma on tullut yritykselle suurena yllätyksenä ja poikkeuksellisen huonoon aikaan. Ongelma on erityisen harmillinen Suomen markkinoiden suhteen, sillä Honor on onnistunut kapuamaan jo maamme neljänneksi myydyimmäksi brändiksi ja Huawei keikkuu toisella sijalla, heti Samsungin perässä.

Koko tapahtuman ainoa viittaus yhtiön ongelmiin oli Zhaon loppupuheenvuoro, jossa hän hehkutti Honorin kehittävän jatkossakin mahdollisimman hyvää käyttökokemusta kaikille puhelintensa käyttäjille. Sen tarkemmin hän ei kuitenkaan ongelmia kommentoinut.