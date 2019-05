Googlen asettamat Android-rajoitteet Huaweille: mitä ne käytännössä tarkoittavat?

Googlen päätös estää Huaweita saamasta jatkossa Android-päivityksiä niin sovellusten kuin turvallisuuspäivitysten osalta saa kiinalaisen puhelinvalmistajan tulevaisuuden näyttämään epävarmalta. Sillä voi olla kuitenkin myös paljon laajempia vaikutuksia puhelinmarkkinoille.

Trumpin asetettua Huawein mustalle listalle, jonka vuoksi yhdysvaltalaiset yritykset joutuvat rajoittamaan yhteistyötään yhtiön kanssa, Google on joutunut rajoittamaan Google Play Storen saatavuuttaan. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät käyttäjät pääse jatkossa käsiksi palvelun suosittuihin sovelluksiin tai Android-käyttöjärjestelmään tehtäviin turvallisuuspäivityksiin.

Toisin sanoen Huawei ei pysty tarjoamaan enää käyttäjilleen elintärkeitä Google-sovelluksia. Yhtiö joutuu myös merkittävästi rajoittamaan nopeuttaan, jolla se pystyisi tarjoamaan käyttäjilleen uusia Android-päivityksiä, ominaisuuksia ja turvallisuuspäivityksiä.

Mitä tämä tarkoittaa Huawein puhelinten omistajille?

Emme vielä tiedä uutisen kaikkia vaikutuksia, mutta ehkä tämän hetken informatiivisin tieto aiheesta on Googlen TechRadarille antama kommentti:

"Noudatamme päätöstä ja seuraamme sen aiheuttamia vaikutuksia. Palveluidemme, Google Playn ja turvallisuuden takaavan Google Play Protectin käyttäjien osalta nämä jatkavat toimintaansa nykyisissä Huawei-laitteissa", edustaja kertoi.

Tämä on erityisen hyvä uutinen heille, jotka ovat saattaneet juuri ostaa uuden Huawei P30 Pro -mallin itselleen: ylläolevan kommentin mukaan nykyiset mallit saavat edelleen turvallisuuspäivityksiä, eikä niiden Google Play Store -toimintoja rajoiteta ainakaan toistaiseksi, sillä Google on luvannut jatkaa näiden tukemista.

Huawei on myös kertonut meille, että yhtiö aikoo tehdä kaikkensa tukeakseen käytössä olevia puhelimia sekä seuraavansa tilannetta:

"Huawei on edistänyt merkittävästi Androidin kehitystä ja kasvua maailmalla. Olemme yhtenä Androidin tärkeimmistä kansainvälisistä yhteistyökumppaneista työskennelleet läheisesti heidän avoimen lähdekoodin alustan kanssa kehittääkseen ekosysteemiä tavalla, joka on auttanut sekä käyttäjiä että alaa."

"Huawei jatkaa turvallisuuspäivitysten ja sovellusten tukemista kaikkiin nykyisiin Huawei- ja Honor-puhelimiin sekä -tabletteihin. Tämä koskee kaikkia käyttäjillä olevia ja kaupoissa edelleen myytäviä laitteita."

Tämä ei silti tarkoita sitä, että nykyiset Huawein omistajat olisivat erityisen hyvässä asemassa. Emme esimerkiksi tiedä, kuinka pitkään tuki jatkuu. Todennäköisesti sitä ei ylläpidetä enää vuosien päähän, mikäli tilanne jatkuu.

Vaikka useimmat valmistajat jatkavat turvallisuuspäivitysten tuomista laitteisiin kaksi tai kolme vuotta julkaisun jälkeen, Googlen asettamat uudet rajoitteet saattavat pienentää tätä aikaväliä merkittävästi.

Käyttävätkö tulevat Huawei-puhelimet edelleen Androidia?

Lähde: TechRadar

Muutos tietää sitä, ettei Google työskentele enää suoraan Huawein kanssa tuodakseen päivityksiä käyttöjärjestelmään saati päästä yhtiötä käyttämään Google Play Storea. Tämä on potentiaalisesti kuolettava isku yhtiölle, joka vain hetki sitten kertoi suunnitelmistaan nousta maailman suurimmaksi puhelinvalmistajaksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos Huawei haluaa jatkaa Android-käyttöjärjestelmän käyttöä, se joutuu käyttämään Android Open Source Platformia (AOSP), joka on kaikkien käytössä oleva ilmainen alusta.

Se ei tarjoa kuitenkaan pääsyä suosittuihin palveluihin, kuten YouTubeen, Google Mapsiin, Chromeen tai Google Play Storeen. Nämä ovat Googlen ydintoimintaan kuuluvia palveluita, joita sen ei tarvitse tarjota kaikille. Lopettaessaan yhteistyön Huawein kanssa, yhtiö käytännössä evää pääsyn juuri näihin palveluihin.

Ilman pääsyä Google Play Storeen, Huawein täytyisi työskennellä kehittäjien kanssa suoraan luodakseen omat versiot heidän sovelluksistaan, jotta ne toimisivat Huawein puhelimissa. Vastaava tilanne on esimerkiksi Amazonin Fire OS -käyttöjärjestelmällä, joka perustuu AOSP-lähdekoodiin. Sillä on kuitenkin oma kauppapaikka, koska Amazon pyrkii hallinnoimaan Fire-tableteissa ja Echo-laitteissa olevaa alustaansa.

Jos Huawei joutuu käyttämään AOSP:tä, seuraukset voivat olla merkittävät, sillä hyvin varusteltu sovelluskauppa on elinehto mille tahansa älypuhelimelle. Nokia ja Microsoft epäonnistuivat tekemään Windows Phonesta varteenotettavan vaihtoehdon Androidille ja Applen iOS:lle, vaikka yhtiö käyttä miljoonia dollareita kehittääkseen järjestelmää ja houkutellakseen kehittäjiä tulemaan mukaan.

Huawei on tosin väittänyt kehittävänsä omaa vaihtoehtoa Googlen Androidille jo viimeisen seitsemän vuoden ajan. Yhtiö on kutsunut sitä varasuunnitelmaksi, joka käynnistettäisiin tällaisten tilanteiden kohdalla.

TechRadarille antamassaan viimeisimmässä tiedotteessa Huawei sanoi: "Jatkamme turvallisen ja kannattavan ekosysteemin kehittämistä, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen käyttäjillemme ympäri maailmaa". Tämän voi lukea myös niin, että yhtiö on jo käynnistänyt oman vaihtoehtoisen käyttöjärjestelmän markkinoinnin.

Emme kuitenkaan tiedä, kuinka tämä siirtymä käytännössä tapahtuisi. Huawei on sanonut jo aiemmin olevansa halukkaampi työskentelemään Googlen ja Microsoftin kaltaisten brändien kanssa Androidin ja Windowsin kanssa takaakseen parhaan mahdollisen kokemuksen.

Tuntuu myös hyvin epätodennäköiseltä, että kiinalaisvalmistaja olisi jo kehittänyt vahvan ja käyttökelpoisen vaihtoehdon, joka voisi korvata kaikki Androidin tarjoamat sovellukset seuraaviin älypuhelimiinsa.

Jos Huawei menettää käyttöoikeudet Google Play Storeen, yhtiö joutuisi käyttämään valtavat määrät rahaa houkutellakseen kehittäjiä luomaan toimivat sovellukset omalle alustalleen. Tämä herättääkin kysymyksen, jatkaisiko yhtiö enää puhelinten valmistusta tällaisten kustannusten jälkeen.

Samat sanat koskevat myös Honoria, joka on Huawein alaisuudessa toimiva merkki. Honor on saattanut pyrkiä eroon emoyhtiönsä varjosta, mutta samat rajoitteet on ilmoitettu koskevan myös sitä.

Tästä huolimatta yhtiön tulevat Honor 20 -puhelimet julkaistaan odotetusti, joten nykyisiäja pian myyntiin saapuvat malleja tuetaan Androidin ekojärjestelmällä.

Entä muut merkit? Mitä tämä kaikki tarkoittaa laajemmin puhelinmarkkinoille?

Lähde: TechRadar (Image: © TechRadar)

Vaikka Yhdysvaltain asettamat sanktiot eivät toistaiseksi koske muita valmistajia, niiden välittämä viesti kantautuu laajalle: politiikka voi vaikuttaa merkittävästi miljardien ihmisten jokapäiväisten laitteiden kohtaloon.

Toistaiseksi muissa maissa sijaitsevat päätoimistot eivät ole joutuneet välittämään päätöksestä, mutta vastaavanlaiset sanktiot saattavat herättää heidät miettimään yritystoimintaansa uudemmin.

Muutama vuosi sitten Samsung uhkasi irtaantua Googlen Android-käyttöjärjestelmästä, koska yhtiö koki Googlella olevan liian suuri valta Galaxy-älypuhelinten käyttöjärjestelmän suhteen.

Ratkaisuna yhtiö kehitti oman Tizen-käyttöjärjestelmän, jota käytetään Galaxy-älykelloissa. Sen myötä Google käynnisti uudet neuvottelut, joiden seurauksena yhtiö päätti antaa valmistajille entistä vapaammat kädet.

(Samsungin julkaisema Tizen-pohjainen älypuhelin oli halpamalli, eikä se koskaan noussut Galaxy-mallien kaltaiseksi hitiksi.)

Päätöksestä saattaa hyötyä eniten Apple. Trump on jo pitkään yrittänyt saada yhtiön siirtämään toimintansa pois Kiinasta Yhdysvaltoihin, ja hän antoi erityisvapauden Applelle jo aiemmin asettaessaan Kiinalle tariffeja, jotta Apple ei joutuisi nostamaan puhelimiensa hintoja.

Huawei on ollut jo pitkään piikki Applen lihassa, kun kiinalaisyritys on noussut yhdysvaltalaisyrityksen rinnalle markkinasiivujen osalta. Kyseessä on todellinen kilpailija laatupuhelimien saralla, ja Trump selkeästi haluaa nähdä yhdysvaltalaisen valmistajan tekevän enemmän tulosta kotimaassa.

Tuotannon siirtäminen Kiinasta kävisi Applelle kuitenkin järjettömän kalliiksi, minkä lisäksi yhtiö joutuisi joka tapauksessa tuomaan monia komponentteja Aasiasta rakentaakseen iPhoneja. Siksi siirtymän todellisista vaikutuksista on vaikea sanoa mitään varmaa.

Älypuhelinmarkkinat voivat kohdata myös laajempia vaikutuksia, jos Huawei yhtäkkiä katoaisi markkinoilta. Kiinalaisvalmistajan aggressiivinen kehitys on pakottanut myös muut valmistajat kehittämään uusia ominaisuuksia ja parantamaan huomattavasti omia puhelimiaan. Kilpailun katoaminen tietäisi myös kehityksen hidastumista.

Huawein osaaminen älypuhelinten kameroiden suhteen on eittämättä syy nykyiseen kilpajuoksuun alati paremmista kamerapuhelimista. Lippulaivamallien kameroiden laatu on parantunut roimasti viime vuosina, ja Huawein P-sarjan puhelimet ovat vieneet tekniikkaa entisestään edemmäksi.

Yhtiö kilpailee myös Samsungin kanssa tuodakseen ensimmäisen taitettavan puhelimen markkinoille. Pelkästään Huawei Mate X:n olemassaolo on varmasti pakottanut eteläkorealaisen valmistajan nopeuttamaan oman mallin kehitystyötä, mikä tarkoittaa samalla sitä, että käyttäjät saavat uuden teknologian entistä nopeammin käsiinsä. Tosin Galaxy Foldin kohtaamien ongelmien takia Samsung todennäköisesti toivoisi käyttäneen malttia.

Tietääkö tämä Huawein loppua?

Huawein ja Androidin yhteistyölle on olemassa pieni toivon pilkahdus.

Yhdysvaltain kauppaministeriö asetti 90 päivän palautusoikeuden Huaweihin kohdistuneille kaupparajoitteille, jotta Yhdysvaltalaiset yritykset voisivat ostaa tärkeää laitteistoa ylläpitääkseen toimintaansa. Käytännössä tämä vihjailee sitä, että asetetuilla rajoitteilla on todella syvät vaikutukset nykyiseen toimintaan ja niitä joudutaan seuraamaan.

Google on myös vahvistanut seuraavansa tilannetta ja rajoitteiden aiheuttamia vaikutuksia. Se ei halua rajoittaa Android-ekojärjestelmänsä verkkoa, minkä lisäksi yhdysvaltalaiset yritykset kuten Qualcomm kärsivät suuresti Huaweille asetetuista rajoitteista. Jälkimmäinen saattaakin todennäköisesti ryhtyä lobbaamaan rajoitteiden poistamisen puolesta.

Mutta jos Google pakotetaan eristämään Huawei täysin tulevista Android-päivityksistä ja Play Store -saatavuudesta, se ei ainoastaan tekisi Huawein elämää vaikeaksi, vaan saattaisi herättää kuluttajien epäilykset kaikkia kiinalaistuotteita kohtaan. Ottaen huomioon, kuinka laajalti levinneitä ja teknologisesti vakuuttavia uudet puhelimet ovat, tällä saattaa olla merkittävä vaikutus alaan.

Vaikka suurin osa rajoitteista näyttäisikin koskevan vain Huaweita, sen vaikutukset näkyvät varmasti koko alalla ja seuraavissa puhelinmalleissa. Sen seurauksena näemme mahdollisesti myös kokonaan uuden käyttöjärjestelmän synnyn.