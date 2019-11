Arvostelussa Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro ei ole vain Huawein paras puhelin, vaan yksi koko vuoden kiinnostavimmista julkaisuista. Sen neloiskamera on yksinkertaisesti järisyttävän hyvä, muotoilu miellyttää silmää ja konepellin alla on kunnolla tehoa. P30 Pro on kaikilla mittapuilla todellinen lippulaivamalli.

P30 Pro on tärkeä puhelin Huaweille, eikä valmistaja säästele ylistyssanoja sen markkinoinnissa. Uuden lippulaivan on nimittäin määrä tuoda "valokuvaukseen uusi ulottuvuus".

Puhelin pyrkii tähän tavoitteeseen neljällä kamerallaan, jotka panostavat erityisesti zoomausominaisuuksiin ja hämäräkuvaamiseen. Puhelimessa on 5-kertainen optinen zoomi, 10-kertainen hybridizoomi ja hurja 50-kertainen digitaalinen zoomi.

Muuten P30 Prossa on käytännössä kaikki huippuominaisuudet jota nykyaikaiselta lippulaivamallilta voit odottaa. Siinä on tyylikäs – joskin näyttölovellinen – muotoilu, näyttölasiin integroitu sormenjälkitunnistin, langaton lataus, tehokkaat komponentit, suuri näyttö ja kunnollinen akunkesto.

Huawei on kehittynyt valtavaa vauhtia viime vuosien aikana, ja P30 Pro on ehdottomasti valmistajan tyylikkäin taidonnäyte tähän mennessä.

Huawei P30 Pro hinta ja saatavuus

Myynnissä kaikilla suomalaisilla jälleenmyyjillä

Hinta alkaen 849 euroa

Huawei P30 Pron hinta alkaa 849 eurosta, joten se on yksi markkinoiden kalleimmista puhelimista. Tästä ei kuitenkaan kannata hämmentyä, sillä se on hinnoiteltu erittäin houkuttavasti kilpailijoihinsa nähden. P30 Pro onkin hieman edullisempi kuin 949 euron hintainen Samsung Galaxy S10 ja merkittävästi halvempi kuin 1 049 euroa maksava pääkilpailija Galaxy S10 Plus. Ero Applen laitteisiin on vieläkin suurempi: jopa iPhone XR ja vanha iPhone X maksavat enemmän kuin P30 Pro.

Sekä 128 Gt:n että 256 Gt:n P30 Pro on saatavilla sinisenä (revontuli), valkosinisenä (kristalli) tai mustana. Puhelin on saatavilla käytännössä kaikilta Suomen suosituimmilta jälleenmyyjiltä.

Muotoilu

Premium-viimeistely ohuilla reunoilla

Liukas, mukana onneksi pitävä suojakuori

Näyttöön integroitu sormenjälkitunnistin

Huawei P30 Pron muotoilu on kehitetty ja paranneltu versio edellisestä Huawei P20 Prosta.

Valmistaja on karsinut näytön ylä- ja alaosan reunat minimiin, mutta puhelimessa on edelleenkin näyttölovi. Näyttöön on integroitu nyt myös sormenjälkitunnistin, joka on sijoitettu loogiseen paikkaan näytön alareunaan.

Sormenjäljen asettaminen puhelimeen on hieman hidasta puuhaa, sillä jokaista sormea täytyy pyöritellä ympäri melko monta kertaa. Suosittelemmekin jättämään leikin pelkkiin peukaloihin ja etusormiin. Kun olet kuitenkin saanut kaiken määriteltyä, sormenjälkitunnistin toimii erinomaisella tarkkuudella ja nopeudella.

P30 Pron sormenjälkitunnistin toimi testeissämme nopeammin kuin Galaxy S10 Plussassa.

Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Näyttö ja sitä suojaava Gorilla Glass -suojakuori ovat kaarretut, joten puhelin tuntuu todellista pienemmältä kädessä. Sen ulkonäkö muistuttaa merkittävästi Samsung Galaxy S10 Plussaa. Puhelimen viimeistely vaikuttaa laadukkaalta. Se näyttää ja tuntuu hyvältä kädessä.

Huawei P30 Pron mitat ovat 158 x 73,4 x 8,4 mm:ä. Se on siis paksumpi kuin sekä Galaxy S10 Plus että iPhone XS Max. Paksuus on kuitenkin tuonut puhelimeen suuremman akun kuin kummassakaan kilpailijoista, eikä ylimääräiset millit tunnu millään tavalla arkikäytössä.

P30 Pro ei ole silti missään nimessä mikään pienikokoinen keijukainen, vaan pitkä ja suuri puhelin, joka painaa 192 grammaa. Jopa suurikätisten voi olla hankala käyttää P30 Prota yhdellä kädellä, sillä puhelimen lasinen viimeistely on liukas kädessä.

Huawei on onneksi ottanut tämän huomioon, sillä valmistaja tarjoaa kaupan päälle silikonisen suojakuoren. Sen kanssa puhelimesta saa hyvän otteen, ja suojakuori tarjoaa hieman lisäsuojaa arvokkaalle laitteelle.

Tämän jutun kuvat on otettu brittiläisessä toimituksessamme, joka testasi kristallinväristä P30 Prota. Kyseinen värivaihtoehto tuntui raikkaammalta kuin suomalainen musta testilaitteemme, joka oli samalla varsinainen sormenjälkimagneetti. Onneksi suojakuoren käyttäminen ratkaisi tämän ongelman.

Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar)

Huawei P30 Prossa ei ole kuulokeliitäntää, joten joudut joko hankkimaan USB-C–3,5 mm -adapterin, käyttämään mukana tulevia USB-C-kuulokkeita tai ostamaan langattomat kuulokkeet.

Puhelimen pohjassa on USB-C-liitäntä, jonka vierestä löytyy monokaiutin ja SIM-kelkka. Jälkimmäisenä mainittu nielee kaksi nanoSIM:iä kerrallaan, mutta voit käyttää toista SIM-paikoista myös tallennustilan laajentamiseen muistikortilla.

Muistikortti ei ole kuitenkaan tyypillinen microSD, vaan uusi nanoSD. Uuden muistikorttiformaatin suurin etu on sen aiempaa pienempi koko. Haittapuolena on kuitenkin se, ettei kortteja ole vielä saatavilla laajasti ja niiden hinnat ovat pilvissä. Huawei kuitenkin toivoo, että formaatti yleistyy tulevien vuosien aikana.

Puhelimen oikealla puolella on virta- ja äänenvoimakkuudensäätöpainikkeet. Molemmat löytyvät loogisista paikoista, mutta äänenvoimakkuudensäätöön yltäminen vaatii pientä kurottelua.

Huawei P30 Pro on IP68-luokituksen mukaisesti veden- ja pölynkestävä, joten se kestää esimerkiksi 30 minuutin upottamisen makeaan veteen.

Näyttö

6,47-tuumainen OLED, 1 080 x 2 340, 19,5:9-kuvasuhde, 398 ppi

Kirkas, selkeä ja värikäs, ei kuitenkaan markkinoiden paras

Pieni näyttölovi ei häiritse käyttöä

Huawei P30 Prossa on suurikokoinen 6,47-tuumainen OLED-näyttö 1 080 x 2 340 -resoluutiolla, 19,5:9-kuvasuhteella ja 398 ppi:n pikselitiheydellä.

Se tuottaa kirkkaan, selvän ja värikkään kuvan ja näyttää tekstin terävänä. Ruutu ei kuitenkaan vedä vertoja esimerkiksi Samsung Galaxy S10 Plussan näytölle.

Monissa muissakin lippulaivakilpailijoissa on suurempi resoluutio. Samsungin lisäksi myös HTC Ja LG käyttävät QHD-paneeleja ja Sony Xperia 1 menee vieläkin pidemmälle 4K-näytöllään. Jopa iPhone XS Maxissa on korkeampi 1 242 x 2 688 -resoluutio, joka vastaa 458 pikseliä tuumaa kohden.

Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar)

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että jopa Galaxy S10:n ja S10 Plussan näytöt on asetettu oletusasetuksena Full HD+:lle akunkeston parantamiseksi. Sitä paitsi suuri osa mobiilisisällöistä ei edes tue Full HD:ta korkeampaa resoluutiota. P30 Pron matalampi resoluutio ei siis ole järisyttävän suuri ongelma.

Myöskään puhelimen näyttölovi ei lievästä vanhanaikaisuudestaan huolimatta muodostunut ärsyttäväksi tekijäksi. Se on niin pienikokoinen, että se sulautuu huomaamattomasti puhelimen yläpalkkiin.