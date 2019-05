Honor julkisti Honor 20:n ja Honor 20 Pron

Honor on juuri julkistanut Honor 20 - ja Honor 20 Pro -mallit omassa Honor 20 -sarjan julkistustapahtumassa Lontoossa.

Puhelimissa on kolmikerroksinen takakannen muotoilu, joka luo uusille malleille hyvin omanlaisen ulkonäön.

Molemmissa puhelimissa on 6,26 tuuman näyttö, jossa on näyttöreikäkamera vasemmassa yläkulmassa, sekä sormenjälkitunnistin oikealla puolella olevassa virtanäppäimessä.

Honor 20 Pro -malli tulee saataville sinisenvihreänä sekä violettina, kun taas Honor 20 nähdään puolestaan sinisenä, mustana ja valkoisena. Molemmat mallit ovat lisäksi saatavilla Moschino-brändättyinä versioina.

Kameran osalta Honor 20 Prossa on neljä kameraa: 48 megapikselin f/1,4 pääkamera, 16 megapikselin superlaajakulma, 8 megapikselin telelinssi ja 2 megapikselin makrolinssi. Näistä viimeisin on meille uudenlainen ilmestys, joskin se on tarkoitettu lähiotoksia varten.

Perusmallin Honor 20:ssä on puolestaan 48 megapikselin f/1,8 pääkamera, 16 megapikselin superlaajakulma, 8 megapikselin telelinssi sekä 2 megapikselin makrolinssi, joten kamera ei sovellu aivan niin hyvin hämäräkuvaukseen.

Molemmissa malleissa on sen sijaan 32 megapikselin etukamera.

Puhelinten sisällä on Kirin 980 -suoritin, joka on Huawein tuoreinta rautaa ja nähtiin aiemmin Huawei P30 -sarjalaisissa.

Honor 20:ssä on 3 750 mAh akku, kun taas Honor 20 Prossa vastaava on 4 000 mAh. Molemmat tukevat 22,5 W pikalatausta.

Honor 20 on saatavilla julkaisussa 6 gigan RAM-muistilla ja 128 gigan tallennustilalla varustettuna hintaan €499, ja Honor 20 Pro 8 gigan RAM-muistilla ja 256 gigan tallennustilalla varustettuna €599. Emme kuitenkaan tiedä vielä Honor 20:n tarkkaa julkaisupäivää.

Honor julkaisi aiemmin Honor 20 Liten, jonka yhtiö julkisti jo toistamiseen tänään pidetyssä tilaisuudessa.