Arvostelussa OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro on täynnä yllätyksiä. Siinä on upea koko puhelimen etuosan kattava näyttö, jossa ei ole rumaa näyttölovea tai kamerareikää, vaan innovatiivinen pop-up-etukamera. Näytössä on viimeinkin QHD-resoluutio ja huima 90 Hz:n virkistystaajuus, joka tekee videoiden katselusta ja pelaamisesta entistä sulavampaa. Siinä on monta ominaisuutta, joita Apple tai Samsung eivät vielä tarjoa vuonna 2019 – sekä tietysti valmistajalle tyypillinen äärimmäisen vakuuttava suorituskyky. Puhelin kuitenkin myös maksaa jo lähes yhtä paljon kuin Samsung Galaxy S10e.

Jump To:

2 minuutin pika-arvio

OnePlus 7 Pro on viimeinkin täällä. Se viettelee käyttäjänsä ensin kiinnostavalla pop-up-etukamerallaan, mutta voittaa lopullisesti puolelleen erinomaisella näytöllään ja tehokkailla komponenteillaan. Mikä uskomattominta, se jopa peittoaa Applen ja Samsungin monella osa-alueella huomattavasti edullisemmasta hinnastaan huolimatta.

Kiinalaisvalmistaja on monella tapaa osunut nappiin uudella puhelimellaan. OnePlus onnistuu tarjoamaan jälleen uskomattoman hyvän hinta-laatusuhteen, vaikka sen hintalappu onkin noussut selvästi OnePlus 6T:hen verrattuna. On kuitenkin samalla sanottava, että lippulaivamallien yleinen hintataso on noussut niin paljon, ettei OnePlus 7 Pro tunnu vieläkään kalliilta muihin kilpailijoihinsa verrattuna.

Aiempaa suurempi rahasumma näkyy myös selvästi puhelimen ominaisuuksissa, sillä se tarjoaa eittämättä vastinetta Pro-lisänimelleen. Katseensa on helppo upottaa 6,67-tuumaiseen AMOLED-näyttöön, joka pystyy haastamaan jopa Samsungin upean Galaxy S10:n. Näyttö on käytännössä reunaton ja sen 90 Hz:n virkistystaajuus tarjoaa erinomaisen pelikokemuksen.

Näytön 19:5:9-kuvasuhde on pitkä, joten pienikätisillä on todennäköisesti vaikeuksia yltää puhelimen ylänurkkiin. Vaikka pitkä näyttö onkin mainio lisä vaakatasossa, toivomme toisinaan, että Pro-mallista olisi tarjolla myös pienempi versio. Onneksi näytön kaarevat reunat auttavat kaventamaan puhelimen ulkokuorta.

Puhelimen lukitus on helppo avata joko näytön alle upotetun sormenjälkitunnistimen avulla tai kasvojentunnistuksella. OnePlus itse kertoo testanneensa liikkuvaa kameramoduulia jopa 300 000 kertaa, joka vastaa noin 165 avausta päivässä viiden vuoden ajan. Testit on kuitenkin suoritettu kliinisissä laboratorio-oloissa.

Tosielämässä kaikkien liikkuvien osien väliin päätyy likaa, pölyä, hiekkaa ja muuta ylimääräistä ainetta, mikä lyhentää luonnollisesti myös käyttöikää. Kestävyys selviää siis lopulta vasta muutaman vuoden kuluessa, kun saamme palautetta suurelta yleisöltä. Kestävyydestä ei tuskin tarvitse olla huolissaan, mutta jos haluat varmistaa puhelimen pitkäikäisyyden, voit aina käyttää sormenjälkitunnistinta – se on muutenkin turvallisempi ja nopeampi.

Tyylikkään näytön alta löytyy Qualcommin huipputason Snapdragon 855 -suoritin, koko päivän kestävä 4 000 mAh:n akku, 256 Gt:a nopeaa UFS 3.0 -tallennustilaa ja 12 Gt:a RAM-muistia. Et kuitenkaan aidosti tarvitse 12 Gt:n RAM-muistia puhelimeesi, joten myös 8 Gt:n malli riittää käytännössä kaikille mainiosti.

Entäs OnePlus 7 Pron 5G malli? OnePlus julkaisi myös OnePlus 7 Pro 5G -erityismallin, jossa on kaikkien 7 Pron perusominaisuuksien lisäksi myös tuki seuraavan sukupolven verkkoteknologialle. Valmistaja ei vielä paljastanut sen tarkkaa julkaisupäivää, mutta saimme kuitenkin tietää, että puhelin on tulossa ensimmäisenä Suomeen ja Iso-Britanniaan. Se saapuu OnePlussan mukaan myyntiin vielä tämän vuosineljänneksen aikana, joten se tulee todennäköisesti olemaan Suomen ensimmäinen 5G-puhelin. Puhelin lanseerataan aluksi vain yhteistyössä Elisan kanssa.

OnePlus 7 Pron kolmoiskameran päätähtinä ovat 48 megapikselin pääkenno ja aiepaa parempaan hämäräkuvaukseen pystyvä yönäkymä-tila, joka yltää jo liki Google Pixel 3:n ja Huawei P30 Pron tasolle. OnePlus 7 Pro ei silti ole missään nimessä markkinoiden paras kamerapuhelin. Huomasimme testeissämme, että uusi kolminkertaisella zoomilla varustettu telefotolinssi ja ultralaajakulmalinssi olivat huomattavasti käytännöllisempiä kuin viimevuotinen kaksoiskamera kaksinkertaisella optisella zoomilla.

Negatiivisena puolena kaikille OnePlus-faneille mainittakoon, että haaveet 3,5 mm:n kuulokeliitännän tai microSD-paikan paluusta voinee haudata lopullisesti. Puhelimessa ei ole myöskään monesta kilpailevasta lippulaivasta löytyvää langatonta latausta, mutta annettakoon se anteeksi tässä hintaluokassa.

Langattoman latauksen puute on erityisen helppo hyväksyä, jos ottaa huomioon puhelimen hurjat latausnopeudet uudella Warp Charge 30 -latausadapterilla. Puhelimessa on tarkemmin ottaen markkinoiden tehokkain langallinen lataus. Laite on saanut vihdoin myös monien fanien kaipaamat stereokaiuttimet, joten puhelimesta on helppo pitää.

OnePlus 7 Pro on lähempänä markkinoiden parhaita lippulaivoja kuin mikään valmistajan aiempi puhelin. Nykyhinnan perusteella sitä ei kuitenkaan voi enää pitää budjettivaihtoehtona tai "lippulaivojen tappajana". Siitä itsestään on tullut täysiverinen lippulaivapuhelin, vaikka se onkin yhä monia kilpailjoitaan halvempi.

Kuva: TechRadar

Hinta-laatusuhde

Ennakkomyynti käynnistyi välittömästi, saapuu myyntiin virallisesti 21.5.

128 Gt + 6 Gt RAM 709 € (vain OnePlussan omasta verkkokaupasta , pelkästään mustanharmaa)

709 € (vain , pelkästään mustanharmaa) 256 Gt + 8 Gt RAM: 749 €

749 € 256 Gt + 12 Gt RAM: 829 € (pelkästään sininen)

OnePlus 7 Pron tekniset tiedot Paino: 206 g

Mitat: 162 x 75 x 8,8 mm

Käyttöliittymä: Android 9 (Oxygen OS 9.5)

Näyttö: 6,67 tuumaa

Resoluutio: QHD+

Suoritin: Snapdragon 855

RAM-muisti: 8 Gt tai 12 Gt

Tallennustila: 128 tai 256 Gt

Akku: 4 000 mAh

Takakamerat: 48 MP + 8 MP + 16 MP

Etukamera: 16 MP

Vedenkestävyys: Ei virallista luokitusta

Kuulokeliitäntä: Ei

OnePlus 7 Pron virallinen julkaisupäivä on 21.5., mutta puhelin saapuu myyntiin sitä ennen jo pop-up-kauppoihin. Voit lukea tarkemmin pop-up-kauppojen sijainneista ja valmistajan sivuilta.

Puhelin on saatavilla kolmella eri kokoonpanolla, joista edullisin on myynnissä vain OnePlussan omassa verkkokaupassa. Halvimmassa mallissa on 6 Gt:a RAM-muistia ja 128 Gt:a tallennustilaa. Se on saatavilla ainoastaan mustanharmaana.

Kaikissa muissa liikkeissä halvin vaihtoehto on kuitenkin 8 Gt:n RAM-muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla varustettu kokoonpano, joka maksaa 749 euroa ja on saatavilla sinisenä, mustanharmaana ja mantelinvärisenä. Puhelimesta on lisäksi vielä 829 euron hintainen 12 Gt:n RAM-muistilla höystetty malli, joka on saatavilla vain sinisenä.

Suosittelemme suoraan sanottuna edullisempaa mallia, koska molemmissa malleissa on 256 Gt:a tallennustilaa, eikä 12 Gt:n RAM-muisti tuo juuri mitään käytännön etua 8 Gt:n muistiin nähden. Halvemmasta mallista on tarjolla myös kaikki kolme värivaihtoehtoa.

Jos myös 749 euron hintainen edullisempi Pro-malli tuntuu liian tyyriiltä kukkarolle, OnePlus tuo 4.6. myyntiin myös edullisemman OnePlus 7:n, joka muistuttaa enimmäkseen aiempaa OnePlus 6T:tä. Perusmalli maksaa vain 549 euroa.

Kuva: TechRadar

Näyttö

Lähes reunaton 6,67-tuumainen AMOLED-näyttö

90 Hz:n virkistystaajuus tarjoaa erittäin sulavan käyttökokemuksen

19,5:9-kuvasuhde tekee puhelimen näytöstä erittäin pitkän

OnePlus on panostanut kaikkein eniten juuri puhelimen näyttöön – ja sen huomaa jo ensisilmäyksellä. Näyttö kattaa fyysisesti jo 93 prosenttia puhelimen etuosan pinta-alasta, ja käyttö on äärimmäisen sulavaa.

OnePlus 7 Pro on ensimmäinen "täysin reunaton" puhelin, joka on suuren yleisön saatavilla. Sen näytössä ei ole lovea tai kamerareikää, vaan yläreunasta liukuu sulavaliikkeinen pop-up-kamera. Idea ei ole kuitenkaan mikään OnePlussan oma keksintö, sillä vastaavia kameroita on nähty aiemmin jo Vivon, Oppon ja Xiaomin puhelimissa. Kyseiset mallit eivät kuitenkaan ole juuri päätyneet Kiinan ulkopuolelle.

6,67-tuumainen näyttö ei ole ainoastaan käytännössä reunaton, vaan siinä on myös poikkeuksellisen suuri 90 Hz:n virkistystaajuus tyypillisen 60 Hz:n sijaan. Huomasimme sen hyödyn erityisesti pelatessa pelejä, sillä liike näytti selvästi tavallista sulavammalta. Eron huomaa tosin jopa nettiä selaillessa, sillä jo skrollaaminen tuntuu pehmeämmältä kuin koskaan aiemmin. Palaaminen takaisin 60 Hz:n näyttöön tuntuikin suorastaan vanhanaikaiselta.

Olemme testanneet aiemmin jo pelikäyttöön suunnattua Razer Phone 2:ta, jossa on huima 120 Hz:n virkistystaajuus sekä Asus ROG Phonea, jonka virkistystaajuus on OnePlussan tapaan 90 Hz:ä. OnePlus 7 Pro on kuitenkin edellä mainittuja puhelimia vetävämpi vaihtoehto myös tavallisille käyttäjille. Siinä on kaiken lisäksi paremmat komponentit, tasokkaampi kamera sekä aivan eri tasolla oleva käyttöliittymä.

Näytön pitkä 19,5:9-kuvasuhde saa käyttäjän uppoutumaan peleihin, sillä näyttö kattaa yllättävän suuren osan näkökentästä. Pitkän näytön haittapuolena on kuitenkin hankala käytettävyys yhdellä kädellä.

Kuva: TechRadar

Muotoilu

Pyöristetyt reunat muistuttavat Galaxy S10 plussaa

Ei microSD-korttia tai virallista vedenkestävyysluokitusta

Näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin on nopeampi ja tarkempi kuin 6T:ssä

OnePlus 7 Pron muotoilu onnistuu täyttämään liki kaikki vaatimukset, joita vuoden 2019 älypuhelimelle olisi luontevaa asettaa. Se näyttää ikään kuin Samsung Galaxy S10 Plussan pidennetyltä versiolta – tosin ilman kamerareikää.

Puhelimessa on äärimmäisen ohuet näytön reunat, kaareva reunojen yli "vuotava" näyttö ja lasinen takakuori. OnePlus 7 Prosta saa yllättävän hyvän otteen liukkaasta pinnasta ja suuresta koosta huolimatta, sillä pyöristetyt reunat tarjoavat mukavasti pitoa. Vielä paremman otteen saat, jos asennat puhelimeen paketin mukana tulevan silikonikuoren. OnePlus 7 Pron käyttäminen yhdellä kädellä on joka tapauksessa vaikeaa, ellei kaikkia tarvittavia sovelluksia pidä näytön alaosassa.

Prosta on saatavilla kolme eri värivaihtoehtoa: mustanharmaa (mirror gray), sininen (nebula blue) ja manteli (almond). Halvin Pro-malli on saatavilla vain mustanharmaana, kallein puolestaan vain sinisenä. Mantelinvärinen värivaihtoehto saapuu myyntiin vasta kesäkuussa.

OnePlussan muotoilu onkin yleisesti ottaen erityisen onnistunut. Se on pitänyt esimerkiksi käyttäjien rakastaman fyysisen kytkimen äänettömän, värinän ja yleisen tilan välillä vaihtamiseen. Meidän on vaikea ymmärtää, miksi OnePlus ja Apple ovat ainoat valmistajat, jotka ovat pitäneet kyseisen ominaisuuden puhelimissaan.

Puhelimessa ei ole onneksi myöskään mitään erillista fyysistä painiketta ääniassistentille (myös Samsung voisi ottaa oppia tästä). Google Assistantin saa sen sijaan avattua lukitusnäytön alareunassa olevasta pikakuvakkeesta. Se riittää rehellisesti sanottuna suurimmalle osalle käyttäjistä.

Yksi pieni pettymys on kuitenkin se, että 3,5 mm:n kuulokeliitännästä on luovuttu lopullisesti. OnePlus teki muutoksen jo viime vuonna julkaistun OnePlus 6T:n kohdalla, mutta perinteisen liitännän puuttuminen uutuusmallista vahvistaa viimeistään sen, että idea on kuopattu lopullisesti. Asia on kuitenkin helppo korjata langattomilla kuulokkeilla, kuten yhtiön tarjoamilla 99 euron hintaisilla Bullet Wireless 2 -kuulokkeilla.

Puhelimessa on muitakin pieniä puutteita, kuten microSD-kortin puuttuminen. Onneksi siinä on kuitenkin jo vakiona 256 Gt:a tallennustilaa, joka riittänee paremmin kuin hyvin suurimmalle osalle käyttäjistä. OnePlussalla ei ole edelleenkään myöskään virallista vedenkestävyysluokitusta. Olemme kuulleet kuitenkin teorioita siitä, että luokituksen puuttuminen on vain yhtiön keino säästää rahaa, ja puhelin pärjää hyvin pienestä kastumisesta huolimatta. Puutteet ovat joka tapauksessa varsin pieniä.

Kuva: TechRadar

Pop-up-etukamera

Moottoroitu pop-up-etukamera aiheuttaa uutuudenviehätystä

Kameran suojatuominto osaa vetää sen sisään puhelimen pudotessa

Kuvanlaatu on hyvä, muttei yllä aivan parhaiden tasolle

Emme vielä tässä vaiheessa osaa sanoa, ovatko pop-up-etukamerat älypuhelinten tulevaisuutta, mutta idea aiheuttaa meissä ja ystävissämme välittömän wau-reaktion. Mikään muu testaamamme puhelin ei ole muuten saanut aikaan yhtä monia kysymyksiä ympärillä olevilta ihmisiltä.

Mitä pop-up-etukamera sitten ylipäätään tarkoittaa? Idea aukeaa parhaiten yllä olevasta kuvasta, mutta käytännössä OnePlus 7 Pron yläreunasta nousee tarvittaessa esiin eräänlainen moottoroitu kameralärpäke. Kamerasta kuuluu liikkuessaan miellyttävä mekaaninen ääni ja sitä tekee aluksi mieli rämpätä huvikseen edestakaisin.

Yletön rämppääminen ei kuitenkaan kannata pitkällä aikavälillä, sillä liikkuvissa osissa on aina oma riskinsä, Tekniikan kestävyyttä on vielä vaikeaa arvioida ennen riittävän suuren käyttäjäjoukon kokemuksia. OnePlus itse on toki kokeillut sen toimintaa lukuisissa rasitustesteissä ja jopa ladannut YouTubeen 12 tunnin videon, jossa kameraa avataan ja suljetaan kerta toisensa jälkeen.

Pop-up-kamera itsessään on valmistettu vahvasta safiirilasista, mutta ohutta kameramoduulia ei silti kannata paiskoa ympäriinsä. Onneksi OnePlus 7 Prossa on automaattinen suojamekanismi, joka vetää kameran suojaan laitteen sisään, jos se havaitsee puhelimen putoavan. Totesimme tämän toimivaksi myös omissa testeissämme.

Kuva 1/2 Kuva: TechRadar Etukamera ottaa laadukkaita kuvia, mutta ne eivät yllä aivan kalliimpien lippulaivojen tasolle. Kuva 2/2 Kuva: TechRadar Etukamera pärjäsi hyvin myös hämärässä kaupunkivalaistuksessa.

Myös varsinainen kuvanlaatu oli pääasiassa hyvällä tasolla. Se pärjäsi mainiosti hyvin valaistuissa ympäristöissä, mutta alkoi silottaa ihoa liikaa hämärässä valaistuksessa. Erityismaininnan etukamera ansaitsee erinomaisesta HDR-suorituskyvystään, joka peittoaa käytännössä kaikki saman hintaluokan kilpailijat. Google Pixel 3 ja Huawei P30 Pro ottavat silti yhä selvästi parempia omakuvia kuin OnePlus. Etukamera on joka tapauksessa valtava edistysaskel OnePlus 6T:n ottamiin kuviin, jotka paloivat usein puhki erityisesti kirkkaita taustoja vasten.

Kuva: TechRadar

Takakamera

48 MP:n pääkenno ottaa paljon parempia kuvia kuin OnePlus 6T

Uusi 16 MP:n ultralaajakulmalinssi ja 8 megapikselin telefotolinssi kolminkertaisella zoomilla

Yönäkymä on parantunut aiemmasta, mutta on joissain tilanteissa hyödytön ilman kamerajalustaa

OnePlussan suurin heikkous on aina ollut sen keskinkertainen kamera. Onneksi meillä on vihdoin hyviä uutisia: OnePlus 7 Pron kolmoiskamera ottaa selvästi parempia kuvia kuin valmistajan aiemmat mallit. Kiinalaisvalmistajan laitetta ei kuitenkaan kannata edelleenkään hankkia ensisijaisesti kamerapuhelimeksi.

Parantuneiden kuvien taustalla on pääasiassa OnePlus 7 Pron 48 megapikselin pääkenno, jossa on f1,6:n aukko. Kuvat ovat yksityiskohtaisempia, valoisampia ja hieman lämpimämpiä kuin 6T:n otokset. Lopputulokset ovat nyt teräviä ja kirkkaita – erityisesti hyvässä valaistuksessa.

Kuva 1/9 Kuva: TechRadar

Kuva 2/9 Kuva: TechRadar Kuva 3/9 Kuva: TechRadar Kuva 4/9 Kuva: TechRadar Kuva 5/9 Kuva: TechRadar Kuva 6/9 Kuva: TechRadar Kuva 7/9 Kuva: TechRadar Kuva 8/9 Kuva: TechRadar Kuva 9/9 Kuva: TechRadar

Heti hämärään siirryttäessä huomaa kuitenkin, miksi se ei kilpaile vieläkään parhaiden kamerapuhelinten kastissa. Kuvat ovat usein liian lämpimiä ja kamerasovellus tasoittaa ihoa tarpeettoman paljon peittääkseen kuvassa näkyvää kohinaa. Kukaan ei kuitenkaan halua tasaisen punottavaa kasvokuvaa ravintolan lämpimässä valaistuksessa.

Kun kameraa vertaili rinta rinnan vaikkapa Google Pixel 3:n tai Huawei P30:n ja P30 Pron kanssa, eron huomasi selvästi. Myös OnePlussan muotokuva oli ongelmissa hämärssä valaistuksessa, ja taustan sumennus tuntui yleisesti ottaen turhan voimakkaalta.

Puhelin käyttää hämärässä kuvaamiseen yhä yönäkymä-toimintoa, joka on kehittynyt merkittävästi aiemmasta mallista. Se onnistuu nyt selvästi paremmin erityisesti olosuhteissa, jossa pimeän keskellä on myös kirkkaita valonlähteitä. Reippaasti parhaat pimeäkuvat saa kuitenkin otettua vasta kamerajalustalla, sillä käsien tärinä näkyy kuvissa melko kevyesti.

8 megapikselin f2,4-telefotolinssi yltää kolminkertaiseen optiseen zoomiin ja sen optinen kuvanvakautus takaa, että kaukana olevat kohteet saa kuvaan terävinä. Kuvat eivät missään nimessä yllä Huawei P30 Pron tasolle, jossa on viisinkertainen optinen zoomi, mutta se pääsee silti lähemmäs kohteitaan kuin Applen, Samsungin ja LG:n zoomit. 16 megapikselin f2,2 ultralaajakulmalinssi puolestaan tarjoaa mukavan laajan 117 asteen näkökentän, joka on täydellinen maisemakuviin.

OnePlus 7 Pro on kokonaisuutena tasokas kamerapuhelin, mutta siinäkin on omat vikansa. Kolmoiskamera tarjoaa kyllä monipuoliset työkalut kuvien ottamiseen, mutta se ei varsinaisesti korjaa ongelmia, joita koimme aiempien OnePlus-kameroiden kanssa. Parhaan keskihintaisen kamerapuhelimen titteli menee siis edelleenkin Googlen Pixel 3:lle tai Huawei P30:lle.

Kuva: TechRadar

Suorituskyky

Yksi nopeimmista Android-puhelimista, jonka olemme nähneet

Jopa 12 Gt:n RAM-muisti, 8 Gt:a riittää kuitenkin paremmin kuin hyvin

Maailman ensimmäinen puhelin nopealla UFS 3.0 -muistitekniikalla

OnePlus 7 Pron englanninkielinen mainoslause go beyond speed tarkoittaa, että puhelin keskittyy muuhunkin kuin pelkkaan teoreettiseen laskentatehoon, mutta ei silläkään osa-alueella ole hävettävää. Pro-malli on käytännössä yksi markkinoiden tehokkaimmista puhelimista ja yltää lähes rinta rinnan Samsung Galaxy S10 -sarjan kanssa.

Tästä on kiittäminen pääasiassa tehokasta Snapdragon 855 -suoritinta sekä valtavaa 12 Gt:n RAM-muistia. Puhelinta on käytännössä mahdotonta saada hidastumaan, vaikka varta vasten yrittäisi. Sanottakoon kuitenkin, että suurin osa käyttäjistä pärjää aivan varmasti myös 8 Gt:n versiolla. Säästä siis suosiolla 80 euroa ja valitse se.

Puhelimen puhdasta voimaa parantaa myös 10-tasoinen nestejäähdytysjärjestelmä, joka on rakennettu lasisen takakuoren alle estääkseen puhelinta kuumenemasta liikaa. Pinnan alle on asennettu myös uusi värinämoottori, joka antaa entistä nopeamman ja monipolvisemman haptisen vasteen. Kaikki edellä mainitut ominaisuudet tekevät OnePlus 7 Prosta erinomaisen puhelimen pelaamiseen.

Jäljellä on kuitenkin vielä yksi salainen ase, joka erottaa 7 Pron tarkalleen ottaen kaikista muista puhelimista. Se on nimittäin maailman ensimmäinen puhelin, joka käyttää nopeaa UFS 3.0 -tallennustilaa. Tiedostojen siirtely sujuu siis entistä nopeammin – jopa 20 kertaa nopeammin kuin microSD-kortille siirtely.

OnePlussan Oxygen OS on yksi markkinoiden parhaista käyttöliittymistä.

Ohjelmisto

Android Piehen pohjautuva Oxygen OS 9.5 on yksi markkinoiden parhaista käyttöliittymistä

Kehitetty kuvakaappaustoiminto on entistä parempi

Zen Mode on tarpeellinen lisä rajoittamaan monen älypuhelinaddiktiota

OnePlussan oma Oxygen OS on yksi Android-maailman pidetyimmistä käyttöliittymistä – ja on helppo ymmärtää miksi. Android 9.0:n päälle rakennettu käyttöliittymä on nimittäin helppokäyttöinen, kevyt ja looginen. Se tarjoaa käytännössä kaikki Googlen oman käyttöjärjestelmän edut, mutta lisää mukaan muutaman tarpeellisen lisäominaisuudet.

Yksi OnePlus 7 Pron käyttöliittymän hyödyllisimmistä lisäyksistä on sisäänrakennettu kuvankaappaustoiminto, joka mahdollistaa kaiken näytöllä tapahtuvan toiminnan vaivattoman tallennuksen. Se on erittäin kätevä vaikkapa video-oppaiden tekemiseen tai pelivideoiden luomiseen. Voit valita äänilähteeksi joko puhelimen sisäiset äänet (esimerkiksi pelistä) tai ulkoisen mikrofonin oman puheesi äänittämiseksi.

Googlen mukaan koko sivun kuvankaappausten ottamimen puhtaalla Androidilla on ”mahdoton ajatus”, mutta onneksi OnePlus on tuonut puhelimeensa oman Extended Screenshot -työkalun, joka kykenee tehtävään. Ruudun vierittäminen on nyt myös aiempaa sulavampaa uuden 90 Hz:n näytön ansiosta.

Oxygen OS on saanut myös aivan toisenlaisen päivityksen, kun OnePlus lanseerasi siihen uuden Zen-tilan, jonka ideana on rajoittaa puhelimen käyttöä. Tilan kytkeminen päälle rajoittaa käyttöä 20 minuutiksi estämällä viestit, sosiaaliset mediat ja muut häiritsevät tekijät. Pystyt yhä soittamaan ja ottamaan kuvia, mutta toiminnon ajatuksena on antaa käyttäjälleen 20 minuutin tauko digitaalisesta elämästään.

OnePlus 7 Pron käyttöliittymä on yleisesti ottaen todella lähellä tehdas-Androidia, joten se on todella helppokäyttöinen. Yhtiö myös päivittää ohjelmistoaan toiseksi eniten koko Android-maailmassa – heti Googlen jälkeen. OnePlus testaa itse asiassa jo seuraavaa Android 10 Q:ta.

Kuva: TechRadar

Akunkesto

4 000 mAh:n akku kestää koko päivän

Tasokas näyttö vaatii runsaasti virtaa

Markkinoiden nopein lataus

OnePlus 7:ssä on kookas 4 000 mAh:n akku, mutta siitä ei kannata hämmentyä liikaa. Puhelin kestää kyllä mainiosti koko päivän ajan yhdellä latauksella, mutta se on syytä jättää latautumaan yöksi seuraavaa päivää varten.

Syynä suuren akun verrattain nopealle kulumiselle on juuri puhelimen tasokas näyttö, joka vie paljon virtaa. Akun loppumista ei kuitenkaan tarvitse pelätä, jos mukanasi on puhelimen Warp Charge 30 -laturi, sillä se täyttää akkuvarannon 0:sta 90:een prosenttiin jo tunnissa. OnePlus 7 Pro onkin nopeiten latautuva puhelin, jota olemme koskaan testanneet.

Pakkauksen mukana tuleva pikalaturi latasi puhelimeen 15 minuutissa jo 34 prosenttia ja puolessa tunnissa 60 prosenttia. Tyhjästä täyteen lataaminen kesti vain 1 tunnin ja 23 minuuttia.

Warp Charge 30 on selvästi nopeampi kuin Samsungin ikääntynyt Adaptive Fast Charge -teknologia. OnePlus 7 Pro ei kuitenkaan tue Samsungin lippulaivoista poiketen langatonta latausta. Emme silti pitäneet puutosta suurena ongelmana, sillä pikalaturi latasi puhelimen täyteen niin nopeasti.

Kenelle OnePlus 7 Pro sopii?

Rakastat kuluttaa viihdettä puhelimellasi

OnePlussassa on tämän hetken paras näyttö, joten 6,67-tuumaimen kaunotar imee katseesi puoleensa. Siinä ei ole rumaa näyttölovea tai kamerareikää, vaan näyttö kattaa 93 prosenttia koko puhelimen etupuolen pinta-alasta. Näyttö tukee HDR10+:aa ja siinä on huima 90 Hz:n virkistystaajuus.

Haluat kokea jotain uutta, joka herättää sinussa wau-reaktion

Onko puhelinten muotoilu polkenut mielestäsi paikallaan jo vuosien ajan? OnePlus 7 Pron reunaton näyttö ja uudenlainen pop-up-kamera herättävät varmasti mielenkiintoa monissa kuluttajissa. Mikä parasta, kamera ottaa kaiken lisäksi mainioita kuvia erityisesti hyvässä valaistuksessa.

Haluat mahdollisimman tehokkaan puhelimen alle tuhannella eurolla

OnePlus 7 Pro on paljon muutakin kuin tehokas puhelin, mutta sitäkään puolta ei sovi unohtaa. Siinä on Android-maailman tehokkain Snapdragon 855, joka peittoaa kaikki muut paitsi Applen oman A12 Bionicin. Puhelimessa on myös enintään 12 Gt:a RAM-muistia ja ensimmäisenä maailmassa nopea UFS 3.0 -tallennustila.

Kenelle OnePlus 7 Pro ei sovi?

Etsit markkinoiden parasta kamerapuhelinta

OnePlus on kehittänyt jatkuvasti kameroidensa laatua, mutta ne eivät vedä vieläkään vertoja Huawei P30 Prolle ja P30:lle tai Google Pixel 3:lle ja Pixel 3a:lle.

Haluat puhelimen, jota on helppo käyttää yhdellä kädellä

OnePlussan 6,67-tuumaista näyttöä on ilo katsella, mutta sen käyttäminen saattaa olla hankalaa erityisesti pienikätisille. Jos etsit puhelinta, jota on helppo käyttää vielä yhdellä kädellä, suosittelemme suuntaamaan katseen muualle.

Haluat oikeasti edullisen puhelimen

OnePlus ei ole enää mikään budjettiluokan puhelin. OnePlus 7 Pron hinta kohoaa halvimmillaankin yli 700 euroon, mikä on liian suuri rahasumma monelle käyttäjälle. Samaan hengenvetoon on kuitenkin todettava, että puhelin tarjoaa huomattavasti paremman hinta-laatusuhteen kuin monet saman hintaluokan kilpailijat.

Kilpailijat

Kuva 1/3 Kuva: TechRadar OnePlus 6T Jos et kaipaa uusimpia huippuominaisuuksia, vaan metsästät parasta hinta-laatusuhdetta, suosittelemme tutustumaan valmistajan edelliseen malliin: OnePlus 6T:hen. Siinä on edelleenkin aivan riittävästi suorituskykyä mihin tahansa tehtävään, suuri 6,4-tuumainen näyttö pisaranmuotoisella näyttölovella ja pitkäkestoinen akku. Kaiken lisäksi puhelin pyörittää jo tässä vaiheessa Android 10 Q -betaa, joten siihen on taattu ohjelmistopäivitykset vielä pitkäksi aikaa. Jos löydät sopivan tarjouksen OnePlus 6T:stä, se saattaa olla erinomainen vaihtoehto uudemmalle mallille. Lue koko arvostelu: OnePlus 6T Kuva 2/3 Kuva: TechRadar (Image credit: TechRadar) Samsung Galaxy S10e Samsungin uuden Galaxy S10 -sarjan edullisimmassa S10e:ssä on pienempi 5,8-tuumainen näyttö ja kamerareikä, mutta se ei menoa haittaa. Siinä on erinomainen kamera ja vankka suorituskyky, joka riittää mainiosti kaikille peruskäyttäjille. Jos etsit OnePlus 7 Pron hintaista premium-luokan puhelinta yhdellä kädellä käytettävissä ulkokuorissa, suosittelemme tutustumaan Galaxy S10e:hen. Lue koko arvostelu: Samsung Galaxy S10e Kuva 3/3 Kuva: TechRadar Huawei P30 Huawei P30 on ennen kaikkea yksi markkinoiden parhaista kamerapuhelimista. Jos siis etsit parasta mahdollista kameraa OnePlussan hintaluokasta, valintasi on helppo. Huawein lippulaivasarjan keskimallissa on 6,1-tuumainen OLED-näyttö, jossa on heikompi Full HD+ -resoluutio kuin OnePlussassa, mutta näyttö on silti riittävän hyvä normaaliin käyttöön. P30 loistaa myös tehokkaalla suorittimellaan, joka pääsee niin lähelle OnePlussaa, ettei käytännön eroa puhelinten toiminnassa huomaa kuin kaikkein rankimmassa tehokäytössä. OnePlus vetää Huaweita pidemmän korren puhtaassa suorituskyvyssä ja innovatiivisemmassa muotoilussa, mutta aavistuksen OnePlus 7 Prota edullisempi Huawei P30 on varteenotettava vaihtoehto kaikille kohtuuhintaista kamerapuhelinta etsiville. Lue koko arvostelu: Huawei P30

Arvosteltu alun perin toukokuussa 2019